Literarisches Trio beim Sommerfest in Schnellroda

Das Sommerfest in Schnellroda war wieder eine äußerst gelungene Veranstaltung! (Sagen uns die Leute – man selbst kann es ja schwer „objektiv“ beurteilen. Mir schrieben mit Dank für's rauschende Fest unter anderen auch etliche Besucher, mit denen ich schon länger schriftlich in losem Austausch stehe. Das ist deshalb ulkig, weil ich nun immer noch nicht alle persönlich kennenlernte!)

Einer der Pro­gramm­punk­te im „Schäf­chen“ war das „Lite­ra­ri­sche Trio“, das ich nun schon seit vie­len Jah­ren mit Susan­ne Dagen ver­an­stal­te. Es war unse­re 19. Sen­dung, und wenn ich mich recht erin­ne­re, war es die vier­te vor Publi­kum, also auf der Büh­ne und nicht in der fei­nen, klei­nen Buch­hand­lung von Dagen in Loschwitz.

Erneut hat es gro­ßen Spaß gemacht – und NEIN, es ist kei­nes­wegs ver­ein­bart, daß wir uns (meis­tens) kab­beln und zu völ­lig unter­schied­li­chen Beur­tei­lun­gen der Bücher kom­men. Es ist ja so: Jeder von uns, also Susan­ne und ich und der Gast, liest alle drei Bücher, berei­tet aber sei­ne Wahl gründ­li­cher vor. Man refe­riert kurz die Zusam­men­fas­sung, dann folgt die Diskussion.

Als Gast durf­ten wir dies­mal den über­aus muti­gen und sym­pa­thi­schen Influen­cer und You­tuber Feroz Khan (Kanal achse:ostwest) begrü­ßen.

Er (als her­kunfts­mä­ßi­ger Paki­sta­ner selbst Ex-Mus­lim) hat­te den rasan­ten Roman Aus­lö­schung im Gepäck: Isla­mis­ten stür­men eine Kul­tur­ver­an­stal­tung in Ber­lin. Sie füh­ren gegen Polit- und TV-Pro­mis Schau­pro­zes­se, stel­len sie zur Rede – und machen kur­zen Pro­zeß! Giu­sep­pe Gra­cia: Aus­lö­schung – hier bestel­len.

Schau­en Sie, wie Susan­ne und mir das Buch gefiel. Wir selbst stell­ten zusätz­lich fol­gen­de Titel vor:

Phil­ipp Hübl: Moral­spek­ta­kel – hier ein­se­hen und bestellen.

Anna Katha­ri­na Fröh­lich: Die Yacht – hier ein­se­hen und bestellen.

Und hier ist der Mit­schnitt des Lite­ra­ri­schen Tri­os, Fol­ge 19.