Kommunalwahlen in Thüringen – Verankerungen und Dynamiken

„Rückschlag für AfD bei Kommunalwahl in Thüringen“. So titelte es die BILD-Zeitung am vergangenen Wahlsonntag, zu den Kommunalwahlen in Thüringen. Um das Verliererframing rund zu machen, wurde die Überschrift mit „Pleite für Höcke-Vize“ (Stefan Möller) noch ergänzt.

Die BILD-Zei­tung und ande­re Medi­en ver­su­chen nun neben den orches­trier­ten Skan­dal-Kam­pa­gnen gegen die AfD auch ein demo­sko­pi­sches Unter­gangs­bild zu zeich­nen. Es wäre sicher­lich selbst­be­trü­ge­risch, wenn man die aktu­el­le Lage in den Umfra­gen zu sehr beschö­ni­gen wür­de. Vor nicht mal einem hal­ben Jahr stand die AfD im Bund schließ­lich noch bei soli­den 22%.

Den­noch ist man bun­des­weit und in den meis­ten Län­dern im Ver­gleich zu ver­gan­ge­nen Wah­len weit über dem Soll. Der Ver­gleichs­be­zug zu vor­an­ge­gan­ge­nen Wah­len ist am Ende immer eine sau­be­re Ana­ly­se­ba­sis als die Erwar­tungs­grö­ßen, die sich aus dem Umfra­gen­markt ergeben.

Die AfD in Thü­rin­gen konn­te bei den Kom­mu­nal­wah­len 25,8% der Stim­men ein­fah­ren und lan­det damit nur knapp hin­ter dem kom­mu­na­len Platz­hir­schen CDU, die in nahe­zu allen ost­deut­schen Bun­des­län­dern schon immer eine star­ke kom­mu­nal­po­li­ti­sche Basis hat­te. Abso­lut konn­te die AfD knapp 250.000 Stim­men im Ver­gleich dazu­ge­win­nen. Pro­zen­tu­al um 8,1% zule­gen. In 9 von 22 Kreis­ta­gen und Stadt­rä­ten zieht die AfD als stärks­te Frak­ti­on ein. In wei­te­ren 10 Kom­mu­nal­par­la­men­ten wird sie die zweit­stärks­te Frak­ti­on stel­len. 9 Bewer­ber gehen in die Stich­wahl um die Land­rats­äm­ter. Damit wird sich die Par­tei auf der kom­mu­na­len Ebe­ne wei­ter ver­an­kern kön­nen und zeigt damit, dass sie als poli­ti­scher Fak­tor im Frei­staat nicht mehr weg­zu­den­ken ist.

Noch deut­li­cher als die AfD-Zuge­win­ne dürf­te jedoch der Absturz des lin­ken Blocks in Thü­rin­gen sein. Sofern in der Bun­des­zen­tra­le der Links­par­tei noch irgend­ei­ne Hoff­nung bestand, dass sich die Links­par­tei in Thü­rin­gen noch eine letz­te regio­na­le Bas­ti­on bewah­ren könn­te, bleibt jetzt nur noch die Ernüch­te­rung und das sehr wahr­schein­li­che Ende der lin­ken Min­der­heits­ko­ali­ti­on aus SPD, Lin­ke und Grü­ne. Nur noch die SPD kommt auf ein knap­pes zwei­stel­li­ges Ergeb­nis von 11,6%. Ansons­ten spielt der lin­ke Par­tei­en­block in Thü­rin­gen kei­ne Rol­le mehr. Ledig­lich in den Groß- und Uni­ver­si­täts­städ­ten des Lan­des (Jena und Erfurt) kann man sich noch auf eine gewis­se Grund­ba­sis ver­las­sen. Auch die deut­li­chen Zuge­win­ne der „Sons­ti­gen“ Par­tei­en (+4,1% und jeweils stär­ker als Lin­ke, SPD, Grü­ne, FDP) unter­strei­chen den Absturz der eta­blier­ten Par­tei­po­li­tik in Thüringen.

Die Wahl­kreis­kar­ten zei­gen, dass die AfD vor allem dort star­ke Zuge­win­ne ein­fah­ren konn­te, wo sie 2019 noch recht durch­schnitt­lich abschnitt. Ins­be­son­de­re der Nord­os­ten des Lan­des kann als neu hin­zu­ge­won­ne­ne geo­gra­phi­sche Hoch­burg für die Par­tei betrach­tet wer­den. Die Regres­si­ons­mo­del­le zei­gen dabei fol­gen­de Zusammenhänge:

Die AfD bleibt eine Par­tei des länd­li­chen Rau­mes und der Kleinstädte In Regio­nen wo es schon 2019 zu einem signi­fi­kan­ten Zuwachs der Wahl­be­tei­li­gung kam, kann die Par­tei noch­mals zule­gen, was für eine star­ke erwei­ter­te Wäh­ler­re­ser­ve und zugleich einer fes­ten Stamm­wäh­ler­schaft spricht. Katho­lisch gepräg­te Wahl­krei­se wie das Eichsfeld blei­ben uner­reich­te Fes­tun­gen in CDU-Hand. Sozio­öko­no­mi­sche Fak­to­ren spie­len nur eine gering­fü­gi­ge Rol­le. Weder das ver­füg­ba­re pro-Kopf Ein­kom­men oder die Arbeits­lo­sen­quo­te in einem Kreis haben signi­fi­kan­ten Ein­fluss auf den AfD-Stim­men­an­teil. All­ge­mei­ne Unzu­frie­den­heit, Abstiegs­sor­gen und die klas­si­schen iden­ti­täts­po­li­ti­schen The­men haben deut­lich mehr Gewicht. Die AfD wird vor allem in Wahl­krei­sen mit einem hohen Anteil von Ü65-Jäh­ri­gen gewählt. Das heißt nicht, dass die Älte­ren auch die Par­tei dort zu grö­ße­ren Antei­len wäh­len. Eher sind es die Jün­ge­ren in die­sen Krei­sen, die durch die Ver­grei­sung ihrer Hei­mat immer weni­ger Ange­bo­te für Kin­der und jun­ge Fami­li­en haben. Der milieu­ge­trie­be­ne Kon­flikt­vek­tor Alt vs. Jung bestimmt im Osten immer stär­ker den poli­ti­schen Mobilisierungswettbewerb.

In den letz­ten Umfra­gen zu den Land­tags­wah­len in Thü­rin­gen kann die AfD bis­wei­len einen kom­for­ta­blen 10% Abstand zur CDU als Zweit­plat­zier­ten hal­ten. Daß die CDU bei den Kom­mu­nal­wah­len vor der AfD lan­det ist schließ­lich auch auf die spe­zi­fi­schen Wahl­be­din­gun­gen wie das spe­zi­fi­sche Wahl­sys­tem, loka­ler Ver­an­ke­rung, Kan­di­da­ten­zen­trie­rung und auch die Ver­füg­bar­keit von aus­rei­chend Bewer­bern für die Par­la­ments­sit­ze zurück­zu­füh­ren. Dies mögen für die Uni­on auf kom­mu­na­ler Ebe­ne gewis­se Sta­bi­li­täts­fak­to­ren sein.

Eine Land­tags­wahl die aber wesent­lich stär­ker von Stim­mungs­bil­dern und einem Bedürf­nis nach poli­ti­schem Wan­del geprägt sein kann, dürf­te eher auf das Kon­to der AfD ein­zah­len. Hier zeigt die Kom­mu­nal­wahl, daß das Momen­tum einer poli­ti­schen Dyna­mik ganz klar auf Sei­ten der AfD liegt. Der BSW-Fak­tor kann bei die­ser Wahl bis­her noch nicht beur­teilt wer­den, da das Bünd­nis nur in 4 Wahl­krei­sen ange­tre­ten ist, dort aber immer­hin schon zwei­stel­li­ge Ergeb­nis­se ein­fah­ren konnte.

Ein Über­sichts­ar­ti­kel zum Stand des BSW schie­be ich in der kom­men­den Woche nach.