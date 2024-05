Krah, Europa und ein deutscher Standpunkt

Was ist das Eigent­li­che dahin­ter? Es ist der Kampf um die geo­stra­te­gi­sche Aus­rich­tung Euro­pas, vor allem der Tei­le Euro­pas, die auf­grund Geschich­te, öko­no­mi­schen Bedin­gun­gen und geo­gra­phi­scher Lage ein gutes Aus­kom­men mit Ruß­land brau­chen und ein­ge­hen wür­den – wäre es ihnen gestattet.

Der Aus­schluß der gesam­ten AfD-Dele­ga­ti­on aus der ID-Frak­ti­on im EU-Par­la­ment erfolg­te auf Betrei­ben Mari­ne Le Pens und ist eine Ent­schei­dung für ein trans­at­lan­ti­sches und gegen eine mit­tel­eu­ro­päi­sches Euro­pa-Kon­zept. Le Pen wur­de in den ver­gan­ge­nen Mona­ten und Wochen unter immensen Druck gesetzt – nun hat sie sich ent­schie­den: für einen us-ame­ri­ka­ni­schen Able­ger, der in Gestalt einer kon­ser­va­ti­ven Groß­frak­ti­on nach dem 9. Juni (der Euro­pa­wahl) in Brüs­sel kon­sti­tu­iert wer­den könnte.

Man kann dies am Bei­spiel der CPAC-Kon­fe­renz zei­gen, die am 25. und 26. April die­ses Jah­res in Buda­pest auf Ein­la­dung Vik­tor Orbáns statt­fand. Wer also vom Fall Maxi­mi­li­an Krah spricht, darf von die­ser Kon­fe­renz nicht schwei­gen. Denn Frank­reich und Deutsch­land waren nicht eingeladen.

CPAC steht für Con­ser­va­ti­ve Poli­ti­cal Action Con­fe­rence. Ihre Grün­dung geht ins Jahr 1973 zurück, sie wur­de von der Ame­ri­can Con­ser­va­ti­ve Uni­on orga­ni­siert und war eine jener typisch kon­ser­va­ti­ven Reak­tio­nen auf die lin­ke Stu­den­ten­be­we­gung, die sich in allen west­li­chen Staa­ten intel­lek­tu­ell durch­ge­setzt hat­te und sich anschick­te, das Mei­nungs­kli­me zu bestimmen.

Die CPAC ist längst auf Regie­rungs­ebe­ne ange­kom­men. Fünf­mal hin­ter­ein­an­der bestimm­te sie Trump zum wich­tigs­ten und belieb­tes­ten Poli­ti­ker, außer­dem wird sie von mäch­ti­gen und finanz­star­ken us-ame­ri­ka­ni­schen Lob­by­or­ga­ni­sa­tio­nen unter­stützt – die Natio­nal Rif­le Orga­ni­sa­ti­on ist viel­leicht die pro­mi­nen­tes­te unter ihnen.

Die CPAC ver­tritt pro-ame­ri­ka­ni­sche, anti-rus­si­sche, anti-chi­ne­si­sche Posi­tio­nen. Sie ver­tritt den Anspruch der “ein­zi­gen Welt­macht” und arbei­tet an der Ein­bin­dung Euro­pas und Süd­ame­ri­kas in einen Macht­block gegen jene auf­stre­ben­den Blö­cke, die eine mul­ti­po­la­re Welt­ord­nung nicht nur anstre­ben, son­dern mit Sicher­heit her­bei­füh­ren wer­den: Ruß­land und China.

Die CPAC hat des­halb Able­ger gegrün­det. In Euro­pa ist Vik­tor Orbáns Ungarn der Kno­ten­punkt, von dem aus den kon­ser­va­ti­ven natio­nal­be­wuß­ten Kräf­ten Eigen­stän­dig­keit und Unab­hän­gig­keit “zwi­schen den Blö­cken” unmög­lich gemacht wer­den soll.

Es ist frap­pie­rend und wich­tig, sich hier die Lis­te der Poli­ti­ker, Publi­zis­ten und Pro­jekt­ma­na­ger anzu­schau­en, die Orban in Buda­pest ver­sam­mel­te. Neben den Ver­tre­tern aller klei­nen und grö­ße­ren euro­päi­schen Staa­ten waren Spre­cher aus den USA und Isra­el ein­ge­la­den, Kon­greß­mit­glie­der aus meh­re­ren US-Bun­des­staa­ten eben­so wie der Prä­si­dent der Ame­ri­can Con­ser­va­ti­ve Uni­on, Matt Schlapp, und Ami­chai Chi­k­li, der Minis­ter für israe­li­sche Belan­ge in der Diaspora.

Aus Ita­li­en: hoch­ran­gi­ge Ver­tre­ter der Fratel­li D’I­ta­lia und der Lega, aus den Nie­der­lan­den Geert Wil­ders und die Influen­ce­rin Eva Vla­ar­din­ger­br­oek, aus Öster­reich der FPÖ-Gene­ral­se­kre­tär Vilims­ky, außer­dem Ver­tre­ter aus Kolum­bi­en, Bra­si­li­en, Chi­le und Australien.

Nie­mand aus Frank­reich. Nie­mand von Rele­vanz aus Deutsch­land, nur Hans-Georg Maa­ßen, in des­sen Kiel­was­ser Die­ter Stein, Jun­ge Frei­heit, für die Bericht­erstat­tung anreiste.

Man kann es so sagen: Orbán ver­sam­mel­te in Buda­pest die­je­ni­gen kon­ser­va­ti­ven Kräf­te aus Euro­pa, die in der kom­men­den Legis­la­tur eine gemein­sa­me Frak­ti­on bil­den könn­ten – eine tat­säch­lich gro­ße, umfas­sen­de, mäch­ti­ge Frak­ti­on. An die­ser Frak­ti­on wür­de die rechts­kon­ser­va­ti­ve Oppo­si­ti­on aus Deutsch­land, die AfD, nicht betei­ligt sein. Frank­reichs Oppo­si­ti­on wie­der­um wür­de sich betei­li­gen dür­fen, wenn sie zuvor mit der AfD brä­che. Das hat Le Pen nun getan.

War­um hat sie das getan? Sie kann sich auf die­se Wei­se an einem anti­deut­schen Pro­jekt betei­li­gen, das sich zu einem auch anti­fran­zö­si­schen Pro­jekt wür­de aus­wei­ten kön­nen, wenn die­se bei­den maß­geb­li­chen euro­päi­schen Natio­nen sich ihre his­to­risch vor­züg­li­chen Kon­tak­te nach Ruß­land nicht voll­stän­dig kap­pen ließen.

Sol­che Über­le­gun­gen sind nicht an den Haa­ren her­bei­ge­zo­gen. Wer den Abfluß deut­scher Fir­men, deut­schen Know-Hows, deut­schen Kapi­tals, deut­schen Volks­ver­mö­gens und deut­scher best­aus­ge­bil­de­ter Arbeits­kraft vor allem in die USA bilan­ziert, steht vor einer natio­na­len Kata­stro­phe. Wer sich noch dar­an erin­nert, daß wir über Pipe­lines ener­gie­po­li­ti­schen Spiel­raum vor­be­rei­tet hat­ten, eine der Mit­tel­la­ge Deutsch­lands und dem sei­nem Bedarf ange­mes­se­nen Spiel­raum, der weiß, was es geo­stra­te­gisch bedeu­tet, ener­ge­tisch nun ganz und gar vom Wes­ten abhän­gig zu sein.

Wer sich dann noch klar macht, daß in Buda­pest die­je­ni­gen feder­füh­rend ein­lu­den und tag­ten, die als Net­to-Pro­fi­teu­re ihr natio­na­les Pro­gramm von den­je­ni­gen finan­ziert bekom­men, die NICHT ein­ge­la­den waren, muß über die deut­schen Optio­nen noch ein­mal nachdenken.

In aus­führ­li­chen Gesprä­chen mit Publi­zis­ten und AfD-Ver­tre­tern (natür­lich auch mit Maxi­mi­li­an Krah) schäl­te sich eine kata­stro­pha­le Inter­pre­ta­ti­on der Lage her­aus, die zwei Hand­lungs­we­ge eröff­net. In Stichpunkten:

+ Deutsch­land ist, wenn über­haupt, an der sich bil­den­den rechts­kon­ser­va­ti­ven Groß­frak­ti­on in Euro­pa nicht betei­ligt. Das Fei­gen­blatt Maa­ßen spielt kei­ne Rolle.

+ Mari­ne Le Pen hat sich gegen einen mit­tel­eu­ro­päi­schen Block ent­schie­den, der mäch­tig genug hät­te sein kön­nen, um zu ver­hin­dern, daß Euro­pa erneut und deut­lich von Ruß­land abge­schnit­ten wird.

+ Die klei­nen zwi­schen Deutsch­land und Ruß­land auf­ge­reih­ten Staa­ten pro­fi­tie­ren ent­schie­den von die­sem neu­en eiser­nen Vor­hang. Sie bil­den einen us-unter­stütz­ten Keil zwi­schen Ruß­land und Deutsch­land und pro­fi­tie­ren maxi­mal von der deut­schen poli­ti­schen Schwä­che und öko­no­mi­schen Rest­kraft. Sie wer­den auf die­sen Trans­fer aus Deutsch­land nie­mals frei­wil­lig ver­zich­ten und über­flü­geln dadurch Deutsch­land poli­tisch auf Kos­ten Deutschlands.

+ Ver­ne­belt wird dies durch die innen­po­li­ti­sche Anzie­hungs­kraft, die nament­lich das Modell Orbán auch auf deut­sche Rech­te aus­übt. Orbán hat sein Kon­zept auf der CPAC-Kon­fe­renz erneut als anti­glo­bal, tra­di­tio­nell und kon­ser­va­tiv bezeich­net und dafür auch aus dem deut­schen rechts­kon­ser­va­ti­ven Milieu viel Applaus erhal­ten. Daß die­ses Kon­zept aber in Ver­bin­dung mit einer kla­ren pro-ame­ri­ka­ni­schen Posi­ti­on und damit ent­lang einer us-domi­nier­ten Euro­pa-Stra­te­gie ver­wirk­licht wer­den kann, muß die deut­sche Rech­te begrei­fen. Im ent­schei­den­den Moment hat sich Orbán immer gegen das ent­schie­den, was im Sin­ne Deutsch­lands und eines us-unab­hän­gi­gen Euro­pas gewe­sen wäre.

+ Für die AfD (und den von ihr hof­fent­lich ver­tre­te­nen deut­schen Stand­punkt) erge­ben sich zwei Möglichkeiten:

Man könn­te dem Druck nach­ge­ben, zum deut­schen Ver­tre­ter der US-Inter­es­sen wer­den, deut­sche Inter­es­sen an die zwei­te Stel­le set­zen, den wei­te­ren Abstieg akzep­tie­ren und sozu­sa­gen im Abstieg das Best­mög­li­che für unser Land versuchen. Man könn­te dem Druck nicht nach­ge­ben, das anti-deut­sche Pro­jekt ableh­nen, mit lan­ger Per­spek­ti­ve an einer Alter­na­ti­ve arbei­ten, vor allem an einer deutsch-fran­zö­si­schen Opti­on arbei­ten, das gan­ze geknüpft an die Hoff­nung, daß die welt­po­li­ti­sche Lage neue Optio­nen eröff­nen könnte.

Es gibt inner­halb der AfD Ver­tre­ter bei­der Mög­lich­kei­ten. Es gibt die­je­ni­gen, die bereit sind, grund­sätz­li­che Posi­tio­nen zu opfern und sich gegen fun­da­men­ta­le deut­sche Inter­es­sen und für ein Mit­ma­chen an der neu­en, gro­ßen, trans­at­lan­ti­schen Frak­ti­on zu ent­schei­den, um zu ret­ten, was zu ret­ten ist und den Draht zu den regie­ren­den und gro­ßen oppo­si­tio­nel­len, natio­nal­be­wuß­ten Par­tei­en Euro­pas nicht zu verlieren.

Es gibt aber natür­lich auch die­je­ni­gen, die von einem fun­da­men­ta­len deut­schen Inter­es­sen­stand­punkt nicht las­sen wol­len, dabei sogar in euro­päi­scher Dimen­si­on den­ken und von einer Über­zeu­gung nicht las­sen wol­len: Es gebe ein Aus­kom­men mit Ruß­land, das die Sicher­heits­be­dürf­nis­se der klei­nen ehe­ma­li­gen Ost­block­staa­ten eben­so berück­sich­ti­ge wie das euro­päi­sche Inter­es­se, vom rie­si­gen kon­ti­nen­ta­len Hin­ter­land zu profitieren.

Vor allem aber hät­te es ein Aus­kom­men mit Ruß­land geben kön­nen, für das nicht eine euro­päi­sche Nati­on ver­blu­ten müß­te: Denn aus die­ser Per­spek­ti­ve ist der Krieg in der Ukrai­ne der Preis für den neu­en eiser­nen Vor­hang. Preis und Vor­hang sind eine euro­päi­sche Kata­stro­phe, kei­ne amerikanische.

Was hat das alles mit Maxi­mi­li­an Krah, der Waf­fen-SS und einem chi­ne­si­schen Mit­ar­bei­ter zu tun? Krah ist einer der weni­gen AfD-Poli­ti­ker, die das, was nun unter Füh­rung Orbáns umge­setzt wird, vor­aus­ge­se­hen hat. Er hat bereits vor Jah­ren vor die­ser Ent­wick­lung gewarnt.

Ihn scheib­chen­wei­se los­zu­wer­den und dies so zu spie­len, daß Le Pen einen völ­lig bana­len Grund haben wür­de, sich gleich von der gesam­ten AfD-Grup­pe zu ver­ab­schie­den, ist das Pro­jekt der ver­gan­ge­nen Monate.

Es geht nicht um den Poli­tik­stil Krahs oder um geschichts­po­li­ti­sche Fra­gen. Es geht dar­um, daß sich in Euro­pa ein mäch­ti­ger kon­ser­va­ti­ver Able­ger der us-ame­ri­ka­ni­schen Rech­ten gebil­det hat, der das rechts­kon­ser­va­ti­ve Euro­pa prä­gen will und wird – auf Kos­ten Deutsch­lands und unter Betei­li­gung deut­scher kon­ser­va­ti­ver Irrelevanz.

Es sieht so aus, als ob die AfD Gefahr gelau­fen sei, den wich­tigs­ten Euro­pa-Poli­ti­ker, den sie hat, auf­grund von Ober­flä­chen­kam­pa­gnen kalt­zu­stel­len. Es sieht mitt­ler­wei­le so aus, als sei die­se Gefahr gebannt – noch nicht ganz, aber fast. Ver­mut­lich setzt sich näm­lich gera­de doch noch ein­mal die Über­zeu­gung durch, daß es die “Auf­ga­be” der Wer­te­Uni­on ist, sich an Pro­jek­ten zu betei­li­gen, die letzt­lich wie­der gegen Deutsch­land gerich­tet sind. Des­we­gen war Maa­ßen in Buda­pest, nicht Wei­del oder Chrup­al­la, geschwei­ge denn Krah, Höcke oder Bystron.

Jeden­falls: Wer Krah los­wer­den will, um sich geläu­tert am Pro­jekt der CPAC zu betei­li­gen, soll erklä­ren, daß er für eine fun­da­men­ta­le deut­sche und euro­päi­sche Geo­stra­te­gie, die den bru­ta­len Kon­flikt mit Ruß­land been­det, kei­ne Mög­lich­keit mehr sieht.