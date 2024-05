Die Heldenreise der AfD – manchmal orientierungslos

Unser Held ist schon eine Wei­le unter­wegs und hat bereits zahl­rei­che Aben­teu­er durch­ge­stan­den, zuletzt eine Kla­ge gegen die Ein­stu­fung als Ver­dachts­fall vor dem OVG Müns­ter. Der Haupt­vor­wurf des Ver­fas­sungs­schut­zes gegen­über der AFD ist die Ver­wen­dung eines eth­ni­schen Volks­be­griffs, der laut dem wei­sungs­ge­bun­de­nen Inlands­ge­heim­dienst gegen die Men­schen­wür­de ver­sto­ßen wür­de. Laut dem Geheim­dienst ver­stößt gar jeder Volks­be­griff gegen besag­te Würde.

Offen­sicht­lich ver­wen­det der VS alt­rech­te Sze­ne-Codes, denn die AFD hat im VS-Bericht von 2022 die frag­wür­di­ge Ehre, ab Sei­te 88 behan­delt zu wer­den. Auf Sei­te 89 äußert der soge­nann­te Verfassungsschutz:

In Ver­laut­ba­run­gen der AfD und ihrer Reprä­sen­tan­ten kommt viel­fach ein eth­nisch-kul­tu­rell gepräg­tes Volks­ver­ständ­nis zum Aus­druck, wel­ches im Wider­spruch zur Offen­heit des Volks­be­griffs des Grund­ge­set­zes steht. Dies zeigt sich unter ande­rem dar­in, das wie­der­holt zwi­schen Staats­bür­gern deut­scher und nicht deut­scher Abstam­mung unter­schie­den wird.

Wo genau der VS aus dem Grund­ge­setz her­aus­liest, daß es dort eine Offen­heit des Volks­be­griffs gebe, bleibt sein Geheim­nis. Viel wahr­schein­li­cher ist doch, daß die Grün­der­vä­ter des Grund­ge­set­zes nir­gend­wo genau defi­niert haben, was Sie unter Volk ver­ste­hen, weil es Ende der 1940er-Jah­re Kon­sens war, was unter dem deut­schen Vol­ke zu ver­ste­hen sei. Aller Wahr­schein­lich­keit nach hat­te der damals ver­wen­de­te Volks­be­griff natür­lich auch eine star­ke eth­ni­sche Kom­po­nen­te, ein­fach schon des­halb, weil es nichts ande­res gab.

Ende der 1990er-Jah­re kamen hun­dert­tau­sen­de Men­schen mit deut­schen Wur­zeln aus den ehe­ma­li­gen Ost­block­län­dern nach Deutsch­land. Sie wur­den ohne Umschwei­fe direkt ein­ge­bür­gert, eben mit genau der Begrün­dung, daß sie eth­ni­sche Deut­sche seien.

Um die Aus­sa­ge zu unter­mau­ern, daß die AFD eben jenen schreck­lich Volks­be­griff nutzt, zitiert der VS das Grund­satz­pro­gramm der AFD:

Daß die Gebur­ten­ra­te unter Migran­ten mit mehr als 1,8 Kin­dern deut­lich höher liegt als unter deutsch­stäm­mi­gen Frau­en, ver­stärkt den eth­nisch-kul­tu­rel­len Wan­del der Bevölkerungsstruktur.

Die AFD beschreibt hier eine Tat­sa­che, die dann vom VS zur Begrün­dung ihrer Beob­ach­tung genutzt wird. Daß das lau­te Aus­spre­chen einer Tat­sa­che juris­ti­sche Fol­gen haben kann, muß­te kürz­lich die AFD-Kreis­tags-Abge­ord­ne­te Marie-The­re­se Kai­ser erfah­ren – ver­mut­lich wird das nicht das letz­te Mal gewe­sen sein, daß so etwas passiert.

Unser leicht des­ori­en­tier­ter Held ent­schloss sich vor dem Land­ge­richt eine defen­si­ve Stra­te­gie zu fah­ren und zu behaup­ten, in der Par­tei gäbe es gar nie­man­den, der einen eth­nisch-kul­tu­rell gepräg­ten Volks­be­griff ver­tre­te. Die Ver­tei­di­gung ver­wies auf das Par­tei­pro­gramm, in dem die­ser nir­gend­wo expli­zit erwähnt wird. Das Wort „Volk“ kommt im Grund­satz­pro­gramm der Par­tei recht häu­fig vor – nur was damit nun genau gemeint ist, hat eben nie­mand genau defi­niert. Für den VS genügt es schon auf offen­sicht­li­che Unter­schie­de zwi­schen auto­chtho­nen Deut­schen und Migran­ten hin­zu­wei­sen, um damit eine Beob­ach­tung zu rechtfertigen.

Es dürf­te wohl für wenig Über­ra­schung gesorgt haben, daß die Kla­ge unse­res Hel­den vor dem OVG abge­wie­sen wur­de. Ver­tre­ter der AFD beschwer­ten sich im Nach­hin­ein laut­stark und aus­führ­lich dar­über, daß man ihre vie­len Beweis­an­trä­ge gar nicht bear­bei­tet hät­te und über­haupt, daß der Geg­ner irgend­wie nicht so rich­tig nach den Regeln spielt.

Aus­ge­rech­net die­ses Gericht, das sich so ganz und gar nicht ver­hal­ten hat, wie es die Ver­tre­ter der AFD ger­ne gehabt hät­ten, plat­ziert nun in der Urteils­be­grün­dung eine Bombe:

Ver­fas­sungs­wid­rig und mit der Men­schen­wür­de unver­ein­bar ist nicht die deskrip­ti­ve Ver­wen­dung eines „eth­nisch-kul­tu­rel­len Volks­be­griffs“, aber des­sen Ver­knüp­fung mit einer poli­ti­schen Ziel­set­zung, mit der die recht­li­che Gleich­heit aller Staats­an­ge­hö­ri­gen in Fra­ge gestellt wird.

Mar­tin Licht­mesz hat hier aus­führ­lich dar­über geschrie­ben. Was wird dar­aus fol­gen? Ver­mut­lich nichts, denn was machen unse­re Geg­ner mit Tat­sa­chen, wel­che die gän­gi­gen Nar­ra­ti­ve eigent­lich demon­tie­ren müss­ten? Rich­tig – sie wer­den ignoriert.

Das soll­te nie­man­den wun­dern. Aber es gibt bedroh­li­che­re Wahr­neh­mun­gen, näm­lich sol­che, die zei­gen, wie sehr die kla­re Posi­ti­on in wesent­li­chen Fra­gen bereits an der Basis fehlt.

Für die Kom­mu­nal­wahl 2024 in Chem­nitz hat die dort ansäs­si­ge TU näm­lich einen spe­zi­ell auf die­se Wahl zuge­schnit­te­nen Wahlomat ent­wi­ckelt. Der dor­ti­ge AfD-Kreis­ver­band gab auf eini­ge Fra­gen recht weit von der offi­zi­el­len Par­tei­li­nie abwei­chen­de Ant­wor­ten. Hier eine klei­ne Zusam­men­stel­lung – sozu­sa­gen ein „Worst-Of“:

Das ist hart, oder? Was ler­nen wir für die wei­te­re Hel­den­rei­se aus Müns­ter und Chemnitz?

1. Spie­le NIEMALS nach den Regeln des Gegners:

Ein juris­ti­scher Pro­zeß ist in unse­rer Lage nicht dafür aus­ge­legt, ihn unbe­dingt gewin­nen zu müs­sen oder zu kön­nen. Natür­lich kann es vor­kom­men, daß man noch an einen Rich­ter kommt, der sich an rechts­staat­li­che Prin­zi­pi­en hält – dar­auf ver­las­sen kön­nen wir uns aller­dings nie.

Ein Pro­zeß ist in unse­rer Situa­ti­on auf juris­ti­scher Ebe­ne immer ein Rück­zugs­ge­fecht, aber auf pro­pa­gan­dis­ti­scher Ebe­ne ein Angriff. Das ist so, weil unser Geg­ner mit gezink­ten Kar­ten spielt und wir kei­ne Chan­ce haben, das Spiel zu gewin­nen, wenn wir uns auf sei­ne Regeln einlassen.

Das ein­zi­ge, was uns übrig bleibt, ist dem geneig­ten Zuschau­er zu zei­gen, dass der Geg­ner uns ver­sucht, über den Tisch zu zie­hen. Und genau des­halb sind juris­ti­sche Pro­zes­se dazu zu nut­zen, unse­re Prin­zi­pi­en zu unter­mau­ern und den Geg­ner pro­pa­gan­dis­tisch aufs Glatt­eis zu führen.

Kom­mu­ni­ka­ti­on mit der Öffent­lich­keit fin­det, sofern es Par­tei-Posi­tio­nen betrifft, nur über vor­her defi­nier­te Kanä­le statt. Nie­mals soll­te es vor­kom­men, dass ein Par­tei-Funk­tio­när – egal auf wel­cher Ebe­ne – Posi­tio­nen, die weit von der öffent­li­chen Par­tei­po­si­ti­on ent­fernt sind, an ein Pres­se­er­zeug­nis oder einen „Wahlomat“ als die offi­zi­el­le Par­tei­po­si­ti­on herausgibt.

2. Defi­nie­re dei­ne Prin­zi­pi­en und ste­he dazu – egal was der VS oder sonst wer dazu sagen.

Natur­ge­mäß soll­ten die­se Prin­zi­pi­en sehr weni­ge und sehr grund­sätz­li­che sein. Die­se Prin­zi­pi­en soll­ten jedem Par­tei-Mit­glied geläu­fig sein. Wer Sie nicht aner­kennt, soll­te sich ernst­haft über­le­gen, ob er nicht bei einer ande­ren Par­tei bes­ser auf­ge­ho­ben wäre. Die Prin­zi­pi­en und die zur Erklä­rung not­wen­di­gen Begrif­fe soll­ten detail­liert schrift­lich erklärt sein.

Es sei­en hier drei Bei­spie­le für die­se Prin­zi­pi­en skizziert:

Erhalt der eth­no­kul­tu­rel­len Iden­ti­tät des deut­schen Vol­kes. (Prak­tisch heißt das: Es gibt ein deut­sches Volk und die ver­fehl­te Ein­wan­de­rungs­po­li­tik der letz­ten Jahr­zehn­te muss rück­gän­gig gemacht wer­den. Das heißt, daß Staats­bür­ger, die sich nicht assi­mi­lie­ren wol­len oder kön­nen, die Aus­rei­se schmack­haft gemacht wird. Das bedeu­tet außer­dem, daß es ein Staats­volk und ein eth­ni­sches Volk gibt, wobei das eth­ni­sche Volk als Teil des Staats­vol­kes immer in der Mehr­heit blei­ben muß. Es heißt nicht, daß es eine recht­li­che Zwei-Klas­sen-Gesell­schaft gibt.)

Es gibt genau zwei Geschlech­ter und eine Fami­lie besteht aus Mann, Frau und hof­fent­lich vie­len Kin­dern. (Selbst­ver­ständ­lich wird es wei­ter­hin ande­re For­men des Zusam­men­le­bens und von Part­ner­schaf­ten geben, die­se wer­den aber nicht mehr staat­lich unterstützt.)

Alles, was die­se Prin­zi­pi­en betrifft, hat Vor­rang vor wirt­schaft­li­chen Erwä­gun­gen. (Ein Bei­spiel: Solan­ge kei­ne Remi­gra­ti­on statt­ge­fun­den hat und das eth­ni­sche Volk zur Min­der­heit inner­halb des Staats­vol­kes zu wer­den droht, wer­den aus wirt­schaft­li­chen Grün­den kei­ne wei­te­ren Migran­ten auf­ge­nom­men, voll­kom­men egal wie gut die­se aus­ge­bil­det sind.)

Unser manch­mal etwas ori­en­tie­rungs­lo­se Held braucht hin und wie­der einen freund­schaft­li­chen Tritt in den Hin­tern. Manch­mal wird der benö­tig­te Tritt von einem Rich­ter aus­ge­führt, der in sei­ner Urteils­be­grün­dung etwas klar­stellt, das die AfD auf allen Ebe­nen längst zur Grund­la­ge ihrer Arbeit hät­te machen sollen.