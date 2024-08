Schwerin: Sind wirklich WIR Weltkulturerbe?

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Selbst­ver­ständ­lich ist der Titel gerecht­fer­tigt. Schwe­rin, im Welt­krieg wenig zer­stört, ver­fügt vom mit­tel­al­ter­li­chen Dom bis zum im 19. Jahr­hun­dert fer­tig­ge­stell­ten pit­to­res­ken Schloß über einen ganz mar­kan­ten resi­denz­städ­ti­schen Cha­rak­ter, ein­ge­bet­tet in Seen­land­schaft und Endmoränen-Buchenwälder.

Die Poli­tik, vor­weg die mehr schon sozia­lis­ti­sche als nur sozi­al­de­mo­kra­ti­sche rot-rote Schwe­sig-Regie­rung, jubel­te in offen­si­ver Eigen­wer­bung: „Wir sind Kul­tur­er­be!“

Wir? Die lin­ken Funk­tio­nä­re igno­rie­ren, daß sich die­ses Erbe Zei­ten und Kräf­ten ver­dan­ken, die ihnen ansons­ten als poli­tisch extrem miß­li­e­big gelten.

Im Groß­her­zog­tum gab es weder Ver­fas­sung noch Demo­kra­tie noch Wahl­recht. Bei­de Fürs­ten­tü­mer, neben dem grö­ße­ren Meck­len­burg-Schwe­rin das klei­ne­re Meck­len­burg-Stre­litz, blie­ben bis 1918 rei­ne Stän­de­staa­ten. Und form­ten eben den­noch oder eher genau des­we­gen eine Ästhe­tik aus, die in Zei­ten von „Demo­kra­tie“, „Tole­ranz“ und „Viel­falt“ nicht vor­stell­bar erscheint. Sie bewahr­ten trotz poli­ti­scher Ana­chro­nis­men ihre eigen­staat­li­che Exis­tenz im Deut­schen Bund und sogar im Deut­schen Reich ab 1871. In der Wei­ma­rer Repu­blik blie­ben sie Frei­staa­ten. Der Stolz auf die­se Eigen­stän­dig­keit spie­gelt sich in deren Repräsentation.

Die jetzt das his­to­ri­sche Bau­ensem­ble all­zu selbst­ver­ständ­lich nut­zen­de demo­kra­ti­sche Herr­schaft ist zur Schaf­fung von Welt­erbe-Wer­ten nicht in der Lage; sie ver­wal­tet eher schlecht als recht die Dau­er­kri­se eines der ärms­ten Bun­des­län­der und betreibt mit steu­er­li­chen Bun­des­mit­teln par­tei­po­li­ti­sche Kli­en­tel­po­li­tik zum eige­nen Vorteil.

Dem Jahr­hun­dert nach der Novem­ber­re­vo­lu­ti­on hat Schwe­rin kaum künst­le­ri­schen und gar kei­nen archi­tek­to­ni­schen Zuge­winn zu dan­ken, im Gegenteil.

Das Schwe­ri­ner Schloß wur­de nach der Wie­der­ver­ei­ni­gung Sitz des meck­len­bur­gi­schen Land­tags. Eben des­we­gen wur­de es erhal­ten und restau­riert. Gut so!

Nur wird kaum je ein Par­la­men­ta­ri­er dar­über nach­sin­nen, daß das Ambi­en­te, in dem er sei­ne Zeit ver­sitzt, für die Fürs­ten­herr­schaft der sla­wisch­stäm­mi­gen Pri­bis­li­den steht, eben­so wie das Schloß Lud­wigs­lust, Resi­denz von 1763 bis 1837, Schloß Güs­trow, Herr­schafts­ort im 16. und 17. Jahr­hun­dert, und das Schloß Neu­stre­litz, von 1731 bis 1918 Resi­denz der Stre­lit­zer Her­zö­ge und am 30. April 1945 kata­stro­pha­ler­wei­se ein Opfer der Brand­stif­tung. Ande­re Schlös­ser und reprä­sen­ta­ti­ve Häu­ser kom­men hin­zu, unter ande­rem das Schloß Wilig­rad im Stil der Neorenaissance.

Das gera­de neu gebil­de­te Bun­des­land Meck­len­burg-Vor­pom­mern hat­te sich bereits 1995 mit einer famo­sen Aus­stel­lung geschmückt, die ein­ma­lig gewe­sen sein dürf­te – „1000 Jah­re Meck­len­burg und Pom­mern, Geschich­te einer euro­päi­schen Regi­on“. Der Kata­log die­ser Aus­stel­lung kann als ein Stan­dard­werk der Lan­des­ge­schichts­schrei­bung gel­ten und ist als biblio­phil gear­bei­te­ter Hinstorff-Band nur­mehr anti­qua­risch zu haben. In den libe­ra­len Neun­zi­gern konn­te ich maß­geb­lich an der Aus­stel­lung wie am Kata­log mit­ar­bei­ten, heu­te blie­be mir das aus poli­ti­schen Grün­den verwehrt.

Damals wie heu­te ging es dem Bun­des­land dar­um, sich gera­de ange­sichts sozi­öko­no­mi­scher Schwie­rig­kei­ten über die Schau sei­nes ein­drucks­vol­len Erbes auf­zu­wer­ten. Man wählt dafür die bau­li­chen und künst­le­ri­schen Zeug­nis­se einer Ära, die man ansons­ten ver­kür­zend als reak­tio­när ver­un­glimpft, ohne sich zu fra­gen: Wes­halb war eine stän­de­staat­lich-lan­des­fürst­li­che Herr­schaft in der Lage, kul­tu­rel­le Zeug­nis­se zu hin­ter­las­sen, denen die Lan­des­de­mo­kra­tie nichts Ver­gleich­ba­res an die Sei­te stel­len kann?

Sicher, ges­tern wie heu­te ver­dan­ken sich Charme und Pracht von Herr­schafts­sym­bo­len der har­ten Arbeit ein­fa­cher Leu­te, wie sie der meck­len­bur­gi­sche Dich­ter Fritz Reu­ter (1810–1874) beschrieb. Und fin­di­gen Köp­fen wie dem für Schwe­rin maß­geb­li­chen Archi­tek­ten Georg Adolph Demm­ler (1804–1886).

Und damals wie heu­te gel­ten die ein­fa­chen Leu­te wenig, so wie die Künst­ler und Bau­meis­ter still hin­ter die Herr­schen­den zurück­zu­tre­ten haben. Im Ruhm son­nen sich die, für die Resi­den­zen erbaut wur­den, nicht jene, die sie gebaut haben. Ber­tolt Brechts Gedicht „Fra­gen eines lesen­den Arbei­ters“ beschreibt dies sehr tref­fend. Wir wis­sen von den Skla­ven, die die Akro­po­lis schu­fen, so wenig wie von den Leib­ei­ge­nen, die Peters­burg in die bal­ti­schen Sümp­fe bauten.

Und den­noch: Die eins­ti­gen Herr­schafts­or­te boten sym­bol­träch­ti­ge Iden­ti­fi­ka­ti­ons­mög­lich­kei­ten für auf­stre­ben­de Natio­nen. Sie bil­de­ten ganz maß­geb­lich eine Viel­falt von Iden­ti­tä­ten aus, die ver­meint­lich moder­ne Demo­kra­ten zuguns­ten von Glo­ba­li­sie­rung und Welt­bür­ger­schaft sowie im Sin­ne „uni­ver­sel­ler“ Wer­te schlei­fen wollen.

Die rei­che, aber ver­lo­re­ne Viel­ge­stalt war genau das Gegen­teil der gegen­wär­tig phra­sen­haft beschwo­re­nen „Viel­falt“. Die Bunt­heit all der Tei­le des Hei­li­gen Römi­sches Rei­ches deut­scher Nati­on dürf­te für die Bun­des­re­pu­blik und „Euro­pa“ uner­reich­bar sein, eben­so wie die künst­le­ri­schen, lite­ra­ri­schen und phi­lo­so­phi­schen Leis­tun­gen, die einst dafür stan­den. Ver­brei­tert und ver­flacht, in blo­ßer Men­ge gebläht fin­det sich aller­lei, ver­tieft kaum etwas.

Sind wir unse­res rei­chen deut­schen und euro­päi­schen Erbes noch wür­dig? Trotz tech­ni­scher Errun­gen­schaf­ten, trotz Lebens­kom­fort und Kon­su­mis­mus mutet unse­re Gegen­wart ideell wie eine Schrumpf­form, wie ein Rest­be­stand des Ver­gan­ge­nen an, wobei auf bele­ben­de Impul­se kaum zu hof­fen ist. Die Euro­päi­sche Zen­tral­bank kann die Idee und Bin­de­kraft des christ­li­chen Abend­lan­des nun mal nicht ersetzen.

Die dumm­dreist for­sche Behaup­tung „WIR sind Welt­erbe!“ offen­bart jene mit his­to­ri­scher Igno­ranz ein­her­ge­hen­de Bor­niert­heit, die für kei­ne Epo­che so kenn­zeich­nend gewe­sen sein dürf­te wie für die jetzige.

Die Schwe­ri­ner Regie­rungs-Entou­ra­ge um Manue­la Schwe­sig kann für sich gera­de nicht in Anspruch neh­men, an die­ses Erbe irgend­wie anzu­schlie­ßen, abge­se­hen davon, daß sie – bei ansons­ten aus­ufern­der Ver­schwen­dung – öffent­li­che Gel­der sinn­voll in Restau­rie­run­gen und in ein Welt­erbe-Bewer­bungs­bü­ro inves­tier­te. Von meck­len­bur­gi­scher Lan­des­ge­schich­te wird die­se Trup­pe im Detail wenig wis­sen. Sie kann damit nichts anfangen.

Wenn Par­la­men­ta­ri­er, denen nichts über Demo­kra­tie geht (oder über das, was sie dafür hal­ten), eine fürst­lich-groß­her­zog­li­che Kulis­se als ange­mes­sen für ihren Tagungs­ort emp­fin­den, dann sagt das eine Men­ge – über ihr eit­les Selbst­ver­ständ­nis etwa, ihren Hang zu baro­cker Lebens­wei­se und dem Wohl­ge­fühl, auf Kos­ten der arbei­ten­den Men­schen qua­si majes­tä­tisch in einem Schloß resi­die­ren zu dür­fen, obwohl sie mit der Herr­schaft und dem Staats­den­ken, das die­ses Schloß her­vor­brach­te, ansons­ten nichts zu tun haben wol­len und die­se Ver­gan­gen­heit abqualifizieren.

Dabei setz­te die ver­meint­lich vor­mo­der­ne groß­her­zog­li­che Regent­schaft in Meck­len­burg auf Tugen­den, die von der Demo­kra­tie ver­ges­sen wur­den – Spar­sam­keit etwa, Ver­ant­wor­tungs­emp­fin­den, Wür­di­gung sub­stan­ti­el­ler Wer­te, Erhalt des Bestehen­den, Maß und Demut. Vor allem: Mehr sein als scheinen!

Wenn ich auf das Schwe­ri­ner Schloß zurad­le, den­ke ich oft: Was wür­de wohl der letz­te Groß­her­zog zu den par­la­men­ta­ri­schen Eitel­kei­ten sagen, die sich in sei­nem eins­ti­gen Inte­ri­eur ein­ge­rich­tet haben? Auf der Schloß­kup­pel jeden­falls ist der ver­gol­de­te Erz­engel Micha­el dabei zu sehen, wie er unter sich das Böse besiegt.