Kritik der Woche (58): Bewältigung des Scheiterns

Zu den bekann­tes­ten Pro­duk­ten die­ser Lite­ra­tur­gat­tung gehö­ren zwei­fel­los die Erin­ne­run­gen von Albert Speer, die ein Welt­best­sel­ler wur­den und lan­ge als glaub­wür­di­ge Quel­le für den NS-Staat gal­ten. Von den DDR-Auto­bio­gra­phien hat es kei­ne zu einem sol­chen Erfolg gebracht, am ehes­ten noch Mar­kus Wolf, der ehe­ma­li­ge Chef der Auslandsspionage.

Über die­se Auto­bio­gra­phien gibt es bis­lang kaum wis­sen­schaft­li­che Lite­ra­tur, abge­se­hen von Speer, des­sen Recht­fer­ti­gungs­stra­te­gie umfas­send erforscht und mit den his­to­ri­schen Tat­sa­chen abge­gli­chen wur­de. Erstaun­lich ist auch, daß bis­lang nie­mand auf die Idee kam, die Auto­bio­gra­phien der NS- und DDR-Füh­rer mit­ein­an­der zu ver­glei­chen. Eine Dok­tor­ar­beit, die von Hans-Ulrich Dan­ner in Pas­sau am Lehr­stuhl von Hans-Chris­tof Kraus ange­fer­tigt wur­de, hat die­sen Ver­gleich jetzt nachgeholt.

Aus den zahl­rei­chen, für den Ver­gleich in Fra­ge kom­men­den Memoi­ren­wer­ken hat der Autor 69 Bücher aus­ge­wählt, die von 42 Funk­ti­ons­trä­gern geschrie­ben wur­den. Als Aus­wahl­kri­te­ri­en nennt Dan­ner den frei­wil­li­gen Ein­tritt in die jewei­li­ge Staats­par­tei, also NSDAP und SED, und die füh­ren­de Rol­le dar­in, wes­halb Mili­tärs und unter­ge­ord­ne­te Funk­tio­nä­re aus­schie­den. Neben die­sen for­ma­len Kri­te­ri­en muß­ten die Autoren das jewei­li­ge Regime bis zum Schluß gestützt haben, durf­ten also kei­ne Rene­ga­ten sein, um die Ver­gleich­bar­keit zu gewähr­leis­ten. Bei den NS-Funk­tio­nä­ren sind neben Speer so bekann­te Namen wie Bal­dur von Schi­rach und Alfred Rosen­berg ver­tre­ten, bei den DDR-Funk­tio­nä­ren neben Wolf auch die ehe­ma­li­gen Staats­chefs Erich Hon­ecker und Egon Krenz.

Was erbringt der Ver­gleich? Nahe­zu alle Autoren sehen in ihrem Buch einen Bei­trag zur Wahr­heits­fin­dung. In allen fin­det sich Kri­tik an der Herr­schafts­pra­xis, der Erfol­ge auf unter­schied­li­chen Poli­tik­fel­dern gegen­über­ge­stellt wer­den. Die unschö­nen Sei­ten wer­den geleug­net oder nicht the­ma­ti­siert. Kaum jemand hat sich in sei­ner Erin­ne­rung um die Macht geris­sen, die ihm letzt­lich zukam. Man war dort mehr oder weni­ger durch Zufall gelan­det. Schuld­zu­wei­sun­gen fin­den sich bei Natio­nal­so­zia­lis­ten und Sozia­lis­ten glei­cher­ma­ßen. Es gibt in kei­nem der Bücher ein expli­zi­tes Bekennt­nis zur Demo­kra­tie und damit zur Bun­des­re­pu­blik, was von Dan­ner als wesent­li­che Gemein­sam­keit her­aus­ge­stellt wird.

Die Unter­schie­de lie­gen vor allem in den Fol­gen der Sys­te­me, aber auch der unter­schied­li­chen Her­kunft der Prot­ago­nis­ten begrün­det. Das Ende der DDR ver­lief fried­lich, der NS-Staat ging blu­tig unter. Daher war es den ehe­ma­li­gen SED-Kadern teil­wei­se mög­lich, sich nach dem Ende der DDR wie­der poli­tisch zu betä­ti­gen, was für NS-Kader aus­ge­schlos­sen war. Der Schritt der Sozia­lis­ten zur SED erfolg­te ideo­lo­gisch bewuß­ter und wird ent­spre­chend offen­siv ver­tei­digt und auch für die Zukunft auf­recht­erhal­ten. Eben­so wird den Ursa­chen des Unter­gangs in SED-Erin­ne­run­gen mehr Platz ein­ge­räumt. Eine Fra­ge, mit der sich NS-Leu­te nicht groß auf­hal­ten, weil die mili­tä­ri­sche Nie­der­la­ge alles ande­re überwog.

Letzt­lich las­sen sich alle Memoi­ren­schrei­eber in das vom Autor erar­bei­te­te Sche­ma der „Ver­ar­bei­tungs­ty­pen“ ein­ord­nen, wo sich in den Kate­go­rien jeweils Prot­ago­nis­ten aus bei­den Lagern fin­den: Apo­lo­ge­ten, Selbst­ver­tei­di­ger und Rene­ga­ten (nach Ende der Dik­ta­tur!). Zu letz­te­ren zäh­len auf NS-Sei­te nur Schi­rach, bei der SED der ehe­ma­li­gen Ober­bür­ger­meis­ter von Dres­den Wolf­gang Berg­ho­fer und Gün­ter Schab­ow­ski, Mit­glied des Polit­bü­ros der SED. Davon abge­se­hen, begeg­net dem Leser in den Auto­bio­gra­phien wenig mensch­li­che Grö­ße und intel­lek­tu­el­le Tie­fe – was nie­man­den über­ra­schen dürf­te, der weiß, wer in der Poli­tik nach oben gelangt.

Hans-Ulrich Dan­ner: Bewäl­ti­gung des Schei­terns. Auto­bio­gra­phi­sche Schrif­ten frü­he­rer Par­tei­funk­tio­nä­re von NSDAP und SED, Berlin/Boston: de Gruy­ter 2024, 305 Sei­ten, 79,95 Euro – hier bestel­len.