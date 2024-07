Wenn Wähler wählen, was sie nicht sollen

Das Dilemma der „Demokratie“ besteht derzeit darin, daß sie funktioniert, wenigstens gerade noch in ihrem Kern, dem Wahlrecht.

Genau das aber kon­ster­niert die „Demo­kra­ten“, denn eine wach­sen­de Zahl an Men­schen wählt nicht vorgabegemäß.

Dem emp­fin­dungs­lin­ken Neu­bür­ger­tum, die­sem moder­nen jus­te milieu, pas­sen die Stim­men­ge­win­ne und die sta­bi­le Eta­blie­rung der AfD nicht. Demo­kra­tie freut die Bes­ser­men­schen nur, solan­ge ihre Block­par­tei­en gewählt werden.

Geschieht dies nicht, wird alar­miert. Strebt eine radi­kal­op­po­si­tio­nel­le Par­tei nach Eman­zi­pa­ti­on und kri­ti­scher Mit­wir­kung, ist der bis­he­ri­ge Hege­mon nicht nur gekränkt, son­dern sieht die demo­kra­ti­sche Grund­ord­nung gefähr­det und will gestreßt die Regeln ändern. Nie ver­ges­sen: Demo­kra­tie ist eben­so wie jede ande­re Staats­form zual­ler­erst eines, Herr­schaft nämlich.

Weil vor­aus­ge­setzt wird, daß alle wol­len müs­sen, was die Link­s­eta­blier­ten wün­schen, stört der kri­ti­sche Bür­ger. Unwei­ger­lich denkt man an Ber­tolt Brechts genia­les Gedicht „Die Lösung“ nach dem Arbei­ter­auf­stand am 17. Juni 1953.

Die an sich guten Leu­te wären, so die Dia­gno­se, ver­führt von per­fi­den Dem­ago­gen, rech­ten Rat­ten­fän­gern, neu­en Nazis, die extrem dazu­ge­lernt hät­ten und nun, so ein Ste­reo­typ, höchst popu­lis­tisch ein­fa­che Lösun­gen für kom­ple­xe Pro­ble­me anbie­ten, die so eigent­lich nur von den bis­he­ri­gen Macht­ha­bern ver­stan­den wer­den könn­ten, obwohl die dafür nun mal kei­ne Lösun­gen haben.

Mal abge­se­hen davon, daß ein­fa­che Lösun­gen für schwie­ri­ge Pro­ble­me gera­de gegen­wär­tig durch­aus gefragt und apart wären, wird eine tri­vi­al­auf­klä­re­ri­sche The­ra­pie forciert:

Man müs­se das alles „den Men­schen da drau­ßen“ noch genau­er erklä­ren, die rich­ti­gen Zie­le bes­ser ver­mit­teln, die Irre­ge­lei­te­ten aus ihrer Ver­rannt­heit und Ver­ir­rung lösen, ihnen also auf heil­päd­ago­gi­sche Wei­se hel­fen und sie poli­tisch seel­sor­ge­risch kurie­ren. Denn sie selbst, die neue AfD-Anhän­ger­schaft, wäre ja (noch) nicht voll­ends ver­lo­ren, irrever­si­bel ver­wor­fen sei­en hin­ge­gen die AfD-Poli­ti­ker selbst.

Die ver­mag das Estab­lish­ment nur als hoch­pa­tho­lo­gi­sche Fäl­le zu ver­ste­hen, dürf­te es sie doch nach den hohen Dosen „poli­ti­scher Bil­dung“ und über­haupt nach allen uni­ver­sa­len Ver­nunft- und Huma­ni­täts­ge­bo­ten gar nicht mehr geben. Da hat man jeden Natio­na­lis­mus aus der Gesell­schaft und aus den Schul­bü­chern geräumt, und immer noch reüs­siert die AfD …

Wenn es die­se Par­tei also den­noch gibt, und dies sogar enorm wirk­mäch­tig, dann stün­de es schlimm um die poli­ti­sche Gesund­heit der Repu­blik; dann hät­te man eine Durch­seu­chung, eine rech­te Pan­de­mie zu befürch­ten, die am Ende noch jene Guten infi­zie­ren könn­te, die sogar zum Bür­ger­fest des Bun­des­prä­si­den­ten gela­den wer­den, des­sen Mot­to ja lau­tet „Im WIR ver­bun­den“.

Was für ein guter Klang doch, so ein hül­len­der WIR-Ver­bund, der sich qua­si als per­ma­nen­te Men­schen­ket­te der aner­kannt Guten um ihren Prä­si­den­ten schart, die­ses Gesicht der bes­ten deut­schen Repu­blik, die es je gab, aber: Umbran­det von der rech­ten Gefahr.

Wer sich nicht vor­be­halt­los zu die­sem „Wir“ bekennt, der gehört wohl gera­de noch staats­bür­ger­lich, also for­mal­recht­lich irgend­wie zu Deutsch­land, längst aber nicht mehr ideell. Und wer sich als sol­cher Out­law nicht mit Hosi­an­na auf Viel­falt und Bunt­heit in die Beken­ner­schaft ein­ord­net, der ist in schmit­tia­ni­scher Wei­se der Feind. Kei­ne Tole­ranz den Fein­den der Demokratie!

Wei­mar ante por­tas! Ver­fas­sungs­schutz akti­vie­ren, „gesi­chert rechts­extre­mis­ti­sche“ Ver­dachts­mo­men­te und Ori­en­tie­run­gen offi­zi­ell attes­tie­ren, das Ver­fas­sungs­ge­richt sichern, Par­tei­ver­bot erwä­gen, Berufs­ver­bo­te ver­hän­gen ins­ge­samt kein Par­don mehr geben! Nach innen den Zusam­men­halt der Mora­lis­ten sug­ge­rie­ren, nach außen hart durchgreifen.

Nein, das ist kei­ne Über­trei­bung. In den sozia­len Medi­en führ­ten die jüngs­ten Wahl­er­fol­ge der AfD bei der Ein­heits­front aus Lin­ken, Grü­nen und Sozi­al­de­mo­kra­ten zu Ent­set­zen und Hys­te­rie: Ver­bal­in­ju­ri­en wur­den zur Regel. Weil man sich auf der rich­ti­gen SWei­te wähnt, sieht man sich zu allem befugt; die Gewalt­ex­zes­se der Lin­ken gegen den AfD-Bun­des­par­tei­tag in Essen zei­gen es.

Und die poli­ti­schen Deu­tungs­be­hör­den soll­ten end­lich für eine Immu­ni­sie­rung gegen rechts sor­gen, also gewis­ser­ma­ßen eine Anti-AfD-Impf­licht durch­set­zen, nach der dann regel­mä­ßig mit Polit­schu­lun­gen geboos­tert wird.

Die staats­treue Sozio­lo­gie hat­te ver­früht fest­ge­stellt, das Land wäre über­haupt nicht gespal­ten, son­dern recht spie­ßig-har­mo­nisch „im WIR ver­bun­den“. Um so geschock­ter sind die von der Ber­li­ner Repu­blik Grund­über­zeug­ten, wenn plötz­lich, eben im Wahl­er­geb­nis, die Spal­tung signi­fi­kant zu Tage liegt und wenn die Span­nun­gen in der Gesell­schaft bereits spür­bar eine Bewe­gung Rich­tung Grund­re­vi­si­on ahnen lassen.

Reagiert wird unter ande­rem mit dem Aus­bau der deut­schen Vari­an­te des „deep sta­te“ – in der Wei­se, daß die Macht­ha­ber ihren Sys­tem­er­halt über ein Netz staat­lich satt ali­men­tier­ter Ver­ei­ne, Orga­ni­sa­tio­nen und Stif­tun­gen zu sichern ver­su­chen. Die­se staats­na­hen Stüt­zungs­in­sti­tu­tio­nen, gleich­zei­tig Ver­sor­gungs­an­stal­ten für die Par­tei­en, wer­den über den Begriff der „Zivil­ge­sell­schaft“ posi­tiv kon­no­tiert und als „bür­ger­li­ches Enga­ge­ment“ bewor­ben, fun­gie­ren aber als Agit­Prop-Trup­pe des Staa­tes und exis­tie­ren von Steuermitteln.

Weil die „Demo­kra­tie“ als gefähr­det dar­ge­stellt wird, ver­ur­sacht von den unbot­mä­ßi­gen Wahl­ent­schei­dun­gen pro AfD, sol­len die staats­hö­ri­gen Ver­ei­ne durch das „Demo­kra­tie­för­der­ge­setz“ nicht mehr nur von Pro­jekt zu Pro­jekt neu geatzt, son­dern mög­lichst schnell in ihrer Finan­zie­rung auf Dau­er gestellt werden.

Ver­las­sen kann sich die links­dre­hen­de Ber­li­ner Repu­blik zudem auf den über­bläh­ten öffent­li­chen Dienst und ins­be­son­de­re auf die will­fäh­ri­ge Leh­rer­schaft, die der Poli­ti­sie­rung der Schu­le durch Ver­ei­ne wie die mit der Anto­nio Ama­deu Stif­tung ver­ban­del­te RAA nichts ent­ge­gen­setzt und sich von deren Staats­bür­ger­kun­de-Unter­richt ganz auf­merk­sam den Umgang mit der AfD erläu­tern läßt.

An sol­chen Ver­an­stal­tun­gen neh­men (s. letz­te Ver­lin­kung) selbst­ver­ständ­lich nur staats­ge­neh­me Dis­ku­tan­ten teil, u. a. die voll­ends ange­paß­ten Kir­chen; die AfD, um die es zen­tral eigent­lich geht, wird über­haupt nicht gela­den, weil man ihr, so die Flos­kel, ja kein Forum bie­ten dür­fe. Soviel zur Dis­kurs­ethik oder auch nur ‑logik.

Fragt man mal nach die zuneh­mend dreis­ten poli­ti­schen Insze­nie­run­gen an Schu­len nach, ist die Auf­re­gung immens und der „Der Spie­gel“ höchst­selbst pole­mi­siert, assis­tiert von der „Welt“. Wenn Kin­der sogar in der Kita von Polit­ver­ei­nen ange­hal­ten wer­den, Pla­ka­te, Wand­zei­tun­gen und Fotos mit dezi­diert poli­ti­schen Inhal­ten zu gestal­ten und hoch­zu­hal­ten, weckt das Erin­ne­run­gen an vor­mund­schaft­li­che Herr­schaft, die so früh wie mög­lich im eige­nen Sin­ne zu indok­tri­nie­ren trach­tet. Die Kin­der selbst, zumal im Grund­schul- und Kita-Alter, kön­nen noch nicht kri­tisch beur­tei­len, wofür sie die Staf­fa­ge abgeben.

Unterm Vor­wand, das Grund­ge­setz zu wür­di­gen, wird von der Initia­ti­ve #Ich­S­te­hAuf Stim­mung gegen die Oppo­si­ti­on gemacht. Im April for­der­te die GEW-Vor­sit­zen­de Mai­ke Fin­nern dazu auf, die AfD im Unter­richt als Demo­kra­tie­geg­ner zu the­mat­sie­ren.

Nur: Aus­schluß stärkt den Geg­ner außer­halb der indok­tri­nier­ten Räu­me um so mehr. Ja zur Wagen­burg! Hier eta­bliert sich eine mitt­ler­wei­le bereits bestän­di­ge Gegen­kul­tur, in der die Kor­rek­tur der bestehen­den Ver­hält­nis­se vor­be­rei­tet wird – je aus­ge­grenz­ter, je inten­si­ver und sub­ver­si­ver, inso­fern die dau­er­be­schwo­re­ne „Tole­ranz“ und „Viel­falt“ ohne­hin nur für arti­ge Beken­ner gilt, also dort, wo man sich sowie­so gegen­sei­tig bestätigt.

Die höchst pro­duk­ti­ve Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen dem ver­ord­ne­ten Stein­mei­er-Deutsch­land und einer tat­säch­lich hete­ro­ge­nen und viel­fäl­ti­gen Oppo­si­ti­on wird die nächs­ten Jah­re bestim­men. Weil die Admi­nis­tra­ti­on mehr und mehr an ihren Lebens­lü­gen krankt, zuvör­derst am irrever­si­blen Migra­ti­ons­pro­blem, liegt die Initia­ti­ve schon zwangs­läu­fig bei der rech­ten Alter­na­tiv­be­we­gung, die letzt­lich auch nicht von Zer­set­zungs­be­stre­bun­gen wie Ver­un­glimp­fung, Kon­takt­schuld und Ruf­mord zu tref­fen ist. Man kann sich auch im Abseits vita­li­sie­ren und dort eine Sub­kul­tur schaf­fen. So eigent­lich bunt ist’s eher rechts.

Das neue kri­ti­sche Den­ken ist nicht nur in der Welt, es beginnt, mit Marx‘ „Kri­tik der Hegel­schen Rechts­phi­lo­so­phie“ for­mu­liert, sogar die Mas­sen zu ergrei­fen oder min­des­tens erfri­schend in die drö­ge Mit­te der Gesell­schaft zu drin­gen. Einer­lei, was nun alles dage­gen auf­ge­bo­ten wer­den mag.