“Compact” ist verboten – sieben Punkte zur Lage

Nie­mand kann sich auf sol­che Will­kür­ak­te vor­be­rei­ten. Man kann sich für den Fall der Fäl­le um Scha­dens­be­gren­zung bemü­hen, aber man wird nichts über kla­re lin­ke und rech­te Gren­zen erfah­ren, solan­ge sol­che offen­sicht­lich par­tei­po­li­tisch moti­vier­ten Akte als not­wen­di­ge staat­li­che Maß­nah­men zum Schutz der Demo­kra­tie ver­kauft werden.

Schon die Beob­ach­tung der Zeit­schrift Com­pact mit geheim­dienst­li­chen Mit­teln war eine Far­ce. Zeit­schrif­ten muß man nicht beob­ach­ten, man kann sie lesen. Zeit­schrif­ten betrei­ben kei­ne Poli­tik, son­dern tra­gen zur Mei­nungs­bil­dung bei. Sie dür­fen par­tei­isch sein – vor allem dann, wenn sie nicht die Mei­nung der Regie­rung abbil­den, nicht von Zwangs­ge­büh­ren leben, son­dern selb­stän­dig wirtschaften.

2. Das Unter­neh­men Com­pact ist zum Ver­ein erklärt und dann ver­bo­ten worden.

§2 Abs. 1 des Ver­eins­ge­set­zes regelt näm­lich, was ein Ver­ein ist.

Ver­ein im Sin­ne die­ses Geset­zes ist ohne Rück­sicht auf die Rechts­form jede Ver­ei­ni­gung, zu der sich eine Mehr­heit natür­li­cher oder juris­ti­scher Per­so­nen für län­ge­re Zeit zu einem gemein­sa­men Zweck frei­wil­lig zusam­men­ge­schlos­sen und einer orga­ni­sier­ten Wil­lens­bil­dung unter­wor­fen hat.

Auf­grund die­ser wei­ten Defi­ni­ti­on ist es dem Staat mög­lich, nahe­zu jede Gesell­schafts­form zu ver­bie­ten, soweit sie unter den Ver­eins­be­griff des § 2 Abs. 1 Ver­einsG fällt, indem „ohne jede Rück­sicht auf die Rechts­form“ ein Unter­neh­men als Ver­ein ein­ge­stuft wer­den kann. Davon aus­ge­nom­men sind ledig­lich poli­ti­sche Par­tei­en und Frak­tio­nen des Deut­schen Bun­des­ta­ges (§ 2 Abs. 2 VereinsG).

Com­pact wur­de als GmbH geführt und als Ver­ein ver­bo­ten. Das ist nichts wei­ter als eine juris­ti­sche Absi­che­rung will­kür­li­chen Ver­hal­tens durch Gummidefinitionen.

3. Selbst Zeit­schrif­ten, die (nach objek­ti­ven, nicht nach par­tei­po­li­ti­schen Kri­te­ri­en!) ver­fas­sungs­feind­li­che Inhal­te ver­brei­ten, müs­sen erschei­nen und ihre Inhal­te ver­brei­ten dürfen.

Das ist der Kern des Beschlus­ses, den die 3. Kam­mer des 1. Senats des Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richts am 22. Juni 2018 faß­te. Er ist unter der Num­mer 1 BvR 2083/15 abge­legt und hier auf­find­bar.

Die­ser Beschluß sagt im Wort­laut, daß „die Ver­brei­tung ver­fas­sungs­feind­li­cher Ansich­ten“ noch kein Grund sei, die Mei­nungs­frei­heit durch Ver­bo­te zu beschränken:

Viel­mehr sind von ihr auch offen­sicht­lich anstö­ßi­ge, absto­ßen­de und bewusst pro­vo­zie­ren­de Äuße­run­gen gedeckt, die wis­sen­schaft­lich halt­los sind und das Wert­fun­da­ment unse­rer gesell­schaft­li­chen Ord­nung zu dif­fa­mie­ren suchen.

Com­pact nun ist selbst nach objek­ti­ven Kri­te­ri­en kei­ne Zeit­schrift, die als ver­fas­sungs­feind­lich ein­ge­stuft wer­den dürf­te. Aber selbst dann, wenn sie, wie der­zeit, aus par­tei- und sym­bol­po­li­ti­schen Erwä­gun­gen her­aus als gesi­chert rechts­extre­mis­tisch mar­kiert und bloß­ge­stellt wird, müß­te sie ihre Tätig­keit fort­set­zen kön­nen dürfen.

Ver­mut­lich wird Com­pact des­halb den Pro­zeß um das Ver­bots­ver­fah­ren gewin­nen. Ganz sicher aber wer­den min­des­tens Mona­te, eher Jah­re ins Land gehen, bevor eine sol­che Ent­schei­dung feststeht.

4. Wer im Fal­le des Com­pact-Ver­bots juris­tisch denkt, hat das Wesen des Poli­ti­schen nicht verstanden.

Das trans­for­ma­to­ri­sche Pro­jekt der ver­gan­ge­nen Jahr­zehn­te konn­te nur mit­tels einer Aus­rich­tung von Staats­mit­teln gegen den Wider­stand in Gang gesetzt wer­den. Wor­um es geht, hat Nan­cy Fae­ser in ihrer Ver­bots­be­grün­dung unver­blümt geäußert:

Unser Ver­bot ist ein har­ter Schlag gegen die rechts­extre­mis­ti­sche Sze­ne. Das Ver­bot zeigt, dass wir auch gegen die geis­ti­gen Brand­stif­ter vor­ge­hen, die ein Kli­ma von Hass und Gewalt gegen­über Geflüch­te­ten und Migran­ten schü­ren und unse­ren demo­kra­ti­schen Staat über­win­den wol­len. Unser Signal ist ganz klar: Wir las­sen nicht zu, dass eth­nisch defi­niert wird, wer zu Deutsch­land gehört und wer nicht. Unser Rechts­staat schützt all die­je­ni­gen, die wegen ihres Glau­bens, ihrer Her­kunft, ihrer Haut­far­be oder auch wegen ihrer demo­kra­ti­schen Hal­tung ange­fein­det werden.

Ver­fas­sungs­schutz, Staats­me­di­en und Ver­bots­mög­lich­kei­ten gegen die Oppo­si­ti­on zu rich­ten, ist nicht juris­tisch abge­si­chert, son­dern war poli­tisch gewollt und wird poli­tisch durch­ge­setzt. Die­se Staats­mit­tel hel­fen dabei, eine Staats­idee umzu­set­zen, die gegen das Volk gerich­tet ist.

Dies funk­tio­niert, weil es ein Ver­wal­tungs- und Voll­stre­ckungs­ab­lauf ist, des­sen Räder­werk sich nicht für poli­tisch, son­dern für staat­lich neu­tral hält. Wir haben es mit der Bana­li­tät der Zustän­dig­keit und des Ablaufs zu tun.

Die Poli­zei­be­am­ten, die heu­te früh Elsäs­ser im Bade­man­tel stell­ten, die Behör­de, die zuvor die Medi­en infor­miert hat­te, die Medi­en­ver­tre­ter, die der wehr­haf­ten Demo­kra­tie bei ihrer Arbeit zuschau­ten – sie alle funk­tio­nie­ren und wür­den, gefragt, erklä­ren, daß sie nicht poli­tisch gehan­delt haben. Ihrem Selbst­ver­ständ­nis nach gehor­chen sie Anord­nun­gen und Befeh­len und sind Glie­der einer Kette.

Elsäs­ser irr­te, als er vor Jah­ren dach­te, Poli­zei und Bun­des­wehr könn­ten im Sin­ne des Wider­stands­rechts mit Erfolg zur Befehls­ver­wei­ge­rung auf­ge­ru­fen wer­den. Sie zer­schla­gen Tei­le der Oppo­si­ti­on und wür­den dies auch tun, kämen die Anord­nun­gen von der ande­ren Sei­te des poli­ti­schen Spektrums.

5. Der soge­nann­te Rechts­staat schützt den Bür­ger im ent­schei­den­den Moment vor gar nichts.

Die Macher des Com­pact-Maga­zins erfah­ren nun am eige­nen Lei­be, daß der Rechts­staat nie prä­ven­tiv schützt, son­dern nur ein­klag­ba­re Rech­te sug­ge­riert. Die­se Lek­ti­on konn­te spä­tes­tens wäh­rend der Coro­na-Maß­nah­men­jah­re jeder ler­nen, der etwas ler­nen und Phra­sen auf ihren Gehalt hin abklop­fen wollte.

Rechts­mit­tel gegen staat­li­che Will­kür ein­zu­le­gen, ist ein zutiefst demü­ti­gen­der Vor­gang. Die Ver­ses­sen­heit auf die Recht­mä­ßig­keit von Hand­lun­gen ist eine deut­sche Manie. Sie läßt uns Irr­tum wahr­neh­men, wo poli­ti­scher Wil­le am Werk ist. Sie geht von einem Rechts­frie­den aus, den es im Poli­ti­schen nicht geben kann.

Schutz vor Will­kür in der Ver­fol­gung rech­ter Struk­tu­ren kön­nen nur ver­än­der­te Macht­ver­hält­nis­se bieten.

6. Soli­da­ri­tät ist ein Wort, das sich leicht daher­sa­gen läßt.

Stand with Ukrai­ne und Stand with Isra­el sind Slo­gans jenes Gra­tis­mutes, der es einem erlaubt, ein­fach so wei­ter­zu­le­ben wie bis­her. Nie­mand in Deutsch­land hat auf­grund die­ses Bekennt­nis­ses sein Leben geän­dert, und die paar Dut­zend Män­ner und Frau­en, die sich tat­säch­lich an die Sei­te derer stell­ten, denen die Paro­le gilt, fal­len nicht ins Gewicht.

Sol­che “Soli­da­ri­tät” zu äußern heißt, das gute Gefühl ein­zu­heim­sen und die Kos­ten der All­ge­mein­heit auf­zu­bür­den – das war schon wäh­rend der Flücht­lings­ka­ta­stro­phe so, das wird immer wie­der so sein.

Stand with Com­pact – was hie­ße das? Es hie­ße, das Ver­bot nicht zu akzep­tie­ren. Das kann für jeden, der es äußert, gefähr­lich inso­fern wer­den, als es wei­te­ren Ver­bo­ten Argu­men­te lieferte.

Jür­gen Elsäs­ser, Paul Klemm und ande­ren unmit­tel­bar Betrof­fe­nen Soli­da­ri­tät zu signa­li­sie­ren – das ist etwas ande­res. Kon­kre­te Unter­stüt­zung ist mög­lich. Sie wird orga­ni­siert wer­den und soll­te in der Hand seriö­ser Ver­mitt­ler lie­gen. Jeder, der vom Ver­bots­ver­fah­ren pro­fi­tie­ren möch­te, ist unerwünscht.

Eine ers­te Mög­lich­keit zur finan­zi­el­len Unter­stüt­zung des mög­li­chen Pro­zes­ses bie­tet sich hier. Der Initia­tor ist seriös.

7. Es hät­te auch den Ver­lag Antai­os und die Zeit­schrift Sezes­si­on tref­fen können.

Wir mei­nen nicht, irgend­et­was bes­ser gemacht zu haben als Com­pact. Wir haben es von Anfang an anders gemacht, zie­len deut­lich weni­ger auf ein brei­te­res Publi­kum, sind nach­denk­li­cher und ins­ge­samt vor­sich­ti­ger mit Prognosen.

Aber uns wird eine ande­re Art des Ein­flus­ses auf die gesam­te oppo­si­tio­nel­le Sze­ne nach­ge­sagt, als Com­pact ihn hat­te, und Fae­ser hat uns neben drei ande­ren Pro­jek­ten als eines der­je­ni­gen mar­kiert, die man als “geis­ti­ge Brand­stif­ter” aus dem Ren­nen neh­men sollte.

Wir haben unse­ren Ver­ein vor einem hal­ben Jahr auf­ge­löst und zwei Unter­neh­mer­ge­sell­schaf­ten (UG haf­tungs­be­schränkt) gegrün­det. Dem liegt die Über­le­gung zugrun­de, daß die Defi­ni­ti­on des Ver­eins eine „Mehr­heit natür­li­cher oder juris­ti­scher Per­so­nen“ vor­aus­setzt. Das heißt auto­ma­tisch, daß eine Ein-Mann-UG im Umkehr­schluß kein Ver­ein sein kann, weil es am Tat­be­stands­merk­mal der Mehr­heit mangelt.

Auch wir sind also nicht frei von der Vor­stel­lung, man kön­ne es dem poli­ti­schen Wil­len der Macht­ha­ber orga­ni­sa­to­risch etwas schwe­rer machen.

Ent­schei­dend ist etwas ganz ande­res: Der Kern des­je­ni­gen, der selb­stän­dig han­delt und einer Idee Gestalt gege­ben hat, ist unver­letz­bar. Wir haben kei­ne Angst vor der Macht und ihrem will­kür­li­chen Ein­satz. Wir sind Zei­ger­pflan­zen. An uns wird etwas deutlich.