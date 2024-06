Kritik der Woche (59): Gesinnungspolizei im Rechtsstaat?

Auch unter­halb der straf­recht­li­chen Gren­zen und unbe­scha­det ihrer Lega­li­tät kön­nen Mei­nungs­äu­ße­run­gen ver­fas­sungs­schutz­recht­lich von Belang sein.

Die­se Wor­te wähl­te Ver­fas­sungs­schutz­chef Hal­den­wang Anfang April in der FAZ, um für die Arbeit sei­ner Behör­de zu werben.

Er bestä­tig­te damit eine The­se, die Mathi­as Brod­korb weni­ge Wochen zuvor in sei­nem Buch Gesin­nungs­po­li­zei im Rechts­staat? ver­tre­ten hat­te: Der Ver­fas­sungs­schutz (VS) sei mit einem Rechts­staat kaum in Ein­klang zu brin­gen, weil er mit Ver­däch­ti­gun­gen ope­rie­re, die Betrof­fe­ne im Zwei­fel grund­los in Miß­kre­dit brin­gen, weil die­ser kei­ne Mög­lich­keit hat, sich im Vor­feld dage­gen zu weh­ren. Damit grei­fe der VS unzu­läs­sig in den poli­ti­schen Wil­lens­bil­dungs­pro­zeß ein.

Das Hal­den­wang-Zitat macht deut­lich, daß sich der VS anmaßt, über Recht und Gesetz zu ste­hen, und dabei, über das Ver­öf­fent­li­chen der Berich­te hin­aus, auch vor der direk­ten Par­tei­nah­me nicht zurück­schreckt. Brod­korb: „Wie kein Prä­si­dent vor ihm strebt Tho­mas Hal­den­wang auf eine Art in die Öffent­lich­keit, dass die durch den Geset­zes­auf­trag sta­tu­ier­ten Infor­ma­ti­ons­pflich­ten mit ille­gi­ti­men poli­ti­schen Inter­ven­tio­nen ver­mischt wer­den.“ Wenn es dafür noch eines Bewei­ses bedurf­te, hat ihn Hal­den­wang mit sei­nem FAZ-Text selbst erbracht.

Brod­korb (Jg. 1977) saß jah­re­lang für die SPD im Land­tag von Meck­len­burg-Vor­pom­mern und war dort sowohl Kul­tur- als auch Finanz­mi­nis­ter, bevor er sich 2019 aus der Poli­tik zurück­zog. Sein frü­he­rer Glau­ben an die Not­wen­dig­keit die­ser Behör­de und die Rich­tig­keit ihres Han­delns muß in den letz­ten Jah­ren erschüt­tert wor­den sein. Ob das mit der AfD zu tun hat, deren Erfolg Brod­korb nicht zuletzt dem unde­mo­kra­ti­schen Wir­ken des VS zuschreibt, sei dahin­ge­stellt. Sein Buch ist jeden­falls ganz und gar nicht im Sin­ne einer Par­tei, son­dern als Ver­tei­di­gung des Ide­als eines par­tei­po­li­tisch neu­tra­len Rechts­staats geschrieben.

Und dazu paßt der VS nicht. Brod­korb geht es aber nicht nur um die­se Offen­sicht­lich­kei­ten, son­dern ihm geht es um das Ana­ly­se­be­steck des Amtes. Bei den Begriff­lich­kei­ten, mit denen der VS ope­rie­re, herr­sche eine völ­li­ge Kon­fu­si­on. Damit eröff­ne der VS eige­ne Spiel­räu­me, die er weid­lich aus­nut­ze, um im Sin­ne der poli­ti­schen Agen­da des jewei­li­gen Innen­mi­nis­ters, dem der VS unter­steht, zu ope­rie­ren. Klas­si­ker ist in die­ser Hin­sicht die Unter­schei­dung zwi­schen Extre­mis­mus und Radi­ka­lis­mus. Ers­te­rer gilt als ver­fas­sungs­feind­lich, letz­te­rer als legi­ti­me Meinungsäußerung.

Ver­fas­sungs­feind­lich und damit extre­mis­tisch ist, was sich aktiv und kämp­fe­risch gegen die frei­heit­li­che demo­kra­ti­sche Grund­ord­nung rich­tet. Wie aben­teu­er­lich der VS bei der Bekämp­fung die­ser angeb­li­chen Bestre­bun­gen vor­geht, machen sechs Fall­bei­spie­le deut­lich, die Brod­korb zur Illus­tra­ti­on gewählt hat.

Es geht um den lin­ken Poli­ti­ker Bodo Rame­low und den lin­ken Anwalt Rolf Göss­ner, die jahr­zehn­te­lang vom VS beob­ach­tet wur­den und sich erst in lang­wie­ri­gen Pro­zes­sen (und nach einem gewis­sen Zeit­geist- bzw. Macht­wan­del) davon befrei­en konn­ten, um Mar­tin Wage­ner, der an der BND-Hoch­schu­le lehr­te und dem ein eth­ni­scher Volks­be­griff vor­ge­wor­fen wird, um die AfD, das Insti­tut für Staats­po­li­tik (IfS) und schließ­lich um die neue Kate­go­rie von Ver­fas­sungs­fein­den, dem Phä­no­men­be­reich der soge­nann­ten Dele­gi­ti­mie­rer. Mit die­sem Begriff hat der VS sei­nen Wir­kungs­be­reich selb­stän­dig aus­ge­wei­tet und im Grun­de alle zu Fein­den der Ver­fas­sung erklärt, die zu deut­li­che Kri­tik am Regie­rungs­han­deln üben.

Eine Kate­go­rie, die im Zusam­men­hang mit dem IfS und der AfD von beson­de­rem Inter­es­se ist, lau­tet „eth­ni­scher Volks­be­griff“. Wer der Auf­fas­sung ist, daß es inner­halb der Grup­pe der deut­schen Staats­an­ge­hö­ri­gen, dem recht­li­chen Staats­volk, noch ein davon unter­scheid­ba­res, aber recht­lich gleich­ge­stell­tes eth­ni­sches deut­sches Volk gibt, ver­sto­ße gegen das Gebot der Men­schen­wür­de. Dage­gen schreibt Brod­korb: „Der Ver­such des Ver­fas­sungs­schut­zes, jed­we­den ‚eth­ni­schen Volks­be­griff‘ zu dele­gi­ti­mie­re und allein den Staats­volks­be­griff noch für zuläs­sig zu erklä­ren, läuft nicht nur auf eine wider­sprüch­li­che intel­lek­tu­el­le Anma­ßung hin­aus. Es han­delt sich zugleich um den Ver­such, zuläs­si­ge Mei­nun­gen zu dis­kre­di­tie­ren und bereits das begriff­li­che Erfas­sen objek­ti­ver Tat­sa­chen unter den Ver­dacht der Staats­feind­lich­keit zu stellen.“

Brod­korb sieht in die­ser Ver­ir­rung nur ein Sym­ptom für das eigent­li­che Pro­blem, daß der VS eine Behör­de ist, die not­wen­dig eine Men­ge Scha­den anrich­tet und noch nicht ein­mal die ver­spro­che­ne Leis­tung erbringt. Er sieht kei­ne Mög­lich­keit, den VS so zu refor­mie­ren, daß er eine neu­tra­le Behör­de wäre, die weder Per­so­nen grund­los an den Pran­ger stellt, noch den öffent­li­chen Dis­kurs kor­rum­piert. Er plä­diert daher für die Abschaf­fung. Die Ver­fol­gung ver­fas­sungs­feind­li­cher Bestre­bun­gen sol­le sich am Straf­recht ori­en­tie­ren. Dan­kens­wer­ter­wei­se sieht er auch nicht die Zivil­ge­sell­schaft in der Pflicht, Ver­fas­sungs­fein­de auf­zu­spü­ren und an den Pran­ger zu stel­len. Der Staat ver­fü­ge von der poli­ti­schen Bil­dung bis zum Par­tei­ver­bot über genü­gend Mög­lich­kei­ten, sol­che Absich­ten zu bekämpfen.

Mathi­as Brod­korb: Gesin­nungs­po­li­zei im Rechts­staat? Der Ver­fas­sungs­schutz als Erfül­lungs­ge­hil­fe der Poli­tik. 6 Fall­stu­di­en, 2024, 248 Sei­ten, 25 Euro – hier bestel­len.