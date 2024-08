Kritik der Woche (61): Schizoid Man

Er trägt einen eng­an­lie­gen­den, wei­ßen Rol­li unter einem Jackett und einen bri­ti­schen Mit­tel­schei­tel. Sein Blick ist trau­rig, ver­schat­te­tet. Es heißt, er kom­me aus Süd­west­deutsch­land, stu­die­re Ger­ma­nis­tik und boxe. Der Autoren­na­me – man denkt (je wei­ter die Lek­tü­re fort­schrei­tet, des­to mehr) an den hei­li­gen Sebas­ti­an und an des­sen Mar­ty­ri­um, und an Dun­kel­heit – dies mag Zufall oder behut­sam gewählt sein. Nie­mand in »unse­rer Sze­ne« kennt einen S. Schwaerzel.

Schwaer­zels Debüt­ro­man ist im Prä­sens gehal­ten. Bereits nach den ers­ten Sei­ten die­ser tris­ten Gegen­warts­be­schrei­bung stellt man lesend Asso­zia­tio­nen her: Es klingt nach Krachts Faser­land, nach John Hoe­wers ­Euro­pa­Power­Bru­tal, nach Hou­el­le­becq und Fight­club, auch nach Ame­ri­can Psycho. Aller­dings wirkt hier nichts epi­go­nal, bloß nach­ah­mend; es ist ein sehr eige­ner Sound. Authen­tisch näm­lich – die Ein­la­dung mit­ten ins Hirn unse­res Prot­ago­nis­ten wirkt!

Die­ser Ich-Erzäh­ler, der im Ver­lauf zum (Möchtegern-)Selbstmordattentäter eska­lie­ren wird, ist nicht »schlecht auf­ge­stellt«. Es gibt kei­ne Trau­ma­ta, son­dern: Abitur und ein soli­des, nor­mal­l­in­kes Eltern­haus mit ver­hal­te­nen Welt­ret­tungs­am­bi­tio­nen. (Die Eltern hat­ten bezau­bern­de Erfah­run­gen in Soma­lia und über­le­gen nun, ein Kind­chen von dort zu adoptieren.)

Aber es gibt: den puren Nihi­lis­mus. Unser Roman­held kennt kei­ner­lei Aus­rich­tung ins Ver­ti­ka­le. Es gibt für ihn bloß vie­le Mar­ken, die zäh­len, es geht um Fol­lower auf Insta­gram, und es gilt vor allem der Durch­mes­ser des Ober­arm­mus­kels. Ein Kör­per­fett­an­teil unter sechs Pro­zent: ein Traum! Unser Erzäh­ler bewegt sich in der Body­buil­ding-Sze­ne. Gern exer­ziert er vor einem Ganzkörperspiegel.

Der »Front-Lat-Spread« gelingt nicht schlecht: »Es gibt Vide­os auf You­Tube, die man sieht und direkt weiß, das will ich auch […]. In Wahr­heit ist es nie so gut, wie man es sich vor­stellt.« Wie er sich im Spie­gel bewun­dert – und gleich­zei­tig haßt! Er hat halt die­ses träu­me­risch »mol­li­ge« Gesicht. Sei­ne Woh­nung teilt er sich mit Dia­na, die nur offi­zi­ell »Trans­gen­der« ist und daher kran­ken­kas­sen­fi­nan­ziert über Tes­to­ste­ron-Sup­ple­ments verfügt.

Wei­te­re Tes­to­ste­ro­ne greift Dia­na im Alters­heim ab. Dort ist sie »Patin« etli­cher Grei­se, die sich kas­sen­be­zahlt den Hor­mon­spie­gel regeln las­sen. Dia­na streicht die Pil­len ein und ver­checkt sie an Body­buil­der wie unse­ren Bericht­erstat­ter. Der ver­sucht sich als »Model«, dann als Fit­neß­coach. Er weiß, daß er ein Loser ist mit sei­nen »pum­me­li­gen Wan­gen«. Die ande­ren legen Frau­en rei­hen­wei­se flach, die ande­ren haben ein viel bes­se­res Ver­hält­nis zwi­schen Del­ta­mus­kel und Tri­zeps, sie haben einen 47er-Ober­arm. »In einem fit­ten Kör­per wohnt ein fit­ter Geist, lese ich in einem Insta­gram-Post«, sekun­diert unser Erzähler.

Wie gern er die­sem Ide­al ent­ge­gen­kä­me! Und wie sehr er die­se Impe­ra­ti­ve zugleich ver­ab­scheut. Er nennt sich »Faschist«, obwohl oder weil er weiß, daß er eine Null ist. Der Welt- und Lebens­ekel unse­res Prot­ago­nis­ten drückt sich viel­fäl­tig aus. Mit­tels eines You­Tube-Tuto­ri­als läßt er sich kur­zer­hand »home­ma­de« vas­ek­to­mie­ren. Schmer­zen bedeu­ten ihm ohne­hin nicht viel.

Im Gegen­teil: Er ist süch­tig danach! Ein­mal lei­den für ein höhe­res Ziel! Nicht umsonst hat er die­ses Mishi­ma-Pos­ter in sei­nem Zim­mer hän­gen. Aber bit­te – für was denn kämp­fen, für was über­haupt wei­ter­le­ben und letzt­lich eklig wer­den wie die­se arm­se­li­gen Win­del­ge­stal­ten im Senio­ren­stift? Die Groß­el­tern von heu­te: nie einen Krieg erlebt; höchs­tes der Gefüh­le: ein Beatles­konzert. Was für eine beschis­se­ne Welt, dabei möch­te man sich doch für eine Sache ver­schwen­den! Die­se ver­dammt »gäh­nend lan­ge Peri­ode des Friedens«!

Wo aber kein Krieg in Sicht ist, zet­telt Schwaer­zels Figur ihn schlicht an. Eine Milch­fla­sche (wich­tig, nicht Soja­milch!) im Super­markt, zack, dem ver­meint­li­chen Trieb­tä­ter über den Schä­del gezo­gen. Ein Stopp­schild – ein­fach igno­riert. Hier flie­ßen Blut, Rot­ze, Kot­ze, aber kei­ne Trä­nen. Wo soll er denn bit­te hin mit sei­ner dum­men Kraft? Irgend­wo muß doch Erlö­sung dräu­en, wenn man schon aufs Äußers­te geht! Aber falsch – irgend­wo war­tet viel­leicht nur eine behin­der­ten­ge­rech­te Wohnung …

Nein, nichts dar­an ist »auf­bau­end«. This is not a love­song! Es ist Des­il­lu­si­on pur, Kathar­sis. Vol­ker Zier­ke aus dem Jun­g­eu­ro­pa-Umfeld, ähn­lich erfreut von dem Stück wie die Rezen­sen­tin, hat­te jüngst ein Inter­view mit Schwaer­zel geführt. Es war … nicht erbau­lich. Aber »was wills­te«? Hou­el­le­becq ist ja auch kein Sympath.

– – –

Sebas­ti­an Schwaer­zel: Schi­zo­id Man, Castrum 2024, gebun­den mit Schutz­um­schlag, 280 S., 25 € – hier bestel­len.