Ein Wahlabend in Erfurt – vier Bilder

Als um 18 Uhr die Prognose aufgerufen wird, ist es so, als hätte es sowieso nicht anders kommen können. Die Stimmung war darauf ausgerichtet, auf Sieg, spätestens die Simson-Tour um Greiz wirkte wie mehr als 30 Prozent für die AfD, und so kommt es nun und wächst sich sogar noch aus.

Nach einem ers­ten Jubel­schrei und eini­gen Wor­ten an die ver­sam­mel­ten Par­tei­freun­de und Wahl­kämp­fer tritt Björn Höcke aus der ers­ten Rei­he her­aus auf die Sei­te und senkt den Kopf.

Er ist erleich­tert, ohne Zwei­fel, und er weiß, daß er wie­der Geschich­te geschrie­ben hat: Er ist nun der ers­te Chef eines Lan­des­ver­bands der AfD, der bei einer Wahl zur stärks­ten Kraft gewor­den ist.

Aber Höcke wird auch der bis­her ein­zi­ge mehr als kla­re Wahl­sie­ger in der Geschich­te der Bun­des­re­pu­blik sein, mit des­sen Par­tei die ande­ren, abge­schla­ge­nen Par­tei­en Koali­ti­ons­ge­sprä­che von vorn­her­ein aus­ge­schlos­sen haben – nicht tak­tisch und als Teil eines poli­ti­schen Geplän­kels, son­dern ganz und gar, grund­sätz­lich, “unver­han­del­bar”.

Höcke wird der ers­te glas­kla­re Wahl­sie­ger sein, der nicht regie­ren darf.

Sehen wir also einen Höcke, der erleich­tert dar­über ist, daß die Och­sen­tour des Wahl­kampfs gemeis­tert und die Ern­te ein­ge­fah­ren ist? Oder sehen wir den­je­ni­gen, der an die Füh­rung einer rie­si­gen Frak­ti­on denkt, an die Sperr­mi­no­ri­tät, die ihm ein Gestal­ten durch Ver­hin­dern ermög­licht, und dar­an, daß nun die Abge­schla­ge­nen sich ihren “Regie­rungs­auf­trag” zurecht­quat­schen? Wir sehen beides.

Auch in Sach­sen ist die AfD über 30 Pro­zent stark gewor­den und wird mit einer Frak­ti­on in den Land­tag ein­zie­hen, der zunächst eine Sperr­mi­no­ri­tät zuge­rech­net, dann aber wie­der abge­nom­men wur­de. Sperr­mi­no­ri­tät zu besit­zen, bedeu­tet, Ver­fas­sungs­än­de­run­gen ver­hin­dern zu kön­nen und bei der Benen­nung höchs­ter Rich­ter gefragt wer­den zu müs­sen. Bei­des ist wesent­lich, bei­des bedeu­tet, daß man berück­sich­tigt wer­den muß und in den poli­ti­schen Tausch­han­del ein­stei­gen kann.

Die neue Berech­nung der Sit­ze im Säch­si­schen Land­tag erfolg­te am Mon­tag, nach­dem auf einen Soft­ware­feh­ler hin­ge­wie­sen wor­den war. Sie hat wohl Hand und Fuß, wur­de manu­ell geprüft und soll­te als trans­pa­ren­tes Ver­fah­ren von einem Mathe­ma­ti­ker nach­voll­zo­gen wer­den. Jörg Urban äußer­te sich bereits in die­sem Sinne:

Wie wol­len haar­ge­nau wis­sen, was genau schief­ge­lau­fen ist. Wir ver­lan­gen eine exak­te Feh­ler­ana­ly­se und haben bereits Kon­tak­te zu wis­sen­schaft­lich arbei­ten­den Demo­sko­pen und Mathe­ma­ti­kern auf­ge­nom­men, die die­sen Vor­gang nach­prü­fen wer­den. Soll­te es zu Unre­gel­mä­ßig­kei­ten kom­men, lei­ten wir juris­ti­sche Schrit­te ein.

Aber stärks­te Par­tei ist die AfD in Sach­sen nicht gewor­den, obwohl sie in den Wahl­um­fra­gen lan­ge so gehan­delt wur­de. Natür­lich war ihr die CDU stets dich­ter auf den Fer­sen als den Par­tei­freun­den in Thü­rin­gen. Und natür­lich hat Jörg Urban von hohem Niveau aus noch ein­mal drei Pro­zent­punk­te zuge­legt. Aber in Thü­rin­gen waren es eben neun Pro­zent, obwohl das Bünd­nis Sahra Wagen­knecht hier viel stär­ker abschnitt als in Sachsen.

Der Thü­rin­ger Erfolg der AfD hat Grün­de. Höcke und sei­ne Leu­te haben ihre Par­tei plas­tisch her­aus­ge­mei­ßelt. Die AfD ist dort greif­bar gewor­den, wo sie von sich ein run­des, durch­dach­tes, zuver­sicht­li­ches Bild zeich­nen konn­te. Sie hat sich als Volks­par­tei prä­sen­tiert und wirk­lich Markt­plät­ze gefüllt, etwas, das kei­ne ande­re Par­tei vermag.

In Nord­hau­sen bei­spiels­wei­se war das mit Hän­den zu grei­fen. Dort ver­an­stal­te­te der Lan­des­ver­band der AfD eines von dut­zen­den Fami­li­en­fes­ten, die Höcke per­sön­lich besuch­te. Buden und Stän­de, Musik und Reden, hal­be Schul­klas­sen mit Deutsch­land­fah­nen und AfD-Wim­peln, Sel­fie­stim­mung und ein stän­di­ges Sich­be­grü­ßen, manch­mal noch über­rascht, weil man plötz­lich den Nach­barn ent­deck­te, oft aber schon wie ver­ab­re­det für einen Gang über ein Volksfest.

Auf der Büh­ne über­gab ein elo­quen­ter, best­ge­laun­ter Mode­ra­tor das Mikro­phon an die Direkt­kan­di­da­tin Kers­tin Düben-Schau­mann, die einen Fri­sier­sa­lon führt und sehr authen­tisch wirkt. Sie reich­te wie­der­um an Jörg Pro­phet wei­ter, der erst vor Mona­ten als “Einer gegen Alle” nur knapp nicht zum AfD-Ober­bür­ger­meis­ter von Nord­hau­sen gewählt wur­de und nun im Umland antritt. Jeder kennt ihn.

Bei­de Nord­häu­ser gewan­nen am Sonn­tag Direkt­man­da­te, denn sie ver­kör­pern das Alter­na­ti­ve, und die Pro­ble­me waren und sind offen­sicht­lich: Über­frem­dung, Inne­re Sicher­heit, Kos­ten­ex­plo­si­on, sozia­le Unsi­cher­heit, dem Expe­ri­ment aus Ber­lin aus­ge­setzt, ohne ech­te Oppo­si­ti­on dage­gen. Die Stim­mung, daß nun doch etwas mög­lich sei, fand bei der AfD in Thü­rin­gen auch einen Ort: Ihren Kan­di­da­ten fehlt das Glat­te, zumin­dest in Nord­hau­sen tra­ten sie volks­nah auf, gehö­ren zu den­je­ni­gen, die sie ver­tre­ten werden.

Und natür­lich: Der CDU-Spit­zen­kan­di­dat Mario Voigt ist ein dank­ba­rer Geg­ner im Ver­gleich zu Micha­el Kret­schmer aus Sach­sen. Dafür war es in Thü­rin­gen schwe­rer, die Eisen­acher Ober­bür­ger­meis­te­rin Kat­ja Wolf und ihr BSW als Schein-Alter­na­ti­ve weit genug von sich abzu­gren­zen. Das BSW hat kaum Stim­men von der AfD abge­wor­ben, aber Wech­sel­wäh­ler, die noch vor acht Mona­ten zur AfD gewan­dert wären, sozu­sa­gen ein Feld frü­her abgefangen.

Das BSW ist als eine Aus­grün­dung der Lin­ken Fleisch vom Flei­sche. Das wur­de noch am Wahl­abend deut­lich, als Kat­ja Wolf den Anti­fa-Sprech über­nahm, Voigt als dem Wahl­sie­ger inner­halb des Blocks “aller demo­kra­ti­schen Par­tei­en” gra­tu­lier­te und damit die AfD kate­go­risch ausschloß.

Nun hört man aus Sach­sen und Thü­rin­gen die Signa­le. In bei­den Bun­des­län­dern will die CDU mit dem BSW koalie­ren. Das BSW wird sich von sei­nen weni­gen welt­an­schau­li­chen Radi­kal­po­si­tio­nen ver­ab­schie­den müs­sen. Etwas Sym­bol­po­li­tik wird blei­ben, aber das reicht nicht mehr weit. Es wird also wei­ter­ge­hen wie bis­her, nur anders heißen.

Der ent­schei­den­de Aspekt des Erfolgs in Thü­rin­gen ist Höcke selbst. Er hat sei­nem Lan­des­ver­band bei­gebracht, daß es nicht aus­rei­che, an die CDU von vor zwan­zig Jah­ren zu erin­nern. Er hat begrif­fen, daß Selbst­ver­harm­lo­sung kei­ne Stra­te­gie ist, son­dern eine Fal­le sein kann. Wer vom Wech­sel erzählt, muß ihn ver­kör­pern, muß signa­li­sie­ren, aus­strah­len, daß es sich loh­nen wer­de, alter­na­tiv zu wählen.

Höcke und sei­ne Mann­schaft haben begrif­fen, daß die CDU bei Wah­len der Haupt­geg­ner ist. Welt­an­schau­lich mögen es nach wie vor die Grü­nen sein, aber sie sind so sehr eine städ­ti­sche Kli­en­tel­par­tei, daß sie dort, wo die AfD abräumt, kei­ne Rol­le spie­len. Man kon­kur­riert nicht wirk­lich, denn man begeg­net sich kaum.

Der CDU aber begeg­net man. In fast allen Wahl­krei­sen gab es einen Zwei­kampf mit ihr um das Direkt­man­dat. Mario Voigt hat sei­nes gegen die AfD-Frau Wieb­ke Muh­sal ver­lo­ren, und auch Höcke hat sei­nes nicht geholt. Er zieht als Spit­zen­kan­di­dat über die Lis­te in den Land­tag ein.

Ich sit­ze mit Dani­el Hasel­off, des­sen Sieg im Kampf um das Direkt­man­dat in Söm­mer­da sich abzeich­net, am Gelän­der auf der unte­ren Ter­ras­se des Restau­rants, in dem die Wahl-Par­ty statt­fin­det, und sehe, wie ihn die mög­li­che Nie­der­la­ge Höckes im Wahl­kreis Greiz erschüttert.

Er macht sich kei­ne Sor­ge um den Ein­zug Höckes in den Land­tag – es wird min­des­tens zwei Lis­ten­plät­ze geben, die “zie­hen”, und wenn nicht, dann wird einer Platz machen und auf sein Man­dat ver­zich­ten; es ist die Unge­rech­tig­keit, die Hasel­off anfrißt.

Das zivil­ge­sell­schaft­lich finan­zier­te und gegen “rechts” aus­ge­rich­te­te Kam­pa­gnen-Netz­werk Cam­pact hat rund eine Mil­li­on Euro in den Wahl­kampf in Thü­rin­gen inves­tiert, und die­ses Enga­ge­ment hat­te zwei Zie­le: Zum einen soll­te der Ein­zug der Grü­nen in den Land­tag des­we­gen unbe­dingt gelin­gen, weil dadurch die Sperr­mi­no­ri­tät der AfD fast sicher ver­hin­dert hät­te wer­den kön­nen. Der Ein­zug der Grü­nen hät­te den Land­tag ver­grö­ßert und damit auch die Sit­ze­an­zahl des not­wen­di­gen Drittels.

Zwei­tens war die Cam­pact-Initia­ti­ve aus­drück­lich gegen Höcke als Per­son gerich­tet und soll­te durch Unter­stel­lun­gen und Kri­mi­na­li­sie­run­gen abschre­ckend auf die­je­ni­gen Wäh­ler wir­ken, die zwar den Wech­sel woll­ten, aber nicht mutig genug waren, das ver­meint­lich Böse zu wäh­len. In einer Pres­se­mit­tei­lung hat­te Cam­pact sei­ne Maß­nah­men lan­ge vor der Wahl skizziert:

Cam­pact wird die eige­nen Unterstützer*innen hier­für per E‑Mail anschrei­ben und infor­mie­ren, Anzei­gen online aus­spie­len und den Thü­rin­ger Grü­nen über 60 Pla­kat­wän­de in Erfurt und Jena über­las­sen, die Cam­pact für eine eige­ne Kam­pa­gne bereits gebucht hat­te. Zusätz­lich wird Cam­pact für ihre Mobi­li­sie­rungs­kam­pa­gne im länd­li­chen Raum u.a. Post­wurf­sen­dun­gen ver­tei­len, Anzei­gen online und in Umsonst­zei­tun­gen schal­ten sowie Pla­kat­wän­de nutzen.

Man darf davon aus­ge­hen, daß allei­ne in den Wahl­kreis Greiz, in dem Höcke antrat, über 150 000 € aus dem Cam­pact-Bud­get geflos­sen sind. Unter ande­rem hat der Direk­tor der Stif­tung Gedenk­stät­ten Buchen­wald und Mit­tel­bau-Dora, Jens-Chris­ti­an Wag­ner, 350 000 Brie­fe an Thü­rin­ger Wäh­ler aus­sen­den las­sen, in denen er Höcke eine Mit­ver­ant­wor­tung dafür unter­stell­te, daß es in den KZs zu Schmie­re­rei­en und ande­ren Delik­ten gekom­men sei.

Finan­ziert hat die­se Brief­sen­dun­gen unter ande­rem Cam­pact, und natür­lich müß­te ein Anwalt prü­fen, ob es sich bei die­sen vie­len Vor­gän­gen nicht längst um ver­deck­te Par­tei­en- und Wahl­kampf­fi­nan­zie­rung und, im Fal­le staat­lich finan­zier­ter Stif­tungs­di­rek­to­ren, um eine Ver­let­zung des Neu­tra­li­täts­ge­bots handelte.

Aber Höcke und ande­re, die in den ver­gan­ge­nen Jahr­zehn­ten der eng­ma­schi­gen Ver­knüp­fung sol­cher Netz­wer­ke unter­ein­an­der haben zuse­hen kön­nen, wis­sen, daß juris­ti­sche Fall-Erfol­ge nichts am grund­sätz­li­chen Pro­blem ändern wür­den: an einer staats­na­hen Struk­tur, die welt­an­schau­lich gegen fast alles auf­ge­stellt ist, wofür die AfD vor zehn Jah­ren antrat und seit­her kämpft.

Hasel­off jeden­falls ver­zwei­felt, wäh­rend wir am Gelän­der ste­hen, fast dar­über, daß dem­je­ni­gen, “der uns alle mit­ge­ris­sen und für uns alle so sehr gekämpft hat”, die per­sön­li­che Genug­tu­ung wohl nicht zuteil wür­de, selbst gegen die gan­ze Wucht einer inhalt­lich dre­cki­gen Kam­pa­gne den­noch das Man­dat direkt erobert zu haben.

Der Wahl­sie­ger steht fest. Nun pras­selt es Rat­schlä­ge. Was nicht alles zu tun sei! Noch Tage vor der Wahl erzähl­ten mir zwei CDU-Män­ner (einer mit Man­dat, einer nicht mehr), daß die Wer­te-Uni­on Hans-Georg Maa­ßens das Züng­lein an der Waa­ge spie­len wer­de und daß es sehr, sehr sinn­voll sein könn­te, ihn noch vor dem Sonn­tag auf der Büh­ne als den­je­ni­gen zu prä­sen­tie­ren, der ver­mit­telnd minis­te­ria­bel zwi­schen CDU und AfD ste­hen kön­ne. (Die Wer­te-Uni­on sahn­te in Thü­rin­gen 0,6, in Sach­sen 0,3 Pro­zent der Stim­men ab.)

In Sach­sen und Thü­rin­gen lie­ßen sich sehr vie­le CDU-Wäh­ler mit dem Argu­ment mobi­li­sie­ren, daß damit die AfD ver­hin­dert wer­de – oder wenigs­tens ihre Sperr­mi­no­ri­tät. Aber in Sach­sen wur­de den­noch aus den Rei­hen der AfD gleich nach der Wahl die For­de­rung laut, nichts läge näher als ein Bünd­nis mit die­ser Partei.

Nach wie vor gibt es Stim­men, die ein Pro­blem in der Pola­ri­sie­rung sehen, mit­hil­fe derer Höcke sei­ne Alter­na­ti­ve gegen die “Kar­tell­par­tei­en” zu einem his­to­ri­schen Wahl­sieg führ­te: Wer so kon­fron­tie­re, dür­fe sich nicht wun­dern, daß hin­ter­her nie­mand koalie­ren wol­le. Der Publi­zist Robin Alex­an­der äußer­te sich so, und man fragt sich immer, ob die­se Leu­te blind und taub sind für das, was die Front aus Alt­par­tei­en, Staat und Zivil­ge­sell­schaft gegen den ein­zi­gen Geg­ner auf­fährt, der nicht klein bei­geben woll­te und wird.

Höcke spielt vie­le Spie­le nicht mit, von denen all jene, die von die­sen Spie­len pro­fi­tie­ren, den­ken, daß jeder sie am Ende mit­spie­le. Wel­cher Lan­des­ver­band, wel­cher Wahl­sie­ger wäre nicht eitel genug, sich am Abend von mög­lichst vie­len Kame­ras und Mikro­pho­nen umstel­len zu las­sen und sei­ne Kraft und Stär­ke auf allen Sen­dern aus­ge­leuch­tet zu sehen?

Höcke und sei­ne Leu­te sind so nicht. Als sich Medi­en­ver­tre­ter in die Wahl­par­ty hin­ein­zu­kla­gen begin­nen, also dort­hin, wo aus ihrer Sicht der­je­ni­ge fei­ern wür­de, den es zu ent­stel­len galt – da erklärt Höcke die Ver­an­stal­tung zur Pri­vat­sa­che nur für gela­de­ne Gäste.

Man ging also auf den Ein­gang des Restau­rants zu, durch lagern­de, rat­lo­se, war­ten­de, um einen Insi­der-Abend gebrach­te Jour­na­lis­ten. Sie erhiel­ten kein Inter­view, kei­ne O‑Töne, sie hat­ten sich auf­ge­teilt, aber auch die­je­ni­gen, die im Land­tag auf Höcke war­te­ten, beka­men nicht viel zu hören – von Groß­zü­gig­keit und Schwamm-drü­ber-Ges­te des Sie­gers kei­ne Spur, denn zuviel Gül­le war aus­ge­kippt, zu viel Dreck gewor­fen worden.

Als Höcke gegen halb neun von sei­nen Ter­mi­nen im Land­tag zurück­kommt, macht er mit sei­nen eige­nen Leu­ten noch ein paar Sel­fies und führt ein paar Gesprä­che. Dann läßt man ihn in Ruhe essen. Er weiß zu die­sem Zeit­punkt bereits, daß er mehr als ein Drit­tel der Sit­ze haben wird und daß er selbst in den Land­tag ein­ge­zo­gen ist.

Natür­lich freut es mich, daß Höcke mich vor allem auf­sucht, wenn er nicht prag­ma­tisch, son­dern grund­sätz­lich spre­chen möch­te, und noch anders: wenn er sei­ne Ruhe haben will. Wir müs­sen näm­lich nicht immer reden.

So war es dann am spä­te­ren Abend noch ein­mal, und ich kann sagen, daß mir in die­ser knap­pen hal­ben Stun­de, in der wir auf einem Gras­strei­fen unter­halb des Bier­gar­tens saßen, eines erneut klar wur­de: Höcke ist nicht Poli­ti­ker, weil dies sein Lebens­ziel war; er ist zu einem der bekann­tes­ten Män­ner der deut­schen Poli­tik gewor­den, weil er die­sen Weg für not­wen­dig hält. Höcke ist ein sehr guter Poli­ti­ker, ohne nur Poli­ti­ker zu sein.

Er frag­te mich, ob ich der Mei­nung sei, es fal­le aus­rei­chend genug auf, daß er nicht in jeder Wahl­kampf­re­de das­sel­be sage; daß er auch über die Jah­re hin­weg nicht nur stra­te­gisch argu­men­tie­re, son­dern als jemand, der wirk­lich lese, wirk­lich nach­den­ke, wirk­lich wei­ter­kom­men wol­le, geis­tig; ob das auf­fal­le, daß er jemand sei, der den Zuhö­rern, den Wäh­lern davon berich­ten wol­le, wor­über er nach­den­ke und wel­che Fra­gen er habe.

Ich ant­wor­te­te, daß das nicht aus­rei­chend genug auf­fal­le, denn es kön­ne in einer Zeit wie unse­rer gar nicht so auf­fal­len, wie man es sich wün­sche. Die Gesell­schaft des Spek­ta­kels habe eine Durch­lauf­ge­schwin­dig­keit erreicht, in der für die Ruhe des Spre­chens, Zuhö­rens, Abwä­gens, des Ver­ste­hen­wol­lens und Nach­den­kens kaum mehr Platz vor­han­den sei.

In aller Dif­fe­ren­ziert­heit und Ambi­va­lenz gehört und ver­stan­den zu wer­den, das sei für uns noch schwie­ri­ger als für ande­re: Hun­der­te Stel­len­su­cher sei­en unter­wegs, um jeden Satz und jede Rede auf die eine denun­zier­ba­re Phra­se zu durch­leuch­ten. Du, Björn, bist von Wän­den umstellt, die den Blick auf Dich ver­stel­len sol­len. In die­se Wän­de haben die­je­ni­gen, die es sich anma­ßen, Guck­lö­cher gestemmt, die wie­der­um nur frei­ge­ben, was sie vorsehen.

Das ist nur eine Beschrei­bung, und sie ist nicht nost­al­gisch: Den denun­zia­to­ri­schen Anspruch, den die Pres­se von sich selbst hat, wird man so rasch nicht ver­än­dern kön­nen. Der Wunsch lau­tet: Wir alle soll­ten aus­füh­ren kön­nen, was wir zu sagen haben, denn das wenigs­te ist Paro­le. Aber Höcke ist Prag­ma­ti­ker genug, um zu wis­sen, wann es sich lohnt, sich etwas ande­res, bes­se­res vorzustellen.