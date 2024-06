Rollercoaster-Rechte: die schrecklichen Kinder der Anglosphäre

Alles, was in den USA geschieht, wird in Deutschland einige Jahre später in abgeschmackter und gestelzter Form nachgeahmt. Das Phänomen der amerikanischen "Rollercoaster-Rechte", die seit 2015 mit ihren raketenartigen Karrieren, rasch folgende Abstürzen und digitalen Dramas für Aufsehen sorgt, müßte sich also bald in Deutschland einstellen. Anstatt die „Rollercoaster Rechte“ zu definieren hier zwei, wahllose herausgegriffene biografische Beispiele:

Das “E‑Girl” Ash­ton Bir­die ist seit den 2016er Jah­ren aktiv. Ich traf sie ein­mal im Zuge einer „Ral­ly“, an der ich mit mei­ner zukünf­ti­gen Frau in Ber­kley teil­nahm. Sie trug ein “Cap­tain Ame­ri­ca Cos­play” und ord­ne­te sich dem “Trump Move­ment” zu. Spä­ter wur­de sie die Freun­din des rech­ten Live­strea­mers und Rap­pers “Baked Alas­ka“. Der war bis zu ihrem gro­ßen Zer­würf­nis nach einem Gefäng­nis­auf­ent­halt wegen des 6. Janu­ars ein enger Freund von Nick Fuentes.

Eine Zeit lang leb­te Ash­ton mit Baked in einer bizar­ren WG, die im Big­Brot­her-Stil einen guten Teil ihres All­tags im Netz über­trug. In einem Hip-Hop-Musik­vi­deo unter­stütz­te sie mit ihrem Part­ner den Demo­krak­ti­schen Kan­di­da­ten Andrew Yang. Wenig spä­ter kam es zu einem dra­ma­ti­schen Selbst­mord­ver­such und ihrem Aus­schei­den aus der Alt­Right. Jetzt ist sie ein links­li­be­ra­ler Kri­ti­ker und fokus­siert sich nur noch auf Cos­play. Und sie betreibt ein Onlyfans-Konto…

Ein Bei­spiel mit einer posi­ti­ve­ren Wen­dung ist der Akti­vist, Anwalt und Poli­ti­ker Augus­tus Sol Invic­tus. Er heißt tat­säch­lich so, seit­dem er in einem nietz­schea­ni­schen Moment sei­nen bür­ger­li­chen Namen „Aus­tin Mit­chell Gil­le­spie“ abge­legt hatte.

Augus­tus tauch­te als Autor und Strea­mer am Ran­de der Alt-Right-Bewe­gung auf und ver­trat ein vehe­ment, neu­heid­ni­sches, vita­lis­ti­sches und faschis­ti­sches Prin­zip. Er trat erst als Kan­di­dat für die liber­tä­re Par­tei an und wur­de spä­ter zum Spre­cher der berühm­ten Kund­ge­bung in Char­lots­ville. Rasch drif­te­te er in die Sexu­al­ma­gie Crow­leys ab. Nach eige­nen Anga­ben opfer­te er nachts im Wald Tie­re und trank nicht nur deren, son­dern auch Men­schen­blut. Wegen häus­li­cher Gewalt kam es zu zahl­rei­chen Anzei­gen und einer Ver­haf­tung. Invic­tus fand im Jahr 2022 zum Katho­li­zis­mus, und betreibt nun neben sei­ner Anwalts­kanz­lei einen You­Tube-Kanal, indem er auch auf sei­ne Ver­gan­gen­heit ein­geht. Augus­tus hat 4 Kinder.

Das sind nur zwei klei­ne Bei­spie­le aus dem cine­ma­ti­schen Uni­ver­sum der ame­ri­ka­ni­schen Online-Rech­ten. Auch zum erwähn­ten „Baked Alas­ka“ könn­te man eine gan­ze Roma­ne ver­fas­sen. Ganz zu schwei­gen von Ethan Ralph, Nick Fuen­tes, Richard Spen­cer, Milo Yiann­o­po­pu­lus und den vie­len, vie­len ande­ren Per­so­nen, denen das Inter­net eine Kar­rie­re ermög­lich­te. Die Ver­stri­ckun­gen die­ser Per­sön­lich­kei­ten in die digi­ta­len Sphä­ren der Män­ner­rechts- und Fit­ness­be­we­gung, die Wir­kung und Bedeu­tung von gro­ßen Namen wie Tate, Snea­ko, Sol­B­rah, Bron­ze Age Per­vert und Raw-egg Natio­na­list, bis­hin zu Influen­cern wie Mark Brah­min, Vice City Beau­ro­crat, Cat­girl Kulak, um nur eini­ge Namen zu nen­nen, sind eben­falls ein eige­nes Kapi­tel. Im Span­nungs­feld zwi­schen der Rol­ler­co­as­ter-Rech­ten und mit ihr ver­zahn­ten digi­ta­len Sub­kul­tu­ren bewe­gen sich rech­te Den­ker, die eine Brand­brei­te von Keith Woods über Jared Tay­lor bis zu Aca­de­mic Agent, Wha­ti­faist, Vox Day und Sar­gon of Akkad abde­cken. Dazu kommt ein Strauß an poli­ti­schen Orga­ni­sa­tio­nen, die von Fuen­tes „Ame­ri­ca First“ über die von die Res­ten der Proud Boys und Boo­ga­loos bis zu Acti­ve Clubs, der Patri­ot Front und dem Blood Tri­be rei­chen (an des­sen Exis­tenz ich immer nicht so recht glau­ben möch­te). Will­kom­men in Amerika!

Das Merk­mal der “Rol­ler­co­as­ter­rech­ten” ist die Jagd nach Auf­merk­sam­keit und Rele­vanz, die zugleich die Sucht nach Dopa­min und Dra­ma ihrer Zuse­her bedient. Im digi­ta­len Medi­um, dem Nähr­bo­den und Äther die­ses Phä­no­men, führt das not­wen­dig zu Ver­bal­rak­di­ka­lis­mus und den extrems­ten Bil­dern. Wer scho­ckiert, hat recht, daher ist Hit­ler eine Art Trumpf­kar­te im Aufmerksamkeitsmonopoly.

Eini­ge schaff­ten den Aus­stieg aus der digi­ta­len Sze­ne­ach­ter­bahn und konn­ten einen sta­bi­le und pro­duk­ti­ven Platz in der Ang­lo-Rech­ten fin­den. Ande­re klam­mern sich wei­ter an ihren Platz im “Rol­ler­co­as­ter”, bis sie eines Tages aus dem Sitz geschleu­dert wer­den. Was hat das nun alles mit Deutsch­land zu tun? Bis­her nichts und mor­gen viel­leicht alles. Die meis­ten Leser von SIN sind an die­ser Stel­le wohl froh, von den meis­ten Genann­ten noch nichts gehört zu haben. Eine gan­ze Gene­ra­ti­on jun­ger deut­scher Rech­ter sind jedoch genau in die­sem digi­ta­len Milieu poli­ti­siert und wur­de in unter­schied­li­chen Här­te­gra­den von ihm geprägt. Still und lei­se wur­den sie von ent­spre­chen­den Vor­bil­dern inspi­riert. Mit einer Inku­ba­ti­ons­zeit von 5 bis 10 Jah­ren wer­den die ers­ten Abzieh­bil­der bald hier­zu­lan­de auf­tau­chen. Bereits “Recon­quis­ta Ger­ma­ni­ca” war ein ers­ter Vor­ge­schmack der Ger­ma­ni­sie­rung ame­ri­ka­ni­scher Inter­net­sub­kul­tur. Macht euch bereit für rech­te Männ­re­recht­s­is­la­mis­ten, Fem­boy­phi­lo­so­phen, Trad­kath­bo­dy­buil­der und Bitcoinpaganisten.

Zen­tral für die­se poli­ti­sier­te Sub­kul­tur sind die Fra­gen nach der Geschlechts- und Grup­pen­iden­ti­tät. Es ist nicht die Schuld der Zoo­mer­ge­ne­ra­ti­on, dass bei vie­len von ihnen die 2. (Sexua­li­tät) und 3. Stu­fe (Groß­grup­pe) der Iden­ti­täts­bil­dung nicht oder nur teil­wei­se voll­zo­gen wur­de. Sie sind die Pro­duk­te die­ser Zeit, die­ser Gesell­schaft und ihrer (oft abwe­sen­den) Eltern. Ihre Suche nach Männ­lich­keit, Weib­lich­keit und einer Ban­de, der sie sich anschlie­ßen kön­nen, prägt not­wen­dig auch ihre Poli­tik. Daß das, was für unse­re Gene­ra­tio­nen noch weit­ge­hend selbst­ver­ständ­lich war und kei­ner Erwäh­nung bedurf­te (was man aß, wie man sein Zim­mer auf­räumt, oder eine Frau anspricht), wird für die­se Gene­ra­ti­on zur zen­tra­len Pro­blem­stel­lung. Mar­tin Licht­mesz und ich spra­chen der vor­letz­ten Fol­ge von “Auf eine Melan­ge” über das Incel­the­ma, das auch in die­sem Kapla­ken behan­delt wird.

Die­se see­li­schen und psy­cho­lo­gi­schen Pro­ble­me ver­mi­schen sich wild mit poli­ti­schen Fra­ge­stel­lun­gen. Das Netz ermög­licht es heu­te, mit radi­ka­len und ver­stie­ge­nen Ansich­ten ein digi­ta­les Gefol­ge und Anse­hen zu gewin­nen. Frü­her exis­tier­ten die Ver­tre­ter sol­cher Ideen iso­liert und ein­sam vor sich hin. Heu­te bie­tet das Inter­net eine Mög­lich­keit zur anony­men und (auf den ers­ten Blick) gefahr­lo­sen Ver­net­zung. Das Netz ist ein tech­ni­scher „Boos­ter“ für Radi­ka­li­sie­rung, Frag­men­tie­rung und das dar­aus erwach­sen­de Dra­ma. Auch hier ist die Tech­nik Urhe­ber. Das macht die kom­men­de Wel­le der Rol­ler­co­as­ter-Rech­ten in Deutsch­land unver­meid­lich. Am Hori­zont der deut­schen Rech­te bil­det sich bereits ein Schwall aus Ideo­lo­gie­frag­men­ten, reli­giö­sem Fana­tis­mus, Trash­phi­lo­so­phie, Tes­to­ste­ron, Todes­ehn­sucht, Grö­ßen­wahn und Pro­te­in­shakes, der bald über uns her­ein­bre­chen wird. Bereits jetzt könn­te ich zu fast jedem der oben genann­ten Namen ein deut­sches Äqui­va­lent in sta­tu nas­cen­di auflisten.

Die­ser polit­sub­kul­tu­rel­le Cock­tail hat auch schon einen Roman inspi­riert. Wäh­rend “Euro­pa­Power­Bru­tal” als gegen­kul­tu­rel­les Brenn­glas der rech­ten Mil­le­ni­al­ge­nera­ti­on fun­gier­te, könn­te Sebas­ti­an Schwaer­zels Debut­ro­man – “Schi­zo­id Man”, den Zeit­geist der Zoo­mer zusam­men­fas­sen. („Könn­te”, da ich erst heu­te begin­ne zu lesen und mir daher noch kein Urteil bil­den kann.)

Soweit mei­ne Ana­ly­se. Was also tun? Anstatt über die kom­men­de Cha­os­wel­le zu lamen­tie­ren, müs­sen wir sie ver­ste­hen, anti­zi­pie­ren und nut­zen. Wir müs­sen recht­zei­tig auch die posi­ti­ven Aspek­te die­ser unaus­weich­li­chen Ent­wick­lung in den Blick fas­sen. (Erneut ist zu beto­nen, daß sie unwei­ger­lich ist, weil sie die direk­ten sozia­len Aus­wir­kun­gen des Fort­schritts in der Kom­mu­ni­ka­ti­ons­tech­no­lo­gie dar­stellt.) Das kom­men­de Cha­os wird unan­ge­nehm, aber es birgt auch neue Kraft. Wenn es gelingt, die­se Wel­le zu rei­ten und die guten von den schlech­ten Strö­mun­gen zu schei­den, könn­te sie für die deut­sche Rech­te einen bele­ben­den Schock dar­stel­len. Vor allem die ver­küm­mer­te neu­rech­te Gegen­kul­tur könn­te davon profitieren.

Dabei gilt es vor allem, ein nietz­scha­ni­sches Müt­chen da zu küh­len, wo es die eiser­ne, demo­gra­fi­sche Rea­li­tät ver­leug­net. Mit einem alten und schrump­fen­den Volk, des­sen größ­te Gene­ra­ti­on bald in Ren­te geht, wird man kein zwei­tes Fiume orga­ni­sie­ren kön­nen. Ob man will oder nicht: Die pen­sio­nier­ten Boo­mer wer­den als Leser, Wäh­ler, Finan­ziers und Demo­teil­neh­mer maß­geb­lich für die deut­sche Poli­tik der nächs­ten 10–20 Jah­re blei­ben. In allen ange­spro­che­nen Berei­chen über­tref­fen sie die Mil­le­ni­als und Zoo­mer zah­len­mä­ßig. Die­se sind in ihrer Alters­grup­pe bereits vie­ler­orts in der Minderheit.

Immer wie­der habe ich den Zusam­men­hang zwi­schen der Schwä­che rech­ter Gegen­kul­tur und dem Man­gel an jun­gen Män­nern ana­ly­siert. In den 90er-Jah­ren gab es noch in jedem grö­ße­ren Ort rech­te und lin­ke poli­ti­sche Punk­bands. Heu­te domi­niert der ara­bi­sche Gangs­ter-Rap alle urba­nen Zen­tren und wird von Lin­ken wie Rech­ten kul­tu­rel­le appropriiert.

Doch mög­lich bleibt gera­de im digi­ta­len Zeit­al­ter die Samm­lung, Orga­ni­sa­ti­on, Ver­ede­lung und Akti­vie­rung der neu­en deut­schen Jugend. Sie ist zwar nicht mehr in der Mehr­heit, aber gera­de auf­grund ihrer sozia­len Lage wie kei­ne Gene­ra­ti­on zuvor offen für radi­kal neue Ideen. Anders als die Boo­mer ist die neue Gene­ra­ti­on stil­si­cher, digi­tal affin und welt­an­schau­lich illu­si­ons­los. Ihr Über­maß an Zynis­mus, die über­reiz­ten Ner­ven und par­ti­el­len sozia­len Män­gel wer­den in güns­ti­gen Fäl­len durch Effi­zi­enz wett­ge­macht. Im bes­ten Fall kommt es zu einer his­to­ri­schen Alli­anz zwi­schen der Quan­ti­tät an pen­sio­nier­ten, popu­lis­ti­schen Boo­mern und einer der Qua­li­tät jugend­li­cher Akti­vis­ten. Ers­te­re ampli­fi­zie­ren, wäh­len und finan­zie­ren, wäh­rend die “meta­po­li­ti­sche Eli­te­ein­heit“ zuspitzt, agi­tiert und umsetzt. Der Schlüs­sel dazu lau­tet „Bil­dung“. Neben der Welt­an­schau­ung und kon­kre­ten Fer­tig­kei­ten ist auf­grund der beschrie­be­nen Fak­to­ren auch die Cha­rak­ter­bil­dung wich­tig wie nie zuvor.

Wenn denn uns die Cha­os­wel­le mit vol­ler Wucht erreicht, braucht es daher kla­re Struk­tur, eiser­ne Hier­ar­chien und schar­fe Bewäh­rungs­pro­ben. Die vola­ti­le, sprung­haf­te “Rol­ler­co­as­ter-Rech­te” nach ame­ri­ka­ni­scher Prä­gung ist ein hoch­en­er­ge­ti­sches, aber insta­bi­les Ele­ment. Sie besteht aus einer Mas­se an anony­men Kon­su­men­ten und Mul­ti­pli­ka­to­ren, die um digi­ta­le Ein-Mann-Unter­neh­men krei­sen. Da die­se eben­falls meist kei­ne Orga­ni­sa­ti­on, Par­tei­en und Bewe­gun­gen ver­tre­ten, haben auch sie nichts zu ver­lie­ren. Oft fehlt daher ein lang­fris­ti­ger und umfas­sen­der stra­te­gi­sche Blick. Dar­aus folgt das erwähn­te Cha­os – eben­so wie die gro­ße Schaffenskraft.

“Nur wer Cha­os in sich trägt, kann einen tan­zen­den Stern gebä­ren”, sagt uns mit Nietz­sche der Säu­len­hei­li­ge die­ser Strö­mung. Doch die­ses zeu­gen­de Cha­os kann einer lang­fris­ti­gen Stra­te­gie und der an Heid­eg­ger und Schmitt geschul­ten tie­fen Rech­ten nur dann zuträg­lich sein, wenn sie selek­tiv und exklu­siv vor­geht. Die dio­ny­sisch-digi­ta­len Strö­mun­gen in den USA neh­men nicht sel­ten den Aus­druck eines “Geis­ter­tan­zes” und Kri­sen­kults an. Gera­de unter­ge­hen­de Völ­kern stei­gern sich in grö­ßen­wahn­sin­ni­ge Renais­sance und Rachefan­ta­sien hin­ein. Dazu nei­gen jugend­li­che Genies, das lehr­te uns schon die Deut­sche Roman­tik, oft zum vor­zei­ti­gen Ver­glü­hen – mit schwe­ren Fol­ge­schä­den für alle Nahe- und Umstehenden.

Daher muß die deut­sche Rech­te, gera­de bei den rausch­ar­ti­gen Höhen­flü­gen und Trends, die uns eine deut­sche „Rol­ler­co­as­ter­rech­te“ in den kom­men­den Jah­ren besche­ren wird, beherrscht und distan­ziert blei­ben. Sie müs­sen klar unter­schei­den kön­nen und ver­lo­cken­de Rei­gen­tän­ze meiden.

Denn die­se Stür­me spie­len sich, wie gezeigt, im “demo­gra­phi­schen Was­ser­glas” ab. Eine Gene­ra­ti­on, die auf­grund des Ver­sa­gens ihrer Eltern bereits Min­der­heit im eige­nen Land gewor­den ist, wird es schwer haben. Auch eine noch so mit­rei­ßen­de und radi­ka­le Ideo­lo­gie kann unter die­sen Bedin­gun­gen kei­ne ein­hei­mi­sche Mas­sen­be­we­gung in urba­nen Räu­men aus­lö­sen. Ein digi­ta­les Fiume besetzt nun mal kei­ne Stadt, son­dern domi­niert eini­ge Tage die Hash­tags. Das ist nicht nichts, aber es ergibt nur in einer umfas­sen­den meta­po­lit­schen Stra­te­gie Sinn.

Kei­nes­falls soll­te man sich auf­grund der genann­ten Risi­ken vor die­ser unwei­ger­li­chen Ent­wick­lung abschot­ten. Das Inter­view von Bron­ze Age Per­vert in der Sezes­si­on war eben­so ein rich­ti­ger Schritt wie die Ein­la­dung des deut­sche Sol-Brahs Mar­cel Schaar in den Kraut­zo­ne-Pod­cast. Ich schlie­ße mich an. Mar­cel ist samt sei­nem Son­nen­fit­ness­kult hier­mit herz­lich zur Som­mer­de­mo für Remi­gra­ti­on ein­ge­la­den. Viel­leicht kön­nen sie dort sogar einen eige­nen Body­buil­der­block bilden.