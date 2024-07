Kältebad und Katastrophe – ein Text von Jörg Seidel

Kubit­schek sag­te das beschrei­bend, nicht emp­feh­lend, und das ist, denkt man den Satz wei­ter, ein tie­fer Gedan­ke. Er erklärt, wes­halb Deutsch­land auch bis auf Wei­te­res sehen­den Auges in die Kata­stro­phe rennt.

Im Land haben sich solch enor­me Reich­tü­mer ange­sam­melt, Din­ge also, die man ver­lie­ren könn­te, daß die Sor­ge vor dem unmit­tel­ba­ren Ver­lust die vor dem Gesamt­nie­der­gang bei wei­tem über­ragt. Ob Haus, Grund­stück, Ver­mö­gen, Ver­si­che­run­gen, Ren­te, Auto, Beruf, Arzt, Urlaub oder die bür­ger­li­chen Frei­hei­ten, sie alle bin­den die Men­schen an die Aktionslosigkeit.

Was in die­ser Lage getan wer­den kann, ist poli­tisch vor­ge­ge­ben: man kann einer Par­tei bei­tre­ten, alle paar Jah­re wäh­len gehen und schein­ba­re Merk­zet­tel ver­tei­len, man kann leicht auf­müp­fi­ge Feuil­le­to­nis­ten lesen, sich halb­wit­zi­ge Sati­ri­ker anschau­en und viel­leicht auch mal beim Stamm­tisch mit der Faust auf den Tisch hau­en und alles verfluchen.

Aber ändern kann man nichts. Die poli­ti­sche Ohn­macht fin­det kein Ven­til; nicht, weil es nicht genü­gend Wut gäbe, und auch nicht nur, weil kaum öffent­li­che Aus­bruch­mög­lich­kei­ten in wirk­lich rele­van­ten Medi­en­for­ma­ten ange­bo­ten wer­den, son­dern vor allem, weil wir alle an unse­rem mehr oder weni­ger hart Erar­bei­te­ten oder Ererb­ten hän­gen und nicht bereit sind, uns davon unab­hän­gig zu machen. Mas­sen­me­dia­le Indok­tri­nie­rung, sozi­al­staat­li­che Kis­sen – auch wenn sie all­mäh­lich här­ter wer­den – und gele­gent­li­che Zur­schau­stel­lung der mög­li­chen Repres­si­ons­mit­tel bei Unge­hor­sam leis­ten ein Übriges.

Wider­stand ist bei ein­fa­chen, mit­tel­lo­sen, armen, ent­rech­te­ten Men­schen viel wahr­schein­li­cher als in satu­rier­ten Gesell­schaf­ten. Des­halb konn­ten die Ideen von Marx, Engels und Lenin im Gro­ßen gese­hen – auf der Basis der Exis­tenz eines unter unvor­stell­ba­ren Lebens­be­din­gun­gen vege­tie­ren­den Indus­trie­pro­le­ta­ri­ats – „zur mate­ri­el­len Gewalt“ wer­den und des­halb gehen just heu­te noch und im Mikro­sko­pi­schen jene Iren in Dub­lin gegen die poli­tisch ver­ord­ne­te Migra­ti­ons­ak­zep­tanz in ihren her­un­ter­ge­kom­men Vier­teln auf die Stra­ße, deren Distanz zum Boden viel gerin­ger ist als zum Him­mel, und des­halb gibt es auch in jenen Stadt­vier­teln von Leeds Riots, wo der sozia­le Boden­satz aus Rumä­ni­en oder Ban­gla­desch sich konzentriert.

Dabei ist es weni­ger der mate­ri­el­le Reich­tum an sich und sei­ne aktu­el­len Kon­sump­tio­nen, der bin­det, son­dern die Sicher­heit und zukünf­ti­ge Plan­bar­keit des Lebens, die er ver­spricht. Man sagt ja auch, jemand sei finan­zi­ell abge­si­chert, und das heißt: in der Zeit, in der Fer­ne. Die eigent­li­che Wäh­rung des Reich­tums sind nicht Mark, Euro, Dol­lar oder Bit­co­in, son­dern es ist die Aus­sicht auf über­ra­schungs­freie, plan­ba­re Zukunft, es sind die Mög­lich­kei­ten und es ist die gesi­cher­te kom­men­de Zeit.

Es bräuch­te schon die Weis­heit und Gelas­sen­heit eines Jesus, Bud­dha oder Sene­ca, um den Gedan­ken „Dar­um sorgt nicht für mor­gen, denn der mor­gi­ge Tag wird für das Sei­ne sor­gen. Es ist genug, daß jeder Tag sei­ne eige­ne Pla­ge hat“ (Mt. 6,34) als Beru­hi­gung emp­fin­den zu kön­nen. Der moder­ne Mensch ist dadurch cha­rak­te­ri­siert, daß er die­ses Zutrau­en in das Geschick ver­lo­ren hat.

Moder­ne ist ein Ver­wöh­nungs­pro­zeß, „sie will Gegen­wart ohne Trä­nen. Für sie ist Kul­tur der Zustand, wo sich die Fra­ge nach der Her­kunft des Was­sers durch die Exis­tenz von Was­ser­häh­nen beant­wor­tet“. (Slo­ter­di­jk)

Die bun­des­re­pu­bli­ka­ni­sche, ja, die gesam­te west­li­che Gesell­schaft geriet im Coro­na-Wir­bel nicht pri­mär aus Angst vor dem Virus oder aus dem ver­meint­li­chen Ver­lust der bür­ger­li­chen Frei­hei­ten in einen Schock, son­dern weil man plötz­lich begriff – und zwar in allen Gesell­schafts­krei­sen, ins­be­son­de­re in den bes­ser­si­tu­ier­ten –, daß das Leben per se noch immer ein unplan­ba­res Etwas ist. Ob Natur, ob Markt (2008), ob Migra­ti­ons­cha­os (2015) oder ob Krieg …, der­ar­ti­ge Ereig­nis­se machen in immer schnel­le­rer Abfol­ge den Illu­si­ons­cha­rak­ter von Plan­bar­keit und Sicher­heit offenkundig.

Alles kann von heu­te auf mor­gen ver­schwin­den, der Traum vom guten Aus­kom­men bis ans Lebens­en­de und über Gene­ra­tio­nen hin­weg zer­plat­zen. Mehr noch, die­se Fast-Kata­stro­phen brin­gen uns in Erin­ne­rung, daß der Abbruch von Lebens­kon­ti­nui­tä­ten in der gesam­ten Geschich­te der Mensch­heit der Nor­mal­fall war und daß unse­re acht Jahr­zehn­te Frie­den und Pro­spe­ri­tät ein his­to­ri­sches Freak-Ereig­nis darstellen.

Das führt suk­zes­si­ve zu neu­en Hand­lungs­ten­den­zen. Erst wenn Men­schen die Zukunft nicht mehr vor­aus­pla­nen kön­nen, wenn ihnen die eige­ne und die Sicher­heit der ihren abhan­den gekom­men ist, gera­ten sie in Hek­tik, nei­gen zu abrup­ten Ent­schei­dun­gen, las­sen sie sich von Kata­stro­phen­stim­mun­gen über­man­nen, wer­den bereit, das gesi­cher­te Gewe­se­ne einem unsi­che­ren Kom­men­den – gemein­hin als Hoff­nung, Rache oder Revo­lu­ti­on bezeich­net – zu opfern. Sie sind dann bereit, aus Desas­tern oder dro­hen­den Kata­stro­phen zu ler­nen und in die­sem Lern­pro­zeß auch per­sön­li­che Risi­ken einzugehen.

Es bedarf dazu aber einer hin­rei­chend gro­ßen Kata­stro­phe, die ande­rer­seits aber auch nicht zu groß, nicht alles­ver­nich­tend, nicht resi­gna­tiv sein darf. Peter Slo­ter­di­jk stell­te sich in sei­ner frü­her Arbeit „Euro­tao­is­mus“, im Abschnitt „Wie­viel Kata­stro­phe braucht der Mensch?“ die Frage:

Wel­che Grö­ßen­ord­nung müß­te eine Kata­stro­phe haben, ehe von ihr der erwar­te­te all­ge­mei­ne Erkennt­nis­blitz aus­strahlt? Von wel­chem Punkt an wären Kata­stro­phen Evi­denz­grün­de für radi­ka­le men­ta­li­täts­ver­wan­deln­de Einsichten?,

um frei­lich zu dem Schluß zu kom­men, daß

es offen­bar kein quan­ti­ta­ti­ves Maß gibt, das als ‚didak­tisch‘ zurei­chen­de Grö­ße des Unglücks ange­nom­men wer­den könnte.

Das „Coro­na-Deba­kel“ hielt Slo­ter­di­jk an ande­rer Stel­le für das „rich­ti­ge For­mat“, um als „Warn­ka­ta­stro­phe“ (C. F. v. Weiz­sä­cker) wir­ken zu kön­nen – schon drei Jah­re spä­ter kön­nen wir kon­sta­tie­ren, daß dies zu opti­mis­tisch gedacht war.

Die Gat­tung betref­fend, sieht Slo­ter­di­jk jeden­falls kei­ne edu­ka­ti­ve Mög­lich­keit, denn

die Mensch­heit ist a prio­ri lern­be­hin­dert, weil sie kein Sub­jekt ist, son­dern ein Aggregat.

Das dürf­te in Slo­ter­di­jks Les­art auch für Groß-Enti­tä­ten wie Völ­ker gelten.

Vor­aus­ge­setzt, die­se Über­le­gun­gen tref­fen die Rea­li­tät, dann dürf­te Kubit­scheks Idee des „Käl­te­ba­des“ für ein Volk oder eine Nati­on, sofern man es als Kneipp­kur, als Abhär­tung, als Erwe­ckung aus dem Schlum­mer in den wei­chen, war­men Bade­tü­chern ver­steht, eben­so zu den Dampf­fi­gu­ren gehö­ren, die mit Öff­nung der Tür, mit dem Anwer­fen des Ven­ti­la­tors zerstäuben.

Die kom­men­de Käl­te oder Kata­stro­phe, wenn sie geschichts­wirk­sam wer­den soll, wird zuerst zur Ver­ein­ze­lung füh­ren, zum Ret­te-sich-wer-kann und was-er-kann und erst, wenn die her­un­ter­ge­kom­me­nen Par­ti­kel sich erneut als sich Ähn­li­che ver­sam­meln, ent­steht wie­der ein geschichts­re­vo­lu­tio­nie­ren­des Poten­ti­al. Das Leid, die Käl­te muß indi­vi­du­ell und exis­ten­ti­ell erfah­ren wer­den, es muß von vorn, von ganz unten, vom Null­punkt ange­fan­gen wer­den, denn ein biß­chen mehr Käl­te ist immer noch zu warm, ist noch immer ver­tei­di­gungs- und lohnenswert.