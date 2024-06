Wir sind schneller, besser und sorgfältiger als unsere Gegner

Drei Dinge: Erstens sind die Anmeldelisten für das Sommerfest in Schnellroda längst geschlossen. Wir sind bereits überbucht, mehr Platz haben wir nicht, und es gibt bereits eine Nachrückerliste. Ich bitte daher darum, sofort Bescheid zu geben, falls eine Teilnahme doch nicht möglich ist.

Zwei­tens: Das vor zwei Wochen erschie­ne­ne Heft 120 der Sezes­si­on wird schon wie­der knapp. Vom Ruß­land-Heft (118) sind noch 40 da, von der 119 (Kositza nann­te es unser “bes­tes Heft ever”) sind es noch 70. Wun­dert mich nicht.

Wir kön­nen fürs lau­fen­de Jahr somit noch genau 40 voll­stän­di­ge Abon­ne­ments aus­sen­den. Bit­te bestel­len Sie hier – und wäh­len Sie dort auch Ihre Prä­mie. Sie erhal­ten dann die ers­ten drei bereits erschie­ne­nen Hef­te die­ses Jahr­gangs zuge­schickt – und weil vom Ruß­land-Heft nur noch 40 vor­han­den sind, funk­tio­niert das eben noch genau 40 Mal.

Drit­tens: Anbei mein Edi­to­ri­al aus der aktu­el­len Aus­ga­be. Es erklärt noch ein­mal, war­um Erik Leh­nert und ich das Insti­tut für Staats­po­li­tik auf­lös­ten. Der Vor­gang ist für uns nicht dra­ma­tisch, aber er ist ein dra­ma­ti­sches Zei­chen für die poli­ti­sche Kul­tur in unse­rem Land: Jede nor­ma­le Nati­on wür­de sich die Fin­ger abschle­cken nach Ein­rich­tun­gen, die den Lese- und Arbeits­ernst jun­ger Leu­te för­der­ten, ihnen Selb­stän­dig­keit und Mut vor­leb­ten und tief aus dem kul­tu­rel­len und his­to­ri­schen Bestand des eige­nen Vol­kes schürften.

Hier also das Edi­to­ri­al, ver­öf­fent­licht unter der Über­schrift “Der neue Her­aus­ge­ber”. Unten ist es als ein­ge­le­se­ner Text verfügbar.

– – –

Ver­zei­hen Sie mir, ver­ehr­te Leser, daß Sie aus der Pres­se erfah­ren muß­ten, was Sie viel­leicht ahn­ten oder mut­maß­ten: Das Insti­tut für Staats­po­li­tik, das seit April 2003 die Sezes­si­on her­aus­gab und als Ver­ein Besit­zer die­ser Zeit­schrift war, ist aufgelöst.

Neu­er Besit­zer der Sezes­si­on ist Erik ­Leh­nert. Er war einer der bei­den Vor­sit­zen­den des Ver­eins, und es lag des­halb und aus einem zwei­ten Grund nahe, daß er die Sezes­si­on über­neh­men wür­de: Ich bin selb­stän­di­ger Ver­le­ger, wirt­schaf­te mit dem Ver­lag Antai­os seit 25 Jah­ren und betrei­be damit ein auf Gewinn und Lebens­un­ter­halt ­ange­leg­tes Geschäft. Die Bilanz der Sezes­si­on wäre in mei­ne Geschäfts­bücher gelau­fen. Es han­delt sich bei unse­rer Zeit­schrift um ein kern­ge­sun­des Pro­jekt, das Redak­teu­re und Autoren, Set­zer und Dru­cker ange­mes­sen bezah­len kann und eine in jeder Hin­sicht wert­vol­le Leser­schaft ver­sam­melt hat.

Die Sezes­si­on ist in Leh­nerts Hand nicht Teil der ver­le­ge­ri­schen Unru­he, und sie gerät auf die­se Wei­se nicht in die Bilanz mei­nes Ver­lags. Die Unter­neh­mung, die Leh­nert als recht­li­chen Hin­ter­grund gegrün­det hat, ist auf den Namen »Meta­po­li­tik Ver­lags UG (Haf­tungs­be­schränkt)« ein­ge­tra­gen – so wies schon die 119. Sezes­si­on den neu­en Her­aus­ge­ber aus.

Für Sie als Abon­nent und Leser wird sich sowie­so nichts ändern: Ihr Abon­ne­ment läuft wei­ter, Ihre Rech­nung für den lau­fen­den Jahr­gang haben Sie begli­chen, und wenn es wegen einer Einzugs­ermächtigung und des auf­ge­lös­ten ­Kon­tos des Insti­tuts beim ein oder ande­ren zu einer Irri­ta­ti­on kam, konn­te unse­re Sekre­tä­rin das stets rasch korrigieren.

Ich weiß, daß in sol­chen Din­gen Kon­ti­nui­tät und Bestän­dig­keit bes­ser sind als Wech­sel und eine neue Struk­tur. Aber gera­de in der Wen­dig­keit mag der Nach­weis lie­gen, daß mit­ge­dacht, vor­aus­ge­plant und mit Umsicht gehan­delt wor­den ist, um die Sub­stanz zu sichern. Die Zei­ten sind näm­lich so, daß wir kei­ne kla­ren Kri­te­ri­en mehr vor­fin­den, um beur­tei­len zu kön­nen, wie nah unser Ver­ein vor einem Ver­bot stand.

Das Wort »Ver­bot« darf Sie nicht ­erschre­cken. Erschreck­te es Sie noch, hät­ten wir in den ver­gan­ge­nen Jah­ren zu erklä­ren ver­säumt, was staat­li­che Dau­men­schrau­ben sind. Sich selbst auf­zu­lö­sen ist bes­ser, als ver­bo­ten zu wer­den. Hase und Igel: »Ick bin all­hier!« – bloß ist es kein Spiel, son­dern eine Saue­rei: Schwei­ne und Igel … Wir sind nun ein­mal eine der Tafeln, auf die der Geg­ner sei­ne Daseins­be­rech­ti­gung schmiert.

Sehen Sie: Wenn die Auf­lö­sung unse­res Insti­tuts zwei­mal in der »Tages­schau« zum The­ma gemacht wird – was bedeu­tet das? Ver­ge­gen­wär­ti­gen Sie sich bit­te ein­mal, über wel­ches Kräf­te­ver­hält­nis wir spre­chen: über hun­der­te Mil­lio­nen Euro, die in den Kampf gegen rechts flie­ßen, Mil­li­ar­den, die eine regie­rungs­treue, gegen­op­po­si­tio­nel­le Zivil­ge­sell­schaft ernäh­ren, den zwangs­fi­nan­zier­ten Staats­funk noch nicht mit­ge­rech­net – und auf der ande­ren Sei­te wir, als Teil einer natio­na­len Oppo­si­ti­on, als par­tei­na­hes, aber von der Par­tei völ­lig unab­hän­gi­ges Pro­jekt, des­sen Arbeit im wesent­li­chen auf sie­ben Paar Schul­tern las­tet, näm­lich zwei­mal Ver­trieb, ein­mal Steu­er­be­ra­tung, ein­mal Gestal­tung und drei­mal Redaktion.

Ich will es selbst­be­wußt aus­drü­cken: Wir ver­fet­ten nicht, kei­ne Chan­ce, und wir sind schnel­ler und sorg­fäl­ti­ger als unse­re Geg­ner, denn wir müs­sen haus­hal­ten und dür­fen uns längst nicht mehr auf Gewal­ten­tei­lung und Spiel­re­geln ver­las­sen. Auf die­se schlan­ke und sub­ver­si­ve Art und Wei­se trei­ben wir Din­ge, die dem Hygiene­bedürfnis der andern ganz zuwi­der­lau­fen. Es ist typisch für den selbst­ge­rech­ten Unwil­len der­je­ni­gen, die den­ken, sie hät­ten den Wider­stand aus­ge­merzt: Sie stört jeder Fleck auf der Jacke, und uner­müd­lich wird das Hin­ter­land aus­ge­kämmt, weil jedes Wider­stands­nest­chen eines ist, das anlockt, sam­melt, Frei­heit for­mu­liert, erkämpft und ermöglicht.

Was ist die Demo­kra­tie noch wert, wenn sie zur Akkla­ma­ti­on, zum orches­trier­ten Jubel, zur regie­rungs­un­kri­ti­schen Volks­ge­mein­schaft ver­kommt? Unser Kampf ist auch einer für die Demo­kra­tie, und gera­de weil er inner­halb einer Demo­kra­tie geführt wer­den muß, ist sei­ne Not­wen­dig­keit manch­mal nicht leicht zu ver­mit­teln. Aber glau­ben Sie mir: Leh­nert und ich hät­ten das Insti­tut nicht auf­ge­löst, wenn der Kampf kei­ner wäre.