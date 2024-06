Wo sind die Preußen? Gedanken von Uwe Jochum

– –

Bevor aus dem preu­ßi­schen König Fried­rich II. »Fried­rich der Gro­ße« wur­de, muß­te er durch eine har­te Schu­le gehen. Wie hart die­se Schu­le war und war­um sie so hart war, hat Jochen Klep­per in sei­nem Roman Der Vater erzählt:

Es war durch­aus kein Ver­gnü­gen, ein König zu sein, auch wenn die zahl­lo­sen Hol­ly­wood-Fil­me uns das ein­re­den wol­len, in denen wir deka­den­tes Per­so­nal sehen, das sei­ner Lüs­te lebt und sich ums Volk nicht schert. In Wahr­heit war das König­sein kei­ne Lust, son­dern eine Last, vol­ler Ver­pflich­tun­gen in unsi­che­ren staat­li­chen Ver­hält­nis­sen, so daß das Über­le­ben des Staa­tes nicht anders als das per­sön­li­che Über­le­ben immer gefähr­det war.

Daher wur­de man König nicht irgend­wie und irgend­wo und neben­her, son­dern man wur­de dar­auf vor­be­rei­tet. Von Kin­des­bei­nen an wur­de man von Gou­ver­nan­ten und Erzie­hern unter­rich­tet und geschult:

In der Kon­ver­sa­ti­on so lan­ge, bis man per­fekt Fran­zö­sisch sprach; Latein und Grie­chisch sowie­so, damit der spä­te­re Herr­scher bei Cice­ro, Plut­arch, Taci­tus und Cae­sar gele­sen hat­te, was es hieß, zu herr­schen und ein Land zu ver­tei­di­gen; Tanz­stun­den, bis das Menu­ett sicher saß, damit man in Gesell­schaft eine gute Figur mach­te; Musik­un­ter­richt, damit man abends sich selbst und ande­re zur Not musi­ka­lisch unter­hal­ten konn­te, am Cem­ba­lo oder mit der Flö­te; Geschichts­un­ter­richt und Geo­gra­phie, damit man wuß­te, war­um das eige­ne Land, das man regie­ren soll­te, so zer­klüf­tet aus­sah, wie es aus­sah, und damit man wuß­te, aus wel­cher Rich­tung der Feind kam; Kame­ra­lis­tik, damit man ein Gut ver­wal­ten konn­te und, wenn man das konn­te, auch ein Land; Fecht­un­ter­richt, damit man in Form blieb und sich äußers­ten­falls auch sel­ber zur Wehr set­zen konn­te; Reit­un­ter­richt und Unter­richt an der Schuß­waf­fe, damit man bei der Fuchs­jagd in den eige­nen Jagd­re­vie­ren in der Lage war, zu jagen und zu tref­fen; Exer­zie­ren, damit man wuß­te, wie man eine Trup­pe oder eine gan­ze Armee anzu­füh­ren hatte.

Zeit fürs Kin­der­spiel? Hat­te man nicht, höchs­tens, daß ein­mal die Gou­ver­nan­te durch die Fin­ger sah und einen in Ruhe im Sand spie­len ließ; die Mut­ter hat­te Ver­pflich­tun­gen und kam nur ab und an zu Besuch vor­bei; der Vater regier­te mit mehr oder weni­ger har­ter Hand und woll­te nicht wis­sen, was der Sohn nicht konn­te, son­dern wie taug­lich er inzwi­schen war, denn eines Tages wür­de er in die Fuß­stap­fen des Vaters zu tre­ten haben.

Wer die­se Schu­le durch­ge­macht hat­te, hat­te sich bewährt, noch bevor er sich im Regie­rungs­amt bewäh­ren muß­te. Und wenn er sich nicht bewährt hat­te, wuß­te das nicht nur der Hof, son­dern das gan­ze Land, und die Geg­ner wuß­ten es auch. Dann konn­te man nur hof­fen, daß die Erzie­hung des Mon­ar­chen wenigs­tens dafür gesorgt hat­te, daß er sich gute Bera­ter zuzu­le­gen wuß­te und auf sie hörte.

Das ging manch­mal gut, und manch­mal böse dane­ben. Aber ins­ge­samt darf man ver­mu­ten, daß das Regie­rungs­ni­veau und also das Poli­tik­ni­veau deut­lich höher war als heut­zu­ta­ge, wo man meint, es brau­che das alles nicht. Wer unter den Ver­hält­nis­sen, die bis 1918 herrsch­ten, regie­ren muß­te, der wuß­te schon als noch jugend­li­cher Herr­scher in spe, daß das kein Ver­gnü­gen wer­den und man schei­tern wür­de, wenn man mit dem Kopf durch die Wand woll­te. Und das woll­te man damals schon des­halb nicht, weil es kei­ne ideo­lo­gi­schen Pro­gram­me gab, die man durch­set­zen woll­te. Das ein­zi­ge Pro­gramm, das zähl­te, lau­te­te: Sta­bi­li­sie­re dei­nen Staat und dei­ne Herr­schaft, sor­ge für die Zufrie­den­heit dei­ner Bür­ger, dann hat das Zukunft. Vielleicht.

Von hier aus wird ver­ständ­lich, war­um aus Fried­rich II. »der Gro­ße« wer­den konn­te: Er war von sei­nem Vater der­art gedrillt wor­den, daß er all das konn­te, was man kön­nen muß­te, wenn man das Über­le­ben eines Staa­tes zu sichern hat­te. Und er hat das, was ihm vom Vater in die Hän­de gelegt wor­den war, nicht ein­fach kon­ser­viert, son­dern vermehrt.

Anfangs tat er das in jugend­lich-unge­stü­mer und, wie er spä­ter zugab, gefähr­li­cher Wei­se, als er in den Schle­si­schen Krie­gen vom Vor­bild des Vaters abwich und die Armee ein­setz­te, um Preu­ßen durch die Erobe­rung des öster­rei­chi­schen Schle­si­en nach Süden zu erwei­tern. Damals wäre es fast um Preu­ßen gesche­hen gewe­sen, aber Fried­rich gelang es, mit Ver­stand und Glück, viel Sol­da­ten­blut und dem Ein­satz sei­ner gan­zen Per­son, das ver­grö­ßer­te Preu­ßen zu stabilisieren.

So wehr­haft er nach außen war, so libe­ral regier­te er sein Land, und er tat es in einer Wei­se, die die Zeit­ge­nos­sen stau­nen mach­te. Selbst wenn die Geschich­te mit dem Mül­ler, mit dem er in Streit kam, eine Legen­de ist, so hat sie doch, wie alle Legen­den, einen wah­ren Kern: Fried­rich war »der ers­te Die­ner des Staa­tes«; er stell­te sich nicht über die Geset­ze, son­dern unter sie.

Das Recht war ihm nicht Instru­ment über­eif­ri­ger Ehr­pus­se­lig­keit oder gar per­sön­li­cher Machen­schaf­ten, es war ihm ein klug ein­zu­set­zen­des Regie­rungs­mit­tel zuguns­ten des all­ge­mei­nen Bes­ten. Es zer­fiel nicht in ein Zwei­klas­sen­recht und nicht in ein Gesin­nungs- und Normalrecht.

Es gab kei­nen Dop­pel­staat mit einer Dop­pel­mo­ral und all­ge­gen­wär­ti­ger Heu­che­lei. Es gab eine stram­me Staats­ver­wal­tung durch stramm kon­trol­lier­te Beam­te, es gab vom König stramm beauf­sich­tig­te Staats­mi­nis­ter und ein stramm befeh­lig­tes Heer, das nicht nur ein­satz­fä­hig war, son­dern vom König per­sön­lich ins Feld geführt wur­de. Er ritt dabei nicht hin­ten im Troß, son­dern vor­ne an der tête.

Mag sein, daß man­cher die­se Skiz­ze für zu rosig hält, und wahr­schein­lich ist sie es in die­ser oder jener Hin­sicht auch. Aber ins­ge­samt dürf­te das Bild stim­men. Und hält man neben die­ses all­ge­mei­ne Bild das Bild der Bun­des­re­pu­blik von heu­te, auch die­ses Bild ins All­ge­mei­ne und damit Sicht­ba­re ver­grö­bert, wird man nicht nur einen gehö­ri­gen Qua­li­täts­ab­stand dia­gnos­ti­zie­ren, son­dern sich auch fra­gen müs­sen, woher all die Hoch­stap­ler kom­men, die sich und uns ein­re­den wol­len, sie könn­ten aus blo­ßer Ein­bil­dung her­aus ein Land regieren.

– –

Woher also kom­men sie, unse­re Regie­rungs­hoch­stap­ler? Nun, die Ant­wort lau­tet natür­lich: Sie kom­men aus Deutsch­land, sind ein Gewächs die­ses Lan­des. Daß die­ses Kraut hier Fuß fas­sen konn­te, hat vie­le Grün­de. Einer davon ist, daß Deutsch­land 1918 erfolg­reich nie­der­ge­run­gen wor­den war und die Revo­lu­ti­on das alte Sys­tem mit den alten Sicher­hei­ten hin­weg­ge­fegt hatte.

Der Staat von Wei­mar hat die­se Sicher­hei­ten nicht wie­der her­stel­len kön­nen und litt unter innen- und außen­po­li­ti­schen Span­nun­gen, die sich nach einem schlei­chen­den Bür­ger­krieg in der Eta­blie­rung der natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Herr­schaft ent­lu­den. Sie hin­ter­ließ nicht nur ein staat­li­ches Trüm­mer­feld, son­dern auch ein Volk, dem man das Kreuz gebro­chen hat­te, so daß ihm nichts ande­res übrig­blieb, als sich mit­tels der ange­bo­te­nen ame­ri­ka­ni­schen Pro­the­sen wenigs­tens wie­der in eine halb­wegs auf­rech­te Hal­tung zu bringen.

Aber, machen wir uns nichts vor: Seit 1945 kann Deutsch­land nicht mehr allei­ne ste­hen. Und auch dies dür­fen wir uns nicht vor­ma­chen: Es will auch nicht mehr allei­ne stehen.

Ein ande­rer Grund, war­um die Hoch­sta­pe­lei so mas­sen­haft in Staat, Wirt­schaft und Kul­tur Ein­zug hielt, ist die immer wei­ter um sich grei­fen­de Media­li­sie­rung des All­tags. Was wir tun sol­len, wie wir zu sein haben, sagt uns nicht mehr die väter­li­che Erzie­hung, die Tra­di­ti­on der Fami­lie, schon gar nicht die des Adels­ge­schlechts, und daß das Chris­ten­tum uns etwas zu sagen hät­te, dürf­te die Mehr­zahl der hier­zu­lan­de Leben­den nicht ein­mal mehr für einen Scherz halten.

Was gilt oder gel­ten soll, sagt uns viel­mehr die Film­in­dus­trie, die sich zunächst als Fern­se­hen und inzwi­schen als Face­book, Net­flix oder You­Tube in unse­rem All­tag fest eta­bliert hat, längst über­formt von einer über­bild­mäch­ti­gen Wer­be­indus­trie. All die­se sta­bil in ame­ri­ka­ni­scher Hand befind­li­chen Mas­sa­ge­ma­schi­nen des Bewußt­seins gau­keln uns eine Kul­tur vor, in der sich kör­per­li­che Schön­heit und finan­zi­el­ler Erfolg in einer so attrak­ti­ven Wei­se amal­ga­mie­ren, daß die Fra­ge des »Wozu eigent­lich?« nicht ein­mal mehr als sinn­vol­le Fra­ge gilt.

Und so spie­len alle die ame­ri­ka­ni­schen Rol­len ein­fach nach, und je län­ger das geht, des­to mehr ver­schmel­zen Rol­le und Selbst­bild zu einem öffent­lich­keits­wirk­sa­men »Image«. Bei Baer­bock, so kann man ver­mu­ten, ist es das Image des Man­ne­kins aus der Wer­bung für »Drei-Wet­ter-Taft«; das Gan­ze in die Ver­lauf­ste­gung der öffent­li­chen Auf­trit­te so ein­ge­bet­tet, als wol­le man Lager­feld ein wenig Kon­kur­renz machen. Aber halt nur für die »Bun­te«.

Und der Schelm, der ver­mut­lich durch einen Agen­ten in die Rol­le des Wirt­schafts­mi­nis­ters gehievt wur­de, gibt den schnodd­ri­gen Pro­le­ten in einem fran­zö­si­schen Film aus der Schu­le des Poe­ti­schen Rea­lis­mus, der abends auf einen Dia­bo­lo men­the ins Bis­tro geht, um dort die Welt­pro­ble­me im Hand­um­drehn zu lösen. Das sieht zwar irgend­wie fran­zö­sisch aus, wohl wahr, aber der Ver­leih ist ja längst in ame­ri­ka­ni­scher Hand.

– –

Wie schrieb Madame de Staël über Ber­lin? Die Stadt brin­ge kei­ne fei­er­li­che Wir­kung her­vor, sie tra­ge weder das Geprä­ge der Geschich­te des Lan­des noch sei­ner Ein­woh­ner. »Die schöns­ten Paläs­te von Ber­lin sind von gebrann­ten Stei­nen; kaum wird man in den Por­ta­len und Tri­umph­bö­gen Qua­der­stei­ne auf­fin­den.« Sie schrieb das vor zwei­hun­dert Jah­ren. Das 19. Jahr­hun­dert hat sie wider­legt, das 20. Jahr­hun­dert hat sie bestä­tigt. Der Rest der Stadt und und jenes Deutsch­land, des­sen form­ge­ben­des Haupt Ber­lin sein soll­te, wird nun abgeräumt.