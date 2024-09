Von der Ungeduld mit einem Herrschaftssystem

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Die AfD spielt nicht nur nach demo­kra­ti­schen Regeln; sie sieht sich als demo­kra­tischs­te aller Par­tei­en, und min­des­tens ihr Erfolg in der Demo­kra­tie gibt ihr vor­erst recht.

Inwie­fern nun aber die gehei­lig­te Demo­kra­tie die Pro­ble­me der Zeit, ins­be­son­de­re die Migra­ti­ons­kri­se, lösen kann, wird sich wei­sen. Skep­sis sei angeraten.

Der Kon­stan­zer Euro­pa­recht-Pro­fes­sor Dani­el Thym etwa wies in der FAZ vom 2. Sep­tem­ber nach, wie schwie­rig es rein juris­tisch wäre, zur Grund­idee der Flücht­lings­kon­ven­ti­on zurück­zu­keh­ren, so denn über­haupt der poli­ti­sche Wil­le dazu bestände.

(…) Die Men­schen­rechts­dog­ma­tik gewähr­leis­tet heu­te, anders als frü­her, vie­le Ver­fah­rens­ga­ran­tien. Das bewirkt, daß die Gesetz­ge­bung die­se nicht mehr ohne wei­te­res abschaf­fen kann. Die Aus­deh­nung des Rechts erfaß­te auch das Schutz­ni­veau, vor allem das ‚Refou­le­ment-Ver­bot‘, also das Ver­bot des Zurückschickens (…).

Thym zeigt dann ein­drucks­voll, wie auf­wen­dig eine Revi­si­on wäre, wenn man sich nicht – wie in ande­ren Län­dern durch­aus üblich – ganz dezi­sio­nis­tisch das Recht näh­me, sich nicht an Ent­schei­dun­gen des Euro­päi­schen Gerichts­ho­fes für Men­schen­rech­te zu halten.

Ganz abge­se­hen von die­sem Problem:

Demo­kra­tie als Aus­drucks­form des poli­ti­schen Uti­li­ta­ris­mus ver­fährt mathe­ma­tisch, etwa beim stu­pi­den Addie­ren von Wäh­ler­stim­men und Par­la­ments­sit­zen für Koali­ti­ons­bil­dun­gen. Quan­ti­fi­zie­rend also, nicht qua­li­fi­zie­rend. Man soll das gut und gerecht fin­den, selbst wenn sich nun aus poli­ti­schem Prag­ma­tis­mus so ver­schie­de­ne Kräf­te wie die CDU und das BSW zusammenraufen.

Der Wäh­ler selbst gilt als mün­dig, das Wahl­volk als sou­ve­rän. Bei­des wird vor­aus­set­zungs­los so ange­nom­men – offen­bar in Ergeb­nis des­sen, was seit der Auf­klä­rung als „grund­ver­ein­bart“ gilt. Mün­dig­keit meint, der Bür­ger kön­ne kraft kri­ti­schen Urteils­ver­mö­gens für sich selbst spre­chen und Ent­schei­dun­gen tref­fen. Die Demo­kra­tie und über­haupt die frei­heit­lich-demo­kra­ti­sche Grund­ord­nung berück­sich­tig­ten dies am ehes­ten. Heißt es.

Hat die­se Annah­me aber Gel­tung, wenn – unter ande­rem wegen des völ­lig dys­funk­tio­na­len Bil­dungs­sys­tems – immer weni­ger Absol­ven­ten von Schu­len, selbst des soge­nann­ten Gym­na­si­ums, die Mini­mal­an­for­de­run­gen des Lesens, Schrei­bens und Rech­nens erfül­len? Und wenn sowie­so kaum jemand der Gene­ra­ti­on Tik­Tok noch wil­lens ist, einen län­ge­ren Text zu lesen? Wenn blo­ßes Mei­nen völ­lig hin­rei­chend ist, um in der sakro­sank­ten Demo­kra­tie „sei­ner Stim­me Gewicht zu geben“, obwohl blo­ßes Mei­nen vom Wis­sen oder gar Urtei­len unter­schie­den wer­den müßte?

Die Glo­ri­fi­zie­rung der Demo­kra­tie ist pro­ble­ma­tisch. Geschicht­lich führ­te sie eigen­dy­na­misch in Sta­gna­ti­ons­pha­sen und Kri­sen, in denen – wie heu­te – kaum mehr die Lösung drän­gends­ter Fra­gen mög­lich erschien, jeden­falls gera­de nicht demo­kra­tisch. Das rief tie­fe Kor­rek­tur­be­dürf­nis­se und damit vita­le Kor­rek­tur­kräf­te auf, die out­side the box dach­ten und so har­te wie gefähr­li­che Ent­schei­dun­gen tra­fen, indem sie sich gera­de nicht als Par­tei­en, son­dern als Bewe­gun­gen ver­stan­den und die Demo­kra­tie außer­par­la­men­ta­risch angriffen.

Das war oft mit dra­ma­ti­schen Ver­än­de­run­gen und Opfern ver­bun­den und ver­lief infol­ge der Abschaf­fung von Gewal­ten­tei­lun­gen, der checks an balan­ces sowie der Kon­troll- und Schutz­me­cha­nis­men extrem ris­kant, ja katastrophal.

Den Ver­tei­di­gern unse­rer zuneh­mend skl­ero­ti­schen Demo­kra­tie ist deren Selbst­ge­fähr­dung intui­tiv bewußt; daher stig­ma­ti­sie­ren sie hyper­sen­si­bel alle Kri­ti­ker des gegen­wär­ti­gen demo­kra­ti­schen Bestan­des als „Faschis­ten“, ver­mut­lich selbst per­plex, weil die Demo­kra­tie mit der von ihnen betrie­be­nen Gleich­schal­tung von Kräf­ten Sym­pa­thien ein­büßt und kaum mehr funk­tio­niert, gera­de ja dann nicht, wenn die ein­zig leben­di­ge Oppo­si­ti­on aus­ge­schlos­sen wird und Ver­un­glimp­fung und Denun­zia­ti­on als Zivil­cou­ra­ge gelten.

Zum ande­ren schlie­ßen sich die Demo­kra­tie-Nutz­nie­ßer selbst in ihrer poli­ti­schen Wagen­burg ein und heben das Spek­trum des einst noch Ver­schie­de­nen und Viel­fäl­ti­gen auf. Sie tun dies ver­meint­lich, um die Demo­kra­tie zu schüt­zen, so der pro­pa­gan­dis­ti­sche Selbstbetrug.

Leit­be­grif­fe wie Tole­ranz, Viel­falt und Dis­kurs ver­kom­men zur Phra­se, zum pau­scha­len Bekennt­nis – und klin­gen wie Pfei­fen im Wal­de. Das Estab­lish­ment der Ber­li­ner Repu­blik wird unaus­ge­spro­chen wis­sen und sogar bedau­ern, daß Plu­ra­lis­mus und Tole­ranz spür­bar feh­len, inso­fern bei­des nur­mehr für die die ange­paß­te Gefolg­schaft gilt, die sich ja ohne­hin im arti­gen Bekennt­nis zur mori­bun­den (Schein-)Demokratie einig ist.

Je weni­ger an der Agi­ta­ti­on stimmt, um so ein­dring­li­cher wer­den deren Beschwö­rungs­for­meln. Längst wirkt alles dienst­grau wie der Bun­des­prä­si­dent, es soll aber als “bunt” gel­ten. Des Kai­sers neue Kleider … -

Wohl rich­tig: Der Faschis­mus ent­stand inner­halb von Kri­sen­zei­ten als Kor­rek­tur­kraft gegen­über insuf­fi­zi­en­ten Demo­kra­tien – in der ers­ten Hälf­te des zwan­zigs­ten Jahr­hun­derts u. a. „klas­sisch“ in Ita­li­en, Spa­ni­en, Por­tu­gal. Man bele­se sich bei Ernst Nol­te und Armin Moh­ler.

Und er hob Demo­kra­tien aus den Angeln, sub­stan­ti­ell (zunächst) in sei­nem Sin­ne erfolg­reich, aber um den Preis von Tra­gö­di­en – und selbst über kurz oder lang tra­gisch schei­ternd. Den Boden für radi­ka­le und cha­ris­ma­ti­schen Bewe­gun­gen berei­te­te grund­sätz­lich aber die Demo­kra­tie in ihren Kri­sen selbst.

Dort hin­ein führ­ten jedoch all­zu ver­fes­tig­te „Grund­ver­ein­ba­run­gen“ mit sug­ge­rier­ter Ewig­keits­ga­ran­tie, die sich als zu unfle­xi­bel und nicht mehr revi­dier­bar erwie­sen hat­ten, aus­ge­hend unter ande­rem von einem pro­ble­ma­ti­schen Men­schen­bild und immer frag­wür­di­ger gewor­de­nen oder maß­lo­sen Gesellschafts‑, also Gerechtigkeitsvorstellungen.

Demo­kra­tien kön­nen eben­so erstar­ren wie Dik­ta­tu­ren. Die Ber­li­ner Repu­blik ist dafür ein ein­drucks­vol­les Bei­spiel. Ihre Expo­nen­ten ähneln bis in Ges­tus, Rhe­to­rik und Phy­sio­gno­mie hin­ein längst Funk­tio­nä­ren und Ideo­lo­gen, wäh­rend in den Medi­en die Gren­ze zwi­schen Bericht und Kom­men­tar auf­ge­ho­ben wird.

Die Bür­ger spü­ren, daß Ent­schei­den­des nicht mehr stimmt: Die Töne wer­den schril­ler, die Aus­sa­gen sol­len krän­ken, Emp­find­lich­kei­ten neh­men zu, zurück­ge­lehn­te Dis­kus­sio­nen sind unmög­lich; und dann geht ein nicht mehr zu über­win­den­der Riß durch das Land und die Fami­li­en. Alles scheint auf einen Kon­flikt und dräu­en­de Ver­än­de­run­gen zuzu­lau­fen. Die Beherrsch­ten wol­len, die Herr­schen­den kön­nen nicht mehr so wei­ter­ma­chen wie bis­her. Revo­lu­tio­nä­re Situation?

Nur erscheint die Angst vor faschis­ti­schen Kräf­ten gegen­wär­tig völ­lig absurd. Selbst wer sich die wün­schen soll­te, muß erken­nen, daß es sie nicht gibt. Es fehlt eine kri­ti­sche, gar zor­ni­ge Jugend. Gibt es sie schon aus demo­gra­phi­schen Grün­den der Zahl nach nicht, so man­gelt es ihr gänz­lich an sub­kul­tu­rel­len Ideen und cha­ris­ma­ti­schen Füh­rungs­per­sön­lich­kei­ten, an Ener­gie und Fit­neß sowie­so, so auch am Mumm, den Rubi­kon zu überschreiten.

Jene, die aber qua­si­fa­schis­tisch auf­trump­fen, wir­ken wie Kari­ka­tu­ren ihrer selbst und wer­den sich gera­de in der AfD gegen Rent­ner­bei­ge und Demo­kra­tie­be­flis­sen­heit nicht durch­set­zen kön­nen. Mit Tuchol­sky bemerkt: Revo­lu­tio­nen fin­den auch für die AfD nur im Saa­le statt, und Schlach­ten wer­den allen­falls auf Sit­zun­gen geschlagen.

Viel­mehr gelingt es selbst dem deso­la­ten Estab­lish­ment nach wie vor, Tei­le der Jugend für sich ein­zu­span­nen, ohne daß die selbst­kri­tisch zu bemer­ken scheint, wie sie dabei zu einer Art Staats­ju­gend dege­ne­riert. Abge­se­hen davon, daß es Jugend­li­che sind, die beson­ders zahl­reich in Depres­si­on gera­ten, weil sie an einem apo­ka­lyp­ti­schen Welt­bild lei­den, aus­ge­löst u. a. von Kli­ma- und Umwelt­ängs­ten oder bedingt von emp­fun­de­ner Über­for­de­rung an den sedie­ren­den Ganz­tags­schu­len, die authen­ti­sches Leben und Erle­ben verhindern.

Die hys­te­ri­schen Reak­tio­nen auf die AfD erfol­gen, weil den „Demo­kra­ten“ gar nicht mehr vor­stell­bar ist, daß leb­haf­te und grund­sätz­li­che Kri­tik durch eine Oppo­si­ti­on das Lebens­eli­xier der Demo­kra­tie ist – oder min­des­tens das einer Idee von Demo­kra­tie, die nicht nur in Deutsch­land erlischt oder sich als Illu­si­on erweist.

Wohl oder übel schafft sich die Demo­kra­tie ihre Oppo­nen­ten selbst. Wer die­se Oppo­si­ti­on ver­un­glimpft, wer sie kri­mi­na­li­siert und mög­lichst ver­bie­ten will, der unter­mi­niert die Demo­kra­tie, die er zu ver­tei­di­gen vor­gibt. Die Oppo­si­ti­on jedoch ist damit nicht aus der Welt; sie fin­det ihre Wege.