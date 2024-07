Wie weiter in der psychosomatischen Republik?

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Einer­seits, in offi­zi­el­ler Wahr­neh­mung, erscheint Deutsch­land als ein poli­tisch zur Zufrie­den­heit ver­pflich­te­tes Land. Es wur­de für immer mehr „Teil­ha­be“ und „Gerech­tig­keit“, ins­be­son­de­re ja „Bil­dungs­ge­rech­tig­keit“ gesorgt; die Idee der „Inklu­si­on“ bestimmt nicht nur die Schu­len, son­dern im Sin­ne von „Anti­dis­kri­mi­nie­rung“ die Gesamtgesellschaft.

Wer sozi­al oder „sozi­al­räum­lich“ benach­tei­ligt ist, der darf sich als Haupt­kli­ent der Regie­rung ver­ste­hen. Ein „Start­chan­cen­pro­gramm“ weist das neu­er­lich nach. Viel mehr als man sich als ver­meint­lich Benach­tei­lig­ter selbst bewe­gen muß, wird man abge­holt und durch­ge­för­dert. Man sehe sich die kit­schi­gen Beglü­ckungs­bil­der im Netz der Regie­rungs­pro­pa­gan­da dazu an.

Wir soll­ten eine Insel der Glück­se­li­gen sein. Auf der bewähr­ten kapi­ta­lis­ti­schen Basis ent­wi­ckel­te sich eine Art sozia­lis­ti­scher Über­bau, in dem man „Bedar­fe“ anmel­den kann, der aber zuneh­mend ideo­lo­gisch in die Pflicht nimmt. Migran­ten- und Ukrai­ner­ver­sor­gung hat man gefäl­ligst gut­zu­hei­ßen, und schon das Auf­ru­fen eines „eth­ni­schen Volks­be­griffs“ gilt als har­ter Ver­stoß gegen den Arti­kel I des Grund­ge­set­zes, mit­hin gegen nicht weni­ger als die Menschenwürde.

Zudem gibt sich die Ber­li­ner Repu­blik immer „viel­fäl­ti­ger“, immer „bun­ter“, immer „diver­ser“, trotz heil­lo­ser Über­al­te­rung immer erfri­schen­der, ins­be­son­de­re über die super­coo­len, regen­bo­gen­bun­ten CSD-Events und Wir-sind-mehr-Par­tys der „Anstän­di­gen“; und es gibt eine Viel­zahl Dar­stel­lun­gen von jun­gen Jubel­scha­ren und deren „Kampf für Demo­kra­tie“, zu dem „Die Toten Hosen“, Her­bert Grö­ne­mey­er und Sebas­ti­an Krum­bie­gel auf­spie­len, Künst­ler, die sich frü­her alter­na­tiv bis anti­bür­ger­lich gaben, heu­te aber betont staats­nah, ja staats­hö­rig auf­tre­ten, zumal sich ihr Staat, so wie sie selbst, als links­ori­en­tiert ver­steht, um gegen rechts aus­tei­len zu können.

Folgt man den Staats­me­di­en, so leben wir geschichts­voll­endet in der bes­ten aller mög­li­chen Wel­ten, bestimmt von „Acht­sam­keit“, „Respekt“, „Tole­ranz“ und „Soli­da­ri­tät“. Was für polit­ro­man­ti­sche Phra­sen doch!

Ande­rer­seits jedoch scheint das Land von einer expres­sio­nis­tisch anmu­ten­den Welt­ende-Krank­heit geschla­gen: Seit der soge­nann­ten Coro­na-Pan­de­mie nahm der Kran­ken­stand nicht ab, er ver­harrt auf hohem Niveau und steigt eher, aus­ge­löst nicht zuletzt vom Kom­fort sich tele­fo­nisch krank­schrei­ben zu lassen.

Der „Nord­ku­rier“ schreibt:

Laut Sta­tis­tik kam von Janu­ar bis Juni im Nord­os­ten jeder bei der DAK ver­si­cher­te Beschäf­tig­te im Durch­schnitt auf 12 Fehl­ta­ge. Für das gesam­te Jahr 2023 war ein Durch­schnitts­wert von 11 Tagen ermit­telt wor­den. Rein rech­ne­risch waren laut DAK jeden Tag 66 von 1000 Arbeit­neh­me­rin­nen und Arbeit­neh­mern krank­ge­schrie­ben. Der Kran­ken­stand habe in Meck­len­burg-Vor­pom­mern mit 6,6 Pro­zent somit leicht über dem Niveau des Vor­jah­res gelegen.

Ein Land mit sol­chem Kran­ken­stand kann nicht intakt sein.

Wes­halb sind alle so kaputt? Obwohl gefühlt der öffent­li­che Dienst im Home­of­fice nicht an Über­ar­bei­tung lei­den dürf­te, appel­liert die DAK-Lan­des­chefin ganz ernst­haft, der Streß­fak­tor müs­se gemin­dert wer­den. Der signi­fi­kan­te Anstieg des Kran­ken­stan­des wür­de näm­lich von „Depres­sio­nen, Anpas­sungs­stö­run­gen und ande­ren psy­chi­schen Erkran­kun­gen“ aus­ge­löst. Ins­be­son­de­re die psych­ia­trisch beding­ten Krank­schrei­bun­gen, so der „Nord­ku­rier“, ver­ur­sach­ten in der ers­ten Jah­res­hälf­te mehr als 202 Fehl­ta­ge je 100 Versicherte.

Die DAK-Che­fin dia­gnos­ti­ziert: Die Beschäf­tig­ten stün­den „ange­sichts von Krieg und Kri­sen aktu­ell beson­ders unter Druck.“

Dies zum Fit­neß­grad der Ber­li­ner Repu­blik, die­sem Land der Pati­en­ten. Es braucht nicht unmit­tel­bar exis­ten­zi­el­le Bedro­hun­gen, etwa anflie­gen­de Droh­nen und „Putin ante por­tas!“, um die­se Volks­krank­hei­ten aus­zu­lö­sen; es reicht offen­bar schon, wenn die Leu­te von den Kri­sen anders­wo nur hören.

Man fragt sich unwill­kür­lich, was in wirk­lich har­ten Zei­ten pas­sie­ren wür­de, außer­halb des woh­li­gen Home­of­fice-Frie­dens. Und wes­halb denn waren die Leu­te in den Acht­zi­gern gesün­der, als ein ato­ma­rer Kon­flikt akut wahr­schein­lich schien? Damals gab es sogar eine gewis­se Wehr­fä­hig­keit, wäh­rend heu­te über zwan­zig Pro­zent der Neu-Sol­da­ten abbre­chen: Offen­bar alles zu hart, ins­be­son­de­re die phy­si­sche und Gefechtsausbildung.

Wie hoch ist eigent­lich der von psy­chi­schem Leid aus­ge­lös­ten Kran­ken­stand im dau­er­be­droh­ten Isra­el? – Ich ver­mu­te dreist, man ist dort resi­li­en­ter oder min­des­tens nach­voll­zie­ba­rer erkrankt, weil es dra­ma­ti­sche Trau­ma­ti­sie­run­gen gibt, von denen man sich hier­zu­lan­de kaum eine Vor­stel­lung machen kann.

Ist es mög­lich, daß die spür­ba­re Dif­fe­renz zwi­schen pene­tran­ter Staats­be­glü­ckung und eige­nem Erle­ben der Wirk­lich­keit all die psy­chi­schen und psy­cho­so­ma­ti­schen Erschöp­fungs­syn­dro­me gar ver­stärkt? Daß es eine Kor­re­spon­denz gibt, einen dia­lek­ti­schen Kon­nex zwi­schen der poli­ti­schen Glücks­ver­ord­nung einer­seits und einem damit kon­tras­tie­ren­den Erle­ben ande­rer­seits? Streßt es, von Staats wegen zur Zufrie­den­heit ver­ur­teilt zu sein und sich mit dem ein­dring­lich mora­li­sie­ren­den Polit-Estab­lish­ments iden­ti­fi­zie­ren zu müssen?

Oder ist es bereits die intui­tiv emp­fun­de­ne geis­ti­ge und vita­le Sta­gna­ti­on, ja Retar­die­rung, die von der for­cier­ten Agi­ta­ti­on und Pro­pa­gan­da mit ihren all­ge­gen­wär­ti­gen Paro­len eher ver­stärkt wird?

Ruft das grün­op­ti­mis­ti­sche und berufs­ju­gend­li­che Dau­er­lä­cheln der Funk­tio­nä­re mitt­ler­wei­le umge­kehrt eine melan­cho­li­sche Grund­ge­stimmt­heit bei den Regier­ten her­vor? Sorgt das Gefühl all­zu vie­ler, trotz der Demo­kra­tie-Fes­ti­vals all­zu wenig bewe­gen zu kön­nen, für eine gefähr­li­che Läh­mung? – In die­ser Hin­sicht phä­no­me­nal der laten­ten Depres­si­vi­tät in der End-DDR ver­wandt, die gleich­falls am Gefäl­le zwi­schen offi­zi­el­ler Sozia­lis­mus-Glück­se­lig­keit und der bedrü­cken­den Rea­li­tät litt. Wäh­rend der kri­ti­sche Dis­kurs ver­hin­dert wur­de, for­der­te das SED-Regime Bekennt­nis­se und Hul­di­gun­gen ein.

Man kann die Sys­te­me nicht gleich­set­zen, aber die Phä­no­me­ne gleich sich: Ver­zwei­fel­ter ideo­lo­gi­scher Zweck­op­ti­mis­mus trifft auf still kopf­schüt­teln­de Resignation.

Ins­be­son­de­re die Kin­der- und Jugend­psych­ia­trien sind über­voll. Alles wegen hoch­sen­si­bler „Schnee­flöck­chen“, „Eier­scha­len-Schä­del“ und lauchi­ger Weich­ei­er? Und dies trotz einer Schu­le, die sich, zumal als päd­ago­gisch hoch­ge­prie­se­ne Ganz­tags­schu­le, nie so schü­ler­ge­recht und inklu­siv ver­stand wie gegenwärtig?

Bit­ter komisch, daß es eine Grup­pe gibt, die noch krän­ker ist als die Schü­ler – aus­ge­rech­net deren Leh­rer näm­lich: Sie sind Meck­len­burg-Vor­pom­mern im Durch­schnitt eine zusätz­li­che Som­mer­fe­ri­en­län­ge lang krank, also sechs Wochen im Jahr. Im Durch­schnitt! Burn-out im sozia­lis­ti­schen Vor­zei­ge-Unter­neh­men Schule.

Man den­ke min­des­tens dar­über nach, daß frü­he­re Gene­ra­tio­nen die Ganz­tags­schu­le eben nicht als Segen, son­dern als unfrei­wil­li­ge Inter­nie­rung und hor­ren­de Zwangs­ver­ein­nah­mung emp­fun­den hät­ten. Wir jeden­falls stürm­ten mit dem letz­ten Klin­gel­zei­chen joh­lend aus dem Schul­haus Rich­tung Frei­heit, Aben­teu­er und Risi­ko … – Und selbst die gegen Vier­tel nach eins auf­at­men­den Leh­rer emp­fan­den das als nur natür­lich, gesund und normal.

Auf uns war­te­ten Erleb­nis und Bewäh­rung. Die erwach­se­nen Auto­ri­tä­ten schärf­ten uns ein: Ihr wer­det gebraucht! Und so saßen wir bei­spiels­wei­se schon als Jugend­li­che auf dem Trak­tor und hal­fen bei der Ern­te … Damals mein­ten die Alten stark ver­kür­zend, wer von psy­chi­schen Pro­ble­men rede, der hät­te ein­fach zu wenig zu tun oder zu viel Zeit. Daß Arbeit nun gleich das Leben ver­süß­te, sahen wir zwar gar nicht so, aber: Wir arbei­te­ten. Das war unse­re Art der „Teil­ha­be“, ohne daß es dafür die­sen ste­ri­len Begriff gege­ben hätte.

Neben­bei: Nicht nur die Rate der kin­der- und jugend­psych­ia­tri­schen Erkran­kun­gen wächst, son­dern par­al­lel dazu die Kin­der- und Jugend­kri­mi­na­li­tät – in Meck­len­burg-Vor­pom­mern im ver­gan­ge­nen Jahr um fast zehn Pro­zent. Auch das erscheint symptomatisch.

In mei­nem Plat­ten­bau bin ich einer der ganz weni­gen, die mor­gens irgend­wo­hin zur Arbeit auf­bre­chen. Wenn ich mein Rad aus dem Kel­ler hole, ist’s rund­um so still, daß ich selbst mit Bedacht rück­sichts­voll lei­se im Trep­pen­haus bin, um nie­man­den zu stö­ren. Ins­be­son­de­re wäh­rend der Schul­fe­ri­en schläft die gan­ze Banlieue.

Ich sur­re lee­re Stra­ßen und Wege ent­lang. Die gro­ße Zahl der Migran­ten und Bür­ger­geld­ler beginnt den Tag so spät wie ruhig und dann lang­sa­men Schritts Rich­tung Dis­coun­ter. Nicht mal die Dro­gen­dea­ler „süd­län­di­schen Phä­no­typs“ sind unterwegs.

Wer genau ist denn jetzt krank und war­um? Die „Leis­tungs­trä­ger“, von denen es doch immer weni­ger gibt? – Mit­un­ter scheint mir, das gan­ze Land lei­de an Burn­out, und je offen­ba­rer das wird, um so lau­ter trom­meln Minis­te­ri­en und Medi­en, wie wun­der­voll doch alles bestellt ist und was für ein Fest uns die „Demo­kra­tie“ jeden Tag sein könn­te, wenn es bloß die­se ärger­li­che AfD nicht gäbe.