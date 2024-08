Der Verlust des Dialektes

Alles, was Säch­sisch klingt, steht unter die­sem Vor­be­halt, der Ber­li­ner mag noch pfif­fig klin­gen, der Köl­ner wohl­ge­launt und der Bay­er direkt und urig. Im Grun­de genom­men hören wir aber kaum noch Dia­lekt, son­dern fast nur noch Akzen­te, aber auch die gel­ten als dubi­os, zumin­dest in der Öffentlichkeit.

Ich selbst bin im Vogt­land auf­ge­wach­sen, wo man einst einen sehr eige­nen und auch in sich diver­sen Dia­lekt gespro­chen hat, d.h. in Klin­gen­thal klang es anders als in Auer­bach und dort wie­der anders als in Plau­en oder Len­gen­feld, von den Berg­dör­fern ganz zu schwei­gen. Ja, als Auer­ba­cher konn­te ich sogar noch den Brun­ner her­aus­hö­ren, der kei­ne fünf Kilo­me­ter ent­fernt leb­te und heu­te auch ein­ge­mein­det ist, damals aber durch einen län­ge­ren lee­ren Stra­ßen­fa­den von der Stadt getrennt lag.

Dahin, in das Dörf­chen Brunn, hat­te es 1945 die Fami­lie mei­ner Mut­ter ver­schla­gen, die Frau mit drei Kin­dern allein, der Groß­va­ter kam erst sechs Jah­re spä­ter aus der Kriegs­ge­fan­gen­schaft. Mei­ne Mut­ter war zu jener Zeit vier Jah­re alt, also zehn, als sie ihren Vater zum ers­ten Male bewußt wahr­ge­nom­men hat­te. Sie stamm­ten aus West­preu­ßen und spra­chen daher wohl eine nie­der­preu­ßi­sche Mund­art, die sie neben der Frem­de an sich auch zu den Frem­den im vogt­län­di­schen Berg­dorf mach­te. Gut ver­ständ­lich, daß sie alle ziem­lich schnell zu säch­seln began­nen – mei­ne Mut­ter natür­lich bald fließend.

Aber wenn sie spä­ter, als wir schon auf der Welt waren, mit ihren Eltern allein war, dann ver­fie­len sie wie­der in die­sen Sprech, der uns Kin­der mäch­tig ver­un­si­cher­te, denn das war plötz­lich nicht mehr mei­ne Mut­ter, son­dern da sprach eine ande­re Frau.

Als es mich nach­her für ein paar Jah­re zwecks Ableis­tung des Wehr­diens­tes ins Bran­den­bur­gi­sche ver­schlug und ich dort mit vie­len Ber­li­nern zusam­men war, da wur­den oft Wit­ze über mei­ne Unfä­hig­keit, kla­re Voka­le aus­zu­spre­chen, gemacht, an denen ich gern teil­nahm, denn es war tat­säch­lich lus­tig zu hören, daß ich auch bei größ­ter Anstren­gung nicht dazu in der Lage war, ein rei­nes O oder A zu spre­chen. Als ich dann auf Urlaub nach Hau­se kam, da sag­ten mei­ne Kum­pels befrem­det: „Kannst du nicht nor­mal reden, du klingst ja wie ein Preu­ße“ … oder, um genau­er zu sein: „Koast de ned norm­o­ahl rähdn …“.

Unbe­merkt hat­te ich mich mei­nen Zim­mer­ge­nos­sen ange­paßt. Aber es gab auch einen, der kam aus Anna­berg-Buch­holz im Erz­ge­bir­ge und der war nicht dazu in der Lage, halb­wegs hoch­deutsch zu spre­chen, und galt dem­zu­fol­ge in der Kom­pa­nie als Inbe­griff der Dumm­heit und ich muß­te über­set­zen, von dem, was ich aus der Dia­lekt­nä­he her­aus verstand.

Heu­ti­ge Gene­ra­tio­nen haben die­se Pro­ble­me nicht mehr, wie es scheint. Höre ich jun­ge Abitu­ri­en­ten selbst im locke­ren Gespräch spre­chen, dann klingt ihre Rede glatt und blank wie eine Schlit­ter­bahn, auf der es kei­nen Halt mehr gibt. Der letz­te Schliff wird ihnen gege­ben, wenn sie in Bonn oder Mann­heim oder Müns­ter stu­die­ren, denn danach spre­chen sie nicht nur glatt, son­dern auch den see­len­lo­sen Bun­des­sprech ohne jede Markanz.

Das zeigt die Dop­pel­deu­tig­keit die­ses Pro­zes­ses. Es liegt ein Gewinn dar­in – man gehört plötz­lich zu allen – und ein Ver­lust – man gehört zu nie­man­dem mehr. Mir scheint, der Ver­lust über­wiegt. Ganz offen­sicht­lich ist es so, wie Hans Lipps, der bedeu­ten­de her­me­neu­ti­sche Phi­lo­soph und Sprach­den­ker, den heu­te nur noch kennt, wer den phi­lo­so­phi­schen Dia­lekt beherrscht, sag­te in Die Ver­bind­lich­keit der Sprache:

Im Dia­lekt gibt man sich natürlich.

Das ist es! Was den Spre­chern der aal­glat­ten Spra­che fehlt, ist die Natür­lich­keit. Lipps war kein Träu­mer und hat bewußt geschrie­ben „gibt man sich“ und nicht „ist man“ und damit die Poten­zia­li­tät offen­ge­legt, den Reich­tum. Denn Dia­lekt authen­tisch spre­chen kön­nen, ist wie eine Fremd­spra­che zu beherr­schen. Wer es kann, kann sich geben – vor­aus­ge­setzt, er ver­steht auch die Muttersprache.

Er schreibt weiter:

Man spricht ihn unter sich. Dia­lekt bedeu­tet: inti­me Gemeinschaft.

Das exakt war es, wenn die Mut­ter mit den Groß­el­tern ihre eigent­li­che Spra­che sprach: inti­me Gemein­schaft, und heu­te weiß ich, daß sie das Recht dazu hat­ten und ich eben nicht. Zwar gehör­ten wir zur Fami­lie, aber eben nicht zur gemein­sa­men Geschich­te, zum gemein­sa­men Ursprung und die hat ein eige­nes Existenzrecht.

Dia­lekt ist aber gera­de Ursprüngliches,

schreibt Lipps.

Im Dia­lekt wird ein Ein­ver­ste­hen ange­spielt bzw. der ande­re auf einen bestimm­ten Ton gestimmt. Im Dia­lekt betont sich das Beson­de­re einer art­lich bestimm­ten Lebenshaltung.

Es ist bedeut­sam, daß Lipps auf die Stim­mung aus­geht, und auf den Ton. Wenn ich von der Armee nach Hau­se kam, da genüg­te ein Schul­ter­schlag und ein vogt­län­di­sches Wort, um end­lich wie­der zu Hau­se zu sein, zu wis­sen, wie man sich zu ver­hal­ten hat, kei­ne Sor­ge mehr haben, etwas Fal­sches zu sagen, es war wie ein ein­ge­stimm­tes Instru­ment und bald spiel­te man ohne gro­ßes Nach­den­ken wie­der har­mo­nisch im Orches­ter der Hei­mat. Denn:

In dem irgend­wie ‚Gestimm­ten‘ eines Dia­lek­tes, in dem unmit­tel­bar Ein­drucks­haf­ten sei­ner Aus­drü­cke zeigt sich die stäm­mi­sche Sin­nes­art, das Son­der­we­sen eines Volksteiles.

Und:

Der Dia­lekt ist aber etwas, was man mit einem andern gemein hat oder nicht, und dies ineins mit der Gegend oder Land­schaft, aus der man ist.

Dia­lekt schafft Gebor­gen­heit und ist beson­ders für die Kin­des­ent­wick­lung bedeut­sam (dazu: Otto Fried­rich Boll­now: Spra­che und Erzie­hung).

Das Dop­pel­we­sen zeigt sich nun einer­seits in der Ableh­nung der Dif­fe­renz – der ande­re Dia­lekt ist mir fremd, wenn nicht gar unan­ge­nehm, um so mehr das Dia­lekt­lo­se –, aber dar­in liegt die leben­di­ge Dif­fe­renz selbst, denn die­ser mein Dia­lekt ist selbst das Dif­fe­ren­te, das sich vom Ande­ren und Frem­den absondert.

Wenn ich jun­ge Leu­te von heu­te in die­ser Null­acht­fünf­zehn-Spra­che reden höre – sie sagen ja zudem auch nur das Erwart­ba­re und durch sub­ti­le gesell­schaft­li­che Sank­tio­nen ein­ge­trich­ter­te – dann über­kommt mich oft eine Trau­rig­keit. Sie sind meist intel­li­gent und smart, aber es man­gelt ihnen an Cha­rak­ter und Grif­fig­keit. Ja, sie sehen sich sogar alle irgend­wie ähn­lich und man kann nicht mehr sagen, ob einer aus Flens­burg oder Fried­rich­ha­fen stammt, denn so, wie es nach Lipps ein „säch­si­sches Gesicht“ gibt, „das sei­nen Akzent gera­de von der Mund­par­tie … bekommt“, so for­men auch ande­re Dia­lek­te ihre „Front“.

Die neu­en Leu­te hin­ge­gen pas­sen sich per­fekt in die ein­stu­dier­ten Abläu­fe ein, wer­den sicher ihre Kar­rie­re machen – und irgend­wann aus unbe­greif­li­chen Grün­den bei der psy­cho­lo­gi­schen Bera­tung landen.

Wir kom­men immer wie­der an den­sel­ben Punkt, den uns die Durch­set­zung des Eng­li­schen als Ver­kehrs­spra­che ver­deut­licht: durch die künst­li­che Erhe­bung einer Ver­kehrs­spra­che zur Imi­ta­ti­on des „Aus­schwin­gen­den der Tran­szen­denz mensch­li­cher Exis­tenz“, die in den ech­ten Spra­chen als „geleg­ter Grund“ exis­tiert, wird alles falsch – ich den­ke, „das macht Sinn.“

Glo­ba­li­sie­rung, Gleich­heit, Gleich­be­rech­ti­gung, also die bewuß­te Nivel­lie­rung aller Wesens­un­ter­schie­de durch Kon­sum, Welt­markt, Rei­sen, Ideo­lo­gie, Poli­ti­sche Kor­rekt­heit, Sprach­schlei­fung, Welt­spra­che, Inter­net und Inter­rail und Inter­was­wei­ßich, die uns von allen Pro­ble­men, die durch Gegen­sät­ze ent­ste­hen, befrei­en wol­len, wer­den zu einem hohen Preis erkauft.

Die vor­geb­li­che Diver­si­fi­zie­rung, die gleich­be­rech­tig­te Viel­falt, die zur Schau gestell­te Indi­vi­dua­li­sie­rung durch das bewuß­te Her­ein­ho­len des Frem­den und Ande­ren und die Über­be­to­nung des Unge­wöhn­li­chen ist tat­säch­lich nichts ande­res als die Aus­mer­zung der eigen­tüm­li­chen, der genui­nen, der his­to­risch gewach­se­nen inne­ren Viel­falt des Eigenen.

Sie ist ein Ver­lust – und wie jeder Ver­lust an Reich­tum, zu bekla­gen –, kurz­fris­tig irrever­si­bel, denn um ihn wie­der gut zu machen, bräuch­te es lan­ge his­to­ri­sche Zeit­räu­me. Dazu gehö­ren auch die Dia­lek­te. Was inti­me Gemein­schaft durch geteil­te Spra­che ist, wis­sen die jun­gen Gene­ra­tio­nen immer weni­ger. Sie mei­nen sich dadurch frei zu machen, von den Fes­seln der Hei­mat zu lösen, mit allen und jedem kom­pa­ti­bel zu sein, aber sie ver­lie­ren damit das, was sie zu gewin­nen mei­nen: Individualität.

Der Ver­lust des Dia­lek­tes ist dia­lek­tisch. Er ist einer­seits Ergeb­nis des Pro­zes­ses der Schlei­fung aller Dif­fe­ren­zen, aber er treibt sie auch als ein Agent selbst an.