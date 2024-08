Die Wehrpflicht und der neue Bellizismus

Bei­den waren sich bewußt, daß die­se Fra­ge vor dem Hin­ter­grund des Ukrai­ne­krie­ges einer ganz beson­de­ren Abwä­gung bedarf. Denn im Unter­schied zum Kal­ten Krieg und den Jah­ren nach der Wie­der­ver­ei­ni­gung ist Deutsch­land durch Waf­fen- und Aus­bil­dungs­hil­fe zumin­dest mit­tel­bar an einem Krieg betei­ligt, der auf dem eige­nen Kon­ti­nent statt­fin­det und der zudem kei­ne lokal begrenz­te Straf­ak­ti­on ist, son­dern Welt­kriegs­po­ten­ti­al hat.

Die Rech­te ist tra­di­tio­nell für die Wehr­pflicht, weil sie dar­in einen Garan­ten für die staat­li­che Sou­ve­rä­ni­tät und die Rück­bin­dung des Bür­gers an sein Volk sieht. Das klingt viel­leicht etwas hoch­ge­sto­chen, meint aber nichts ande­res, als daß durch das Opfer des Wehr­diens­tes und die dar­aus resul­tie­ren­de Wehr­be­reit­schaft der Bür­ger erst wirk­lich zum Staats­bür­ger wird. Des­halb steht im AfD-Grundsatzprogramm:

Die AfD tritt dafür ein, für alle männ­li­chen deut­schen Staats­bür­ger im Alter zwi­schen 18 und 25 Jah­ren den Grund­wehr­dienst wie­der einzusetzen.

Die Beschrän­kung auf die Män­ner folgt der Ein­sicht in die bio­lo­gi­schen Tatsachen.

Die aktu­ell in Deutsch­land statt­fin­den­de Debat­te hängt natür­lich mit dem Ukrai­ne­krieg zusam­men, der die Defi­zi­te der mili­tä­ri­schen Nach­wuchs­ge­win­nung in Sachen Qua­li­tät und Quan­ti­tät offen­sicht­lich gemacht hat. Favo­ri­siert wird vom Ver­tei­di­gungs­mi­nis­ter das soge­nann­te Schwe­di­sche Modell. Wor­um han­delt es sich?

Auch die Schwe­den hat­ten 2011 die Wehr­pflicht abge­schafft und 2017 als Ersatz ein Modell ein­ge­führt, das mit einer eigent­li­chen Wehr­pflicht nicht viel zu tun hat. Jeder 18jährige bekommt in Schwe­den zum Geburts­tag Post vom Staat. Es han­delt sich um einen umfang­rei­chen Fra­ge­bo­gen, der aus­ge­füllt wer­den muß (wobei unklar ist, was im Wei­ge­rungs­fall pas­siert). Die bes­ten 20 Pro­zent bekom­men eine Ein­la­dung zu einem Aus­wahl­trai­ning, wovon wie­der­um 8 Pro­zent ein Ange­bot zum Wehr­dienst von zehn, zwölf oder fünf­zehn Mona­ten erhalten.

Eie Aus­le­se dar­aus ist für Füh­rungs­po­si­tio­nen vor­ge­se­hen. Als Anreiz wird erwähnt, daß ehe­ma­li­ge Sol­den­ten auf dem Arbeits­markt beliebt seien.

Es geht also nicht um Wehr­pflicht, son­dern dar­um, eine bes­se­re Aus­wahl an Frei­wil­li­gen tref­fen zu kön­nen. Denn all­ge­mei­ne Wehr­pflicht bedeu­tet: Jeder, der nicht krank ist, muß Dienst an der Waf­fe oder Ersatz­dienst leis­ten. Das Ver­tei­di­gungs­mi­nis­te­ri­um schreibt:

Das neue Wehr­dienst-Modell soll hel­fen, die Auf­wuchs- und Durch­hal­te­fä­hig­keit der Bun­des­wehr sicher­zu­stel­len. Es setzt auf eine Aus­wahl nach Eig­nung und Moti­va­ti­on und vor­wie­gend auf Frei­wil­lig­keit. Wich­tig: Es geht nicht um die Wie­der­ein­füh­rung der alten Wehr­pflicht. Statt­des­sen soll mit einer ein­fach­ge­setz­li­chen Ände­rung noch in die­ser Legis­la­tur die Grund­la­ge für den „Neu­en Wehr­dienst“ geschaf­fen werden.

Es soll also ähn­lich lau­fen wie in Schwe­den: Jeder bekommt zum 18. Geburts­tag einen Fra­ge­bo­gen zuge­schickt, den Män­ner beant­wor­ten müs­sen, Frau­en kön­nen. Die­se „direkt Anspra­che“ beschränkt sich nicht auf den Fra­ge­bo­gen, son­dern soll Wer­bung für den Dienst, eine Erläu­te­rung der Bedro­hungs­la­ge durch Ruß­land und einen Appell für die Not­wen­dig­keit des Wehr­diens­tes enthalten.

Ein Teil der Män­ner bekommt dann die Auf­for­de­rung zur Mus­te­rung, wobei unklar ist, ob die Pflicht besteht, die­ser Auf­for­de­rung Fol­ge zu leis­ten. Aus den Gemus­ter­ten wer­den die Geeig­nets­ten aus­ge­wählt. Auch hier bleibt unklar, ob es eine Ver­pflich­tung geben wird, denn das Ver­tei­di­gungs­mi­nis­te­ri­um spricht aus­drück­lich von „Wehr­pflich­ti­gen“.

Die Zah­len sind klein: Im ers­ten Jahr nach Ein­füh­rung soll es 5000 Stel­len für Wehr­pflich­ti­ge geben, die zwi­schen 6 und 23 Mona­ten die­nen sol­len. (Zum Ver­gleich: 1973 wur­den in der BRD 230.000 Wehr­pflich­ti­ge ein­be­ru­fen, in den 2000ern sank die Zahl von 140.000 auf 70.000). Ziel ist laut BMVg die Schaf­fung einer Reser­ve und Rekru­tie­rungs­mög­lich­kei­ten für län­ger­die­nen­den Nachwuchs.

Ange­sichts sol­cher Pla­nun­gen stellt sich die Fra­ge nach der Wehr­ge­rech­tig­keit, die auch bei der Aus­set­zung der Wehr­pflicht eine Rol­le spiel­te. Denn schon damals wur­de nur noch ein Bruch­teil der jun­gen Män­ner zur Bun­des­wehr ein­be­ru­fen, was das gan­ze Sys­tem ad absur­dum führte.

Seit­her sind Ideo­lo­gi­sie­rung und Durch­leuch­tung umfas­send gewor­den, und man kann sich aus­rech­nen, daß AfD-Mit­glie­der, Bur­schen­schaf­ter oder Neue Rech­te ver­mut­lich für wehr­un­wür­dig befun­den wür­den. Das ist bereits heu­te der Fall, wenn es dar­um geht, als Reser­ve­of­fi­zier beor­dert zu werden.

Außer­dem ist die Fra­ge nach der Dau­er der Aus­bil­dung zu beant­wor­ten. Deren Her­ab­set­zung auf zehn und schließ­lich sechs Mona­te hat­te der Wehr­pflicht den Todes­stoß ver­setzt: In so knap­pen Zeit­räu­men ist eine Aus­bil­dung nicht mög­lich, wenn Sol­da­ten auf das Gefecht ange­mes­sen vor­be­rei­tet sein sollen.

Hin­zu kom­men aus libe­ra­len Krei­se Hin­wei­se dar­auf, was die Ein­füh­rung einer Wehr­pflicht volks­wirt­schaft­lich kos­ten würde:

17,1 Mil­li­ar­den Euro wür­de es die deut­sche Gesamt­wirt­schaft kos­ten, wenn man eine Wehr­pflicht ein­füh­ren wür­de, die in etwa der 2011 aus­ge­setz­ten Rege­lung ent­spre­chen wür­de, hat das Ifo-Insti­tut errech­net. In die­sem soge­nann­ten 25-Pro­zent-Sze­na­rio wür­de etwa ein Vier­tel jeder Alters­ko­hor­te zum Wehr- oder Ersatz­dienst ein­ge­zo­gen, das ent­sprä­che etwa 195.000 Per­so­nen pro Jahr.

Aus der Gene­ra­li­tät gibt es posi­ti­ve Reak­tio­nen auf den Vor­stoß des Verteidigungsministers:

Wenn die Erkennt­nis gilt, dass ich Sicher­heit nicht an Streit­kräf­te out­sour­cen kann, es also ein gesamt­staat­li­cher und gesamt­ge­sell­schaft­li­cher Auf­trag ist, dann müs­sen wir etwas tun. Ich per­sön­lich, Joa­chim von San­drart, bin ein gro­ßer Ver­fech­ter von einem gesell­schaft­li­chen Pflicht­jahr, geschlech­ter­über­grei­fend. Denn Resi­li­enz geht über das Mili­tär hin­aus, dafür braucht es auch die Blau­licht­or­ga­ni­sa­tio­nen, das Gesund­heits­we­sen und vie­les mehr.

Aller­dings wird auch hier nicht von einer all­ge­mei­nen Wehr­pflicht gespro­chen, son­dern von einem Pflicht­jahr für alle, das auch Tino Chrup­al­la im Som­mer­in­ter­view erstre­bens­wert nann­te. Damit wäre es aller­dings noch leich­ter, unlieb­sa­me Män­ner von der Waf­fe fern­zu­hal­ten und sie den­noch zu Dienst­leis­tun­gen zu ver­pflich­ten. Der Zusam­men­hang von Wehr­fä­hig­keit und Dienst­pflicht wäre damit zer­ris­sen und der Zugriff des Staa­tes auf sei­ne Bür­ger wäre total.

Natür­lich dient der Ver­weis auf eine all­ge­mei­ne Dienst­pflicht auch dazu, den Ernst des Diens­tes an der Waf­fe zu ver­schlei­ern. Es gin­ge nicht um das Kämp­fen, um das Töten und die Gefahr, getö­tet zu wer­den, son­dern um einen Dienst, der vor allem aus dem Büro her­aus erfolge.

Der Gene­ral­inspek­teur der Bun­des­wehr, Gene­ral Breu­er, sin­niert schon über eine Wehr­pflicht für Frau­en:

Wir haben im Moment eine aus­ge­setz­te Wehr­pflicht, die laut Grund­ge­setz allein auf die männ­li­che Bevöl­ke­rung zielt. Hier soll­te man Gleich­be­rech­ti­gung her­stel­len, aber dazu brau­chen wir erst eine ent­spre­chen­de poli­ti­sche und gesell­schaft­li­che Diskussion.

Ein schö­nes Bei­spiel für den Ver­such die­ser Dis­kus­si­on ist der Bei­trag einer ehe­ma­li­gen Kampf­pi­lo­tin:

Der archai­sche Stel­lungs­krieg in der Ukrai­ne hat mit unse­ren Fähig­kei­ten und Kon­zep­ten nichts zu tun – moder­ne Kriegs­füh­rung ist tech­nisch, ist vir­tu­ell. Des­we­gen fle­hen ukrai­ni­sche Poli­ti­ker ja jeden Tag um unse­re Waf­fen­sys­te­me. Die Bun­des­wehr benö­tigt heut­zu­ta­ge kein unge­lern­tes „Kano­nen­fut­ter“ mehr. Für unse­re Ver­tei­di­gung braucht es cle­ve­re Pro­fis: Tech­ni­ker, Inge­nieu­rin­nen, Ope­ra­teu­re, Cyber­ex­per­tin­nen. In den wenigs­ten Berei­chen kommt es auf die Fähig­keit zum Sprint an – aber immer auf das Gehirn. Es macht also Sinn die­se indi­vi­du­el­len Fähig­kei­ten und nicht die Geschlechts­or­ga­ne zu überprüfen.

Sol­ches ange­sichts des Kriegs­ge­sche­hens in der Ukrai­ne zu behaup­ten, ist nicht mehr nur naiv, son­dern längst Pro­pa­gan­da. Damit wird die alte For­mel vom „Beruf wie jeder ande­re auch“ wie­der auf­ge­nom­men, mit der die Bun­des­wehr in den spä­ten 1990er Jah­ren für Nach­wuchs warb. Was damals schon nicht stimm­te, aber der Rea­li­tät einer Frie­dens­ar­mee ent­sprach, ist heu­te eine glat­te Lüge.

Für die Rech­te stellt sich bei der Wehr­pflicht eine ande­re Fra­ge: Ist eine Insti­tu­ti­on, die aus all­ge­mei­nen, staats­po­li­ti­schen Erwä­gun­gen her­aus, befür­wor­tet wird, auch dann unter­stüt­zens­wert, wenn die fal­schen Leu­te dar­über bestim­men, in wel­cher Form und zu wel­chem Zweck die­se Insti­tu­ti­on unter­hal­ten wird?

Aus den Äuße­run­gen von Chrup­al­la und Wei­del spricht ja die Sor­ge, die die neu­en Bel­li­zis­ten von FDP und Grü­nen könn­ten unse­re Kin­der für den ame­ri­ka­ni­schen Hege­mon in den Krieg schi­cken. Die­se Sor­ge ist zunächst unbe­grün­det, denn auch zu Wehr­pflicht­zei­ten war der Aus­lands­ein­satz frei­wil­lig. Aller­dings hat die „Zei­ten­wen­de“ eine Dyna­mik gewon­nen, die, aus mora­li­schen Grün­den, über sol­che Fein­hei­ten viel­leicht bald hinweggeht.