TikTok-Trend: „Deutschland braucht die AfD“

Im Bild ist eine Deutsch­land­fah­ne, ein blau­es Herz und der Spruch „3, 2, 1 lasst den hate begin­nen“ ein­ge­blen­det. Celi­ne weiß offen­sicht­lich, daß ihr Bekennt­nis zur ein­zi­gen Oppo­si­ti­ons­par­tei durch­aus zu Anfein­dun­gen füh­ren kann.

Doch statt „hate“ ern­tet Celi­ne größ­ten­teils Zustim­mung: „gutes mäd­chen“, „sym­pa­thisch“ und „supi, wei­ter so“ lau­ten drei der 2.000 Kom­men­ta­re. Mit über 120.000 Auf­ru­fen ist das AfD-Video ihr mit Abstand erfolg­reichs­tes Tik­Tok. Und Celi­ne hat schon an die hun­dert Tanz­vi­de­os veröffentlicht.

Celi­ne ist nicht allein: Tau­sen­de Frau­en beken­nen sich in Tik­Tok-Vide­os zur AfD. Ist das nur ein vor­über­ge­hen­des Phä­no­men oder ste­hen wir vor einem meta­po­li­ti­schen Kippunkt?

Auf Tik­Tok fin­den sich mitt­ler­wei­le fast 6.000 Vide­os, die mit der Melo­die von Gigi d´Agostinos Hit Bla bla bla und dem Refrain „Deutsch­land braucht die AfD“ unter­legt sind. Die meis­ten Vide­os zei­gen Teen­age­rin­nen bis hin zu Frau­en in den Mitt­vier­zi­gern. Die meis­ten zei­gen viel Haut und sind täto­wiert. Man­che der Tik­To­ke­rin­nen dre­hen schon län­ger patrio­ti­sche Vide­os. Ande­re sind offen­sicht­lich erst durch den Trend „Deutsch­land braucht die AfD“ auf die Idee gekom­men, ihre poli­ti­sche Mei­nung auf Tik­Tok kundzutun.

Für fast alle Accounts gilt: Die AfD-Vide­os wer­den enthu­si­as­tisch kom­men­tiert, errei­chen im Ver­gleich zu ande­ren Vide­os exor­bi­tant hohe Auf­ruf­zah­len. Man könn­te sagen: Nicht Sex sells – Afd sells. Die­ses Phä­no­men hat die Uni­ver­si­tät Pots­dam in einer kürz­lich ver­öf­fent­lich­ten Stu­die the­ma­ti­siert: Dem­nach war die AfD vor den ost­deut­schen Land­tags­wah­len bei Erst­wäh­lern dop­pelt so erfolg­reich wie alle ande­ren Par­tei­en zusam­men. Und das, obwohl SPD, Grü­ne und Lin­ke mit ihren offi­zi­el­len Accounts jeweils gleich vie­le oder sogar mehr Vide­os hoch­ge­la­den hat­ten als der offi­zi­el­le AfD-Account. Ein Pots­da­mer Pro­fes­sor behaup­tet des­halb, der Tik­Tok-Algo­rith­mus wür­de die Alt­par­tei­en „mas­siv“ diskriminieren.

Doch das Gegen­teil ist der Fall: Die EU nimmt miß­li­e­bi­ge Mei­nun­gen mit dem Gesetz über digi­ta­le Diens­te aufs Korn. Die­se EU-Ver­ord­nung, die zwar von Tik­Tok, nicht aber von der Musk-Platt­form X aner­kannt wird, ver­langt ein Vor­ge­hen gegen „schäd­li­che Hand­lun­gen“ und „Falsch­in­for­ma­tio­nen“. Drei Mona­te vor der EU-Wahl schränk­te das chi­ne­si­sche Unter­neh­men Tik­Tok die Reich­wei­te des AfD-Spit­zen­kan­di­da­ten Maxi­mi­li­an Krah wegen angeb­li­cher Ver­stö­ße gegen die Richt­li­ni­en mas­siv ein. Trotz der Tor­pe­die­rung von Krahs Wahl­kampfs auf Tik­Tok behaup­te­ten trans­at­lan­ti­sche Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te, die App sei ein „Instru­ment der hybri­den Kriegs­füh­rung Chinas“.

Wer regel­mä­ßig Vide­os auf Tik­Tok hoch­lädt, soll­te gegen sol­che Ver­schwö­rungs­theo­rien immun sein. Nicht die sinis­tren Plä­ne von KPCh-Kadern ent­schei­den über den Erfolg eines Vide­os, son­dern das eiser­ne Gesetz der Auf­merk­sam­keits­öko­no­mie. Schaut ein Nut­zer beharr­lich Vide­os mit grü­nen Inhal­ten? Dann schlägt ihm der Algo­rith­mus Ricar­da Lang vor. Inter­agiert ein Nut­zer hin­ge­gen mit AfD-Inhal­ten, gibt es auf der For You Page regel­mä­ßig Con­tent mit Wei­del, Chrup­al­lah, Höcke oder Krah. Und neu­er­dings eben auch leicht beklei­de­te Frau­en, die zu „Deutsch­land braucht die AfD“ tan­zen. Die Kom­men­tar­spal­ten der AfD-Tanz­vi­de­os wer­den immer wie­der von blau­en Her­zen geflu­tet: Der Algo­rith­mus gibt den Leu­ten, was sie wol­len. Nicht das, was die Leu­te nach der Mei­nung von Pots­da­mer Pro­fes­so­ren und Alt­par­tei­en­po­li­ti­kern sehen sollten.

Bei der Beur­tei­lung der tan­zen­den AfD-Frau­en gehen die Mei­nun­gen inner­halb der Rech­ten weit aus­ein­an­der: Mar­tin Sell­ner betont, dass die jun­gen Frau­en für „Attrak­ti­vi­tät, Nor­ma­li­tät & Erfolg“ ste­hen. Bald könn­te es nach zu einem meta­po­li­ti­schen Kipp­punkt nach Mal­com Glad­well kom­men. Ein Nut­zer schreibt auf X, die Frau­en hät­ten „alle­samt nix in der Bir­ne“. Für einen ande­ren Nut­zer ist der gesam­te Trend ein­fach nur „pein­lich“. Als Kri­ti­ker die­ses Tik­Tok-Trends bleibt nur die Hoff­nung auf ein Ver­bot der chi­ne­si­schen App. Denn ein Ende der­ar­ti­ger Trends ist ange­sichts der enor­men Nach­fra­ge lang­fris­tig nicht in Sicht.