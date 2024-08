Schüler wollen echte Lehrer

Ja, vor nicht all­zu lan­gen Zei­ten labo­rier­ten jun­ge Leu­te an “Schul­streß”. Es sagt mir durch­aus was. Mir selbst ist die eige­ne Schul­zeit in so leben­di­ger Erin­ne­rung, daß ich min­des­tens wöchent­lich davon träu­me – mit drei Jahr­zehn­ten Abstand! Immer wie­der muß ich das Abi (oder das Staats­examen, meist ist es eins) nach­ho­len. Ich bin traum­er­fah­ren, weil mich das Phä­no­men Traum seit Jugend­zei­ten fas­zi­niert. Sprich, ich kann längst „luzi­de“, d.h. steu­ernd träu­men – aber der nächt­li­che Prü­fungs­streß bleibt. Immer wie­der ste­he ich leer, mit Lücken, vor Lehrern.

Hans Gie­ben­rath hat­te min­des­tens zwei emi­nent (über-) for­dern­de Leh­rer. Hes­se schrieb sei­nen Roman lan­ge, bevor es das Phä­no­men der „Snow­flakes“ gab: jun­ge Leu­te, die vor gerings­ten Her­aus­for­de­run­gen zusammenbrechen.

Unse­re Schnee­flöck­chen von heu­te kol­la­bie­ren, wenn ein fal­sches Pro­no­men benutzt wur­de oder wenn har­te Tat­sa­chen ohne „Trig­ger­war­nung“ aus­ge­spro­chen wer­den. Zu Hes­ses Zei­ten, vor 120 Jah­ren, herrsch­te ein ganz ande­rer Drill!

Ich wuchs wohl in einer Dazwi­schen­zeit auf. Mit Hot Pants oder “Spa­ghet­ti­trä­gern” (wie das wohl heu­te heißt?) wur­de man nach Hau­se geschickt, zum Umzie­hen. Geschla­gen wur­de längst nicht mehr, gebrand­markt aber durch­aus. Und im Klas­sen­buch (ich war Klas­sen­buch­be­auf­trag­te) stan­den bei­de Eltern­tei­le mit Beruf. Ich fand´s höl­lisch interessant.

Ob es eine prä­gen­de Leh­rer­ge­stalt gab? Nein, nicht „eine“, son­dern min­des­tens drei, eher vier oder fünf! Natür­lich die weni­gen, die noch (und stets mit lei­den­schaft­li­chem päd­ago­gi­schen Eros) Fron­tal­un­ter­richt prak­ti­zier­ten und nie­mals “Grup­pen­ar­beit”.

Von den schreck­li­chen Leh­rern, den unbe­hol­fe­nen, den Mies­ma­chern träu­me ich nie. Sie sind wie abge­hakt. Die Päd­ago­gen aber (etli­che davon weib­lich – und übri­gens Non­nen), die damals Weg­be­rei­ter für mich waren, sind mir dauerpräsent.

Der Deutsch­leh­rer ab Klas­se 7 war so einer. Ich saß treu wie ande­rer­seits rebel­lie­rend zu sei­nen Füßen. Er lehr­te mich (gegen hef­ti­ge Wider­stän­de) gute von schlech­ter Lite­ra­tur zu schei­den. Wie ich mit 13 Jah­ren als Puber­tier alles „Klas­si­sche“ haß­te! Wie bin ich ihm ewig dank­bar, daß er mich mit Geduld über Jah­re hin­führ­te zum Wah­ren, Schö­nen, Guten!

Dank­bar auch gegen­über Schwes­ter Moni­ka, Schwes­ter Ger­tru­dis, Mater Agnes und Mater Boni­fa­tia. Sie lehr­ten mich Men­schen­kun­de und was „Gna­de“ bedeu­tet. Als Jugend­li­che war ich habi­tu­ell äußerst anstren­gend. Sie brach­ten mir Mores bei, und wie man die Las­ter bekämpft. Mit enor­mer Langmut!

Ich frag­te nun die eige­nen Kin­der, wie sehr sie sich „unterm Rad“ wähn­ten zu ihrer Schul­zeit – und ob es denn gül­ti­ge Weg­wei­ser gege­ben habe.

All mei­ne Kin­der sind oder waren Inter­nats­schü­ler. Kei­nes wur­de dazu gezwun­gen oder gedrängt. Wir hat­ten es ange­bo­ten, weil wir selbst bereits zu Jugend­zei­ten (bevor wir uns kann­ten) von die­ser Schu­le schwärmten.

Sechs Kin­der (die sieb­te ist noch am Anfang) sagen im Nach­gang uni­so­no, daß sie sich sehr gefor­dert gefühlt hät­ten, daß es anstren­gend gewe­sen sei, “total anders als das nor­ma­le Gym­na­si­um. Also: total”. Aber kei­nes will die­se Zeit mis­sen. Sie fühl­ten sich „empor­ge­zo­gen“, auch, weil sie sich an gewis­se, bedeut­sa­me Leh­rer erin­nern, die ihnen „etwas mit­ge­ge­ben“ haben.

Wäh­rend ich dies schrei­be, es ist wahr, mit­ten im Text! (der sonst etwas anders aus­ge­gan­gen wäre) klin­gelt es an der Tür, und dort steht, ein unglaub­li­cher Zufall, eine ehe­ma­li­ge (Inter­nats-) Leh­re­rin fast aller unse­rer Kinder.

Sie woll­te „mal vor­bei­schau­en“. Zufall, aber kein Wun­der – es gibt wohl weni­ge Leu­te, die so viel­sei­tig und ernst­haft inter­es­siert und gebil­det sind wie die­se mitt­ler­wei­le alte Frau, die nun am Stock geht.

Sie ist ganz defi­ni­tiv nicht rechts, aber eben gedank­lich agil, und sie beglei­te­te unse­re Kin­der etwa 15 Jah­re lang als Leh­re­rin. Ihr Anse­hen in der Schu­le war und ist him­mel­hoch. Klau­su­ren kor­ri­gier­te sie knall­hart. Sie hat­te kei­ne guten Noten zu ver­schen­ken. Im Inter­nat kur­sier­te eine Art Witz: „Nen­ne drei Uni­ver­sal­ge­lehr­te – Goe­the, Les­sing und Frau XY!”

Frau XY ist ein typi­sches DDR-Gewächs. Sie absol­vier­te zunächst einen hand­fes­ten Lehr­be­ruf. Dann Abschluß und Dok­tor­ar­beit Bio­lo­gie, spä­ter Theo­lo­gie, eben­falls mit Promotion.

Ich weiß (von mei­nen Töch­tern), wie sie im Unter­richt und ihren phi­lo­so­phi­schen AGs ethi­sche Fra­gen durch- und durch­kau­te. Wie sie Ein­wän­de durch punkt­ge­naue Ver­wei­se auf mittelalterliche/frühneuzeitliche/zeitgenössische Den­ker ein­ord­nen und parie­ren konn­te. Sie hat­te immer recht. Daß es sowas noch gibt!

Nun – Sze­nen­wech­sel – hat­te ich gera­de zuvor mit mei­nem Vater (84) und mei­ner jüngs­ten Toch­ter ein paar Stun­den „Olym­pia“ geschaut. (Ja, so ist es. Man trifft sich alle paar Wochen mit dem Papa, es ist immer schön, aber es geht nun­mal nicht ohne TV. Die Glot­ze ist, zumal abends, wie ange­wach­sen. Daß mitt­ler­wei­le selbst bei die­sen sehr Alten zusätz­lich der klei­ne Bild­schirm vul­go Smart­phone den All­tag prägt – Frau XY übri­gens aus­ge­nom­men! –, ist noch mal ein ande­res Thema.)

Wir sahen, wie in der „Viei­sei­tig­keit“ Pfer­de durch (aus mei­ner Sicht und der mei­nes Kin­des) höl­li­sche Par­cours gescheucht wur­den, steil berg­auf, steil berg­ab, mit Spo­ren durch Schreck­mo­men­te getrie­ben. (Wir rei­ten selbst gern aus und pfle­gen rück­sichts­voll abzu­brem­sen, wenn bloß unver­se­hens ein Ast im Weg liegt.)

Ob die­se har­ten Gelän­de­rit­te nicht furcht­bar und „eigent­lich unver­tret­bar“ sei­en, wenn man die Pfer­de­na­tur berück­sich­ti­ge, woll­te die Toch­ter (sie hat­te natür­lich ent­spre­chen­de, aktu­ell hoch­an­ge­sag­te You­tube-For­ma­te gegen “das Rei­ten” ange­schaut – es scheint gera­de eine har­te, gene­rel­le “Anti-Reit-Stim­mung” zu herr­schen) von der „Uni­ver­sal­ge­lehr­ten“ wis­sen, die seit Jahr­zehn­ten selbst Pfer­de hält und liebt.

Was wäre ein guter, klu­ger Leh­rer, der kei­ne Über­ra­schungs­mo­men­te bereit­hiel­te, etwas zum Nachdenken?

Frau XY beschied also, daß das Mili­ta­ry-Rei­ten natür­lich hoch­ris­kant sei – für Pferd und Rei­ter glei­cher­ma­ßen. Kein All­tag, son­dern eben Eli­te. Hohes Risi­ko, ja. Man müs­se aber die Emp­find­lich­keits­kul­tur der jün­ge­ren Zeit beach­ten. Was über Jahr­hun­der­te, wenn nicht Jahr­tau­sen­de für nor­mal gegol­ten habe (man den­ke nur an die Schlacht­rös­ser in all den Krie­gen, man den­ke auch, weg vom Pferd, an den Stier­kampf), wer­de heu­te problematisiert.

Und dann: Man sol­le den tra­di­tio­nel­len Pfer­de­sport mal bit­te ins Ver­hält­nis set­zen mit dem heu­te all­täg­li­chen Mas­sen­tier­hal­tungs­be­trieb. Hun­dert­tau­sen­de, Mil­lio­nen Schwei­ne und Rin­der, die nie ein Fleck­chen Grün sehen, deren Dasein rei­nes Elend zum Zwe­cke der Ver­wer­tung sei. Was, bit­te, sei dage­gen ein geheg­tes & gepfleg­tes Hoch­leis­tungs­pferd? Es gäbe nun mal Natur und ande­rer­seits Kultur.

Ich fand’s gut, wie die Toch­ter die Augen nie­der­schlug. Das war eine Lek­ti­on! Danach ging es um dies & das. Es wur­den Bücher aus­ge­tauscht und über JRR Tol­ki­en gefachsimpelt.

Beim Abschied sag­te Frau Dr. Dr. XY lachend: „Nur für die soge­nann­te Trans­pa­renz: Ich war in der DDR Mili­ta­ry-Meis­te­rin.“ Und sie schwenk­te ihren Stock zum Gruß.

Ja, es gab sol­che Leh­rer “mit Bedeu­tung”– sie wer­den heu­te drin­gend gesucht. “Gerä­dert” wür­de sich ein zeit­ge­nös­si­scher Hans G. übri­gens weni­ger durch fie­se Leh­rer noch durch eine star­re Schul­struk­tur füh­len. Längst ist der „gestren­ge Leh­rer“ ein Mythos und ein Buh­mann. Heu­ti­ge Kin­der kran­ken an ganz ande­ren Din­gen. Womög­lich hät­te Gie­ben­rath anno 2024 ein­fach sein Smart­phone in die Salz­ach gefeu­ert. Und das wäre wohl ein guter “Move” gewesen.