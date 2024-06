Rollercoaster-Rechte: die schrecklichen Kinder der Anglosphäre

Alles, was in den USA geschieht, wird in Deutschland einige Jahre später in abgeschmackter und gestelzter Form nachgeahmt. Das Phänomen der amerikanischen "Rollercoaster-Rechte", die seit 2015 mit ihren raketenartigen Karrieren, rasch folgenden Abstürzen und digitalen Dramen für Aufsehen sorgt, müßte sich also bald in Deutschland einstellen. Anstatt die „Rollercoaster-Rechte“ zu definieren, hier zwei wahllose herausgegriffene biografische Beispiele:

Das “E‑Girl” Ash­ton Bir­die ist seit 2016 aktiv. Ich traf sie ein­mal im Zuge einer „Ral­ly“, an der ich mit mei­ner zukünf­ti­gen Frau in Ber­ke­ley teil­nahm. Sie trug ein “Cap­tain Ame­ri­ca Cos­play” und ord­ne­te sich dem “Trump Move­ment” zu. Spä­ter wur­de sie die Freun­din des rech­ten Live­strea­mers und Rap­pers “Baked Alas­ka“. Der war bis zu ihrem gro­ßen Zer­würf­nis nach einem Gefäng­nis­auf­ent­halt wegen des 6. Janu­ars ein enger Freund von Nick Fuentes.

Eine Zeit lang leb­te Ash­ton mit Baked in einer bizar­ren WG, die im Big­Brot­her-Stil einen guten Teil ihres All­tags im Netz über­trug. In einem Hip-Hop-Musik­vi­deo unter­stütz­te sie mit ihrem Part­ner den Demo­krak­ti­schen Kan­di­da­ten Andrew Yang. Wenig spä­ter kam es zu einem dra­ma­ti­schen Selbst­mord­ver­such und ihrem Aus­schei­den aus der Alt­Right. Jetzt ist sie ein links­li­be­ra­ler Kri­ti­ker und fokus­siert sich nur noch auf Cos­play. Und sie betreibt ein Onlyfans-Konto…

Ein Bei­spiel mit einer posi­ti­ve­ren Wen­dung ist der Akti­vist, Anwalt und Poli­ti­ker Augus­tus Sol Invic­tus. Er heißt tat­säch­lich so, seit­dem er in einem nietz­schea­ni­schen Moment sei­nen bür­ger­li­chen Namen „Aus­tin Mit­chell Gil­le­spie“ abge­legt hatte.

Augus­tus tauch­te als Autor und Strea­mer am Ran­de der Alt-Right-Bewe­gung auf und ver­trat ein vehe­ment, neu­heid­ni­sches, vita­lis­ti­sches und faschis­ti­sches Prin­zip. Er trat erst als Kan­di­dat für die liber­tä­re Par­tei an und wur­de spä­ter zum Spre­cher der berühm­ten Kund­ge­bung in Char­lots­ville. Rasch drif­te­te er in die Sexu­al­ma­gie Crow­leys ab. Nach eige­nen Anga­ben opfer­te er nachts im Wald Tie­re und trank nicht nur deren, son­dern auch Men­schen­blut. Wegen häus­li­cher Gewalt kam es zu zahl­rei­chen Anzei­gen und einer Ver­haf­tung. Invic­tus fand im Jahr 2022 zum Katho­li­zis­mus, und betreibt nun neben sei­ner Anwalts­kanz­lei einen You­Tube-Kanal, indem er auch auf sei­ne Ver­gan­gen­heit ein­geht. Augus­tus hat 4 Kinder.

Das sind nur zwei klei­ne Bei­spie­le aus dem cine­ma­ti­schen Uni­ver­sum der ame­ri­ka­ni­schen Online-Rech­ten. Auch zum erwähn­ten „Baked Alas­ka“ könn­te man eine gan­ze Roma­ne ver­fas­sen. Ganz zu schwei­gen von Ethan Ralph, Nick Fuen­tes, Richard Spen­cer, Milo Yiann­o­po­pu­lus und den vie­len, vie­len ande­ren Per­so­nen, denen das Inter­net eine Kar­rie­re ermög­lich­te. Die Ver­stri­ckun­gen die­ser Per­sön­lich­kei­ten in die digi­ta­len Sphä­ren der Män­ner­rechts- und Fit­ness­be­we­gung, die Wir­kung und Bedeu­tung von gro­ßen Namen wie Tate, Snea­ko, Sol­B­rah, Bron­ze Age Per­vert und Raw-egg Natio­na­list, bis­hin zu Influen­cern wie Mark Brah­min, Vice City Beau­ro­crat, Cat­girl Kulak, um nur eini­ge Namen zu nen­nen, sind eben­falls ein eige­nes Kapi­tel. Im Span­nungs­feld zwi­schen der Rol­ler­co­as­ter-Rech­ten und mit ihr ver­zahn­ten digi­ta­len Sub­kul­tu­ren bewe­gen sich rech­te Den­ker, die eine Brand­brei­te von Keith Woods über Jared Tay­lor bis zu Aca­de­mic Agent, Wha­ti­faist, Vox Day und Sar­gon of Akkad abde­cken. Dazu kommt ein Strauß an poli­ti­schen Orga­ni­sa­tio­nen, die von Fuen­tes „Ame­ri­ca First“ über die von die Res­ten der Proud Boys und Boo­ga­loos bis zu Acti­ve Clubs, der Patri­ot Front und dem Blood Tri­be rei­chen (an des­sen Exis­tenz ich immer nicht so recht glau­ben möch­te). Will­kom­men in Amerika!

Das Merk­mal der “Rol­ler­co­as­ter­rech­ten” ist die Jagd nach Auf­merk­sam­keit und Rele­vanz, die zugleich die Sucht nach Dopa­min und Dra­ma ihrer Zuse­her bedient. Im digi­ta­len Medi­um, dem Nähr­bo­den und Äther die­ses Phä­no­men, führt das not­wen­dig zu Ver­bal­rak­di­ka­lis­mus und den extrems­ten Bil­dern. Wer scho­ckiert, hat recht, daher ist Hit­ler eine Art Trumpf­kar­te im Aufmerksamkeitsmonopoly.

Eini­ge schaff­ten den Aus­stieg aus der digi­ta­len Sze­ne­ach­ter­bahn und konn­ten einen sta­bi­le und pro­duk­ti­ven Platz in der Ang­lo-Rech­ten fin­den. Ande­re klam­mern sich wei­ter an ihren Platz im “Rol­ler­co­as­ter”, bis sie eines Tages aus dem Sitz geschleu­dert wer­den. Was hat das nun alles mit Deutsch­land zu tun? Bis­her nichts und mor­gen viel­leicht alles. Die meis­ten Leser von SIN sind an die­ser Stel­le wohl froh, von den meis­ten Genann­ten noch nichts gehört zu haben. Eine gan­ze Gene­ra­ti­on jun­ger deut­scher Rech­ter sind jedoch genau in die­sem digi­ta­len Milieu poli­ti­siert und wur­de in unter­schied­li­chen Här­te­gra­den von ihm geprägt. Still und lei­se wur­den sie von ent­spre­chen­den Vor­bil­dern inspi­riert. Mit einer Inku­ba­ti­ons­zeit von 5 bis 10 Jah­ren wer­den die ers­ten Abzieh­bil­der bald hier­zu­lan­de auf­tau­chen. Bereits “Recon­quis­ta Ger­ma­ni­ca” war ein ers­ter Vor­ge­schmack der Ger­ma­ni­sie­rung ame­ri­ka­ni­scher Inter­net­sub­kul­tur. Macht euch bereit für rech­te Männ­re­recht­s­is­la­mis­ten, Fem­boy­phi­lo­so­phen, Trad­kath­bo­dy­buil­der und Bitcoinpaganisten.

Zen­tral für die­se poli­ti­sier­te Sub­kul­tur sind die Fra­gen nach der Geschlechts- und Grup­pen­iden­ti­tät. Es ist nicht die Schuld der Zoo­mer­ge­ne­ra­ti­on, dass bei vie­len von ihnen die 2. (Sexua­li­tät) und 3. Stu­fe (Groß­grup­pe) der Iden­ti­täts­bil­dung nicht oder nur teil­wei­se voll­zo­gen wur­de. Sie sind die Pro­duk­te die­ser Zeit, die­ser Gesell­schaft und ihrer (oft abwe­sen­den) Eltern. Ihre Suche nach Männ­lich­keit, Weib­lich­keit und einer Ban­de, der sie sich anschlie­ßen kön­nen, prägt not­wen­dig auch ihre Poli­tik. Daß das, was für unse­re Gene­ra­tio­nen noch weit­ge­hend selbst­ver­ständ­lich war und kei­ner Erwäh­nung bedurf­te (was man aß, wie man sein Zim­mer auf­räumt, oder eine Frau anspricht), wird für die­se Gene­ra­ti­on zur zen­tra­len Pro­blem­stel­lung. Mar­tin Licht­mesz und ich spra­chen der vor­letz­ten Fol­ge von “Auf eine Melan­ge” über das Incel­the­ma, das auch in die­sem Kapla­ken behan­delt wird.

Die­se see­li­schen und psy­cho­lo­gi­schen Pro­ble­me ver­mi­schen sich wild mit poli­ti­schen Fra­ge­stel­lun­gen. Das Netz ermög­licht es heu­te, mit radi­ka­len und ver­stie­ge­nen Ansich­ten ein digi­ta­les Gefol­ge und Anse­hen zu gewin­nen. Frü­her exis­tier­ten die Ver­tre­ter sol­cher Ideen iso­liert und ein­sam vor sich hin. Heu­te bie­tet das Inter­net eine Mög­lich­keit zur anony­men und (auf den ers­ten Blick) gefahr­lo­sen Ver­net­zung. Das Netz ist ein tech­ni­scher „Boos­ter“ für Radi­ka­li­sie­rung, Frag­men­tie­rung und das dar­aus erwach­sen­de Dra­ma. Auch hier ist die Tech­nik Urhe­ber. Das macht die kom­men­de Wel­le der Rol­ler­co­as­ter-Rech­ten in Deutsch­land unver­meid­lich. Am Hori­zont der deut­schen Rech­te bil­det sich bereits ein Schwall aus Ideo­lo­gie­frag­men­ten, reli­giö­sem Fana­tis­mus, Trash­phi­lo­so­phie, Tes­to­ste­ron, Todes­ehn­sucht, Grö­ßen­wahn und Pro­te­in­shakes, der bald über uns her­ein­bre­chen wird. Bereits jetzt könn­te ich zu fast jedem der oben genann­ten Namen ein deut­sches Äqui­va­lent in sta­tu nas­cen­di auflisten.

Die­ser polit­sub­kul­tu­rel­le Cock­tail hat auch schon einen Roman inspi­riert. Wäh­rend “Euro­pa­Power­Bru­tal” als gegen­kul­tu­rel­les Brenn­glas der rech­ten Mil­le­ni­al­ge­nera­ti­on fun­gier­te, könn­te Sebas­ti­an Schwaer­zels Debut­ro­man – “Schi­zo­id Man”, den Zeit­geist der Zoo­mer zusam­men­fas­sen. („Könn­te”, da ich erst heu­te begin­ne zu lesen und mir daher noch kein Urteil bil­den kann.)

Soweit mei­ne Ana­ly­se. Was also tun? Anstatt über die kom­men­de Cha­os­wel­le zu lamen­tie­ren, müs­sen wir sie ver­ste­hen, anti­zi­pie­ren und nut­zen. Wir müs­sen recht­zei­tig auch die posi­ti­ven Aspek­te die­ser unaus­weich­li­chen Ent­wick­lung in den Blick fas­sen. (Erneut ist zu beto­nen, daß sie unwei­ger­lich ist, weil sie die direk­ten sozia­len Aus­wir­kun­gen des Fort­schritts in der Kom­mu­ni­ka­ti­ons­tech­no­lo­gie dar­stellt.) Das kom­men­de Cha­os wird unan­ge­nehm, aber es birgt auch neue Kraft. Wenn es gelingt, die­se Wel­le zu rei­ten und die guten von den schlech­ten Strö­mun­gen zu schei­den, könn­te sie für die deut­sche Rech­te einen bele­ben­den Schock dar­stel­len. Vor allem die ver­küm­mer­te neu­rech­te Gegen­kul­tur könn­te davon profitieren.

Dabei gilt es vor allem, ein nietz­scha­ni­sches Müt­chen da zu küh­len, wo es die eiser­ne, demo­gra­fi­sche Rea­li­tät ver­leug­net. Mit einem alten und schrump­fen­den Volk, des­sen größ­te Gene­ra­ti­on bald in Ren­te geht, wird man kein zwei­tes Fiume orga­ni­sie­ren kön­nen. Ob man will oder nicht: Die pen­sio­nier­ten Boo­mer wer­den als Leser, Wäh­ler, Finan­ziers und Demo­teil­neh­mer maß­geb­lich für die deut­sche Poli­tik der nächs­ten 10–20 Jah­re blei­ben. In allen ange­spro­che­nen Berei­chen über­tref­fen sie die Mil­le­ni­als und Zoo­mer zah­len­mä­ßig. Die­se sind in ihrer Alters­grup­pe bereits vie­ler­orts in der Minderheit.

Immer wie­der habe ich den Zusam­men­hang zwi­schen der Schwä­che rech­ter Gegen­kul­tur und dem Man­gel an jun­gen Män­nern ana­ly­siert. In den 90er-Jah­ren gab es noch in jedem grö­ße­ren Ort rech­te und lin­ke poli­ti­sche Punk­bands. Heu­te domi­niert der ara­bi­sche Gangs­ter-Rap alle urba­nen Zen­tren und wird von Lin­ken wie Rech­ten kul­tu­rel­le appropriiert.

Doch mög­lich bleibt gera­de im digi­ta­len Zeit­al­ter die Samm­lung, Orga­ni­sa­ti­on, Ver­ede­lung und Akti­vie­rung der neu­en deut­schen Jugend. Sie ist zwar nicht mehr in der Mehr­heit, aber gera­de auf­grund ihrer sozia­len Lage wie kei­ne Gene­ra­ti­on zuvor offen für radi­kal neue Ideen. Anders als die Boo­mer ist die neue Gene­ra­ti­on stil­si­cher, digi­tal affin und welt­an­schau­lich illu­si­ons­los. Ihr Über­maß an Zynis­mus, die über­reiz­ten Ner­ven und par­ti­el­len sozia­len Män­gel wer­den in güns­ti­gen Fäl­len durch Effi­zi­enz wett­ge­macht. Im bes­ten Fall kommt es zu einer his­to­ri­schen Alli­anz zwi­schen der Quan­ti­tät an pen­sio­nier­ten, popu­lis­ti­schen Boo­mern und einer der Qua­li­tät jugend­li­cher Akti­vis­ten. Ers­te­re ampli­fi­zie­ren, wäh­len und finan­zie­ren, wäh­rend die “meta­po­li­ti­sche Eli­te­ein­heit“ zuspitzt, agi­tiert und umsetzt. Der Schlüs­sel dazu lau­tet „Bil­dung“. Neben der Welt­an­schau­ung und kon­kre­ten Fer­tig­kei­ten ist auf­grund der beschrie­be­nen Fak­to­ren auch die Cha­rak­ter­bil­dung wich­tig wie nie zuvor.

Wenn denn uns die Cha­os­wel­le mit vol­ler Wucht erreicht, braucht es daher kla­re Struk­tur, eiser­ne Hier­ar­chien und schar­fe Bewäh­rungs­pro­ben. Die vola­ti­le, sprung­haf­te “Rol­ler­co­as­ter-Rech­te” nach ame­ri­ka­ni­scher Prä­gung ist ein hoch­en­er­ge­ti­sches, aber insta­bi­les Ele­ment. Sie besteht aus einer Mas­se an anony­men Kon­su­men­ten und Mul­ti­pli­ka­to­ren, die um digi­ta­le Ein-Mann-Unter­neh­men krei­sen. Da die­se eben­falls meist kei­ne Orga­ni­sa­ti­on, Par­tei­en und Bewe­gun­gen ver­tre­ten, haben auch sie nichts zu ver­lie­ren. Oft fehlt daher ein lang­fris­ti­ger und umfas­sen­der stra­te­gi­sche Blick. Dar­aus folgt das erwähn­te Cha­os – eben­so wie die gro­ße Schaffenskraft.

“Nur wer Cha­os in sich trägt, kann einen tan­zen­den Stern gebä­ren”, sagt uns mit Nietz­sche der Säu­len­hei­li­ge die­ser Strö­mung. Doch die­ses zeu­gen­de Cha­os kann einer lang­fris­ti­gen Stra­te­gie und der an Heid­eg­ger und Schmitt geschul­ten tie­fen Rech­ten nur dann zuträg­lich sein, wenn sie selek­tiv und exklu­siv vor­geht. Die dio­ny­sisch-digi­ta­len Strö­mun­gen in den USA neh­men nicht sel­ten den Aus­druck eines “Geis­ter­tan­zes” und Kri­sen­kults an. Gera­de unter­ge­hen­de Völ­kern stei­gern sich in grö­ßen­wahn­sin­ni­ge Renais­sance und Rachefan­ta­sien hin­ein. Dazu nei­gen jugend­li­che Genies, das lehr­te uns schon die Deut­sche Roman­tik, oft zum vor­zei­ti­gen Ver­glü­hen – mit schwe­ren Fol­ge­schä­den für alle Nahe- und Umstehenden.

Daher muß die deut­sche Rech­te, gera­de bei den rausch­ar­ti­gen Höhen­flü­gen und Trends, die uns eine deut­sche „Rol­ler­co­as­ter­rech­te“ in den kom­men­den Jah­ren besche­ren wird, beherrscht und distan­ziert blei­ben. Sie müs­sen klar unter­schei­den kön­nen und ver­lo­cken­de Rei­gen­tän­ze meiden.

Denn die­se Stür­me spie­len sich, wie gezeigt, im “demo­gra­phi­schen Was­ser­glas” ab. Eine Gene­ra­ti­on, die auf­grund des Ver­sa­gens ihrer Eltern bereits Min­der­heit im eige­nen Land gewor­den ist, wird es schwer haben. Auch eine noch so mit­rei­ßen­de und radi­ka­le Ideo­lo­gie kann unter die­sen Bedin­gun­gen kei­ne ein­hei­mi­sche Mas­sen­be­we­gung in urba­nen Räu­men aus­lö­sen. Ein digi­ta­les Fiume besetzt nun mal kei­ne Stadt, son­dern domi­niert eini­ge Tage die Hash­tags. Das ist nicht nichts, aber es ergibt nur in einer umfas­sen­den meta­po­lit­schen Stra­te­gie Sinn.

Kei­nes­falls soll­te man sich auf­grund der genann­ten Risi­ken vor die­ser unwei­ger­li­chen Ent­wick­lung abschot­ten. Das Inter­view von Bron­ze Age Per­vert in der Sezes­si­on war eben­so ein rich­ti­ger Schritt wie die Ein­la­dung des deut­sche Sol-Brahs Mar­cel Schaar in den Kraut­zo­ne-Pod­cast. Ich schlie­ße mich an. Mar­cel ist samt sei­nem Son­nen­fit­ness­kult hier­mit herz­lich zur Som­mer­de­mo für Remi­gra­ti­on ein­ge­la­den. Viel­leicht kön­nen sie dort sogar einen eige­nen Body­buil­der­block bilden.