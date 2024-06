Die Pläne des kleineren Übels – über die Causa Krah

Wie sehr die AfD mit sich selbst beschäftigt ist, zeigt sich an ihrem Verhalten nach dem Wahlsieg vom Wochenende. Denn ein Wahlsieg war das ohne Zweifel, was sich am Sonntag ereignet hat:

Die AfD ist bun­des­weit zur zweit­stärks­ten deut­schen Kraft im künf­ti­gen EU-Par­la­ment gewählt wor­den – gegen die geball­te Macht aller Alt­par­tei­en und etli­cher Neu­par­tei­en, aller staat­lich finan­zier­ten Medi­en und zivil­ge­sell­schaft­li­chen Orga­ni­sa­tio­nen, Amts­kir­chen und Wirtschaftsverbände.

Man hat­te auf Sei­ten der Geg­ner damit gerech­net, unter dem media­len und poli­ti­schen Napalm­tep­pich kaum mehr feind­li­ches poli­ti­sches Leben vor­fin­den, iso­lie­ren und bekämp­fen zu müs­sen; das Wider­la­ger aus alter­na­ti­ver Ansa­ge, alter­na­ti­vem Medi­en­an­ge­bot und elen­der Wirk­lich­keit ist aber mitt­ler­wei­le so belast­bar und so prä­sent, daß gera­de in den Ost­bun­des­län­dern kein Kraut mehr gegen den Wunsch nach neu­er, ande­rer Poli­tik gewach­sen ist.

Anstatt aber die Unru­he in die Rei­hen der Geg­ner zu tra­gen (denen die Mit­tel aus­ge­hen), hat die AfD alle Auf­merk­sam­keit auf einen inner­par­tei­li­chen Macht­kampf gelenkt. Die­ser Macht­kampf ist schwe­rer zu durch­schau­en als jener, an des­sen Ende Jörg Meu­then, Joa­na Cotar und Alex­an­der Wolf viel zer­schla­ge­nes Por­zel­lan zurück­ge­las­sen hat­ten und kom­plett geschei­tert waren.

Nie­mand kann die Fra­ge beant­wor­ten, war­um die AfD bereits in der Nacht ihres Wahl­siegs über infor­mel­le Kanä­le ver­brei­ten ließ, man wer­de den Spit­zen­kan­di­dat nicht nur aus­brem­sen (wie vor der Wahl), son­dern gar nicht mehr mit­ma­chen las­sen. Und mehr: Schon in der Nacht stand fest, wer den Antrag auf Aus­schluß Maxi­mi­li­an Krahs ein­brin­gen und wer an sei­ner Stel­le zum Dele­ga­ti­ons­füh­rer gewählt würde.

Über Hans Neu­hoff und Rene Aust wird also zu spre­chen sein, aber dies kann die Fra­ge nicht beant­wor­ten, woher die Hast rühr­te, die­se Eile, ein Signal abzu­set­zen, das in gro­ßen Tei­len der AfD-Basis und ihrer Man­dats­trä­ger eben­so auf Unver­ständ­nis stößt wie unter den Wäh­lern, vor allem den jüngeren.

Denn nichts wäre für den Unter­händ­ler Hans Neu­hoff anders, wenn es noch kei­ne kon­sti­tu­ier­te AfD-Dele­ga­ti­on gäbe – wenn die Par­tei also sich selbst gefei­ert und die Wahl­ver­lie­rer brüs­kiert, alles ande­re aber in der Schwe­be gehal­ten und in Euro­pa zunächst ein­mal son­diert hätte.

Was gibt es zu son­die­ren? Das erklär­te Ziel Neu­hoffs, Aus­ts, Chris­ti­ne Ander­sons und ande­rer ist die Wie­der­auf­nah­me in die ID-Frak­ti­on im EU-Par­la­ment, aus der man auf Betrei­ben le Pens gera­de erst gewor­fen wor­den ist. Die­ses Ziel anzu­steu­ern ist legi­tim. Es ist ein Unter­schied, ob man einer star­ken Frak­ti­on ange­hört, die von den fran­zö­si­schen, ita­lie­ni­schen, ver­mut­lich sogar unga­ri­schen Rechts- und teil­wei­se Regie­rungs­par­tei­en getra­gen wird – oder ob man sich an die­je­ni­gen wen­det, die in die­sen Län­dern von rechts her gegen die Orba­ni­sis­erung, Melo­ni­sie­rung und das Sys­tem le Pen antre­ten und deut­lich die zwei­te Gei­ge spielen.

Aber natür­lich muß sich jeder AfD-Unter­händ­ler letzt­lich die Fra­ge stel­len las­sen, was pro­gram­ma­tisch kei­nes­falls auf der Stre­cke blei­ben darf, wenn man mit Län­der­de­le­ga­tio­nen ver­han­delt, die in der Lage waren, einem den Stuhl vor die Türe zu stellen.

Dies ist die ers­te Kon­flikt­li­nie, die mit Krahs Aus­schluß aus der AfD-Dele­ga­ti­on sicht­bar gewor­den ist und die vor allem von Hans Neu­hoff gezo­gen wur­de. Pro­fes­sor Neu­hoff ist eine Kapa­zi­tät auf dem Gebiet geo­po­li­ti­scher Ana­ly­sen und stützt sich auf die soge­nann­te Rea­lis­mus-Theo­rie der inter­na­tio­na­len Bezie­hun­gen, für die im eng­lisch­spra­chi­gen Raum der Name Mears­hei­mer steht. Neu­hoffs poli­ti­sche Arbeit gilt der For­mu­lie­rung und Durch­set­zung einer mul­ti­po­la­ren Welt­ord­nung, und kon­se­quent sieht er im Ukrai­ne-Krieg den Gip­fel­punkt einer Kon­flikts, der über die Ukrai­ne von den USA aus gegen die Rück­kehr Ruß­lands in die Posi­ti­on einer Welt­macht ange­stif­tet und geschürt wurde.

Das ist natür­lich ver­kürzt dar­ge­stellt, reicht aber aus, um zu zei­gen, war­um sich Neu­hoff nicht nur Höcke und den ande­ren Ost­ver­bän­den annä­her­te, son­dern letzt­lich auch in unse­ren Ein­rich­tun­gen Vor­trä­ge hielt und Inter­views gab. Es erklärt auch, war­um wir Neu­hoff unter­stütz­ten, soweit dies für ein Pro­jekt mög­lich ist, das nur im Umfeld einer Par­tei ange­sie­delt ist.

Neu­hoff hat nun unmit­tel­bar nach der Wahl, die auch ihm ein Man­dat im EU-Par­la­ment bescher­te, den Antrag gegen den Aus­schluß Krahs ein­ge­bracht und sich damit durch­ge­setzt. In einem Tele­fon­ge­spräch gab er an, es sei zwin­gend not­wen­dig für die AfD, das Ohr dort zu haben, wo sich eine gro­ße Rechts­frak­ti­on bil­den wer­de. Zwar tei­le er deren trans­at­lan­ti­sche Aus­rich­tung nicht, aber eine Alter­na­ti­ve zur Teil­ha­be sehe er recht eigent­lich kei­ne. Inhalt­lich sei er aber nach wie vor und sogar noch gründ­li­cher dort, wo wir ein­an­der kennten.

Alles das ist beden­kens­wert, aber es zeugt von einem ekla­tan­ten Man­gel an poli­ti­schem Gespür und Ver­ständ­nis. Poli­tik ist kein Akademiebetrieb.

Neu­hoffs Ver­hal­ten ist eine poli­ti­sche Ent­täu­schung. Es muß im Zusam­men­hang mit sei­nen Atta­cken gegen den Dort­mun­der Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten Mat­thi­as Hel­fe­rich gebracht wer­den: Man hat die­sen Mann der Basis und der fun­da­men­ta­len Oppo­si­ti­on mit einem Par­tei­aus­schluß­ver­fah­ren über­zo­gen. Um Kon­kur­renz kann es dabei nicht gehen – Neu­hoff hat­te auch vor zwei Wochen sein EU-Man­dat schon sicher in der Tasche, Hel­fe­rich ist im Bundestag.

Die The­se lau­tet: Man will das Lau­te, das Unge­schütz­te, das Angriffs­lus­ti­ge nicht, will seri­ös strei­ten, glaubt selbst dort ans Argu­ment, wo schon hun­dert­fach bewie­sen wur­de, daß es um Macht geht, um Antei­le, Töp­fe, Mög­lich­kei­ten – und nicht um Ein­sicht in die Gleich­be­rech­ti­gung der Argu­men­te Neu­hoffs in einem herr­schafts­frei­en Par­la­ments­dis­kurs. Und wei­ter: Man glaubt an die Erfül­lungs­po­li­tik dem Ver­fas­sungs­schutz gegen­über, glaubt an den Effekt des Wohl­ver­hal­tens, glaubt an den gesun­den Kern sol­cher Institutionen.

Neu­hoff und ande­re begrei­fen im Kern nicht, daß auch sie zum Ver­fas­sungs­feind erklärt wür­den, und zwar per­sön­lich, wenn sie denn die Rol­le spiel­ten, die das Spit­zen­per­so­nal spielt. Neu­hoff und ande­re wol­len sich nicht mehr recht­fer­ti­gen müs­sen für die­je­ni­gen, die das Gesicht der Par­tei sind, und begrei­fen nicht, daß der Geg­ner immer wie­der Neue mar­kie­ren wird, für die man sich dann zu recht­fer­ti­gen hät­te. Ges­tern und immer Höcke, zwi­schen­durch Wei­del, ein biß­chen Chrup­al­la, seit gerau­mer Zeit vor allem Krah, dazu Bystron – kein Wun­der, es war Europa-Wahl …

Wer kennt schon Chris­ti­ne Ander­son oder – die ande­ren halt? Sie sind da, aber nicht prä­sent. Nie­mand kennt sie, nie­mand reibt sich an ihnen, nie­mand gleicht sei­ne Gewohn­hei­ten und Prä­fe­ren­zen an ihnen ab, in nie­man­dem wecken sie Hoff­nung oder Sor­ge, nie­mand begreift durch sie den fun­da­men­ta­len Unter­schied, des­sen es bedarf, wenn jemand sich weg vom Gewohn­ten, hin zum Neu­en bewe­gen soll.

Aber Krah? Eben: Wer Mas­sen mobi­li­sie­ren will und muß, darf nicht mit “Hin­ter­grund Poli­tik” anrü­cken, son­dern muß “Wer wird Mil­lio­när” drehen.

Neu­hoff steht pro­to­ty­pisch für die­je­ni­gen, die den exzen­tri­schen Kampf, den an der Basis, am Stamm­tisch, den als zugleich ver­haß­te und ange­him­mel­te Figur nicht füh­ren wol­len. Was man Neu­hoff zugu­te hal­ten muß: Im Gegen­satz zu Jon­gen und ande­ren, die rei­ne Par­la­ments­po­li­ti­ker sind, agiert Neu­hoff immer­hin offen und an der Spitze.

Dies wäre indes nicht hin­rei­chend dafür, daß man – ich wie­der­ho­le mich – has­tig und ohne Not schon am Tag nach dem Sieg den Sie­ger absäg­te und alle Auf­merk­sam­keit auf die­sen Vor­gang lenkte.

Auch der Ver­weis auf die Exzen­trik Krahs ist kei­nes­falls ein star­kes Argu­ment. Jeder, der schon mit ihm zu tun hat­te, kennt die­se Sei­te. Er ist eine sehr lau­te 1. Gei­ge und er setzt dort ein, wo er ein­set­zen will. Er ist kein Mann­schafts­sport­ler. Aber er kann Din­ge, die kein ande­rer kann. Das muß ich nicht wie­der­ho­len. Jeden­falls: In einer Par­tei gibt es jede Men­ge ande­rer Ein­bet­tungs­mit­tel als den Aus­schluß eines Spit­zen­kan­di­da­ten aus der Delegation.

Damit kommt Rene Aust ins Spiel. Aust kommt aus Björn Höckes Stall. Er ist poli­tisch in Thü­rin­gen groß gewor­den, galt dort als Spe­zia­list auf dem Feld der Ren­ten- und Sozi­al­po­li­tik und mau­ser­te sich als Ange­hö­ri­ger eines ein­fluß­rei­chen Netz­werks jun­ger, pro­fes­sio­nel­ler, sehr fle­xi­bler Nach­wuchs­po­li­ti­ker zum auf Platz drei gesetz­ten EU-Kandidaten.

Aust ist ehr­gei­zig und von sich selbst über­zeugt. Das ist ganz und gar nichts Schlech­tes, das­sel­be kann man von Höcke und Krah eben­so sagen wie von Wei­del, Chrup­al­la und vie­len ande­ren Poli­ti­kern, die sich im Geran­gel um Man­da­te durch­set­zen müs­sen und dies nur unge­bro­chen kön­nen, also nicht, wäh­rend sie sich selbst etwa infra­ge stellten.

Irri­tie­rend an Aust ist sei­ne inhalt­li­che Nähe zu den grund­sätz­li­chen Posi­tio­nen sei­nes Lan­des­chefs Höcke – und damit zu den Posi­tio­nen derer, die Krah unter­stüt­zen. Was also ritt ihn? In der Par­tei kur­siert der Spruch, er habe sich “vors Loch schie­ben las­sen”. Das bedeu­tet nichts ande­res, als daß er nun Hosen tra­ge, die ihm zu groß sind und von denen nur die­je­ni­gen sagen, er sähe toll dar­in aus, die ihn genau dort haben wol­len, wo er jetzt steht: an der Stel­le, an der einer stand, den man als Kon­kur­ren­ten wahr­nahm und weg­ha­ben will.

Eine Par­tei, die das Poten­ti­al eines Donald Krah nicht ein­bau­en kann, hat ein Füh­rungs­pro­blem. Wie füh­ren Chrup­al­la und Wei­del die­se Partei?

Es gibt einen Füh­rungs­stil, der von der Destruk­ti­on lebt. Die­ser Stil kommt mit den acht Okta­ven, die ein Kla­vier hat, nicht zurecht. Krah spielt auf Tas­ten, die für ande­re Hän­de zu weit ab lie­gen. Anstatt, daß sich die­se Hän­de auf das kon­zen­trier­ten, was sie bes­ser kön­nen als der Exzen­tri­ker, ver­hin­dern sie sein Spiel. Sie spie­len das Spiel des klei­ne­ren Übels. Auch so kann man an der Macht bleiben.

Die The­se lau­tet: Aust hat sich ein­set­zen las­sen, aus red­li­cher Über­zeu­gung ver­mut­lich, etwas bes­ser zu kön­nen als Krah. Fast rüh­rend, aber eher doch pein­lich ist sei­ne Äuße­rung im Rah­men der Pres­se­kon­fe­renz am Mor­gen nach der Wahl: Es sei da nicht nur der eine auf Social media prä­sent, auch er habe vie­le Klicks, und Ali­ce Wei­del flan­kier­te, indem sie von einer spe­zi­ell auf Jung­wäh­ler zuge­schnit­te­nen Kam­pa­gne sprach.

Daß nach die­sen Äuße­run­gen dem tat­säch­lich jun­gen Influen­cer-Umfeld nur Hohn und Spott ein­fiel, darf nie­man­den wun­dern. Die Ver­diens­te Krahs in Sachen Mobi­li­sie­rung auch noch klein­zu­re­den – das ist, als sei einem der­je­ni­ge pein­lich, der die meis­ten Tore schoß.

Aust wur­de gebe­ten und wäre gut bera­ten gewe­sen, den Schritt nicht zu gehen, sich nicht an der Aus­boo­tung Krahs zu betei­li­gen, son­dern die Din­ge in der Schwe­be zu las­sen, min­des­tens. Aber er ging den Schritt, weil er sich etwas aus­rech­ne­te und Teil derer ist, die das vor­be­rei­tet haben und in die­sem Rah­men nun über eine Mehr­heit verfügen.

Das ist geschickt ein­ge­fä­delt: Die Thü­rin­ger AfD muß seit­her zwei­glei­sig fah­ren und kann sich nicht mit Wucht gegen die Demon­ta­ge des grund­sätz­li­chen, angriffs­lus­ti­gen, schnel­len und unbe­re­chen­ba­ren Spit­zen­man­nes Krah wer­fen – denn es ist der eige­ne Spit­zen­mann für Euro­pa, der sei­nen Wei­zen blü­hen las­sen will.

Die Par­tei hät­te den Druck nach außen ablas­sen kön­nen, hät­te sich fei­ern und die vie­len Geg­ner gleich mit der nächs­ten Kampf­an­sa­ge scho­ckie­ren kön­nen. Statt­des­sen: quer lau­fen­de Bünd­nis­se, Über­zeu­gun­gen, Loya­li­tä­ten, Karrierepläne.

Die Par­tei hät­te signa­li­sie­ren kön­nen, daß ein Aus­lo­ten aller Mög­lich­kei­ten in der EU auch mit einem Krah in der Dele­ga­ti­on oder eben zunächst ohne jede Dele­ga­ti­on wür­de lau­fen kön­nen. Für jede Her­an­ge­hens­wei­se gibt es gute Grün­de, nie­mand soll­te dafür geschol­ten oder gleich zum Ver­rä­ter gestem­pelt wer­den, daß er es mode­rat und nicht grund­sätz­lich pro­biert. Aber die­se gemein­sa­me Suche nach dem gang­ba­ren Weg wiegt fast immer weni­ger als die eige­ne Karriere.

Der Wäh­ler ver­steht sol­che Intri­gen nicht. Er will die Wen­de. Er will, daß der­je­ni­ge, der prä­sent, potent, schlag­fer­tig und klar das ver­tritt, wor­auf man hofft, gewinnt. Daß er nun gehen soll, begrei­fen zehn­tau­send. Mil­lio­nen ver­ste­hen es nicht. Bei ihnen bleibt nur Cha­os, Unent­schie­den­heit und “Poli­tik” hän­gen. Dabei wün­schen sie sich eine ande­re Poli­tik, wol­len hof­fen, Potenz spü­ren, nicht bloß das klei­ne Übel wählen.

An die­ser Stel­le wird Par­tei­po­li­tik zu einem elen­den Geschäft. Man hat das Zug­pferd unter den eige­nen Wagen gewor­fen. Das nimmt allen den Schwung, nur den paar nicht, die ihre Ein­zel­kar­rie­re für die gro­ße Wen­de hal­ten. Noch nie war so oft wie in den ver­gan­ge­nen Tagen der Satz zu ver­neh­men, man wis­se nicht genau, wer hier wen noch “ansteu­ern” könne.

Es freut sich das klei­ne­re Übel.