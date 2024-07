Wie lange kann man zögernd am Rubikon stehen?

Eine „Volksfront“ – mißverständlicher Begriff, klar – regiert nicht nur in Frankreich, sondern auch hierzulande die Geschicke.

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Gut, die fran­zö­si­sche Natio­nal­ver­samm­lung wird nach dem tücki­schen Mehr­heits­wahl­recht bestimmt. Eini­ge Kan­di­da­ten zogen zurück, um dem Links­bünd­nis zum Erfolg zu ver­hel­fen, was gelang:

Sechs­und­zwan­zig Pro­zent für die­ses eilig zusam­men­ge­schraub­te Links­bünd­nis rei­chen, um zwei­und­drei­ßig Pro­zent für den Ras­sem­blem­ent Natio­nal zu neu­tra­li­sie­ren, die Rech­te also aus­zu­brem­sen, weil Zweck­bünd­nis­se dann viel­leicht mit Macrons Trup­pe (drei­und­zwan­zig Pro­zent) und flui­den Kräf­ten geschlos­sen wer­den können.

Demo­kra­tie ist Rech­ne­rei und meint, daß zusam­men­ad­dier­te Mehr­hei­ten bestim­men soll­ten, auch in Frank­reich, wo Bünd­nis­se und Koali­tio­nen schwie­rig sind. Nach ein paar Mona­ten Selbst­läh­mung wer­den sie sich zusammenraufen.

Aber eine Volks­front funk­tio­niert hier­zu­lan­de um so bes­ser – als Alli­anz aus Trans­fer­ver­sorg­ten, Halb- und Jung­in­tel­lek­tu­el­len, ali­men­tier­ten Zuge­reis­ten, aus­dau­ernd Arbeits­un­wil­li­gen und deren poli­ti­schen Sach­wal­tern, die mei­nen, Sozia­lis­mus sei trotz retar­die­ren­der Wirt­schaft und schwie­ri­ger Finanz­la­ge so luxu­ri­ös wie noch nie mög­lich, da doch, dank Rest­ka­pi­ta­lis­mus, immer noch genug Ver­mö­gen umzu­ver­tei­len wäre.

Die Volks­front­kom­mis­sa­re der Lin­ken, Sozi­al­de­mo­kra­ten und Grü­nen ver­sor­gen ihre Anhän­ger­schaft mit der Gewiß­heit, denen stün­de um ihrer Wür­de und diver­ser uni­ver­sel­ler Rech­te wil­len aller Lebens­kom­fort selbst­ver­ständ­lichst zu. Der Begriff der Wür­de fun­giert qua­si­re­li­gi­ös als sakro­sank­tes Anrecht auf alles, wäh­rend über den Wert von Per­so­nen zu reden bereits als Akt faschis­ti­scher Selek­ti­on gilt.

Dazu mal der Apho­ris­ti­ker Fran­coise de La Roche­fou­cauld: „Es gibt Wert ohne Wür­de, aber kei­ne Wür­de ohne Wert.“

Selbst der der­zeit Nacht­sit­zun­gen des Kabi­netts aus­lö­sen­de Haus­halt rie­fe kaum so dra­ma­ti­schen Klä­rungs­be­darf auf, wäre er nicht vom Kli­en­te­lis­mus der Par­tei­en dik­tiert, über­las­tet unter ande­rem durch Mil­li­ar­den, die für frag­wür­di­ge Pro­gram­me in ein Bil­dungs­sys­tem gekippt wer­den, das sein Unver­mö­gen zur Qua­li­fi­zie­rung jun­ger Men­schen seit ca. vier­zig Jah­ren mit stets neu­er­li­chem Ver­sa­gen ein­drucks­voll erweist. Um von den kos­ten­in­ten­si­ven Kli­ma- und Agit­Prop-Pro­gram­men mal zu schweigen.

Die Regie­rung weiß es selbst: Mehr als an einem Ein­nah­men- krankt sie an einem Aus­ga­ben­pro­blem. Es sind zu vie­le zu reich­lich zu bedienen.

Aus der Drauf­sicht wären Straf­fun­gen zum Nut­zen der Leis­tungs­trä­ger und wich­ti­ger Zweck­ge­rich­tet­heit kurz­fris­tig mög­lich, nur ver­liert die Drauf­sicht gegen­über der demo­kra­tisch bevor­zug­ten Frosch­per­spek­ti­ve der Einzelbedürfnisse

Frank­reich ist öko­no­misch und finan­zi­ell aus glei­chem Grund schon lan­ge kaputt; es lebt als Kari­ka­tur sei­ner selbst ges­tisch und rhe­to­risch vom über­kom­me­nen Nim­bus der Gran­de Nati­on. Macron, per­so­ni­fi­zier­te Hybris, ist der Comic-Held die­ser Kari­ka­tur. Deutsch­land ist unter der Ampel-Regie stramm auf dem Weg dort­hin, nur will es im Gegen­satz zu Frank­reich nicht mal mehr eine Nati­on sein und wird an sich ja von einer ph-neu­tra­len Buch­hal­ter­fi­gur geführt.

Außer­halb der Kon­sum­ti­ons­zen­tren der gro­ßen Städ­te wirkt es zudem ein­ge­schla­fen und über­al­tert, das Leben auf dem Lan­de erlosch. Ein­sam­keit, Ver­lo­ren­hei­ten, ans Glas­fa­ser­netz ange­schlos­sen. Digi­ta­li­sie­rung, als Vehi­kel, Medi­um, Fetisch, soll irgend­wie aus­glei­chen, was an Sub­stanz verlorenging.

Die Kul­tur insze­niert sich wie wie eh und je als ein Eli­ten­pro­jekt, die Bil­dung bie­tet kaum mehr als eine so redu­ziert sozi­al­päd­ago­gi­sche wie for­ciert poli­ti­sche Ver­an­stal­tung: Leis­tungs­ori­en­tie­rung, Erzie­hung also, Ver­tie­fung der Wis­sens- und Kön­nens­be­stän­de aus­ge­schlos­sen. Das Land ist alles ande­re als fit.

Falls über­haupt noch an Kor­rek­tur zu den­ken wäre, ist der Kor­rek­tur­be­darf mitt­ler­wei­le so enorm und exis­ten­ti­ell dring­lich, daß er demo­kra­tisch, also kraft Mehr­heits­ent­schei­dun­gen kaum mehr leist­bar erscheint. Wer den­noch die Nati­on ret­ten woll­te, müß­te den Rubi­kon überschreiten.

Denn die Mehr­heit aus dem hyper­tro­phen öffent­li­chen Dienst und frei­ge­stell­ten Leis­tungs­emp­fän­gern kann nur wol­len, daß alles so bleibt, wie es ist, solan­ge es eben noch lau­fen mag. Und der Par­la­men­ta­ris­mus des Bun­des­ta­ges und all der ande­ren mit hohem Ernst debat­tie­ren­den Klein- und Kleinst­ver­tre­tun­gen mit ihren Hono­ré-Dau­mier-Gestal­ten folgt die­ser Maß­ga­be. Devi­se: Wir wol­len alle unser Man­dat behal­ten, also haben wir Man­dan­ten zufriedenzustellen.

Den Über­bau die­ser leer­dre­hen­den Sta­gna­ti­ons­ge­sell­schaft bil­det das sozia­lis­tisch-grün­wo­ke Phra­sen­ge­bäu­de um Teil­ha­be, Anti­dis­kri­mi­nie­rung, Chan­cen­gleich­heit, Gerech­tig­keit, das per­ma­nent neue „Bedar­fe“ benennt, aber die Bana­li­tät ver­ges­sen will, daß erar­bei­tet wer­den muß, was dann ver­teilt wer­den kann. Der Ren­ten- und Ban­lieue-Sozia­lis­mus gewann in Frank­reich die Wah­len zur Natio­nal­ver­samm­lung, wäh­rend hier­zu­lan­de die öko­so­zia­len Welt­ver­bes­se­rungs- und Umver­tei­lungs­funk­tio­nä­re die Poli­tik bestimmen.

Eine Kraft, die nun demo­kra­tisch die­se skl­ero­ti­sche Form der angeb­lich unhin­ter­geh­ba­ren Demo­kra­tie und deren deka­den­te qua­si­ba­ro­cke Selbst­ge­fäl­lig­keit eines Anci­en Regime ver­än­dern woll­te, kann, wenn’s um har­te Umsteue­rung geht, selbst kaum mehr eine lupen­rein demo­kra­ti­sche sein. Das ist min­des­tens zu befürch­ten, inso­fern das, was ein – zusam­men­ad­dier­te – Mehr­heit will, nicht per se das ist, was not­wen­dig zu leis­ten wäre.

Also wird es um die Fra­ge gehen: Will man das? Will man es wagen, Ver­krus­tun­gen auf­zu­bre­chen, hin­ter denen es noch so woh­lig rest­warm ist?

In dem ris­kan­ten Fall ver­ges­se man, daß es auf evo­lu­tio­nä­rem Wege über par­la­men­ta­ri­sche Initia­ti­ven, Debat­ten und Aus­schuß­ar­beit in Ber­lin, den Pro­vinz­haupt­städ­ten und gar in Brüs­sel lau­fen könn­te. Bei allen viel­fach beschrie­be­nen Vor­zü­gen der Demokratie:

Wäre mit ihr, so wie sie der­zeit ist, noch kon­se­quent umzu­steu­ern? Oder braucht es einen Solon, Pei­si­s­tra­tos, Kleis­the­nes oder Milei? Gar Sala­zar? Oder das Erra­ti­kum Donald Trump? Nein, erfor­dert ist nicht gleich eine Kor­rek­tur-Dik­ta­tur, vor der allen so bangt, son­dern der vita­le, der muti­ge Impuls oder auch nur das hoch­ge­hal­te­ne Stop-Schild. Aber wie kom­men jene nach vorn, die es hoch­hal­ten? Und wer genau wäre das?

Erschei­nen drin­gend not­wen­di­ge Ver­än­de­run­gen nur­mehr auf cha­ris­ma­ti­schem und auto­ri­tä­rem Weg mög­lich? Aber wer soll­te der Cha­ris­ma­ti­ker, wer die Auto­ri­tät für not­wen­di­ge Ver­än­de­run­gen sein? Wer noch könn­te oder woll­te den Rubi­kon über­schrei­ten? Die Gefahr, in die­sem Grenz­ge­wäs­ser umzu­kom­men, ist grö­ßer als die Chan­ce, am ande­ren Ufer erfrischt wei­ter­mar­schie­ren zu können.

Mini­mal­va­ri­an­te illi­be­ra­le Demo­kra­tie? Gilt als defekt, erscheint aber hand­lungs­fä­hig in dezi­sio­nis­ti­scher Weise …

Es bleibt sonst immer noch die phi­lis­trö­se Bie­der­mei­er-Vari­an­te, es unter bis­he­ri­gen „Grund­ver­ein­ba­run­gen“ – im Ver­trau­en auf die für eine Lebens­frist pas­sa­ble Vor­rats­la­ge – aus­zu­hal­ten, solan­ge die Bil­lig­an­ge­bo­te rei­chen. Alter Wap­pen­spruch der Zuver­sicht­li­chen: Die Ren­te ist sicher! Die meis­ten wer­den dar­auf ver­trau­en und jene ande­ren, die nach star­ken Alter­na­ti­ven suchen, bei den Staats­or­ga­nen denunzieren.

Ich mei­ne nach wie vor kleinlaut:

Der Reak­tio­när sowie­so, aber ver­mut­lich eben­so der Rech­te und der Kon­ser­va­ti­ve ste­hen auf ver­lo­re­nem Pos­ten. Wer hält das aus? In der woken Demo­kra­tie wer­den sie als Fein­de, als patho­lo­gi­sche Fäl­le und als das per­so­ni­fi­zier­te Böse geschmäht. Haben sie aber tat­säch­lich den Elan, Ver­än­de­run­gen her­bei­zu­füh­ren, wer­den sie unwei­ger­lich schul­dig, weil sie ange­sichts der Ver­hält­nis­se robust vor­ge­hen müßten.

Was wie­der­um kaum vor­stell­bar ist, inso­fern dafür längst die Ener­gie aus der Gesell­schaft fehlt, ins­be­son­de­re in Gestalt einer nach Krea­ti­vi­tät stre­ben­den und risi­ko­be­rei­ten Jugend, die Rich­tung Bewe­gung drängt – so, wie das um 1900 auf viel­fäl­ti­ge Wei­se und nicht nur im Jugend­stil geschah.

Bis­lang taugt die Rech­te eher als Selbst­le­gi­ti­mie­rung der „Demo­kra­ten“ – für deren sich zuneh­mend hys­te­ri­sie­ren­den „Kampf gegen rechts“, weil die Stein­mei­er­sche „Mit­te“ um etwas ande­res als ein Feind­bild gar nicht zu rin­gen bereit ist.

Als Björn Höcke ein­flocht, bei Abschie­bun­gen kön­ne „es schon mal zu unschö­nen Sze­nen kom­men“, dreh­ten die Staats­me­di­en schrill durch. Unschö­ne Sze­nen! Dabei stell­ten Abschie­bun­gen doch nur ein Min­dest­mi­ni­mum des viel umfas­sen­der Not­wen­di­gen dar …