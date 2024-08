“Menschenpark” – Studientage in Schnellroda

Von Frei­tag, den 20. Sep­tem­ber bis Sonn­tag, den 22. Sep­tem­ber bie­tet die neu­ge­grün­de­te “Men­schen­park Ver­an­stal­tungs­UG” Stu­di­en­ta­ge für Teil­neh­mer an, die das 35. Lebens­jahr noch nicht voll­endet haben.

Sie­ben Refe­ren­ten wer­den vor rund 130 Hörern vor­tra­gen und ihre The­sen und Aus­füh­run­gen zur Dis­kus­si­on stel­len. Das The­ma die­ser ers­ten Stu­di­en­ta­ge greift den Unter­neh­mens­na­men auf: “Men­schen­park”. Die­ser Begriff bezieht sich auf den Essay Regeln für den Men­schen­park, den Peter Slo­ter­di­jk als Vor­trag 1999 hielt und nach einem veri­ta­blen Skan­dal Anfang 2000 ver­schrift­licht vorlegte.

Slo­ter­di­jk ver­han­delt in die­sem Text die Fra­ge, wie es um den Huma­nis­mus ste­he, wenn Mas­se Mensch auf bio­po­li­ti­sche Metho­den tref­fe und die Bas­te­lei, die Selek­tie­rung, der Neu­bau des Men­schen begin­ne. Wir ste­hen also vor der Kata­stro­phe einer Rück­kehr der Eutha­na­sie, jedoch ver­ne­belt und zurück­ver­legt in die Ent­schei­dung des Ein­zel­nen, der sich Zugang zu den sanf­te­ren Metho­den des Aus­mer­zens und Opti­mie­rens ver­schaf­fen kann.

Wir wer­den fra­gen, war­um sich Ernst Jün­gers Dik­tum an die­sem Skan­dal erneut bewahr­hei­te­te, der über den Umgang mit unbe­que­men Pro­gno­sen fol­gen­des schrieb: “Nach dem Erd­be­ben schlägt man auf die Seis­mo­gra­phen ein. Man kann jedoch die Baro­me­ter nicht für die Tai­fu­ne büßen las­sen, falls man nicht zu den Pri­mi­ti­ven zäh­len will.”

Also: Was war damals abseh­bar, was kam, was kommt heu­te auf uns zu, und wie steht es dabei um den Huma­nis­mus, um das mensch­li­che Maß, um die Balan­ce zwi­schen Ich und Wir? Fol­gen­de Refe­ra­te wer­den wir hören:

Der Fall Sloterdijk

Rech­te Anthropologie

Psy­cho­ge­ne­se und Psychohistorie

Selbst­he­gung und Askese

Schlach­ten um das Erbgut

For­mie­rung und Mündigkeit

Ich und die andern

Nun denn: Wir wer­den am Frei­tag gegen 14.30 Uhr begin­nen und am Sonn­tag etwa um die­sel­be Zeit enden. Wer noch nicht voll ver­dient, bezahlt 60 € für die Teil­nah­me, dar­in sind alle Über­nach­tun­gen, Mahl­zei­ten und Vor­trä­ge ent­hal­ten. Wer schon im Beruf steht, bezahlt 120 €.

Das Anmel­de­for­mu­lar fin­den Sie hier, die Lis­te ist geöff­net. Wir ver­ge­ben die Plät­ze strikt nach Ein­gang und freu­en uns auf inter­es­san­te, wich­ti­ge, exis­ten­ti­ell auf­ge­la­de­ne Inhalte.

(Regeln für den Men­schen­park kann hier erwor­ben und schon ein­mal stu­diert wer­den – wir set­zen ihn für die Teil­nah­me voraus.)