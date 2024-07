Kallocain 1940: ein Roman prophezeit den Weltstaates

Das war und ist eine zen­tra­le Fra­ge, der die schwe­di­sche Schrift­stel­le­rin Karin Boye in ihrem 1940 ver­öf­fent­lich­ten Sci­ence-Fic­tion-Klas­si­ker Kal­lo­cain nach­ging, einem wich­ti­gen Vor­läu­fer­text zu Geor­ge Orwells 1984.

Haupt­fi­gur ist der Che­mi­ker Kall, ein gestan­de­ner Fami­li­en­va­ter, loya­ler Bür­ger des tota­li­tä­ren Welt­staa­tes und For­scher der Che­mie­stadt Nr. 4. Als Leser lau­schen wir stau­nend sei­nem inne­ren Mono­log, den er bestän­dig vor uns und sich selbst zen­siert, um nur ja nicht aus dem engen Kor­sett des gedank­lich Erlaub­ten auszubrechen.

Kall (das heißt im Schwe­di­schen so viel wie „kalt“ oder „gefühl­los“) ent­wi­ckelt nach lang­jäh­ri­ger For­schungs­ar­beit die Wahr­heits­dro­ge Kal­lo­cain, die jeden, dem sie inji­ziert wird, dazu zwingt, vor­be­halt­los all sei­ne Gedan­ken, Gefüh­le, ja sein gesam­tes Innen­le­ben zu offen­ba­ren. Als gel­tungs­süch­ti­ger Mensch brennt er nun dar­auf, sei­ne Erfin­dung zur Anwen­dung zu brin­gen und in den Dienst des Welt­staa­tes zu stel­len, so daß etwa höhe­re Staats­äm­ter nur nach einer Befra­gung unter Ein­fluß der Dro­ge ver­ge­ben wer­den kön­nen. Damit soll aus­ge­schlos­sen wer­den, daß Men­schen mit feh­len­der Loya­li­tät in höhe­re Ämter gelangen:

„‚Ich hof­fe, daß es dem Staat zugu­te­kommt‘, sag­te ich. ‚Eine Dro­ge, die jeden Men­schen dazu ver­hilft, sei­ne Geheim­nis­se preis­zu­ge­ben, alles, was er bis­her aus Scham oder Angst in Stil­le für sich behal­ten hat.‘“

Ob die Erfin­dung einer sol­chen Dro­ge in einem Über­wa­chungs­staat auch nega­ti­ve Fol­gen haben könn­te, ist eine Fra­ge, die sich Kall zu kei­nem Zeit­punkt zu stel­len erlaubt. Er wird daher miß­trau­isch, als sein Vor­ge­setz­ter Ris­sen es wagt, die mög­li­chen Fol­gen einer sol­chen Erfin­dung mit einer spit­zen Bemer­kung anzudeuten:

„Du scheinst ja ein unge­wöhn­lich gutes Gewis­sen zu haben“, sprach Ris­sen tro­cken, „oder tust du nur so?“

Aus Kalls spär­li­chen Gesprä­chen mit sei­ner Frau Lin­da kön­nen wir erken­nen, daß auch sie deut­lich hell­sich­ti­ger ist als er und, auch wenn sie aus poli­ti­schen Grün­den meis­tens schweigt, sich des­sen bewußt ist, daß sich hin­ter der Mas­ke bra­ver Welt­staats­bür­ger nicht nur Ein­ver­ständ­nis mit der offi­zi­el­len Ideo­lo­gie verbirgt.

Das „Men­schen­ma­te­ri­al“ für die ers­te Ver­suchs­rei­he der Wahr­heits­dro­ge Kal­lo­cain stammt aus dem „Frei­wil­li­gen-Opfer-Dienst“, einer Grup­pie­rung inner­halb der Che­mie­stadt Nr. 4, der sich Bür­ger meist als Jugend­li­che nach dem Schau­en von Pro­pa­gan­da­fil­men anschlie­ßen und die sich fort­an als Ver­suchs­ka­nin­chen für wis­sen­schaft­li­che Expe­ri­men­te zur Ver­fü­gung stel­len. Sie leben nicht all­zu lan­ge, denn durch die medi­zi­ni­schen Ver­su­che, die an ihnen durch­ge­führt wer­den, tra­gen sie erheb­li­che gesund­heit­li­che Schä­den davon. Den­noch sind sie in ihrem äuße­ren Auf­tre­ten ideo­lo­gisch ganz dem Welt­staat verpflichtet.

Die ers­te Ver­suchs­per­son, an der die neue Dro­ge Kal­lo­cain getes­tet wird, ist Nr. 35. Er erscheint mit einem Arm in einer Schlin­ge im Labor und sieht nicht mehr son­der­lich gesund aus. Kall beschwert sich ent­spre­chend bei Ris­sen, er hät­te ger­ne fri­sche­res Mate­ri­al, doch die­ser erklärt ihm, es sei nie­mand mehr da: In letz­ter Zeit habe es so vie­le Expe­ri­men­te mit Gift­gas gegeben.

Unter dem Ein­fluß von Kal­lo­cain erklärt Nr. 35 zwar, er habe er sich noch nie so gut gefühlt, die Dro­ge wür­de ihn end­lich von allen inne­ren Zwän­gen befrei­en, aber es bricht auch alles ande­re her­vor: Die Angst, die Ver­zweif­lung und daß er als Ange­hö­ri­ger des „Frei­wil­li­gen-Opfer-Diens­tes“ kei­ne Frau fin­den kann. Fast schon ver­wun­dert notiert Ris­sen, daß Kall ernst­haft über die Offen­ba­run­gen von Nr. 35 ent­setzt ist, und muß inter­ve­nie­ren, damit Kall die poli­ti­sche Unbot­mä­ßig­keit, die Nr. 35 unter Ein­fluß der Wahr­heits­dro­ge äußert, nicht der Poli­zei meldet.

Wäh­rend die Fol­ge­inter­views wei­test­ge­hend ähn­lich ver­lau­fen und Ris­sen Mel­dun­gen durch Kall wei­ter­hin ver­hin­dern kann, kommt es schließ­lich zu einer fol­gen­schwe­ren Äuße­rung einer Ver­suchs­per­son. Nun setzt sich Kall durch und schal­tet doch die Poli­zei ein.

Unver­ständ­li­che Infor­ma­tio­nen sind durch­ge­drun­gen, eine der Ver­suchs­per­so­nen hat zuge­ge­ben, daß mys­te­riö­se Men­schen­grup­pen zusam­men­kom­men und bei ihren Tref­fen nur schwei­gen. Weder Kall noch die Poli­zei kön­nen sich einen Reim dar­auf machen: Men­schen, die ein­fach nur zusam­men­sit­zen und kein ein­zi­ges Wort mit­ein­an­der sprechen:

„Eine ande­re Per­son, eben­falls eine Frau, konn­te uns schließ­lich ein paar Namen nen­nen. Wir dach­ten daher, wir könn­ten sie wegen der Fra­ge, was für eine Orga­ni­sa­ti­on hin­ter all dem ste­cke, beson­ders unter Druck set­zen. Ihre Ant­wort war genau­so ver­wir­rend wie die der anderen.

‚Orga­ni­sa­ti­on?‘, frag­te sie. ‚Wir stre­ben kei­ne Orga­ni­sa­ti­on an. Was orga­nisch ist, muß nicht orga­ni­siert wer­den. Ihr baut von außen, wir wer­den von innen gebaut. Ihr habt mit euch selbst gebaut, als wärt ihr Stei­ne und zer­fallt von außen, nach innen. Wir sind von innen her­aus gebaut, wie Bäu­me, und zwi­schen uns wach­sen Brü­cken, die nicht aus toter Mate­rie und totem Zwang bestehen. Aus uns geht das Leben­di­ge her­vor. Durch euch dringt das Leb­lo­se ein.‘“

Am Ende ist es die Ehe­gat­tin des Prot­ago­nis­ten Kall, die erkennt, daß der tota­le Staat und die von ihm kon­ser­vier­te gesell­schaft­li­che Uto­pie nur äußer­lich unbe­sieg­bar, inner­lich jedoch jeder­zeit vom Ein­sturz bedroht sind, denn die Mas­se der Men­schen lehnt den tota­len Staat bewußt oder unbe­wußt ab.

Für Boye sind somit künst­lich geschaf­fe­ne, ins Extrem getrie­be­ne gesell­schaft­li­che Zustän­de – die sich nur noch mit­tels staat­li­cher Gewalt und Mani­pu­la­ti­on auf­recht­erhal­ten las­sen – eine wesent­li­che Ursa­che für das Ent­ste­hen tota­li­tä­rer Sys­te­me. Je extre­mer ein gesell­schaft­li­cher Zustand ist, je wei­ter er sich vom Natur­recht ent­fernt hat, des­to grö­ßer ist der Auf­wand, den der Staat betrei­ben muß, um die­sen Zustand „gesell­schaft­li­cher Uto­pie“ zu konservieren.

Auch das gegen­wär­ti­ge „bun­te und viel­fäl­ti­ge“ Uto­pia der Bun­des­re­pu­blik sieht sich trotz oder gera­de wegen sei­ner laut­stark pro­pa­gier­ten „frei­heit­lich-demo­kra­ti­schen Grund­ord­nung“ zuneh­mend die­sem Dilem­ma aus­ge­setzt. Das Pen­del ist nach jahr­zehn­te­lan­ger Vor­ar­beit ins kul­tur­mar­xis­ti­sche Extrem aus­ge­schla­gen; nun möch­te die Gesell­schaft in ihrer natür­li­chen Träg­heit in die ande­re Rich­tung zurück – und schon wird das Gegrö­le Besof­fe­ner zum Fall für den Staatsschutz.

Für die Kon­ser­vie­rung einer gesell­schaft­li­chen Uto­pie ist also auch die Len­kung der Gedan­ken und Gefüh­le erfor­der­lich. Ent­spre­chend preist Kall sei­ne Erfin­dung auf den ers­ten Sei­ten des Romans gegen­über der Haus­häl­te­rin der Fami­lie, die ihn gleich­zei­tig offi­zi­ell im Auf­trag des Welt­staa­tes aus­spio­niert, an:

„Gedan­ken und Gefüh­len gebä­ren Wor­te und Taten. Wie könn­ten dem­nach Gedan­ken und Gefüh­le die pri­va­te Ange­le­gen­heit des Ein­zel­nen sein? … Wem gehö­ren also die Gedan­ken und Gefüh­le, wenn nicht dem Staat?“

Ähn­lich beschrieb auch Geor­ge Orwell die­ses Phä­no­men im Mai 1941 in sei­ner Sen­dung „Lite­ra­tur und Tota­li­ta­ris­mus“; näm­lich, daß

tota­li­tä­re Staa­ten stets dar­auf ziel­ten, mit allen Mit­teln die Gedan­ken und Gefüh­le ihrer Bewoh­ner min­des­tens genau­so durch­grei­fend zu kon­trol­lie­ren, wie ihre Handlungen.

Und so zeigt sich auch heu­te bei dem Ver­such, das umschwen­ken­de Pen­del auf­zu­hal­ten, daß der Staat zuneh­mend nicht nur im Hin­blick auf die äuße­re Hal­tung, son­dern vor allem bezüg­lich der Gesin­nung wis­sen möch­te, ob der Bür­ger der zu kon­ser­vie­ren­den Uto­pie loy­al gegen­über­steht. Sym­pto­ma­tisch hier­für ist die Ver­wi­schung der Unter­schie­de zwi­schen Wor­ten und Taten durch sprach­li­che Kon­struk­te wie „Haß­re­de“, was vor deut­schen Gerich­ten die absur­de Situa­ti­on schuf, dass die fal­sche Mei­nung zur sprach­li­chen „Gewalt“ wur­de und immer öfter här­ter bestraft wird, als die tat­säch­li­che Gewalttat.

Daß Boye als eine der ers­ten beken­nen­den Les­ben des 20. Jahr­hun­derts einen Kult­sta­tus in der „Gen­der­for­schung“ genießt, soll­te übri­gens nicht von der Lek­tü­re ihres bedrü­ckend-genia­len Romans abhal­ten. Im Gegen­teil. Kal­lo­cain ent­stand nach Besu­chen in der Sowjet­uni­on und dem natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Deutsch­land. Bei­de Erfah­run­gen waren für Kal­lo­cain entscheidend.

Wäh­rend Boye die Sowjet­uni­on als jun­ge Sozia­lis­tin besuch­te und zutiefst des­il­lu­sio­niert wie­der ver­ließ, müs­sen die Mas­sen­spek­ta­kel des Natio­nal­so­zia­lis­mus in Deutsch­land sie, die mit einer deut­schen Jüdin zusam­men­leb­te, auf eine ande­re Art fas­zi­niert haben. Ihre Bio­gra­phin Mar­git Abe­ni­us beschreibt den Besuch einer Goe­ring-Rede im Sportpalast:

„Scharp schau­te Karin dabei zu, wie sie mit aus­ge­streck­tem Arm kom­plett fas­zi­niert dastand und den Hit­ler­gruß machte.“

Spä­ter schrieb sie über die­se Erfah­rung, die erup­ti­ven poli­ti­schen Gefüh­le hät­ten „ner­vö­se Kri­sen in jun­gen Men­schen aus­ge­löst.“ Und ähn­lich wie das im Roman beschrie­be­ne Wach­sen von innen her­aus, bestritt Boye spä­ter, Kal­lo­cain „geschrie­ben“ zu haben, viel­mehr sei der Roman durch sie hin­durch geschrie­ben wor­den, sie habe sich bei der Nie­der­schrift als „Emp­fan­gen­de“ erlebt.

Kal­lo­cain steht gemäß der offi­zi­el­len Lite­ra­tur­wis­sen­schaft in der Rei­he der gro­ßen „post-christ­li­chen Sci­ence-Fic­tion-Roma­ne“ (Eri­ka Gott­lieb), der soge­nann­ten Dys­to­pien, in denen die christ­li­che Fra­ge ewi­ger Erlö­sung oder Ver­damm­nis zur welt­li­chen Fra­ge gewor­den ist. Ange­fan­gen mit dem 1924 das ers­te Mal in west­li­che Spra­chen über­setz­ten Roman Wir von Jew­ge­ni Sam­ja­tin, der die Uto­pie des real exis­tie­ren­den Kom­mu­nis­mus der Sowjet­uni­on ins Dys­to­pi­sche über­setz­te, gefolgt von Aldous Hux­leys Schö­ne neue Welt (1932) und Geor­ge Orwells 1984 (1949), weist Boyes Roman aber über all das hinaus.

Boye, die als eine der bedeu­tends­ten schwe­di­schen Schrift­stel­le­rin­nen gilt (immer­hin wur­de auf der Venus ein Kra­ter nach ihr benannt), erleb­te bereits als Schü­le­rin eine Wand­lung vom Bud­dhis­mus zum Chris­ten­tum. Damit hader­te sie aber auf­grund ihrer Homo­se­xua­li­tät ihr Leben lang, was zu inne­ren Kon­flik­ten führ­te, die sie in zahl­rei­chen Gedich­ten ver­ar­bei­te­te. An ihre Freun­din Agnes Fel­le­ni­us schrieb sie, gefan­gen in die­sem für sie unlös­ba­ren Konflikt:

„Ich glaub­te, die Welt in einem neu­en Licht zu sehen – im Zei­chen des Kreu­zes, des stell­ver­tre­ten­den Lei­dens. Got­tes Kreuz erstreckt sich durch alle Zeit­al­ter und jeden Raum. Und was ist die hei­li­ge Kom­mu­ni­on ande­res als eine Initia­ti­on ans Kreuz, die neue Ver­ei­ni­gung mit Gott: Man initi­iert sich selbst, um anschlie­ßend um Sei­net­wil­len einen Teil Sei­nes ewi­gen Lei­dens auf sich zu neh­men – um Got­tes Kampf in der Welt zu kämp­fen: Das ist mit gro­ßem Schmerz verbunden.“

Und nein, eine offen christ­li­che Bot­schaft kennt Kal­lo­cain nicht und doch ist da sub­ku­tan mehr, als der Ein­zel­ne vor die Wahl gestellt wird, ent­we­der sich anzu­pas­sen und jeg­li­ches Eigen­sein der gesell­schaft­li­chen Uto­pie zu opfern oder aber den Weg der Dis­si­denz zu gehen und dabei sein Leben zu las­sen: Es ist eben­falls von einer Initia­ti­on die Rede. Denn da in einem Staat, der selbst über die Ein­hal­tung des kor­rek­ten Den­kens wacht, die Innen­welt kein Flucht­ort mehr ist, bleibt dem Men­schen nur noch die geis­ti­ge Stil­le. Und es erin­nert an den mit­tel­al­ter­li­chen Mys­ti­ker Hein­rich von Seu­se, daß nur aus dem Gelas­sen­sein in der Stil­le eine neue Sicht auf die Welt ent­ste­hen kann, die alle Fes­seln sprengt.

Und so spre­chen die unter Ein­fluß der Dro­ge befrag­ten Welt­staats­bür­ger davon, daß ihnen aus der Erfah­rung der Stil­le her­aus eine Initi­ie­rung wie­der­füh­re, die sie die Din­ge anders sehen läßt und sie in einen geis­ti­gen Erkennt­nis­stand „erwa­chen“, der aus Sicht des Staa­tes irrever­si­bel ist:

„‚Du hast von Initia­ti­on gespro­chen‘, ant­wor­te­te Ris­sen der Frau, ohne auf mich zu ach­ten. ‚Wie wer­den Men­schen initiiert?‘ ‘Ich weiß nicht. Es geschieht ein­fach. Plötz­lich, und dann bist du es. Die ande­ren mer­ken es, die auch Eingeweihten.“ ‚Also kann jeder daher­kom­men und sagen, er sei ein­ge­weiht? Es muß doch ein Ritu­al geben, eine Zere­mo­nie – gibt es kei­ne Ein­wei­hung in irgend­wel­che Geheimnisse?‘ ‚Nein, nichts der­glei­chen. Das ist etwas, das du von selbst bemerkst, ver­stehst du? Denk dir das so: Ent­we­der man ist es oder man ist es nicht – und man­che Men­schen machen die­se Erfah­rung nie.‘ ‚Aber wor­an merkt man es?‘ ‚Nun, man merkt es in allem – beim Anblick eines Mes­sers und wenn man schläft, und wenn es einem mit hei­li­ger Klar­heit däm­mert – und vie­len ande­ren Dingen –‘“

– – –

Karin Boye: Kal­lo­cain – hier bestel­len