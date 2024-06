Nationaler Bildungsbericht. Es geht weiter abwärts.

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Und alle dafür Ver­ant­wort­li­chen sind erschro­cken und betrof­fen, wie gegen­über den gleich­falls desas­trö­sen Ergeb­nis­sen von PISA, IGLU, IQB. Erschro­cken, betrof­fen und ent­setzt zu sein ist das, wor­auf sich die Ber­li­ner Repu­blik am bes­ten ver­steht, ins­be­son­de­re im ver­ste­tig­ten Abwärtstrend.

Poli­tisch ver­ur­sacht nimmt der Kom­pe­tenz­ver­lust an den Schu­len pro­por­tio­nal zur for­cier­ten Ein­wan­de­rung und den immer illu­sio­nä­re­ren Ver­spre­chun­gen zu.

Wenn der den Min­dest­stan­dard ver­feh­len­de Teil der Viert­kläss­ler von zwölf Pro­zent 2011 auf heu­te neun­zehn Pro­zent anwuchs und gleich­zei­tig die Spit­zen­grup­pe von zwölf auf acht Pro­zent schrumpf­te, zeigt dies, dass all die teu­ren Pro­gram­me, Stu­di­en und Eva­lua­tio­nen eben nicht die ersehn­te Wen­de brach­ten – im Gegen­teil. Der Feh­ler legt im Sys­tem selbst:

Die Schu­le ver­kraf­tet die Zuwan­de­rung nicht. Ihret­we­gen wuchs die Alters­grup­pe der Drei- bis Unter-sechs-Jäh­ri­gen in zehn Jah­ren um 20, die der Grund­schü­ler um 16 Pro­zent. Die­se Jüngs­ten, für die frü­he Bil­dung am wich­tigs­ten wäre, tref­fen auf ein erschöpf­tes Bil­dungs­sys­tem mit Leh­rer­man­gel und Über­al­te­rung. Bis­her brach­ten Sprach-Kitas und zusätz­lich ein­ge­stell­te Kräf­te mess­bar offen­bar gar nichts.

Die Schü­ler an den angeb­lich kind­ge­rech­tes­ten Schu­len deut­scher Bil­dungs­ge­schich­te sind schwach, ihre Leh­rer krank – in Meck­len­burg-Vor­pom­mern im Durch­schnitt sechs Wochen im Jahr, eine gan­ze zusätz­li­che Som­mer­fe­ri­en­län­ge. Haupt­dia­gno­se Burn-out. Die­ses Erschöp­fungs­syn­drom kenn­zeich­net sym­pto­ma­tisch aller­dings das gan­ze Land. Fatal: Wer was drauf hat, wird eher nicht Leh­rer und mei­det die Schu­le, nach­dem er ihr selbst ent­ron­nen ist.

Im Kon­trast dazu wirbt das Bil­dungs­mi­nis­te­ri­um im Nord­os­ten mit kit­schi­gen Land­schafts­ka­len­der- und Life­style-Moti­ven um Leh­rer, so als ris­sen dort tat­säch­lich die Som­mer­fe­ri­en nie ab und Unter­rich­ten wäre Nebensache.

Es wer­den immer schi­cke­re Heils­be­grif­fe erson­nen, mit denen sich die Kul­tur­bü­ro­kra­tie selbst zu trös­ten ver­sucht. Neus­ter Ver­such ist das „Start­chan­cen­pro­gramm“, das Geld für Schu­len in Brenn­punkt­ge­bie­ten aus­schüt­tet, also in den Regio­nen, die erst durch die Mas­sen­zu­wan­de­rung zu Pro­blem­vier­teln wurden.

Die Mil­lio­nen wer­den eben­so wir­kungs­los ver­senkt wie die Mil­li­ar­den zuvor. Geld aus­ge­ben fällt Regie­run­gen leicht – auch für den Digi­tal­Pakt Schu­le. Wenn nur hohe Über­tra­gungs­ge­schwin­dig­kei­ten gesi­chert und über­all „Smart-Boards“ statt Metall­ta­feln ange­bracht sind, dann, so die Annah­me, lau­fe auch die Bil­dung wie ein flot­tes Betriebssystem.

Apro­pos Digi­ta­lis­mus: Der „mini­KIM-Stu­die“ zufol­ge hat­te 2023 jedes fünf­te Klein­kind von zwei bis fünf Jah­ren ein eige­nes Tablet zur Ver­fü­gung, eine 50%ige Stei­ge­rung gegen­über 2020. Auch daß jedes zehn­te Kind die­ser Alters­grup­pe über ein eige­nes Han­dy oder Smart­phone ver­fügt, erhöh­te die Schreib- und Lese­kom­pe­ten­zen bis­lang nicht, im Gegenteil.

Für die ste­reo­typ beschwo­re­ne „Demo­kra­tie“ müss­te der Staat Kom­pe­ten­zen ver­mit­teln, die er – Vari­an­te zum Böcken­för­de-Dik­tum – nicht mal mehr mini­mal aus­zu­bil­den ver­steht. Demo­kra­tie lebt vom Wort, vom Aus­drucks­ver­mö­gen, vom sinn­ent­neh­men­den Text­ver­ständ­nis, von der Befä­hi­gung zum dif­fe­ren­zie­ren­den Urteil und zum Dis­kurs. Weil das kaum mehr gewähr­leis­tet wer­den kann und weil sowie­so das Bekennt­nis wie­der wich­ti­ger als die Erkennt­nis ist, wer­den „Ange­bo­te in ein­fa­cher Spra­che“ for­mu­liert. Das reicht, dar­über hin­aus langt das Nach­spre­chen der neu­en Gebo­te zu „Viel­falt und Toleranz“.

Statt mutig Ideen zu ent­wi­ckeln und und das jahr­zehn­te­al­te Dilem­ma kon­se­quent zu been­den, geht es bestän­dig nur um die Gel­der und die Über­tra­gungs­ve­hi­kel. Damit läßt sich rech­nen; das mögen Politiker.

Dabei bräuch­te es ganz prin­zi­pi­el­le Ver­än­de­run­gen des Sys­tems – vom päd­ago­gi­schen Men­schen­bild bis hin zur Leh­rer­bil­dung und Unter­richts­ge­stal­tung. Vor allem bedürf­te es für die drin­gend not­wen­di­ge Revi­si­on einer scho­nungs­lo­sen Ehr­lich­keit, die nichts mehr schön­re­det und schön­rech­net, son­dern mit der Ein­sicht beginnt, nach wie vor lei­der völ­lig ver­sagt zu haben.

Im letzt­jäh­ri­gen schrift­li­chen Mathe­ma­tika­bi­tur Meck­len­burg-Vor­pom­merns wur­den zwan­zig Pro­zent der Grund­kurs­ler mit null Noten­punk­ten bewer­tet; sie wie­sen also kei­ner­lei rele­van­te Kennt­nis­se nach. Prompt gab der Staat allen einen Noten­punkt per Ver­ord­nung dazu, eben­so wie er vor drei Jah­ren gleich zwei Noten­punk­te drauf­schlug, da die Ergeb­nis­se noch schlech­ter waren. In die­sem Jahr wird man mit ver­sim­pel­ten Abi-Auf­ga­ben vor­beu­gen. Erfol­ge wer­den nicht mehr erar­bei­tet, son­dern rein nomi­nell per Dekret gesichert.

Genau das ist bis­lang der Weg: Noch mehr Mil­li­ar­den in ein völ­lig dys­funk­tio­na­les Sys­tem kip­pen, in der Selbst­sug­ges­ti­on, dann wach­se sich das schon irgend­wie aus. Noch schi­cke­re Schul­bau­ten errich­ten, noch bes­se­re Tech­nik hin­ein, aber ansons­ten didak­tisch und metho­disch genau das ver­stär­ken, was seit den Sieb­zi­gern in das Desas­ter hineinführte.

Und vor allem: Inhal­te aus­dün­nen, Anfor­de­run­gen sen­ken, Bewer­tun­gen infla­tio­nie­ren, Prü­fun­gen nie­der­schwel­lig ein­stel­len, zumal am Ende nichts qua­li­fi­ziert zu prü­fen ist, wenn vor­her immer weni­ger ver­mit­telt wur­de. Das ein­zi­ge, was in Schu­len inten­si­viert wird, sind Nach­teils­aus­glei­che, För­de­run­gen gemäß „son­der­päd­ago­gi­scher För­der­be­dar­fe“ und die umfas­sen­de Ideo­lo­gi­sie­rung. Außer­dem schlägt die ver­kürzt ver­stan­de­ne Inklu­si­on die Bes­ten­för­de­rung. Maß­stab ist der Schwach­mat, nicht der Hoch­leis­ter mit der wachen Auf­fas­sungs­ga­be. Auch das gilt mitt­ler­wei­le für das gan­ze Land.

Was hilft? Zurück zur Ver­bind­lich­keit, zum Pri­mat der Inhal­te und zur Ein­heit von Bil­dung und Erzie­hung, mit der für Moti­va­ti­on und Leis­tungs­be­reit­schaft gesorgt wer­den muss. Jeder hat die glei­chen Chan­cen, auch die Zuge­wan­der­ten. Also zäh­len der Wil­le der Schü­ler und ein Unter­richt, der auf inter­es­san­te Wei­se gründ­li­ches Wis­sen und anwen­dungs­be­rei­tes Kön­nen aus­bil­det und durch­aus kon­ser­va­tiv zu bewähr­ten Tugen­den zurückfindet.

Nur damit lie­ßen sich auch Berufs­aus­bil­dung und Stu­di­um durch­hal­ten, und die hohe Abbre­cher­quo­te wür­de end­lich gesenkt. Eine ver­fes­tig­te Kon­stan­te: Etwa zwan­zig, mitt­ler­wei­le bald drei­ßig Pro­zent aller Schü­ler sind seit Schul­be­ginn so abge­hängt, daß sie bestän­di­ger För­de­run­gen bedürf­ten und ihnen die Ämter spä­ter zu Maß­nah­me­kar­rie­ren ver­hel­fen müssen.

Aber anstatt mutig kon­ser­va­tiv anzu­set­zen, viel­leicht sogar mit einer frü­hen und star­ken Tren­nung der Bil­dungs­we­ge, wird die Legen­de gepflegt, Bil­dung hin­ge in Deutsch­land all­zu sehr von der sozia­len Her­kunft ab. Ja, wes­halb auch nicht? Kul­ti­vier­te Eltern­häu­ser, nicht unbe­dingt die reichs­ten, bie­ten ein gedeih­li­ches Bil­dungs­mi­lieu; dort gibt es Bücher, Anre­gun­gen, Zuwen­dung und viel­leicht sogar ein Klavier.

Und die ande­ren? Die frü­he Sozi­al­de­mo­kra­tie nahm es gera­de als Ansporn, unter­pri­vi­le­giert zu sein. In Arbei­ter­bil­dungs­ver­ei­nen erwarb man eigen­in­itia­tiv Wis­sen für kul­tu­rel­le Eman­zi­pa­ti­on. In der bün­di­schen Jugend um 1900 gaben sich Schü­ler selbst eine Ori­en­tie­rung, Jugend soll­te Jugend führen.

Heu­te undenk­bar, ganz ähn­lich der jüngst von Ope­ret­ten­ge­ne­ral Pis­to­ri­us daher­phan­ta­sier­ten Wehr­pflicht. Weder wer­den die „sozi­al Schwa­chen“ moti­viert, sich selbst zu bewe­gen, was so durch­aus auch für den Sport gilt, noch las­sen sich irgend­wo Struk­tu­ren erken­nen, wo Jugend sich sub­kul­tu­rell selbst hilft oder gar einem star­ken Pflicht­ge­dan­ken folgt.

Bis­her ließ sie sich för­dern, aber kaum for­dern; bis­her wur­de sie sozi­al­päd­ago­gisch durch­be­treut und dabei poli­tisch indok­tri­niert. Wenn aber gera­de auf­fal­lend vie­le Jugend­li­che AfD wähl­ten, wenn­gleich in der Par­tei männ­li­ches Ren­ter-Beige domi­niert, zeigt sich dar­in viel­leicht ein inne­rer Wie­der­be­le­bungs­ver­such, der dem links­grü­nen Neu­bür­ger­tum auch prompt als Schre­cken in die Glie­der fuhr.

Bil­dung jeden­falls, zumal im tra­di­tio­nell deut­schen Ver­ständ­nis des Wor­tes, also min­des­tens als Per­sön­lich­keits­bil­dung, die an Welt­wis­sen oder gar die alten Quel­len anschließt und umfas­sen­de Zusam­men­hän­ge auf­zeigt, gibt es in der Ber­li­ner Repu­blik gar nicht mehr; es gibt, als Schrumpf­form, noch eine Art Aus­bil­dung, die aber, selbst im Kri­sen­mo­dus, nicht an das her­an­reicht, was eng­lisch oder ame­ri­ka­nisch mal unter edu­ca­ti­on ver­stan­den wurde.