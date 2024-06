Mögliche Koalitionen – französisches Stühlerücken

Nicht nur in Deutschland, Estland oder Tschechien gibt es Krach in den Rechtsparteien – vor allem in Frankreich hat das große Stühlerücken begonnen. Das hat, wie bei uns, mit dem EU-Wahlabend zu tun. Ein Wendepunkt in der französischen Geschichte naht, so Kritiker der politischen Rechten wie ihre Protagonisten in seltenem Einklang.

Wer es nicht ver­folgt hat: Die Wahl brach­te den erwar­te­ten Sieg des Ras­sem­blem­ent Natio­nal (RN) unter Mari­ne Le Pen und dem Spit­zen­kan­di­da­ten Jor­dan Bar­del­la. 31,4 Pro­zent der Stim­men bedeu­ten für den RN 30 Sit­ze (+12), wäh­rend die iden­ti­tä­re Lis­te La France Fiè­re (d.i. die Rechts­par­tei Recon­quête von Éric Zemm­our) 5,5 Pro­zent erziel­te, d.h. künf­tig über 5 Sit­ze ver­fü­gen soll­te. Fast 37 Pro­zent haben damit für patrio­ti­sche Par­tei­en optiert, zu denen noch die Sar­ko­zy-Libe­ral­kon­ser­va­ti­ven der Repu­bli­ka­ner hin­zu­kom­men: 7,3 Pro­zent bzw. 6 Sit­ze erhö­hen das Mit­te-rechts-Bud­get auf 44 gemein­sa­me Prozent.

Mit­ent­schei­dend für das, was in den letz­ten Tagen folg­te und aktu­ell fort­ge­setzt wird – die gro­ße Umsor­tie­rung der Rech­ten – ist aber auch das Abschnei­den des Renais­sance-Bünd­nis­ses des Prä­si­den­ten Emma­nu­el Macron, das nur auf 14,6 Pro­zent kam, also ledig­lich 13 Sit­ze für sich bean­spru­chen darf. Macron presch­te umge­hend nach der Wahl­schmach nach vor­ne: Neu­wah­len zur Assem­blée Natio­na­le, die am 30. Juni und am 7. Juli statt­fin­den werden.

Jetzt wur­den schon län­ger schwe­len­de Über­le­gun­gen um Mari­ne Le Pen beschleu­nigt auf­ge­grif­fen: Ist nicht der Zeit­punkt gekom­men, in der Natio­nal­ver­samm­lung eine Mehr­heit für die patrio­ti­sche Sze­ne­rie her­zu­stel­len, indem sich ande­re kon­ser­va­ti­ve und rech­te For­ma­tio­nen dem RN anschlie­ßen oder unter­ord­nen? Die Fra­ge beant­wor­te­te der RN geschlos­sen mit »Ja«, was einem Selbst­ver­trau­en ent­springt, das ange­sichts der EU-Ergeb­nis­se selbst­er­klä­rend sein dürfte.

Wer sich fragt, wes­halb der star­ke RN indes nicht allei­ne antre­ten möch­te, sei an das strik­te fran­zö­si­sche Mehr­heits­wahl­recht erin­nert, das Mehr­hei­ten in den Wahl­krei­sen ein­for­dert: Nur der zieht ins Par­la­ment ein, der im zwei­ten Durch­gang (also: am 7. Juli) die meis­ten Stim­men erhält. Zusam­men­schlüs­se gleich­ge­sinn­ter und ähn­lich ori­en­tier­ter Par­tei­en sind daher Usus. So sol­len dies­mal Grü­ne und Lin­ke ver­schie­de­ner Par­tei­en sowie Post­kom­mu­nis­ten eine gemein­sa­me Lis­te bil­den; Macron schielt auf eine gro­ße »Mitte«-Allianz zwi­schen sei­ner Par­tei, den Grü­nen und der alten Sar­ko­zy-Par­tei Les Répu­bli­cains (LR); und auch der RN steu­er­te als ers­tes die LR an, die EU-weit im Rah­men der EVP orga­ni­siert sind, also gemein­sam mit CDU und CSU operieren.

Bei LR ist seit­dem ein hef­ti­ger Kampf inklu­si­ve juris­ti­scher Schach­zü­ge im Gan­ge: Éric Ciot­ti, seit 2007 Abge­ord­ne­ter und seit 2022 Prä­si­dent der LR, ver­ein­bar­te eine patrio­ti­sche Alli­anz für die Neu­wah­len: RN und LR sol­len gemein­sam für eine Wen­de nach rechts sor­gen. Der Par­tei­vor­stand setz­te den eige­nen Prä­si­den­ten umge­hend ab, was die­ser bei »X« (ehe­dem »Twit­ter«) prompt als ille­gi­tim ver­warf. Nun kla­gen die Kon­flikt­par­tei­en; Aus­gang offen, eine Par­tei­spal­tung in die eine oder in die ande­re Rich­tung dürf­te in jedem Fal­le zu erwar­ten sein.

Das droht auch auf der ande­ren Sei­te des RN, bei der wei­ter rechts ste­hen­den Recon­quête (die auf EU-Ebe­ne iro­ni­scher­wei­se in der libe­ral­kon­ser­va­ti­ven EKR par­tei­po­li­tisch orga­ni­siert ist, wäh­rend der RN rechts davon bei der natio­nal­kon­ser­va­ti­ven ID behei­ma­tet ist). Die Ereig­nis­se auch hier zusam­men­ge­faßt: Das Tan­dem Mari­on Maré­chal und Éric Zemm­our zeig­te sich nicht wirk­lich zufrie­den mit dem EU-Ergeb­nis (5 Man­da­te), was Maré­chal, die Nich­te Mari­ne Le Pens, dazu brach­te, ihre vor­han­de­nen Bezie­hun­gen zum RN zu akti­vie­ren und die Lage zu son­die­ren. Man teil­te ihr mit, daß die Per­so­na­lie Zemm­our ein Pro­blem für die RN-Spit­ze dar­stel­le. (Die Wun­den der teils eska­lier­ten Kon­kur­renz­si­tua­ti­on aus den Urnen­gän­gen 2022 sind noch frisch.) Zemm­our kün­dig­te dar­auf hin, nicht im Wege zu ste­hen und auf eine Kan­di­da­tur zu verzichten.

Mari­on Maré­chal teil­te dies dem RN mit, doch die­ser woll­te das dar­ge­brach­te Opfer nicht als aus­rei­chend akzep­tie­ren und ver­wies dar­auf, mit Recon­quête wei­ter­hin nicht zusam­men­ar­bei­ten zu wol­len, da Zemm­our dort nun­mal die rele­van­te Ein­fluß­grö­ße dar­stel­le, einer­lei, ob er selbst auch bei einer Wahl antre­te. Maré­chal, gera­de ins Euro­pa­par­la­ment gewählt als Zemm­ours Spit­zen­kan­di­da­tin, zog die Reiß­lei­ne und kün­dig­te an, für die Ein­heit der Rech­ten bei den Neu­wah­len die Kan­di­da­ten des RN (+ LR) zu unter­stüt­zen, so daß Zemm­our reagie­ren muß­te und sie samt ihren Mul­ti­pli­ka­to­ren aus der Par­tei warf.

Nun ver­fügt Zemm­ours Par­tei, die für »Remi­gra­ti­on« und Markt­li­be­ra­lis­mus steht, wäh­rend der RN seit eini­gen Jah­ren stär­ker »inte­gra­tiv« und gewohnt sozi­al­pa­trio­tisch agiert, nur noch über ein ein­zi­ges Euro­pa­man­dat. Denn vier Man­dats­trä­ger sind fort­an par­tei­los und dürf­ten gen RN-Auf­nah­me schie­len – bzw. Wie­derauf­nah­me, denn in der Regel sind die Man­dats­trä­ger aus der Zemm­our-Par­tei aus­ge­tre­te­ne RN-Aktiv­pos­ten. Übrig bleibt Zemm­our in Brüs­sel ledig­lich Sarah Kna­fo, sei­ne Bera­te­rin und Part­ne­rin; auch die zahl­rei­chen ehe­ma­li­gen und aktu­el­len iden­ti­tä­ren Akti­vis­ten, die geschlos­sen aus dem RN zu Zemm­our wech­sel­ten, ste­hen nun vor ihrer Heim­kehr in den RN oder zumin­dest in das Vor­feld des RN.

Was das Stüh­le­rü­cken kon­kret bedeu­tet, ergibt sich aus den Ver­schie­bun­gen der Kräf­te­ver­hält­nis­se: Zemm­our wird mar­gi­na­li­siert und dürf­te die Sinn­haf­tig­keit sei­nes Par­tei­pro­jek­tes ernst­lich hin­ter­fra­gen; die Repu­bli­ka­ner ste­hen vor unge­ahn­ten recht­li­chen und poli­ti­schen Tur­bu­len­zen zwi­schen Macron-freund­li­chen Libe­ra­len und Le Pen-freund­li­chen Law-and-Order-Kon­ser­va­ti­ven; der RN wird so oder so (mit oder ohne Rechts­al­li­anz) Zuge­win­ne und Aus­wei­tun­gen sei­ner Reso­nanz- und Wir­kungs­räu­me erzielen.

So sehen ers­te Pro­gno­sen aus:

Der RN wer­den 30–36 % zuge­traut. Bei einer Ver­ei­ni­gung der Rech­ten kön­nen sie eine abso­lu­te Mehr­heit anstre­ben: von 320–390 Abge­ord­ne­ten. Ohne Ver­ei­ni­gung der Rech­ten zeich­net sich eine rela­ti­ve Mehr­heit mit 280–330 Abge­ord­ne­ten ab.

Die Links­front = 28 %. Nichts ist beschlossen. — Dr_MΛt 𓂆 〓〓🇦🇶🇩🇪 (@MatisseRoyer_2a) June 13, 2024

Visu­ell:

Et voi­ci ce que don­ner­ait l’As­sem­blée Natio­na­le si les élec­tions légis­la­ti­ves avai­ent lieu main­ten­ant (base : son­da­ge Har­ris Inter­ac­ti­ve ; on pré­su­po­se un can­di­dat de chaque ten­dance dans chaque circo)

Pré­cis­i­ons en thread: pic.twitter.com/ypNi1y3iKJ — Vau­b­an­Pro (@VaubanPro) June 12, 2024

Geht man von die­ser – spe­ku­la­ti­ven! – Ein­tei­lung der Natio­nal­ver­samm­lung aus, gäbe es zwei Vari­an­ten: Ent­we­der gibt es eine soge­nann­te Koha­bi­ta­ti­on, d.h. Jor­dan Bar­del­la wird für den tri­um­phie­ren­den RN Minis­ter­prä­si­dent, Macron bleibt Prä­si­dent. Dann wäre Frank­reichs Poli­tik in vie­len Tei­len blo­ckiert. Oder Macron trä­te vor der regu­lä­ren Prä­si­dent­schafts­wahl 2027 zurück; dann gäbe es nach den Neu­wah­len zum Par­la­ment auch die Neu­wahl des Prä­si­den­ten­am­tes – und dar­auf zielt ja Le Pens gesam­te Neu­sor­tie­rung des rech­ten Lagers von den Libe­ral­kon­ser­va­ti­ven bis zu den Recon­quête-Dis­si­den­ten ab.

Der Aus­gang der Ver­ei­ni­gungs­pro­zes­se ist unge­wiß, die Flur­be­rei­ni­gung steht fest: Der RN ist rechts der LR-Kon­ser­va­ti­ven nun der allei­ni­ge Platz­hirsch und hat über geschick­tes Vor­ge­hen das erreicht, was elek­to­ral aus­blieb: Recon­quête als Kon­kur­ren­ten zu zer­stö­ren. Für Mari­ne Le Pen ist das schon jetzt ein Sieg; sie will freie Bahn für die RN-Kan­di­da­ten bei gewähr­ten Plät­zen für die Über­läu­fer aus ande­ren Rechtsparteien.

Das ist nicht das, was Mari­on Maré­chal als Nah­ziel ver­folgt. Sie strebt, ganz idea­lis­tisch, eine neu­ar­ti­ge »Uni­on der Rech­ten« ein, die sich einer der wich­tigs­ten Vor­den­ker der außer­par­la­men­ta­ri­schen fran­zö­si­schen Rech­ten, der Schrift­stel­ler Juli­en Roche­dy, als gleich­be­rech­tig­tes Drei­eck aus Maré­chal, Bar­del­la und Ciot­ti vor­stellt. Ob das rea­lis­tisch ist, oder ob einer sei­ner (vir­tu­el­len) Kri­ti­ker und Zemm­our-Anhän­ger recht behält, der die tota­le Domi­nanz des RN anti­zi­piert und ein­wen­det, es hand­le sich dabei nicht um eine neue rech­te Ein­heit, son­dern um »Erpres­sung, Demü­ti­gung und eine Pis­to­le am Kopf«, wer­den die kom­men­den Tage und Wochen zeigen.

Fest steht schon jetzt: So geräusch­los und bei­na­he schon har­mo­nisch wie der inner­rech­te Tri­umph Gior­gia Melo­nis über Matteo Sal­vi­ni und die anschlie­ßen­de Bil­dung eines Mit­te-rechts-Blocks in Ita­li­en wer­den die Neu­sor­tie­run­gen im fran­zö­si­schen Kon­text nicht voll­zo­gen wer­den. Dafür gibt es zu viel Streit und diver­gie­ren­de Inter­es­sen, und jen­seits der rei­nen Macht­ori­en­tie­rung spre­chen übri­gens auch pro­gram­ma­ti­sche Din­ge gegen eine gro­ße Rechts­al­li­anz, wor­auf mit den élé­ments das Zen­tral­or­gan der fran­zö­si­schen »Neu­en Rech­ten« hinweist.

Dort for­mu­liert Xavier Eman, daß »der Wirt­schafts­li­be­ra­lis­mus der LR nicht wirk­lich mit dem sozi­al­po­pu­lis­ti­schen Dis­kurs ver­ein­bar« sei, »den der RN bis jetzt geführt hat und der die Arbei­ter- und Mit­tel­schicht des Lan­des so sehr ange­spro­chen hat«, daß der Ras­sem­blem­ent Natio­nal über­haupt erst in die Pole Posi­ti­on von heu­te gelan­gen konn­te. Auch sind LR dezi­diert trans­at­lan­tisch, der RN (bis­her) nicht min­der ent­schlos­sen sou­ve­rä­nis­tisch und »mul­ti­po­lar«. Aber domi­nie­ren bei Le Pen und Bar­del­la über­haupt poli­tisch-welt­an­schau­li­che Fra­gen oder setzt sich, was um eini­ges rea­lis­ti­scher scheint, die macht­ori­en­tier­te und inhalt­lich fle­xi­ble Nach­ah­mung des Vor­bil­des aus Ita­li­en durch?

Es bleibt, nein: es wird spannend.