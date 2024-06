Generation Diagnose: Ich hab’ etwas, das Du nicht hast

Wer in den Klas­sen mei­ner nun erwach­se­nen Kin­der an Dys­kal­ku­lie, Leg­asthe­nie, Eßstö­rung oder ADHS litt, hat das nor­ma­ler­wei­se scham­haft ver­schwie­gen – und genau­so ken­ne ich es aus mei­ner eige­nen Schul­zeit. Über sol­che „Abwei­chun­gen“ brei­te­te man lie­ber das Tuch des Schweigens.

Ich erin­ne­re mich noch, daß in den 1990ern eine mei­ner Freun­din­nen arg unter Neu­ro­der­mi­tis litt – aber das durf­te kei­nes­falls „raus­kom­men“; es wäre wie ein Offen­ba­rungs­eid gewe­sen, daß die Eltern oder die fami­liä­re Kon­stel­la­ti­on ver­mut­lich (so die Drum­her­um-Insi­nu­ie­rung damals) irgend­et­was mit die­ser Haut­krank­heit zu tun hätten.

Ich besuch­te eine Mäd­chen­schu­le. Ein Fünf­tel unse­res Abi­jahr­gangs war eßge­stört. In jeder unse­rer vier Klas­sen waren zwei, drei Mäd­chen sogar sta­tio­när in einer Kli­nik, vie­le davon über meh­re­re Quar­ta­le. Es wur­de wahr­ge­nom­men, aber nur wie ein klei­ner Unfall. Man schick­te klas­sen­wei­se auf­bau­en­de Brie­fe an die Kran­ken, die­ser Ver­kehr wur­de auch leh­rer­seits orga­ni­siert, aber „zum The­ma“ wur­de es nie.

Ver­mut­lich war das falsch. Man hät­te es offen­siv, auf­klä­rend ange­hen sol­len. Es gibt ja ganz gute ver­hal­tens­the­ra­peu­ti­sche „Skills“. Auch „nied­rig­schwel­li­ge“ – die wären ver­mut­lich (auch heu­te) wesent­lich wich­ti­ger als der x‑te Antirassismustrainingstag.

Heu­te haben wir eine ganz ande­re, völ­lig umge­kehr­te Sach­la­ge: Psy­cho­pa­tho­lo­gi­sche Dia­gno­sen sind der letz­te Schrei. Die Jugend hat den Kampf um die Opfer­hier­ar­chie ent­deckt! Mäd­chen pos­ten offen­siv auf Insta­gram etc. ihre selbst­zu­ge­füg­ten Schnittverletzungen.

Neu­lich gab es „Klas­sen­beef“ in der Whats­ap­p­grup­pe. Die Toch­ter schrieb nach dem x‑ten Blut­bild der Opferin:

Was bedeu­tet es, daß du dau­ernd dei­ne Ver­letz­lich­keit in die Welt posaunst. Ich mein, was bringt dir das? Was erwar­test du eigtl?

Jede Mit­schü­le­rin hat­te sich das in den letz­ten bei­den Jah­ren gefragt. Erst hat­ten sie alle vol­ler Mit­ge­fühl nach­ge­hakt, dann wichen sie auf „Kopf-hoch!“-Phrasen aus, letzt­lich waren sie ermüdungsgenervt.

Ant­wort:

Ok. Ich wünsch Dir nur, Du hät­test all mei­ne Dia­gno­sen. Ich hab Bor­der­line, ich hab dis­so­zia­ti­ve Per­sön­lich­keits­stö­rung, gene­ra­li­sier­te Angst­stö­rung, Bin­ge Eating und Lese­recht­schreib­schwä­che. Glück­wunsch, du nicht.

Die­ses arme Mäd­chen suhlt sich in ihren „Dia­gno­sen“. Sie geben ihr end­lich ein Pro­fil. Sie sichern ihr Auf­merk­sam­keit, denn all die­se Bewer­tun­gen heben sie her­vor. Ohne die­se „Dia­gno­sen“ hät­te sie kaum merk­fä­hi­ge Attri­bu­te. Sie schaut nicht gut aus – nach modi­schen Maß­stä­ben. Ich mag ihr Gesicht, sie ist nicht wie jede.

Sie hat auch kei­ne beson­de­ren Talen­te, die online „ver­markt­bar“ wären. Im Klas­sen­schnitt zählt sie zum unte­ren Drit­tel. Ich mei­ne, daß sie eine gute Kran­ken­schwes­ter abgä­be. Ich hal­te sie für empa­thisch. Ob sie weiß, wie will­kom­men sie an Orten wäre, an denen jede Hand gebraucht wird?

Aber nein, sie muß „Abi machen“, weil fast alle es machen, und sie macht es mit Schnit­ze­rei­en und Opfer­an­ge­ber­tum. Was für ein Preis!

Wei­ter: Unse­re 17jährige besucht eine Berufs­schu­le. Auch dort, wo es ungleich geer­de­ter zugeht (ja, auch hier gab es eine „Junior­wahl“; und die AfD ern­te­te sagen­haf­te 71%. Wer macht bit­te mal einen Arti­kel dazu?) sind „Dia­gno­sen“ ein Riesenthema.

Eine Mit­schü­le­rin der Toch­ter hat zwei, drei „gesi­cher­te Dia­gno­sen“ und, zwei, drei wei­te­re anhän­gig. Es gibt nun einen Rie­senz­off mit einer ande­ren Mit­schü­le­rin, die eben­falls „fast alles“ hat.

Die eine hat jeden­falls „Neu­ro­di­ver­si­tät“ und legt wert dar­auf, daß dies kei­ne „Stö­rung“, son­dern eine „Anders­ar­tig­keit“ sei. So, in die­ser Anders­ar­tig­keit will sie, Zitat, „gewert­schätzt“ wer­den. Laut Toch­ter sind die Voka­beln „neu­ro­di­vers“ und „Wert­schät­zung“ in ihrer (wie gesagt: eigent­lich boden­stän­di­gen) Schu­le mitt­ler­wei­le fast Syn­ony­me. „Neu­ro­di­vers“ heißt cum gra­no salis, daß ein Mensch sich ein­fach nicht auf Auf­ga­ben kon­zen­trie­ren kann. Ver­mut­lich ein bana­les Smart­phone-Phä­no­men, das man eben auch zu einem Neu­ro­ti­zis­mus auf­blä­hen kann….

Die Kon­kur­ren­tin die­ser mul­ti­pel dia­gnos­ti­zier­ten (außer­dem: Dys­kal­ku­lie und affek­ti­ve Per­sön­lich­keits­stö­rung) Schü­le­rin ist nun eben­falls laut Dia­gno­se „neu­ro­di­vers“! Bei­de ste­hen in uner­bitt­li­chem Wett­be­werb zuein­an­der und spre­chen der je ande­ren das Lei­den ab. Und zwar lei­den­schaft­lich! (Mar­tin Licht­mesz hat hier­zu, zur Opfer­hier­ar­chie ein Buch geschrieben.)

Es muß ein unglaub­li­ches Hick­hack sein, das sich Lori­ot nicht hät­te bes­ser aus­den­ken kön­nen: Dia­gno­se­kri­te­ri­en­num­mern wer­den sich gegen­sei­tig an den Kopf gewor­fen; es wird ange­ge­ben damit, wel­che „Num­mern“ die eine hat und die ande­re nicht.

Und dazwi­schen im Dia­gno­sen­kampf ste­hen die nolens volens mit­lei­den­den Mit­schü­le­rin­nen, die viel­leicht nur an der Richt­li­nie für’s modi­sche Inter­vall­fas­ten schei­tern. Oder die seit vier Mona­ten kei­nen Sex hat­ten. Oder die, die 10.000 Schrit­te pro Tag ein­fach nicht hin­krie­gen. Die, die doch heim­lich Fleisch/Süßigkeiten genos­sen haben. Womög­lich süch­teln sie alle nach einer Dia­gno­se? Die ein „Ver­sa­gen“ (und sei es ein vor­geb­li­ches, ein insi­nu­ier­tes) num­me­riert und erklärt?

Die psych­ia­tri­schen Dia­gno­sen unter jun­gen Leu­ten sind seit ihrem Höhe­punkt unter „Coro­na“ lei­der kaum gesun­ken. Übri­gens gera­de unter Mäd­chen aus „bes­se­ren Ver­hält­nis­sen“ nicht.

Hier kul­mi­nie­ren zwei ver­häng­nis­vol­le Trends: Zum einen ist der Gang zum Psy­cho­dok­tor (wobei auch Haus­ärz­tin­nen Psy­cho­phar­ma­ka ver­ord­nen dür­fen, Stich­wort „nied­rig­schwel­lig“) in den ver­gan­ge­nen Jahr­zehn­ten ungleich leich­ter gewor­den. Man schämt sich nicht mehr, „ver­rückt“ zu sein, man ist eher stolz auf die Anders­ar­tig­keit und pflegt sie.

Jun­ge Erwach­se­ne spre­chen von ihrem „Psycho-Doc“, als hand­le es sich um eine im Sport­wett­kampf gewon­ne­ne Medail­le. Mit sol­chem „Stem­pel“ ist so viel zu ent­schul­di­gen. Das erneut ver­geig­te Semes­ter, der Straf­zet­tel oder war­um man auf den x‑ten Tele­fon­an­ruf nicht reagie­ren konnte.

Zum ande­ren ist es ja tat­säch­lich so, daß die jun­gen Leu­te viel mehr und viel stär­ker lei­den. Zwar lau­tet die Devi­se „alles kann, nichts muß“, zwar tra­gen heu­te (ganz anders als in den Neun­zi­gern, in denen ich Stu­den­tin war) auch Mäd­chen mit dicken Bei­nen und Bäu­chen Shorts und bauch­na­bel­frei, man (bzw. Fräu­lein) trägt mutig lang­haa­ri­ge Bei­ne und Ach­seln, Ober­lip­pen­bart und Problempony.

Nichts dar­an wäre zu tadeln. Es muß ja nur EUCH gefal­len. Macht kein Psy­cho­dra­ma draus, wenn ande­re euch aus­la­chen. Aber hört auf, euch zu bekla­gen, im Gro­ßen wie im Klei­nen. Seid, wie ihr wollt, aber ertragt die Resonanz.

Wir sind so ein Opfer­land gewor­den…. Defen­siv ist die eine Spiel­rich­tung. Ultra-defen­siv aber ist toxisch. Wir sind längst zu einem dia­gnos­ti­zier­ten Volk geworden.