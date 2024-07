Parlamentswahl in Frankreich – Der siegreiche Verlierer

Nach den Wahl­er­fol­gen zur Euro­pa­wahl und einer mehr als soli­den ers­ten Run­de der Par­la­ments­wah­len hoff­te man beim Ras­sem­blem­ent Natio­nal (RN) auf ein poli­ti­sches Erd­be­ben, wel­ches Mari­ne Le Pen und ihren Front­mann Jor­dan Bar­del­la end­lich den Zugang zur Macht eröff­nen sollte.

Der RN geht am Ende mit dem höchs­ten abso­lu­ten (8 Mil­lio­nen und pro­zen­tua­len (32,1%) Stim­men­an­teil aller Par­tei­en den­noch nur als Dritt­plat­zier­ter vom Feld. Grund 1 dafür sind die Tücken des fran­zö­si­schen Mehr­heits­wahl­sys­tems, wel­ches einen Par­la­ments­sitz nur durch den Gewinn eines Wahl­krei­ses ermöglicht.

Grund 2 ist eine soge­nann­te „Repu­bli­ka­ni­sche Front“ von lin­ken Kom­mu­nis­ten bis hin zu Libe­ra­len die sich als „Anti-Le Pen Alli­anz“ for­mier­ten. Der RN konn­te zwar auch 54 Sit­ze in der Natio­nal­ver­samm­lung dazu­ge­win­nen, aber blieb den­noch weit unter den Erwar­tun­gen einer mög­li­chen abso­lu­ten Mehrheit.

Bereits im Vor­feld war für die meis­ten poli­ti­schen Beob­ach­ter unklar, ob sich zwi­schen Macrons Bünd­nis „Ensem­ble“ und dem lin­ken Par­tei­en­blu­men­strauß des Bünd­nis­ses der „Natio­na­len Volks­front“ nach dem ers­ten Wahl­gang über­haupt eine tak­ti­sche Wäh­ler­ko­ali­ti­on schmie­den ließe.

Zunächst muß­ten in einer Mehr­heit aller Wahl­krei­se die Dritt­plat­zier­ten des ers­ten Wahl­gangs zuguns­ten des Zweit­plat­zier­ten ihre Kan­di­da­tur zurück­zie­hen, um somit einen Durch­marsch des RN zu ver­hin­dern. In etwa der Hälf­te aller Wahl­krei­se gelan­gen der­ar­ti­ge Ver­ein­ba­run­gen und Absprachen.

Zwei­tens muß­ten sol­che Plan­spie­le auch für den Wäh­ler über­zeu­gend trans­por­tiert wer­den. In 215 Wahl­krei­sen kam es zu Rück­zü­gen des jeweils aus­sichts­rei­che­ren Ensem­ble- (Macron Bünd­nis) oder NFP- (lin­ke Volks­front) Kan­di­da­ten. Die repu­bli­ka­ni­sche Front erwies sich somit als außer­or­dent­lich effizient.

Die Wäh­ler­schaft von Macrons Par­tei, die mit ihrem wirt­schafts­li­be­ra­len Pro­fil als pro­gram­ma­ti­sches Pen­dant zur deut­schen FDP gese­hen wer­den kann, muß­te in zahl­rei­chen Wahl­krei­sen einen kom­mu­nis­ti­schen Kan­di­da­ten unter­stüt­zen, und umge­kehrt muß­ten in ande­ren Wahl­krei­sen lin­ke Wäh­ler das ihnen eigent­lich ver­haß­te Macron-Bünd­nis über die Ziel­li­nie tragen.

Seit ges­tern Abend wis­sen wir nun, dass die­ses Kal­kül für Macron und das Links­bünd­nis auf­ge­gan­gen ist.

Die zwei­fel­los gewach­se­ne Nor­ma­li­sie­rung des RN in der fran­zö­si­schen Par­tei­en­land­schaft und die damit ein­her­ge­hen­den erwei­ter­ten Mobi­li­sie­rungs­räu­me konn­ten den nach wie vor sta­bi­len „Cor­don- Sani­taire-Bun­ker“ nicht auf­bre­chen. 72% der Anhän­ger des lin­ken NFP-Bünd­nis­ses unter­stütz­ten im zwei­ten Durch­gang in ihren Wahl­krei­sen den Ensem­ble-Kan­di­da­ten. Ent­ge­gen­ge­setzt gaben immer­hin mehr als die Hälf­te der Ensem­ble-Wäh­ler einem Kan­di­da­ten aus dem Links­bünd­nis ihre Stim­me. Der Fak­tor der höchs­ten Wahl­be­tei­li­gung bei einer Par­la­ments­wahl seit mehr als 20 Jah­ren dürf­te die­se tak­ti­schen Spiel­zü­ge zusätz­lich begüns­tigt haben.

All dies zeigt, daß die Angst vor einer RN-Macht­über­nah­me nach wie vor groß ist und sie jeder­zeit akti­viert wer­den kann. LePen steht vor einer struk­tu­rel­len Bar­rie­re, die vor allem durch demo­gra­phi­sche und sozia­le Pro­zes­se wie der eth­ni­schen Wahl und der Urba­ni­sie­rung stets wei­ter gefes­tigt wird. Auch wenn die Wahl­kar­ten sich sowohl nach der Euro­pa­wahl und der ers­ten Par­la­ments­wahl­run­de in einem dunk­len blau ein­färb­ten, gilt die alte Regel: Land wählt nicht!

Am Wahl­abend hielt sich LePen mit State­ments weit­ge­hend zurück und über­ließ es ihrem Schütz­ling Jor­dan Bar­del­la, die­sen Rück­schlag zu erklä­ren. Sie will sich aus der Schuß­bahn neh­men, um die inner­par­tei­li­che Unter­stüt­zung für ihr Lebens­werk einer Prä­si­dent­schaft im Jahr 2027 nicht zu gefähr­den. Der Preis den die fran­zö­si­sche Rech­te für die­se Prä­si­dent­schaft zahlt, wur­de im Zuge die­ser Par­la­ments­wahl ein­mal mehr in die Höhe getrieben.

Der RN mag sich als par­tei­po­li­ti­scher Platz­hirsch der fran­zö­si­schen Rech­ten behaup­ten, doch er hat sich mit sei­nen poten­ti­el­len Bünd­nis­part­nern von Zemm­our bis zu den kon­ser­va­ti­ven Repu­bli­ka­nern verscherzt.

Sowohl die Repu­bli­ka­ner als auch Recon­quete kön­nen nach die­ser Par­la­ments­wahl nur noch einen poli­ti­schen Scher­ben­hau­fen zusam­men­fe­gen. Damit mag die inter­ne Kon­kur­renz LePens struk­tu­rell neu­tra­li­siert zu sein, doch dadurch wird es für die Rech­te auch schwie­ri­ger gewis­se urba­ne und bür­ger­lich-intel­lek­tu­el­le Milieus an sich zu bin­den, für die sowohl Zemm­our als auch die Repu­bli­ka­ner ein attrak­ti­ves Ange­bot gewe­sen ist.

Gewiß über­wie­gen für den RN jetzt die stra­te­gi­schen Chan­cen. Kaum jemand in der fran­zö­si­schen Poli­tik glaubt an die lang­fris­ti­ge Sta­bi­li­tät des lin­ken NFP-Bünd­nis­ses. Der gemein­sa­me Nen­ner war die RN-Ver­hin­de­rungs­tak­tik und die gleich­zei­ti­ge Schein­wah­rung einer Ableh­nung von Macron. Eine akti­ve poli­ti­sche Visi­on unter der sich alle Akteu­re ver­ei­nen könn­ten, kann die fran­zö­si­sche Lin­ke jedoch nicht vor­wei­sen. Neu­er­li­che Span­nun­gen und Spal­tun­gen sind vorprogrammiert.

Auch für die Libe­ra­len unter Macron ist die Situa­ti­on nicht ein­fa­cher gewor­den. Macron rech­ne­te wohl kaum damit, dass die Lin­ke inner­halb kür­zes­ter Zeit ein eige­nes Bünd­nis schmie­den wür­de und hoff­te auf eine Zer­streu­ung der lin­ken Kräf­te. Nun wird er auf fra­gi­le Mehr­hei­ten zwi­schen sei­ner Par­tei und eini­gen mode­ra­ten lin­ken Akteu­ren hof­fen, die über die kom­men­den Jah­re wahr­schein­lich immer wie­der zer­bre­chen und dann neu auf­ge­baut wer­den müs­sen. Poli­tisch sta­bi­le und lang­fris­ti­ge Alli­an­zen sind im fran­zö­si­schen Par­la­ment eher unwahr­schein­li­cher geworden.

Der RN kann in die­ser Lage vor allem sein Oppo­si­ti­ons­pro­fil stär­ken und die­ses noch stär­ker als Mobi­li­sie­rungs­res­sour­ce nut­zen. Le Pen und Co wer­den wei­ter­hin auf ent­täusch­te lin­ke Wäh­ler hof­fen, die die erwart­ba­ren Koope­ra­tio­nen mit Macron als Ver­rat anse­hen. Zugleich wird Ensem­ble mit Macron als prä­si­dia­les Zug­pferd 2027 wahr­schein­lich implo­die­ren. Auch dort fehlt es an Visi­on und Stra­te­gie für die Post-Macron-Ära.

Setzt man die Prä­mis­se von einem wach­sen­den RN und einer gleich­zei­tig frag­men­tier­ten Par­tei­en­land­schaft vor­aus, stellt sich nun die Fra­ge, ob Le Pen eher von der gesell­schaft­li­chen Pola­ri­sie­rung oder dem wei­te­ren Zuge­hen auf die poli­ti­sche Mit­te pro­fi­tie­ren wird.

Wie vie­le tak­ti­sche Opfer kann sich der RN noch leis­ten, um einer­seits nicht den inne­ren Par­tei­f­rie­den über­zu­stra­pa­zie­ren und zugleich auch inhalt­lich-pro­gram­ma­tisch als dezi­diert rech­tes und alter­na­ti­ves poli­ti­sches Pro­jekt wahr­ge­nom­men zu werden?

Hin­zu kommt die Fra­ge, was Le Pen an der Macht ange­kom­men dann der fran­zö­si­schen Rech­ten bie­ten möch­te. Denn wer sich für den Macht­ge­winn ent­dä­mo­ni­siert, wird die­se Ent­dä­mo­ni­sie­rung auch für den Macht­er­halt wei­ter­trei­ben. Das Para­de­bei­spiel dafür kön­nen wir bei Melo­ni in Ita­li­en beobachten.