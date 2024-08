Kritik der Woche (62): Undemokratische Emotionen

Die 1961 in Marok­ko gebo­re­ne Sozio­lo­gin Eva Ill­ouz, eine sephar­di­sche Jüdin, die auf eng­lisch, fran­zö­sisch und deutsch schreibt, stimmt zwar zu, fin­det die­se Tat­sa­che jedoch scho­ckie­rend, weil sie dar­in einen Ver­rat an der angeb­lich uni­ver­sa­lis­tisch-men­schen­recht­li­chen Tra­di­ti­on des jüdi­schen Geis­tes sieht.

In ihrem libe­ra­len Koor­di­na­ten­sys­tem sol­len im Mit­tel­punkt der Demo­kra­tie »fai­re Insti­tu­tio­nen« ste­hen und nicht etwa das namens­ge­ben­de »Volk«. Isra­el sei eine »beson­ders expli­zi­te Ver­si­on des eth­ni­schen Demo­kra­tie­mo­dells«, unge­ach­tet der zahl­rei­chen eth­ni­schen Min­der­hei­ten inner­halb sei­nes Staatsgebietes.

Das Volk und sein jahrtausende­altes Anrecht auf ein bestimm­tes Land sind in der Tat die zen­tra­le Kate­go­rie, auf der Isra­el grün­det – nicht erst seit dem Auf­stieg der Likud-Par­tei, son­dern als »Blut und Boden«-Wurzel des zio­nis­ti­schen Pro­jekts über­haupt, in des­sen ers­ten Jahr­zehn­ten vor und nach der Staats­grün­dung ein »natio­na­lis­ti­scher Sozia­lis­mus« vor­herrsch­te, wie Ill­ouz mit Beru­fung auf Zeev Stern­hell zu for­mu­lie­ren nicht zurückschreckt.

Isra­el ist in ihren Augen ein Land, das von »Ras­sis­mus« und »Dis­kri­mi­nie­rung« gegen­über Nicht­ju­den und von reli­giö­sem Fana­tis­mus geprägt ist. Es wird vom »Rechts­po­pu­lis­mus« in sei­ner schlimms­ten Form regiert, also durch ein dem­ago­gi­sches Sys­tem, das sich »unde­mo­kra­ti­scher« Emo­tio­nen wie Angst, Abscheu und Res­sen­ti­ment bedient, die nicht nur gegen den »ande­ren« (etwa den »Ara­ber«), son­dern auch gegen bestimm­te Schich­ten im Inne­ren in Stel­lung gebracht werden.

So berich­tet sie, daß die Likud-Par­tei einen enor­men Teil ihrer Macht der Mobi­li­sie­rung des Grolls der Miz­ra­chim, der »ori­en­ta­li­schen« Juden, auf die asch­ke­na­si­schen (ost- und west­eu­ro­päi­schen) »Eli­ten« ver­dankt, die zwar his­to­risch für die Grün­dung Isra­els ver­ant­wort­lich sind, denen jedoch »Ver­rat« und Appease­ment gegen­über den Ara­bern vor­ge­wor­fen wird. Die Miz­ra­chim sind so etwas wie die »Peo­p­le of Color« unter den israe­li­schen Juden, öko­no­misch deut­lich weni­ger erfolg­reich, und sie besit­zen einen lan­gen Erfah­rungs­schatz an »Dis­kri­mi­nie­rung« sei­tens der »wei­ßen« Juden. Dabei wird die ­Likud-Par­tei selbst von Asch­ke­na­sen domi­niert, allen vor­an Netan­ja­hu, der altem zio­nis­ti­schen »Adel« entstammt.

Abge­se­hen von ihren ermü­den­den »Analyse­rastern«, gelingt Ill­ouz jedoch mit Hil­fe auf­schluß­rei­cher Inter­views mit Israe­lis ver­schie­de­ner poli­ti­scher Fär­bung ein recht über­zeu­gen­des und abschre­cken­des Bild einer im per­ma­nen­ten Kampf­mo­dus leben­den Gesell­schaft, ins­be­son­de­re was das an Para­noia gren­zen­de Sicher­heits­be­dürf­nis angeht, das es dem Staat ermög­licht, nicht nur den seit Jahr­zehn­ten schi­ka­nier­ten ara­bi­schen Feind, son­dern auch die eige­nen Bür­ger zu kon­trol­lie­ren: So sei die »israe­li­sche Bevöl­ke­rung mit Aus­nah­me Chi­nas wahr­schein­lich die am stärks­ten über­wach­te der Welt.«

Hier spitzt man die Ohren, ins­be­son­de­re ange­sichts der Tat­sa­che, daß die­ses Buch vor dem Über­fall der Hamas 2023 geschrie­ben wur­de. Hat der trau­ma­tisch über­ra­schen­de Angriff nicht all jene bestä­tigt, die der Ansicht sind, ­Isra­el kön­ne gar nicht sicher, gar nicht »illi­be­ral« genug sein? Sein Nut­zen für die dort herr­schen­de poli­ti­sche Klas­se liegt jeden­falls auf der Hand, was Anlaß zu so man­chen Spe­ku­la­tio­nen geben könn­te und gab.

Ill­ouz’ uto­pi­sche Fixie­rung auf den »Uni­ver­sa­lis­mus« führt jedoch zu einer bestür­zen­den Nai­vi­tät gegen­über poli­ti­schen Rea­li­tä­ten zuguns­ten kli­schier­ter Psy­cho­lo­gi­sie­run­gen. Die Ver­su­che Netan­ja­hus, unter den west­eu­ro­päi­schen »Rechts­po­pu­lis­ten« Ver­bün­de­te zu gewin­nen, erklärt sie sich etwa mit der geteil­ten »Angst vor Aus­län­dern, die als ›anders‹ betrach­tet werden.«

Dabei ver­kennt sie sowohl die ver­hee­ren­de Rea­li­tät der Mas­sen­ein­wan­de­rung nach Euro­pa als auch die Wur­zel des israe­lisch-ara­bi­schen Kon­flikts, der auf eine kolo­nia­le Über­nah­me durch Ein­wan­de­rung mit gewalt­sa­mer Ver­trei­bung der ansäs­si­gen Bevöl­ke­rung zurück­geht. Sie sitzt dem­sel­ben Irr­tum auf wie jene, die glau­ben, Isra­el und das ein­wan­de­rungs- und »islam­kri­ti­sche« Euro­pa stün­den in einer gemein­sa­men ideo­lo­gi­schen Front, nur mit sei­ten­ver­kehr­ter Wer­tung. Ein Likud­nik hät­te indes an die­ser Stel­le leich­tes Spiel, dar­zu­le­gen, daß der höchst rea­len paläs­ti­nen­si­schen Feind­schaft gegen­über dem israe­li­schen Staat und Volk nicht mit »brü­der­li­chen« Ange­bo­ten von Bür­ger- und Men­schen­rech­ten bei­zu­kom­men sei.

Haar­sträu­bend kon­tra­fak­tisch ist ihre Dar­stel­lung der »Freun­de« Netan­ja­hus wie etwa Trump und Orbán, glü­hen­der Phi­lo­se­mi­ten, die sie allen Erns­tes als »anti­se­mi­tisch« bezeich­net. Sie berich­tet fas­sungs­los, daß 54 Pro­zent der in Isra­el leben­den fran­zö­si­schen Juden für ­Zemm­our gestimmt haben, ohne zu erwäh­nen, daß die­ser selbst Jude ist. Sie wie­der­holt die dum­men Mär­chen über »Char­lot­tes­ville« und die »Alt­right« und pran­gert den »Opfer­dis­kurs« der Rechts­po­pu­lis­ten an, ohne dar­auf ein­zu­ge­hen, daß sel­bi­ger doch vor allem eine Waf­fe lin­ker (und jüdi­scher) Iden­ti­täts- und Macht­po­li­tik ist.

Soll­te man des­we­gen auch ihrer Dar­stel­lung der israe­li­schen Rech­ten miß­trau­en? Mög­li­cher­wei­se, aber man gewinnt als Leser doch den Ein­druck, daß sie auf die­sem Gebiet eher Bescheid weiß, als wenn sie han­dels­üb­li­che rech­te Buh­män­ner vor­bei­zie­hen läßt.

Wel­cher Kompaß Ill­ouz fehlt, ist leicht aus­zu­ma­chen: Als typi­sche ­libe­ral-kos­mo­po­li­ti­sche Dia­spo­ra­jü­din mit einem gera­de­zu reli­giö­sen Glau­ben an den »Uni­ver­sa­lis­mus« fällt es ihr offen­bar schwer, zu begrei­fen, daß gro­ße Tei­le ihres Vol­kes heu­te gänz­lich ande­re Vor­stel­lun­gen als sie dar­über haben, was für sie selbst gedeih­lich und zukunfts­wei­send sei. Beru­fen sie sich nicht mit grö­ße­rem Recht auf den Geist des Jüdi­schen als sie? Der Kern des Juden­tums ist nun ein­mal ethno­zentrisch, wäh­rend sein Uni­ver­sa­lis­mus einen äußerst pro­ble­ma­ti­schen Macht- und Abson­de­rungs­an­spruch ent­hält (»Unser Gott ist auch euer Gott, aber wir sind sein erwähl­tes Volk«).

Ein der Ori­en­tie­rung dien­li­che­res »Ras­ter« als das von Ill­ouz ver­wen­de­te wäre hier die von ­Artur Abra­mo­vych vor­ge­schla­ge­ne Dicho­to­mie zwi­schen »Natio­nal-« und »Dia­spo­ra­ju­den«, die frei­lich, wie alle Ver­ein­fa­chun­gen, auch ihre ­Tücken hat.

– – –

Eva Ill­ouz: Unde­mo­kra­ti­sche Emo­tio­nen, Suhr­kamp 2023. 259 S., 18 € – hier bestel­len.