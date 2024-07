Jörg Seidel denkt über Trump und den historischen Moment nach

Es ist wohlfeil, jetzt schon Theorien, Erklärungen, Verdächtigungen auszusprechen. Bis auf weiteres kann uns nur einer verraten, was wirklich geschehen ist, und der ist tot. Kopfschuß. Und weil er tot ist, werden auch alle späteren Erklärungen unter einem Unsicherheitsvorbehalt stehen – schon jetzt der ideale Nährboden für Instrumentalisierungen jeglicher Art.

Kaum war die Iden­ti­tät des Atten­tä­ters bekannt, geis­ter­ten schon die ers­ten Zuschrei­bun­gen durchs Netz. Er sei als repu­bli­ka­ni­scher Wäh­ler regis­triert gewe­sen – aber was soll das bedeu­ten? Er habe 15 Dol­lar an die Demo­ka­ten gespen­det. Er habe das T‑Shirt einer Rif­le-Orga­ni­sa­ti­on getragen.

(Man kann sich regis­trie­ren las­sen, spen­den, T‑Shirts tra­gen, auch wenn man das Gegen­teil denkt.)

Er sei – berich­tet ein Mit­schü­ler – ein Allein­gän­ger gewe­sen und gemobbt wor­den. Auch habe er kei­nen Inter­net­auf­tritt gehabt und das sei schon sehr ver­däch­tig. Ande­re wol­len ihn in einem Black­rock-Wer­be­film als Sta­tis­ten gese­hen haben – ooh! deeper geht’s nim­mer. Ers­te mög­li­che AI-Vide­os machen die Run­de. Und­so­wei­ter undsofort.

All die­se Infor­ma­tio­nen muß man auf­neh­men, aber nicht sofort zu Kon­klu­sio­nen füh­ren, son­dern prü­fen, spei­chern, im Hin­ter­kopf bewah­ren, abwä­gen, gegen­ein­an­der aus­ba­lan­cie­ren und dann – am bes­ten den­noch die Klap­pe hal­ten und wei­ter­sam­meln. Irgend­wann ergibt sich viel­leicht ein Bild, aber man kann sicher sein, daß die Gegen­sei­te aus den glei­chen Daten ein ent­ge­gen­ge­setz­tes kon­stru­ie­ren wird. Ver­mut­lich mit guten Gründen.

Was wir aber sicher sagen kön­nen, ist dies: Wir waren Zeu­ge eines his­to­ri­schen Momen­tes, eines jener Beweis­punk­te, die uns zei­gen, daß Geschich­te unver­füg­bar ist, nicht plan­bar und wesent­lich kon­tin­gent – in ihrer kon­kre­ten Aus­for­mung. Manch­mal kann der Zufall nur ein Zucken sein oder – in Zah­len aus­ge­drückt: ein, zwei Zentimeter.

Und wie so vie­les im Leben, war auch die­ses Ereig­nis schon vor sei­ner aktu­el­len Prä­senz im Film, in der Lite­ra­tur oder im Comic zu sehen. Fre­de­rick For­syth hat­te in sei­nem Polit-Thril­ler Der Scha­kal (1971) das Sze­na­rio mit gro­ßem sus­pen­se-Poten­ti­al bereits aufbereitet.

Ein Auf­trags­kil­ler soll­te Charles de Gaul­le ermor­den. Die Poli­zei ist ihm schon lan­ge auf den Fer­sen, aber er kommt doch zum ent­schei­den­den Schuß. Im Visier de Gaulles Kopf, aber just im ent­schei­den­den Moment beugt sich der Gene­ral nach vorn, die Kugel rauscht an sei­nem Ohr vor­bei. Zu einem zwei­ten Schuß kommt der Kil­ler nicht mehr – es trifft ihn die Poli­zei­ku­gel. Fred Zin­ne­mann hat­te das Buch ver­filmt und die Sze­ne ein­drucks­voll insze­niert.

Wie sähe Frank­reich heu­te aus, wenn die Kugel ihr Ziel gefun­den hät­te? Das ist die Fra­ge, die sich der Leser oder Seher auch 50 Jah­re spä­ter noch stel­len kann. Aus ihr zie­hen sol­che Pro­duk­te ihren Wert.

Aber es gibt neben dem feh­len­den Zen­ti­me­ter noch einen ande­ren gro­ßen Unter­schied: die Rol­le der Kame­ra. Damals waren es Film­ka­me­ras, die die Sze­ne fest­hiel­ten. Viel­leicht hät­te es – wie beim Ken­ne­dy-Atten­tat – auch ein, zwei ver­wa­ckel­te Auf­nah­men gege­ben. Heu­te aber wird ein sol­ches Ereig­nis hun­dert­fach und aus allen mög­li­chen Win­keln auf­ge­zeich­net und manch­mal in solch bestechen­der Qua­li­tät, daß man die ver­wir­bel­te Luft des Geschos­ses, das Trumps Ohr soeben gestreift hat, zu sehen vermeint.

Schon in die­ser Mikro­fra­ge schei­den sich die Geis­ter: kann das Bild echt sein oder ist es fake? Auch das ist eine neue Dimen­si­on in unse­ren Zei­ten: wir kön­nen den Bil­dern – je bes­ser sie wer­den – immer weni­ger trauen.

Man stel­le sich statt­des­sen vor, wie Trumps Hirn im Mil­li­se­kun­den­takt durch die Gegend fliegt, der Ken­ne­dy-Moment ins Unend­li­che gedehnt. Doch selbst die­se Bil­der könn­ten unse­rem Bil­der­vor­rat nichts mehr hin­zu­fü­gen – all das haben wir schon gese­hen: im Film und in unse­rer Phan­ta­sie. Die Zukunft hat schon statt­ge­fun­den, und man kann zugleich eine ande­re Ver­gan­gen­heit pro­phe­zei­en (Slo­ter­di­jk).

Dar­über haben Den­ker wie Der­ri­da, Bau­dril­lard, Viri­lio und ande­re inten­siv nach­ge­dacht. Sie wer­den heu­te nicht mehr gele­sen, weil man sie für Post­mo­der­ne hält und das ein Schimpf­wort gewor­den ist, weil man sie für Ver­tre­ter der Dekon­struk­ti­on hält und man den Begriff aus Unver­ständ­nis auf Destruk­ti­on und Kon­struk­ti­on, sprich Belie­big­keit, verkürzt.

Ver­schwö­rungs­theo­re­ti­sches Den­ken ist noch immer his­to­ri­sches Den­ken, ist zwei­wer­ti­ges Den­ken – noch nicht mal dia­lek­tisch; es denkt noch immer nicht zukünf­tig, aus der zukünf­ti­gen Ver­gan­gen­heit her­aus, ja nicht ein­mal zeit­ge­nös­sisch denkt es, als Genos­se der Zeit, geschwei­ge denn sym­bo­lisch, simu­la­krisch, futurmythologisch.

Wir wer­den immer schon zu dumm gewe­sen sein.

Die kon­sti­tu­ti­ve Zeit der Geschich­te ist nicht das Prä­ter­itum, son­dern das Futur II. Der Trump-Atten­tä­ter ist selbst auf­schluß­rei­ches Bei­spiel. Mut­maß­lich woll­te er Trump ver­hin­dern – und hat viel­leicht das Gegen­teil erreicht: den Trump-Tri­umph. Was ein his­to­ri­sches Ereig­nis letzt­lich bedeu­tet, kann erst die Zukunft bestim­men, und auch nur dann, wenn sie zu Ende ist.

Geschich­te wird von gro­ßen Män­nern gemacht, sagen die einen. Geschich­te wird von den Mas­sen gemacht, sagen die ande­ren. Geschich­te unter­lie­ge Ent­wick­lungs­ge­set­zen und die sei­en erkenn­bar – auch das wird geglaubt. Geschich­te sei Cha­os und voll­kom­men unbe­re­chen­bar, lau­tet die Gegen­po­si­ti­on. Und Vie­les dazwischen.

Geschich­te kann auch von Nie­man­den gemacht wer­den, wenn man ihnen nur im rich­ti­gen Augen­blick die rich­ti­gen Mit­tel in die Hand gibt. Uns selbst, wenn sie schei­tern, haben sie noch Geschich­te gemacht, indem sie sie nicht gemacht haben.

Die Fol­gen blei­ben in jedem Fall im Dun­kel der sich erst suk­zes­si­ve auf­hel­len­den Zukunft. Schon meint man, Trumps Wahl­sieg sei nun sicher. Aber auch das genaue Gegen­teil kann mög­lich sein und noch wis­sen wir nicht, wel­che unmit­tel­ba­ren und erst recht nicht, wel­che lang­fris­ti­gen Fol­gen sich erge­ben wer­den. Schon mor­gen kann ein ande­rer Nie­mand den Lauf erneut umbiegen.

Nur die gro­ße Ten­denz wird davon nicht beein­träch­tigt wer­den, und die hat Goe­the letzt­gül­tig in die Zei­len gegos­sen: „Alles, was ent­steht, ist wert, daß es zugrun­de geht“. Unfaß­bar tief bleibt die­ses: „ist wert“. Mehr muß man im Leben nicht begrei­fen, dar­über hin­aus gibt es nur Gestochere.

Was wir jetzt schon wis­sen kön­nen: Bald wird es kei­nen Biden und kei­nen Trump mehr geben – und auch uns nicht mehr. Und es wird etwas bedeu­ten, bedeu­tet haben.