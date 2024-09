Normalität und Vertrauen – Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen

In Thü­rin­gen wird die Par­tei mit deut­li­chem Abstand zugleich stärks­te Kraft und kann dort mit einem Drit­tel der Stim­men nun als Macht­fak­tor mit einer Sperr­mi­no­ri­tät in Haus­halts­fra­gen oder ver­fas­sungs­än­dern­den Initia­ti­ven operieren.

Trotz einer his­to­ri­schen Wahl­be­tei­li­gung bei einer Land­tags­wahl (jeweils 73,5%) konn­te die AfD mit dem hohen Mobi­li­sie­rungs­grad mit­hal­ten und fes­tigt sich somit in bei­den Bun­des­län­dern als Volks­par­tei, die vor allem auf eige­ne treue Wäh­ler­mi­lieus bau­en kann und zugleich aus den ver­blie­be­nen Wäh­ler­re­ser­voirs der Alt­par­tei­en Zuwäch­se erhält.

In Thü­rin­gen gewinnt die AfD im Ver­gleich zur Land­tags­wahl 135.000 Stim­men abso­lut hin­zu, in Sach­sen 120 000. In bei­den Bun­des­län­dern liegt das Erst­stim­men­er­geb­nis sogar noch höher als das Zweit­stim­men­er­geb­nis, was zusätz­lich die regio­na­le Ver­an­ke­rung unter­streicht. Aller­dings sei hier­bei ange­merkt, daß das Bünd­nis Sahra Wagen­knecht nicht flä­chen­de­ckend mit Direkt­kan­di­da­ten ange­tre­ten ist und es somit zu einer Direkt­stim­me für den AfD-Kan­di­da­ten und BSW-Zweit­stim­me gekom­men sein könnte.

Zen­trum vs. Peripherie

Die AfD kann in allen Wahl­krei­sen pro­zen­tua­le Zuge­win­ne ver­zeich­nen. Dabei gewinnt die Par­tei vor allem in den Regio­nen hin­zu, wo es 2019 zu einem eher durch­schnitt­li­chen Ergeb­nis kam. Ver­hält­nis­mä­ßig schwä­cher fal­len die Zuwäch­se in den Hoch­bur­gen und den Dia­sporas (urba­ne Zen­tren und Umland) aus.

Grund­sätz­lich gilt: Umso länd­li­cher und wei­ter von den städ­ti­schen Zen­tren ent­fernt ein Wahl­kreis ist, umso stär­ker fällt das AfD-Ergeb­nis aus. Die Städ­te sind die letz­ten Stim­men­re­ser­voirs der Alt­par­tei­en, und anstatt lin­ke Par­tei­en haben die dor­ti­gen Wäh­ler die CDU über die Ziel­li­nie geschoben.

Auf­bau von poli­ti­schen Vertrauenskapital

Doch neben den wach­sen­den Bal­ken am Wahl­abend oder den blau ein­ge­färb­ten Lan­des­kar­ten ist die Tat­sa­che, daß die AfD nun den Trans­for­ma­ti­ons­weg von einer Pro­test­par­tei hin zu einer volks­ver­bun­de­nen und orga­ni­schen Milieu­par­tei geht.

In ihren the­ma­ti­schen Kern­the­men wie der Migra­ti­on oder der Inne­ren Sicher­heit kann die AfD inzwi­schen die höchs­ten Kom­pe­tenz­wer­te unter den Wäh­lern ver­zeich­nen. Selbst in der „Ver­tre­tung ost­deut­scher Inter­es­sen“ oder auch der sozia­len Sicher­heit trau­en die Wäh­ler der Par­tei inzwi­schen Pro­blem­lö­sungs­kom­pe­tenz zu. Statt Affekt, Res­sen­ti­ment und Pro­test­im­puls baut die Par­tei nun poli­ti­sches Ver­trau­ens­ka­pi­tal auf, dass sich schluss­end­lich mit der Ver­wur­ze­lung in sozia­len Milieus koppelt.

Die­se Mix­tur aus milieu­spe­zi­fi­scher Rück­bin­dung, Reprä­sen­ta­ti­on von kon­kre­ten Lebens­ent­wür­fen (Haus, Hof, Gar­ten, Fami­lie, pro­duk­ti­ve Arbeit) und exklu­si­ver poli­ti­scher Ideen ver­dich­tet sich nun noch stär­ker zu einer AfD deren Selbst­ver­ständ­nis nicht mehr nur das Kor­rek­tiv einer alten CDU ist, son­dern die Impuls­ge­ber einer rech­ten poli­ti­schen Wen­de mit eige­nen Ideen und poli­ti­schen Ent­wür­fen sein möchte.

Die­ser Ver­trau­ens­vor­schuß in der poli­ti­schen Kom­pe­tenz­zu­schrei­bung wird mit­tel­fris­tig jedoch auch vom Wäh­ler ein­ge­for­dert wer­den und muss sich dann auch in der pro­gram­ma­ti­schen und welt­an­schau­li­chen Sub­stanz der Par­tei widerspiegeln.

Es über­rascht daher auch nicht, dass das Pro­test­mo­tiv weder in Sach­sen noch in Thü­rin­gen mehr eine ent­schei­den­de Rol­le spielt, son­dern die AfD inzwi­schen mehr­heit­lich aus Über­zeu­gung statt nur aus Ver­druss über die Alt­par­tei­en gewählt wird. Auch die Wäh­ler­wan­de­rungs­sal­den zei­gen klar, daß das AfD-Elek­to­rat inzwi­schen als sta­bi­le und gesi­cher­te Fes­tung steht.

Ver­lus­te an das BSW (Thü­rin­gen: 13.000 und Sach­sen: 23.000 fie­len ver­hält­nis­mä­ßig mode­rat aus. Die AfD-Stamm­wäh­ler­schaft ist somit auch für neue par­tei­po­li­ti­sche Ange­bo­te nur schwie­rig zu knacken.

In den sozio­de­mo­gra­phi­schen spie­gelt sich eben­falls das Bild einer klas­si­schen Volks­par­tei wider. Erst­mals wur­de die AfD in Thü­rin­gen auch bei weib­li­chen Wäh­lern zur stärks­ten Kraft. Knapp vor der CDU. In Sach­sen ist man bei den Frau­en zweit­stärks­te Kraft, mit deut­li­chem Abstand zum dritt­plat­zier­ten BSW.Während die Alters­struk­tur der Wäh­ler­schaft in Sach­sen rela­tiv aus­ge­gli­chen ver­teilt ist, sind in Thü­rin­gen vor allem die kla­ren Spit­zen bei den Jung­wäh­lern zwi­schen 18–30 Jah­ren zu erken­nen. Hier wird deut­lich, dass die AfD das frü­he­re Mobi­li­sie­rungs­de­fi­zit bei Jung­wäh­lern kom­plett ins Gegen­teil gedreht hat. Stärks­te Kraft bei den Jung­wäh­lern in der Alters­ko­hor­te 18–24 Jah­ren sind ein deut­li­ches Ausrufezeichen.

Über die Jugend ein Milieu formen

Es bleibt aber bei der nüch­ter­nen Bestands­auf­nah­me, dass die Jung­wäh­ler­mo­bi­li­sie­run­gen zwar ein wich­ti­ger sym­bo­li­scher Erfolg für die Par­tei sind, aber auf­grund der demo­gra­phi­schen Über­macht der Ü60-Gene­ra­ti­on die Jugend mit­tel­fris­tig nur wenig elek­to­ra­les Gewicht auf die Waa­ge brin­gen wird. Den­noch läßt sich mit dem Rück­halt der Jugend ein dyna­mi­sches sozio­po­li­ti­sches Milieu bau­en, wel­ches dem Aus­bau kul­tur­he­ge­mo­nia­ler Vor­pos­ten die­nen kann.

Ins­be­son­de­re in den urba­nen Zen­tren, den Uni­ver­si­tä­ten und Bil­dungs­ein­rich­tun­gen gilt es über die reprä­sen­ta­ti­ve Hoheit über die Jugend sei­nen Stem­pel aufzusetzen.

Über die sozio­geo­gra­phi­schen Fak­to­ren auf Wahl­kreis­ebe­ne las­sen sich wei­te­re AfD-Wäh­ler­ty­po­lo­gien her­lei­ten. Poli­tik­wis­sen­schaft­ler haben über die Struk­tur­da­ten bereits dar­ge­stellt, dass der stärks­te Kor­re­la­ti­ons­fak­tor für ein star­kes AfD-Ergeb­nis eine hohe Dich­te von Men­schen ohne Uni­ver­si­täts­ab­schluss ist.

Anders als noch 2019 haben hohe Wahl­be­tei­li­gun­gen kei­nen ent­schei­den­den Ein­fluss mehr auf ein star­kes AfD-Wahl­er­geb­nis. Die hohe Mobi­li­sie­rung von Nicht­wäh­lern bleibt aber abso­lut betrach­tet wei­ter auf hohem Niveau und zen­tra­ler Fak­tor für die Wäh­ler­zu­ge­win­ne. Die­ses mal konn­ten jedoch auch CDU und BSW hohe Nicht­wäh­ler­zu­wäch­se verzeichnen.

Auch aus die­sen struk­tu­rel­len Grün­den sind die Erfol­ge im Osten zunächst nur schwer auf den Wes­ten über­trag­bar, der eine viel höhe­re urba­ne Dich­te und somit auch einen höhe­ren Anteil von AfD-schwa­chen Sozi­al­grup­pen wie Beam­ten und Aka­de­mi­kern auf­weist. Wer wie Tino Chrup­al­la in der Pres­se­kon­fe­renz zur Wahl­nach­le­se, die blaue Wel­le in den Wes­ten tra­gen will, muss lang­fris­tig kul­tu­rel­les Kapi­tal auf­bau­en und vor allem meta­po­li­ti­schen Boden beackern.

Sowohl in Thü­rin­gen und Sach­sen waren Zuwan­de­rung, Inne­re Sicher­heit und Kri­mi­na­li­tät die wahl­ent­schei­den­den The­men. Die­se Poli­tik­fel­der bil­den nach wie vor das Fun­da­ment der AfD-Wäh­ler­mo­bi­li­sie­rung wor­über sich nun auch deut­lich sicht­bar pro­gram­ma­ti­sches Pro­fil und Kom­pe­tenz­ver­trau­en auf­bau­en. Weni­ger bedeut­sam für die AfD-Wäh­ler waren die The­men Ukrai­ne-Russ­land sowie die Fra­ge nach „sozia­ler Sicher­heit“. Der Fokus auf Kern­kom­pe­ten­zen bringt Wahlerfolge.

Die AfD hat dabei immer wie­der einen stra­te­gi­schen Posi­ti­ons­vor­teil, dass sie ihre For­de­run­gen und Bot­schaf­ten auf den Gebie­ten von Migra­ti­on und Inne­re Sicher­heit weit­ge­hend exklu­siv für sich selbst bean­spru­chen kann. Auf die­sem Feld kann sie einen viel authen­ti­sche­ren und empa­thi­schen Zugang zu ihrer Wäh­ler­schaft fin­den, wenn sie die Migra­ti­ons­po­li­tik nicht nur mit einem öko­no­mi­schen Ver­tei­lungs­pro­blem ver­knüpft, wie es lin­ke Par­tei­en tun, son­dern sie expli­zit auch die Dimen­si­on kul­tu­rel­ler Dif­fe­ren­zen sowie eth­ni­scher Span­nun­gen und Kon­flik­te anspricht.

Die Brand­mau­er als tak­ti­sches Wählerinstrument

Der Wahl­abend in Thü­rin­gen und Sach­sen hat schließ­lich eine Ent­wick­lung mani­fes­tiert, die in ande­ren euro­päi­schen Län­dern bereits zur poli­ti­schen Nor­ma­li­tät gehört. Das Zeit­al­ter lin­ker und sozi­al­de­mo­kra­ti­scher Volks­par­tei­en ist an ein Ende gekommen.

Ledig­lich die Christ­de­mo­kra­tie kann noch mit letz­ter Kraft einen Teil der „poli­ti­schen Mit­te“ zusam­men­hal­ten. Mehr als die Hälf­te der CDU-Wäh­ler gaben an, dass sie die CDU nur wäh­len „damit die AfD nicht zu viel Ein­fluss bekommt“. Brand­mau­er­po­li­tik durch die Wäh­ler. Somit ist die Christ­de­mo­kra­tie auch im Osten kaum noch ein poli­tisch inte­gra­ti­ver Fak­tor mehr, son­dern viel­mehr tak­ti­sches Instru­ment um struk­tu­rel­le AfD-Mehr­hei­ten zu verhindern.

Die lin­ken Par­tei­en erleb­ten der­weil ein abso­lu­tes Wahl­de­sas­ter. Grü­ne und SPD die in Sach­sen und Thü­rin­gen ohne­hin noch nicht son­der­lich stark waren, muss­ten bereits auf nied­ri­gen Niveau wei­te­re Ver­lus­te hin­neh­men. In Thü­rin­gen flo­gen die Grü­nen aus dem Land­tag und in Sach­sen gelang nur sehr knapp der Wie­der­ein­zug. Die FDP hat sich inzwi­schen zur Kate­go­rie der „sons­ti­gen Par­tei­en“ gesellt.

Gene­ra­tio­nen­ver­lust bei der Linkspartei

Bemer­kens­wert war jedoch der Zer­fall der Links­par­tei, die nahe­zu eine gan­ze poli­ti­sche Wäh­ler­ge­nera­ti­on aus DDR/Ost-Nost­al­gi­kern und PDS-Anhän­gern ver­liert, die ihr über Jahr­zehn­te die Treue im Osten hiel­ten. Bei den über 70-jäh­ri­gen ver­liert die Lin­ke fast ein fünf­tel ihrer Kern­wäh­ler­schaft. Zugleich kann das BSW genau auf die­ser Alters­ko­hor­te sei­nen Wahl­er­folg bau­en. Sowohl in Sach­sen als auch Thü­rin­gen kann das BSW sehr deut­lich Wäh­ler der Links­par­tei mobilisieren.

Vie­le Funk­tio­nä­re in der AfD waren lan­ge Zeit dar­über besorgt, dass das BSW vor allem im Osten auf die eige­ne Anhän­ger­schaft zugrei­fen könn­te. Womög­lich mag das auch für einen gewis­sen Teil der poten­ti­el­len AfD-Wäh­ler zutref­fen, die vor allem in den Spit­zen von über 20% in den Umfra­gen noch sicht­bar waren. Die AfD-Stamm­wäh­ler­schaft bleibt jedoch weit­ge­hend unangetastet.

Die AfD hat die nächs­te Etap­pe zur poli­ti­schen Macht genom­men. Mit Ergeb­nis­sen von über 30% muß selbst­ver­ständ­lich auch ein Gestal­tungs­wil­le zum Aus­druck kom­men, der jetzt noch durch die Brand­mau­er­po­li­tik auf Gren­zen stößt. Bei­de Lan­des­ver­bän­de wer­den sich auf den Aus­bau und die Fes­ti­gung ihrer sozia­len Trä­ger­mi­lieus fokus­sie­ren und ent­spre­chen­de poli­ti­sche Nach­hal­tig­keits­struk­tu­ren im Vor­feld, Gegen­öf­fent­lich­keit und regio­na­ler Gras­wur­zel­ar­beit schaf­fen müssen.

Ein AfD-Lan­des­ver­band ist sich die­ser Auf­ga­ben­stel­lung bereits bewußt, beim ande­ren dürf­te der Weg noch etwas län­ger sein.