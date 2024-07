Compact? Der juristische Befund ist eindeutig.

Also sprach Nan­cy Fae­ser: „Ich habe das Com­pact-Maga­zin ver­bo­ten.“ Darf die das? Nein! Ist das rele­vant? Mal sehen! Und es wird uns ver­ra­ten, wie es um die so oft beschwo­re­ne Rechts­staat­lich­keit der Repu­blik steht.

Der juris­ti­sche Befund ist ein­deu­tig. Das Ver­bot einer Zeit­schrift ist der Regie­rung, zumal der Bun­des­re­gie­rung, nicht erlaubt. Das beginnt schon ganz for­mal damit, daß nach der Kom­pe­tenz­ver­tei­lung zwi­schen Bund und Län­dern das Pres­se­recht Län­der­sa­che ist.

Auch mate­ri­ell ist es ein­deu­tig. Die Pres­se­frei­heit des Arti­kel 5 Grund­ge­setz kennt kei­ne Ver­pflich­tung zur Ver­fas­sungs­treue. Allein das Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt darf zum Schutz der Ver­fas­sungs­ord­nung die Ver­wir­kung von Grund­rech­ten, ein­schließ­lich der Pres­se­frei­heit, anord­nen (Arti­kel 18).

Das Ver­bot der Ver­lags­ge­sell­schaft des Com­pact-Maga­zins beinhal­tet zudem einen Ver­mö­gens­ein­zug der GmbH, wodurch die Gesell­schafts­an­tei­le wert­los wer­den – eine kla­re Ent­eig­nung. Ent­schä­di­gungs­lo­se Ent­eig­nun­gen, zumal aus poli­ti­schen Grün­den, ver­bie­tet Arti­kel 14.

Die Berufs­frei­heit des Arti­kel 12 ist im Hin­blick auf die Redak­teu­re eben­falls betrof­fen, ohne daß sich das Innen­mi­nis­te­ri­um auch nur ansatz­wei­se um die dafür not­wen­di­gen Anfor­de­run­gen küm­mern wür­de. Schließ­lich besteht eine gefes­tig­te Recht­spre­chung des Euro­päi­schen Gerichts­hofs für Men­schen­rech­te zu Zei­tungs­schlie­ßun­gen in der Tür­kei, die nach dor­ti­gem Recht – anders als in der Bun­des­re­pu­blik – mög­lich sind. Der Men­schen­rechts­ge­richts­hof hat dem mas­si­ve Hin­der­nis­se ent­ge­gen­ge­setzt, die auf den Com­pact-Fall über­tra­gen das Fae­ser-Ver­bot unmög­lich machen.

Fae­ser begrün­det ihr Ver­bot mit dem Ver­eins­recht. Die Ver­ei­ni­gungs­frei­heit des Arti­kel 9 ent­hält tat­säch­lich die Bestim­mung, daß sol­che Ver­ei­ni­gun­gen, die sich gegen die ver­fas­sungs­mä­ßi­ge Ord­nung rich­ten, auf­ge­löst wer­den kön­nen. Ver­ei­ni­gun­gen im Sin­ne des Arti­kels 9 Grund­ge­setz erfas­sen alle Zusam­men­schlüs­se von Per­so­nen, unab­hän­gig von der Rechts­form, also theo­re­tisch auch eine GmbH. Nur: Das Ziel Fae­sers war ja nicht die GmbH, son­dern die Zeit­schrift. Und das sagen sowohl sie wie ihre Cla­queu­re ganz offen und unge­niert: „Ich habe das Com­pact-Maga­zin verboten“.

Es geht ihr expli­zit nicht um die Tätig­keit der GmbH, also den übli­chen Geschäfts­be­trieb von Papier ein­kau­fen, Per­so­nal bezah­len bis Steu­er­erklä­run­gen abge­ben. Son­dern es geht um die Zeit­schrift, und die ist nun ein­mal von der Pres­se­frei­heit geschützt, und neben­bei von der Eigen­tums­ga­ran­tie und der Berufsfreiheit.

Die Ein­schrän­kung der Ver­ei­ni­gungs­frei­heit soll die Tätig­kei­ten von als ver­fas­sungs­feind­lich ein­ge­stuf­ten Ver­ei­nen ver­hin­dern, also Zusam­men­künf­te, Schu­lun­gen, Abspra­chen. Wenn sol­che Ver­ei­ne Mit­glie­der­zei­tun­gen zur inter­nen Kom­mu­ni­ka­ti­on füh­ren, erwischt es die­se auch. Aber nichts davon trifft auf das Com­pact-Maga­zin und sei­ne Ver­lags-GmbH zu: Die­se ver­treibt ein sich an jeder­mann gerich­te­tes Pres­se­er­zeug­nis auf dem frei­en und jeder­mann offe­nen Markt. Das Ver­eins­recht ist auf die­se Tätig­keit selbst bei größ­ter juris­ti­scher Krea­ti­vi­tät nicht anwendbar.

Das mag man sich aus fol­gen­der Par­al­lel­über­le­gung noch­mals ver­deut­li­chen: Wenn Jür­gen Elsäs­ser das Maga­zin als Ein­zel­un­ter­neh­mer her­aus­ge­ge­ben hät­te, dann könn­te man nach Fae­sers Auf­fas­sung nichts tun, sobald er es aber über eine Kapi­tal­ge­sell­schaft ver­treibt, soll es durch ein­fa­chen Bescheid ver­bo­ten wer­den kön­nen – daß das Aus­maß der Pres­se­frei­heit an der Rechts­form des Ver­le­gers lie­gen soll, ist eine ersicht­lich absur­de Rechtsauffassung.

So ein­deu­tig der Befund ist, so unsi­cher die Kon­se­quen­zen. „Auc­to­ri­tas, non veri­tas facit legem“, und in der kon­kre­ten Aus­for­mung des libe­ra­len Staa­tes bedeu­tet das: Gerich­te, nicht Argu­men­te bestim­men das Gesetz.

Gerich­te ent­schei­den nicht im luft­lee­ren Raum, son­dern sind in poli­ti­sche Zwän­ge ein­ge­bun­den und neh­men Rück­sicht. Die deut­sche Vor­stel­lung vom über jedem nicht-juris­ti­schen Ein­fluß ste­hen­den Rich­ter, der durch Über­wer­fen der Robe aus sei­nen sozia­len Bin­dun­gen und Prä­gun­gen her­aus­ge­nom­men wird, ja qua­si ein ande­rer Mensch wird und als poli­tisch blin­der Jura-Com­pu­ter urteilt, war schon immer mehr Roman­tik als Rea­li­tät. Nach dem Total­ver­sa­gen der Ver­wal­tungs­ge­richts­bar­keit im Ange­sicht der Coro­na-Maß­nah­men ist sie bes­ten­falls naiv.

Obwohl der recht­li­che Befund ein­deu­tig ist, kön­nen wir daher nicht vor­her­sa­gen, wie es vor den Gerich­ten wei­ter­geht. Lehr­buch­mä­ßig müss­te das zustän­di­ge Bun­des­ver­wal­tungs­ge­richt bin­nen weni­ger Wochen per Eil­ent­schei­dung nach § 80 der Ver­wal­tungs­ge­richts­ord­nung die sofor­ti­ge Voll­zieh­bar­keit des Com­pact-Ver­bots auf­he­ben. Die Zeit­schrift dürf­te für die Dau­er des Haupt­sa­che­ver­fah­rens wei­ter erscheinen.

Denk­bar ist aber auch, daß die­ser Eil­rechts­schutz ver­wehrt wird und dann erst in Mona­ten, gar Jah­ren irgend­ein Gericht – Bun­des­ver­wal­tungs­ge­richt, Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt, Euro­päi­scher Men­schen­rechts­ge­richts­hof – Com­pact recht gäbe. Durch die­se Zwangs­pau­se aber wäre das Maga­zin mas­siv geschä­digt, und Fae­sers Macht­miß­brauch wäre erfolg­reich gewe­sen. Effi­zi­en­ter Rechts­schutz wäre dann ver­wei­gert wor­den, und ohne den ist der gan­ze Ver­weis auf die Rechts­la­ge wertlos.

Den worst case, daß die Gerich­te Fae­sers Akt des Unrechts gut­hei­ßen, kann ich mir nicht vor­stel­len, will ihn aber nach den Erfah­run­gen bei Coro­na auch nicht ausschließen

„Der libe­ra­le Rechts­staat lebt von Vor­aus­set­zun­gen, die er selbst weder schafft noch erhält“ lau­tet das berühm­te Dik­tum des ehe­ma­li­gen Ver­fas­sungs­rich­ters Ernst-Wolf­gang Böcken­för­de. Der libe­ra­le Staat ist gegen­über sei­nen vor­kon­sti­tu­tio­nel­len Vor­aus­set­zun­gen blind – zum Bei­spiel für die eth­nisch-kul­tu­rel­le Zusam­men­set­zung des Volkes.

Die poli­ti­schen Her­aus­for­de­run­gen unse­rer Zeit sind aber die dra­ma­ti­schen Wan­de­lungs­pro­zes­se die­ser vor­kon­sti­tu­tio­nel­len Vor­aus­set­zun­gen. Ist der Staat die­sen gegen­über wirk­lich blind, so läßt er die poli­ti­schen und publi­zis­ti­schen Akteu­re um sie kämp­fen und beschränkt sich auf die Rol­le des Schieds­rich­ters und Wah­rers sei­ner Inte­gri­tät wie der indi­vi­du­el­len Frei­hei­ten der Einzelnen.

Fae­ser & Co sind aber nicht blind, son­dern sie miß­brauchen den Staat als Kampf­in­stru­ment im Rin­gen um die vor­kon­sti­tu­tio­nel­len Voraussetzungen.

Was wir erwar­ten kön­nen ist nicht, daß der Staat uns poli­tisch hilft, aber daß er sich an sei­ne eige­nen Regeln hält. Exakt das tut er bei Com­pact nicht. Von Fae­ser war nichts ande­res zu erwar­ten. Ob es noch Rich­ter gibt, die auch bei Sor­gen um die eige­ne Kar­rie­re bereit sind, das libe­ra­le Recht gegen sei­nen links­ra­di­ka­len Miß­brauch zu ver­tei­di­gen, wer­den wir nun sehen. Es wird uns zei­gen, wo wir ste­hen und dem­entspre­chend, wie wir wei­ter zu arbei­ten haben.