Ja, wir Deutschen schwinden. Müssen wir?

Wir Deut­sche haben nun end­lich wie­der, juch­huh, eine Rate von knapp 1,5 Kin­dern pro Frau, aber jeder weiß, daß die leicht opti­mis­ti­sche Stel­le hin­ter dem Kom­ma den „zuge­wan­der­ten Deut­schen“ zu ver­dan­ken ist.

Jeder von uns hat die­sen demo­gra­phi­schen Zusam­men­bruch live auf die eine oder ande­re Art mit­er­lebt. Ver­glei­che mal die Lebens­welt (Grund­schu­le, Ein­kaufs­cen­ter, Bahn­hofs­ge­gend) in der BRD anno 1975 mit der von 1990. Oder die von 1990 mit der von 2015. Oder.… ff.

Nur: Zur Zeit galop­piert er, die­ser Zusam­men­bruch. Ehr­lich gesagt soll­ten nur Nar­ren davon über­rascht sein. Man muß kein Mathe­ge­nie sein, um expo­nen­ti­el­les von linea­ren Wachs­tum unter­schei­den zu kön­nen. Nur Idio­ten wur­den von der Migra­ti­ons­ka­ta­stro­phe “über­rascht”. Daß die­se Leu­te nun mas­sen­haft da sind, ist das eine. Das “unse­re Leu­te” feh­len – das andere.

Wir schon län­ger Erwach­se­nen sind auf­ge­wach­sen in einer Zeit, in der drin­gend abge­ra­ten wur­de vom Berufs­wunsch „Leh­rer“. Es gab ein Über­an­ge­bot. Kubit­schek und ich hat­ten damals eher aus Trotz „auf Lehr­amt“ stu­diert. Wir dach­ten damals sowas wie „der Bes­te wird sich schon durch­set­zen.“ (Naja, wir als Leh­rer… ande­res Thema.)

Wir bei­de waren damals auch heil­froh, daß wir als Spät-Teens einen Job in unse­ren jewei­li­gen Lokal­zei­tun­gen beka­men. „Jeder“ woll­te damals „was mit Medi­en“ machen – wie schätz­ten wir uns glück­lich! Wie ehr­gei­zig waren wir, wie haben wir „alles“ gege­ben in den Neun­zi­ger Jahren!

Wir sind groß­ge­wor­den mit hun­der­ten Arti­keln und TV-Berich­ten die­ser Art: Kars­ten, guter Real­schul­ab­schluß, hat ein hal­bes Jahr 87 Bewer­bun­gen abge­schickt – nie­mand bie­tet ihm einen Aus­bil­dungs­platz. Oder Büs­ra, mega­gu­ter Schul­ab­schluß – kei­ner will sie haben!

Noch in den Nuller­jah­ren boom­ten im Inter­net Anlei­tun­gen für ein­wand­freie Bewer­bungs­schrei­ben. Die Map­pe bit­te nicht in knal­li­gen Far­ben! Nur mit über­knie­lan­gem Rock zum Bewer­bungs­ge­spräch! Auf dem Pho­to ein zuge­wand­tes Gesicht machen! Nie­mand will Piercings/sichtbare Täto­wie­run­gen an der Super­markt­kas­se! Bemü­he Dich, nach­voll­zieh­bar aus­zu­drü­cken, war­um Du aus­ge­rech­net bei DIESEM Unter­neh­men tätig sein willst! Lücken im Lebens­lauf soll­test Du mög­lichst glaub­haft klä­ren! Lehr­jah­re kei­ne Her­ren­jah­re etc.pp.

Nur eine Gene­ra­ti­on spä­ter sor­gen sol­che Tips und Sprich­wor­te für Lach­schluck­auf. LIDL und Net­to neh­men längst mit Hand­kuß Leu­te selbst mit Gesicht­stat­toos, der Bäcker nimmt auch Lehr­lin­ge mit einer 4 minus auf dem Abschluß­zeug­nis, und als Grund­schul­leh­re­rin kann nach kur­zem Lehr­gang auch agie­ren, wer zwei Jah­re lang bei H&M hin­ter der Kas­se stand.

Es sind Arbeit­neh­mer­zei­ten – und vie­le begrü­ßen das, weil über Jahr­zehn­te die Arbeit­ge­ber die Bedin­gun­gen diktierten.

Nur: Wir sind hier nicht beim Tau­zie­hen auf dem Volks­fest. Es ist ja bitterernst.

Bekä­men wir von mor­gen an wie­der 2,1 Kin­der pro Frau, so wür­de die Bevöl­ke­rung noch ein hal­bes Jahr­hun­dert lang schrump­fen und sich erst dann bei rund 40 Mil­lio­nen Ein­woh­nern sta­bi­li­sie­ren, alar­mier­te jüngst sogar der FOCUS. Ein Deutsch­land mit nur 40 Mil­lio­nen Leu­ten – nicht schlecht!

Dies muß ander­mal aus­buch­sta­biert wer­den. Es wür­den beim Aus­län­der-Exodus ja nicht nur die Pfle­ger, Betreu­er, Ver­wal­ter, Erzie­her feh­len, son­dern gleich­falls die zu pfle­gen­den, zu betreu­en­den, zu ver­wal­ten­den und zu erziehenden.

Schau­en wir uns bei den „her­vor­ra­gen­den“ Gebur­ten­quo­ten um. Also bei den Leu­te, aus deren Län­dern sie zu uns drän­gen. Niger (wir sagen lie­ber: Nischäär, nach­dem ein Kind mal schu­lisch gerüf­felt wur­de, weil sie den Namen als Abkömm­ling der Kubit­scheks ein­mal angeb­lich miß­ver­ständ­lich aus­sprach) steht mit 6,7 Kin­dern unan­fecht­bar an der Spit­ze. Abge­schla­gen fol­gen Tschad, Soma­lia, Kon­go. Alle wei­te­ren Top-Twen­ty-Län­der mit einer Fünf vor dem Kom­ma lie­gen in Afri­ka. Laut „Afro­ba­ro­me­ter“ 2019 tra­gen sich 37% der Afri­ka­ner mit dem Gedan­ken an Aus­wan­de­rung. Es gibt gut 1,2 Mil­li­ar­den Afri­ka­ner. Jeder vier­te der Emi­gra­ti­ons­wil­li­gen strebt als Ziel­ort Euro­pa an.

Abschlie­ßend noch ein wenig Anek­do­ti­sches, aber Viel­sa­gen­des aus dem enge­ren Kreis. Hier leicht ver­frem­det, da es um Kin­der geht.

Die Nich­te hat­te sich anno 2013 mit gro­ßer Lei­den­schaft um einen Platz im Lan­des­ju­gend­mu­sik­or­ches­ter bewor­ben. Sie war exzel­lent – ande­re waren exzel­len­ter. Ihr jüngs­ter Bru­der (objek­tiv weni­ger exzel­lent) wur­de 2022 von glei­cher Stel­le stür­misch begrüßt. Es wur­de auch gefragt, ob er nicht Freun­de habe, die eben­falls „gern musizieren“.

Toch­ter schei­ter­te 2015 an der Auf­nah­me ins Sport­in­ter­nat. Sie hat­te bes­te Leis­tun­gen, bes­te Zei­ten, bes­te Kon­di­ti­on. Ihr wur­de aber mit­tels Rönt­gen­auf­nah­me gesagt, daß sie „lei­der nicht grö­ßer als 173“ cm wer­de, zu klein also für eine Kar­rie­re als Rude­rin! Heu­te mißt sie 176 cm. Genau die­se Sport­schu­le sucht nun hän­de­rin­gend um Nach­wuchs und muß­te ihre Kri­te­ri­en dras­tisch absen­ken. Sie neh­men heu­te jede mit einem Fünk­chen Ehrgeiz!

In unse­rem Bun­des­land Sach­sen-Anhalt gibt es jeden Som­mer die­se „Spe­zia­lis­ten­la­ger“ für begab­te Kin­der. Eine wun­der­ba­re Ein­rich­tung! Eine Feri­en­wo­che lang wer­den Kin­der mit beson­de­rem Inter­es­se (Fremd­spra­chen, Geschich­te, Mathe, Kunst etc.) fach­lich trai­niert: „Hohe Lern­be­reit­schaft vor­aus­ge­setzt“. Es hat­te jeweils Ein­stiegs­vor­rau­set­zun­gen (eine Eins im betref­fen­den Fach, Emp­feh­lung des Leh­rers, Nach­weis außer­ge­wöhn­li­cher Leis­tun­gen) gege­ben, da die Teil­neh­mer­zah­len limi­tiert waren.

Frü­her – vor etwa zehn Jah­ren – war ich froh, daß unse­re Kin­der es dort­hin gepackt hat­ten, weil der Andrang so groß war und es wirk­lich stets eine groß­ar­ti­ge Woche war, ob Che­mie oder Kunst. Dies­mal hat­te ich unser Kind ange­mel­det, aber lei­der sämt­li­che „erfor­der­li­chen Nach­wei­se“ als Anhang schus­se­li­ger­wei­se vergessen.

Eben gera­de ist das Kind auf die­ser Begab­ten­som­mer­aka­de­mie – und es gefällt ihm sagen­haft. 20 Plät­ze wären zu ver­ge­ben gewe­sen. Nun gibt es bloß 8 Teil­neh­me­rin­nen. Es gab nicht mehr Anmelder.

Wei­ter: All unse­re Kin­der besuch­ten ab Klas­se 9 ein renom­mier­tes, jahr­hun­der­te­al­tes Inter­nat. Nicht so eine Snob-Schu­le für Zah­lungs­kräf­ti­ge, son­dern etwas (schluck, schneuz) „Eli­tä­res“. Eine soge­nann­te Lan­des­schu­le. Als wir vor 18 Jah­ren dort unse­re Ältes­te anmel­de­ten, zit­ter­ten und bib­ber­ten wir, ob sie die stren­ge Auf­nah­me­prü­fung für den natur­wis­sen­schaft­li­chen Zweig schaf­fen würde.

Ja, sie absol­vier­te wun­der­bar, aber vie­len Kon­kur­ren­tin­nen muß­te abge­sagt wer­den, da nur 75 jun­ge Leu­te auf­ge­nom­men wer­den konnten.

Die­se unse­re Ältes­te hat­te nun gera­de zehn­jäh­ri­ges Abi­tref­fen. Der Groß­teil ihrer Mit­schü­le­rin­nen war mitt­ler­wei­le pro­mo­viert. Es ist eben eine Eli­te­schu­le! (Darf ich kurz ange­ben? Sie auch. Mit dem­nächst vier Kindern.)

Das (die Ein­schu­lung unse­rer Ältes­ten) ist wie gesagt über andert­halb Jahr­zehn­te her. Unse­re Jüngs­te hat es nun auch geschafft. In ihrer Klas­se wer­den 16 Kin­der sein. Mehr Bewer­ber gab es ein­fach nicht.

Und noch eins: Mein Nef­fe hat­te sich vor drei Jah­ren auf ein Inter­nat für Rin­ger bewor­ben. Er war/ ist mehr­fa­cher Lan­des­meis­ter. Er wur­de nicht genom­men, weil der Andrang so groß war. Nur drei Jah­re spä­ter hat sich die Sach­la­ge völ­lig ver­kehrt. Sie haben kei­nen Nach­wuchs mehr. Ob er sich bit­te noch­mals bewer­ben wolle?

Der Bevöl­ke­rungs­wis­sen­schaft­ler Her­wig Birg (*1935), der auch für das nun ver­bli­che­ne IfS auf­trat, hat­te anno 2005 in der FAZ einen viel­tei­li­gen, viel­be­ach­te­ten, groß­ar­ti­gen „Grund­kurs Demo­gra­phie“ angerührt.

Birg sah schon damals kei­ne Chan­cen mehr, ein irgend­wie deut­sches Deutsch­land zu ret­ten. Es sei längst „fünf nach Zwölf“. Nur wenig spä­ter: «Wir ste­cken in der Fal­le, es ist drei­ßig Jah­re nach zwölf“; die demo­gra­phi­schen Wei­chen bis 2050 sei­en längst gestellt.

Nun, wenigs­tens in Ost­deutsch­land ticken die Uhren etwas anders. Und: Die Geschich­te macht Sprünge.

Nie­mand hält uns davon ab, nicht nachzulassen.