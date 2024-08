Dokus, Gespräche und Filmkunst vor den Wahlen

Sie haben zwei Stoßrichtungen:

1. Die inves­ti­ga­ti­ve Ent­lar­vung ver­meint­li­cher Netz­wer­ke zwi­schen libe­ral­kon­ser­va­ti­ven, neu­rech­ten und neo­na­tio­nal­so­zia­lis­ti­schen Grup­pie­run­gen und Denkschulen.

Das ist ein alter Hut, der nun auf­ge­bürs­tet und als neu­es Stück ange­bo­ten wird, zu bes­ter Sen­de­zeit natür­lich. Neu ist eben­falls nicht, daß sich die­se Berich­te nach wie vor auf Höcke kon­zen­trie­ren, obwohl Jörg Urban (Sach­sen) und Chris­toph Berndt (Bran­den­burg) mit ihren Lan­des­ver­bän­den in den Wahl­um­fra­gen nicht schlech­ter abschnei­den als die Thüringer.

Höcke steht pars pro toto, er gilt dem Geg­ner nicht nur als exem­pla­risch, son­dern ist als Per­son auf­ge­la­den und garan­tiert maxi­ma­le Auf­merk­sam­keit. Hier fin­den Sie 45 Minu­ten, die für die­se Art der Mar­kie­rung der Pro­to­typ aus der Kon­ser­ve sind.

2. Inter­es­sant ist eine Mar­kie­rungs­un­ent­schie­den­heit: Höcke wird fast immer als brand­ge­fähr­lich bezeich­net, aber in man­chen Berich­ten wird er als sin­ken­der Stern beschrie­ben. Die Unter­stel­lun­gen rei­chen von man­geln­der Belast­bar­keit und unge­nü­gen­der Kol­le­gia­li­tät über Geld­gier bis hin zu Füh­rungs­schwä­che und feh­len­dem Blick auf einen zer­ris­se­nen Lan­des­ver­band, der nichts lie­ber sähe als einen Höcke auf dem Altenteil.

In sei­ner gan­zen Sen­sa­ti­ons­geil­heit brach das ges­tern durch, als in zig Berich­ten behaup­tet wur­de, Höcke zie­he sich aus dem Wahl­kampf zurück, sei fer­tig und wer­de durch die zwei­te Rei­he ersetzt – womög­lich nicht nur im Wahlkampf.

Ich las das auch – ein Anruf, eine Fra­ge, eine Ant­wort, fer­tig, also das, was jeder Jour­na­list, der einer sein will, hät­te tun müs­sen: Höcke hat­te das­sel­be wie ich am Mon­tag und der Nach­bar ges­tern – einen Anflug, Magen­schwä­che, und das leg­te bei jedem genau einen Tag Pau­se nahe. Der Nach­bar sägt schon wie­der Holz auf, und Höcke wird heu­te in Nord­hau­sen auf dem Fami­li­en­fest sein, um 16 Uhr, und ich wer­de wohl mal hinfahren …

Aber zurück zum Lan­des­ver­bands­ge­re­de: Wenn die­je­ni­gen, die über sol­chen Tex­ten und Fil­men sit­zen und sie abfeu­ern, als hät­ten sie eine Wun­der­waf­fe geschnitzt, wüß­ten, wie wenig das irgend­je­man­den inter­es­siert, der Sor­gen hat und nach Alter­na­ti­ven sucht – wür­de das ihre Rele­vanz nicht noch gründ­li­cher infra­ge stel­len? Man fragt sich sowie­so, wie die­se Leu­te ihr Tag­werk vor sich selbst recht­fer­ti­gen … Hier jeden­falls der Text eines – Man­nes, der seit zehn Jah­ren das­sel­be schreibt.

– – –

Bleibt die Nabel­schau: Der Film über Höcke, den Simon Kau­pert und sein Film­kunst­kol­lek­tiv gedreht haben, ist seit ver­gan­ge­nem Don­ners­tag über 100 000 Mal gese­hen wor­den. Ich bat um Kom­men­ta­re und Kri­tik, hier ist eine Auswahl:

Ergrei­fend ist er, den­ke ich, für Unser­eins, da er eine Ver­ge­wis­se­rung der erstar­ken­den Lebens­kräf­te, der noch vor­han­de­nen Sin­ne und der Tat­sa­che ist, dass wir gemein­sam mit groß­ar­ti­gen, tap­fe­ren Men­schen die glei­che Lie­be zum Leben in einer gesun­den Hei­mat emp­fin­den. Immer­hin sub­lim beein­dru­ckend dürf­te er für den einen oder ande­ren mit Anten­nen aus­ge­stat­ten „Politruk“ der Gegen­sei­te sein, denn die­se wer­den genau die­se Wir­kung auf uns in ihm erken­nen, wenn­gleich sie hin­ter ihren Lini­en die damit ver­bun­de­ne Schluss­fol­ge­rung wohl kaum aus­spre­chen kön­nen: Dass man zwar mit Hin­ter­list lan­ge domi­nie­ren, aber nie­mals end­gül­tig „sie­gen“ kann. Ergo wer­den sie ihn tot­schwei­gen oder lächer­lich machen. Wie immer. Sie wer­den die Bar­ba­ros­sa-Sym­bo­lik aus „reichs­bür­ger­li­cher“ Sicht aus­schlach­ten und behaup­ten, dass alles selbst für den Durch­schnitts-AfD­ler doch sehr dick auf­ge­tra­gen und zu viel des Guten sei (jun­ge Frau betrach­tet andäch­tig Höckes Ölge­mäl­de…). Sol­len sie doch. – Als Öster­rei­cher könn­te mir ein ost­deut­scher Regio­nal­po­li­ti­ker herz­lich egal sein. In der Tat könn­te ich wohl nur weni­ge Lan­des­par­tei­vor­sit­zen­de der AfD mit Namen nen­nen, geschwei­ge denn fie­le mir zu ihnen etwas ein. Ehr­li­cher­wei­se wäre es bei Lan­des­par­tei­chefs der FPÖ nicht anders, mehr als vier oder fünf fie­len mir da beim bes­ten Wil­len nicht ein, wohl aus gutem Grund. Bei Höcke ist das seit Jah­ren anders. Ich habe den Gesprächs­band „Nie zwei­mal in den­sel­ben Fluss“ 2018 und ein Com­pact-Son­der­heft mit Aus­zü­gen aus sei­nen Reden 2019 gele­sen, ver­fol­ge seit­dem immer wie­der Wort­mel­dun­gen und Auf­trit­te. War­um? Weil man bei Björn Höcke das Gefühl hat, dass er auf welt­an­schau­lich fes­tem Grund Grund­sätz­li­ches zu sagen hat und nicht nur die ein oder ande­re Detail­fra­ge inner­halb einer fest­ge­füg­ten Ord­nung beant­wor­ten möch­te. Der aus­ge­zeich­net gemach­te Film zele­briert ihn ja. Wie viel davon ist Hoff­nung, dass es das mit unse­rer Hei­mat noch nicht gewe­sen sein darf, wie viel davon ernst­haf­te Erwartung? – Die Rede­bei­trä­ge der Weg­ge­fähr­ten waren auch sehr gut. Eine klei­ne Anre­gung noch dazu: Ich weiß, dass man alte Weg­ge­fähr­ten, die dann doch etwas Gutes über Höcke sagen, erst schnit­zen müss­te. Aber es wäre viel­leicht gut gewe­sen, wenn man jeman­den, von dem man sich getrennt hat als alten Weg­ge­fähr­ten hin­zu­ge­zo­gen hät­te. So nach dem Mot­to: wir haben uns gezofft, ich habe ihn oft kri­ti­siert, aber er ist sich treu und das ist in Ord­nung so. – Der Grund­ton des Films ist unter­kühlt, maxi­mal distan­ziert. Auch das fin­de ich erstaun­lich, ich habe eine Art “hei­ße Show” wie bei den Kyff­häu­ser­tref­fen erwartet. – Der Film ist am stärks­ten, wo er schweigt. Bril­li­ant die Sze­ne nach dem Urteils­spruch, wenn Höcke im nächs­ten Bild die Klin­ge sei­ner Motor­sä­ge schärft. Die­ser Moment hat mehr Essenz als 20 Minu­ten Sprach­bom­bar­de­ment. Gut die Sze­nen, in denen gleich­sam durch eine spalt­breit geöff­ne­te Tür gefilmt wird, ohne Wor­te: der zen­tral Han­deln­de glei­cher­ma­ßen als Sub­jekt und Objekt, Alpha­mann und Getrie­be­ner, Leit­strahl und Ver­fü­gungs­mas­se. Genau das ist die Span­nung, die der in wei­ten Tei­len dege­nier­te Poli­tik­be­trieb für einen Quer­ein­stei­ger bringt, der eigent­lich lie­ber ande­res machen würde.

Hier noch ein­mal der Link zum Film “Der lan­ge Anlauf”. Er hat bereits Wir­kung ent­fal­tet, war im Deutsch­land­funk The­ma einer zehn­mi­nü­ti­gen Ana­ly­se (hier anhö­ren) und hat einen Maß­stab gesetzt. Dar­an arbei­te sich kon­struk­tiv ab, wer etwas zu bie­ten hat.



– –

Bleibt zuletzt der Hin­weis auf etwas, das viel tie­fer­grün­dig ange­legt ist als die poli­ti­sche Ober­flä­che. Es ghört in den Bereich unse­rer Arbeit und unse­res Den­kens, das unter ande­rem dazu führ­te, daß wir Roma­ne auf­le­geb, schö­ne Lite­ra­tur bespre­chen und lan­ge Sen­dun­gen über Schrift­stel­ler drehen.

Vor fünf­zehn Jah­ren stieß ich auf das Werk von Franz Ulrich Gött­li­cher, einem Maler, der sich mit den “Gefühls­erb­schaf­ten” der Deut­schen beschäf­tigt und mit sei­nen Bil­dern “In Stahl­ge­wit­tern”, “Scouts”, “Alte Kame­ra­den” und ande­ren an der Kunst­aka­de­mie für Auf­ruhr sorg­te und Debat­ten auslöste.

Gött­li­cher ist kein Rech­ter, nicht ein­mal im Ansatz. Er ist ein Künst­ler. Er folgt mit sei­nen Bil­dern dem, was mit Anselm Kie­fer und Hans Wer­ner Syber­berg, wohl auch mit Jona­than Mee­se als “Kri­tik durch Affir­ma­ti­on” bezeich­net wer­den kann.

Gött­lich schrieb mich an und lud zum Gespräch vor Kame­ra ein. Rai­ner Lang­hans war auch schon bei ihm im Ate­lier, jetzt also ich. Das Ergeb­nis ist nun ver­öf­fent­licht, und ich hal­te das für die Form des Gesprächs und der Aus­ein­an­der­set­zung, die mehr aus­trägt als das Gebal­le­re mit Phra­sen und Stan­zen. Also, zwei Stun­den fünf­zehn im Ate­lier eines ech­ten Künst­lers vor einem Werk. Viel­leicht für einen wei­te­ren lan­gen Abend?