Europäische Notizen (3): Unmut in Serbien

Einen kleinen Teil des Sommers verbrachte ich in der Republik Srpska. Mit den mitreisenden Serben, die aus ebenjener serbischen Entität in Bosnien-Herzegowina, aber auch aus Belgrad stammten, gab es bei aufkommenden politischen Gesprächen, die die gesamtserbische Lage berührten, eigentlich nur zwei Themen: zum einen die nie enden wollende Leidensgeschichte der verbliebenen Serben im Kosovo, zum anderen große Demonstrationen in Belgrad und kleinere im ganzen Land.

Letz­te­re haben dabei aus­nahms­wei­se nichts mit der Koso­vo-Fra­ge zu tun – dafür mit dem bun­des­deut­schen Kanz­ler Olaf Scholz. Die­ser hat­te am 19. Juli in Bel­grad für die Euro­päi­sche Uni­on ein Rah­men­ab­kom­men fina­li­siert, mit der sich die EU eine Art Zugriffs­recht auf Lithi­um-Abbau in Ser­bi­en sicher­te. Es geht, man ahnt es bereits, um die »grü­ne Trans­for­ma­ti­on« der EU-Mit­glieds­staa­ten; Lithi­um wird ins­be­son­de­re für Auto­bat­te­rien benö­tigt und mit dem ser­bi­schen Lithi­um aus dem Jadar-Tal sol­len über eine Mil­li­on davon pro Jahr pro­du­ziert wer­den können.



Das Pro­blem dar­an? Die Zeit­schrift Inter­na­tio­na­le Poli­tik (September/Oktober 2024) nennt es:

Rund 55 Pro­zent der Bevöl­ke­rung sind wegen der erwar­te­ten Umwelt­schä­den strikt dage­gen; nur 25 Pro­zent befür­wor­ten das Vorhaben.

Den­noch wird gebaut: Prä­si­dent Alek­sand­ar Vučić hat mit Olaf Scholz ein gutes Ein­ver­neh­men gefun­den. Zwar stopp­te der seit rund zwei Jahr­zehn­ten prä­gen­de poli­ti­sche Kopf des Lan­des im Dezem­ber 2023 das Vor­ha­ben (kurz vor den Par­la­ments­wah­len) per Ver­bot; doch das Ver­fas­sungs­ge­richt schritt (kurz nach den Par­la­ments­wah­len) ein und ver­bot das Ver­bot. Die För­de­rung des Lithi­ums kann also begin­nen. Das bringt Hun­dert­tau­sen­de Ser­ben auf die Stra­ße und regie­rungs­kri­ti­sche Beob­ach­ter von rechts wie links auf die Palme.

Die Ser­ben, mit denen ich auf Rei­sen war, zeig­ten sich ein­hel­lig ver­är­gert über die fol­gen­schwe­re rich­ter­li­che Ent­schei­dung und das »neo­ko­lo­nia­le« Auf­tre­ten der West­ler. Aber auch von einem gras­sie­ren­den »Auto­ch­au­vi­nis­mus« der ser­bi­schen Eli­ten war bis­wei­len die Rede (also: von Natio­nal­chau­vi­nis­mus gegen sich selbst im Sin­ne Moh­lers und Licht­mesz’), von ser­bi­schen Main­stream-Poli­ti­kern und ‑Rich­tern, die sich den EU-Zahl­stel­len und Groß­kon­zer­nen an den Hals war­fen und wei­te­re Natio­nal­schät­ze für ihr pri­va­tes und unter­neh­me­ri­sches Wohl­erge­hen ans Aus­land verschacherten.

Ein wei­te­rer Kri­tik­punkt kommt der­weil von links und aus der Kli­ma­sze­ne, die es längst auch auf dem Bal­kan gibt. Im Jaco­bin Maga­zin wird auf die Umwelt­pro­ble­ma­tik hin­ge­wie­sen, die nun dort eska­lie­ren wer­de, in der das Lithi­um abge­baut wer­den solle.

Ron­ja Mor­gen­tha­ler faßt zusammen:

Das Jadar-Tal ist eine bevöl­ke­rungs­rei­che, frucht­ba­re Agrar-Regi­on mit gro­ßen Trink­was­ser­vor­kom­men. Die dro­hen­de Zer­stö­rung und zu erwar­ten­den Ver­un­rei­ni­gun­gen von Was­ser und Boden mobi­li­sier­ten Umwelt­schüt­zer, Wis­sen­schaft­le­rin­nen und Anwoh­ner glei­cher­ma­ßen. Wis­sen­schaft­le­rin­nen und Wis­sen­schaft­ler haben in einem Bei­trag in der “Natu­re” dar­ge­legt, dass allein die For­schungs­boh­run­gen die Kon­zen­tra­tio­nen von Bor, Arsen und Lithi­um in den nahe gele­ge­nen Flüs­sen erhöht hat. Über­schrei­tun­gen der Sanie­rungs­grenz­wer­te wur­de wie­der­holt in Boden­pro­ben nachgewiesen.

Das alles wur­de bekannt gemacht: Aber die betei­lig­ten Kon­zer­ne um Rio Tin­to (in Bäl­de wohl auch Stellan­tis und Mer­ce­des-Benz) sind gut ver­netzt und ein­fluß­reich. Sie sind stär­ker als die 55 Pro­zent Ser­ben, die offen rebel­lie­ren und links wie rechts fürch­ten, daß das einst so gro­ße und stol­ze Ser­bi­en zu einer »Berg­bau­ko­lo­nie« des Wes­tens mit blei­ben­den Umwelt­schä­den werde.

Die Regie­rung um Vučić ver­weist dem­ge­gen­über – aus ihrer Sicht durch­aus ver­ständ­lich – dar­auf, daß Ser­bi­en das Geld drin­gend benö­ti­ge; Mil­li­ar­den­ein­nah­men sol­len die Staats­fi­nan­zen fit für Kom­men­des machen. Und auch die EU hat aus ihrer Sicht legi­ti­me Inter­es­sen: Der Roh­stoff­run geht wei­ter; steigt man in Ser­bi­en nicht ein, tut es die VR China.

Mor­gen­tha­ler greift die bun­des­deut­sche Per­spek­ti­ve auf:

Vor allem das Auto­land Deutsch­land braucht den Roh­stoff für die hie­si­ge Indus­trie. Deutsch­land hat einen weit­aus höhe­ren Metall­ver­brauch als vie­le sei­ner Nach­bar­län­der, ein Drit­tel davon ent­fällt auf die Autoindustrie.

Die Jaco­bin-Kli­ma­so­zia­lis­ten sehen die Lösung, wenig über­ra­schend, in der gene­rel­len Reduk­ti­on des indus­tri­el­len Auf­kom­mens und einer »kli­ma­ge­rech­ten« Umge­stal­tung der Wirt­schaft sowohl in der EU als eben auch in Ser­bi­en. Man darf davon aus­ge­hen, daß das weder der ser­bi­schen Rech­ten noch der eher tra­di­tio­nel­le­ren ser­bi­schen Lin­ken schme­cken dürf­te. Obschon sie das Bau­pro­jekt der West­kon­zer­ne ableh­nen, plä­diert kei­ne der bei­den (in sich viel­fäl­ti­gen) ideo­lo­gi­schen Groß­la­ger für eine Reduk­ti­on der Pro­duk­ti­vi­tät ihres Lan­des. Die Kli­ma­be­weg­ten dürf­ten damit Pro­ble­me mit ihren tem­po­rä­ren Bünd­nis­part­nern auf den Mas­sen­de­mons­tra­tio­nen bekommen.

Und selbst wenn die unge­wöhn­li­che Quer­front in Ser­bi­en das Rio-Tin­to-Pro­jekt stop­pen wür­de, wäre die ser­bi­sche Lage nicht ver­bes­sert: Zwei Drit­tel des Han­dels und aus­län­di­scher Inves­ti­tio­nen, faßt die Inter­na­tio­na­le Poli­tik zusam­men, stam­men aus der EU, was Abhän­gig­kei­ten erzeugt, obwohl auch Ruß­land und Chi­na tra­di­tio­nell enge Part­ner Ser­bi­ens sind und rus­si­sche Fir­men all­ge­gen­wär­tig sind. Wie wei­ter also? Har­te Zei­ten für Vučić, die Volks­wirt­schaft des Lan­des und das Volk im Ganzen.

Die ser­bi­sche Situa­ti­on bleibt damit grund­le­gend pro­blem­be­haf­tet: Sie­ben Mil­lio­nen Ser­ben sind im Rest­staat übrig geblie­ben, dazu kom­men ser­bi­sche Popu­la­tio­nen in der teil­sou­ve­rä­nen Repu­bli­ka Srps­ka (Bos­ni­en-Her­ze­go­wi­na) und in Mon­te­ne­gro sowie die Ser­ben als Min­der­heit in Ost­kroa­ti­en und im völ­ker­recht­lich noch immer ser­bi­schen Koso­vo, das aber seit Jahr­zehn­ten alba­nisch domi­niert wird und seit 2008 auch den Anspruch erhebt, ein eigen­stän­di­ger Staat zu sein, was von über 100 Staa­ten welt­weit aner­kannt wird, von vie­len (dar­un­ter Ser­bi­en, Ruß­land, Spa­ni­en, Rumä­ni­en, Grie­chen­land usw.) frei­lich wei­ter­hin nicht.

Ich sag­te es ein­gangs: Das Koso­vo-The­ma war neben Lithi­um das zwei­te poli­ti­sche The­ma Ser­bi­ens, das wir inten­siv dis­ku­tier­ten. So unter­schied­lich der ser­bi­sche Part unse­rer Rei­se­trup­pe zusam­men­ge­setzt war (Vučić-Anhän­ger neben ‑Geg­nern, Wäh­ler neben Nicht­wäh­lern, Natio­nal­kon­ser­va­ti­ve neben Sozi­al­rech­ten usf.) – der ser­bi­sche Kon­sens bestand dar­in, daß die Koso­vo-Fra­ge unver­han­del­bar sei. Das Leid der Lands­leu­te, die dort unter wid­rigs­ten Umstän­den ihren All­tag bestrei­ten, dür­fe nicht ver­ges­sen wer­den, sonst hät­ten die alba­ni­schen Natio­na­lis­ten, die dort die letz­ten Bestän­de ser­bi­scher Selbst­be­haup­tung (v.a. um Mit­ro­vica im Nord­ko­so­vo) mit aller Gewalt aus­mer­zen wol­len, schon gewon­nen. Das ist welt­an­schau­lich-poli­tisch nach­voll­zieh­bar, doch ist es auch »rea­lis­tisch«?

Denn auch bei die­sem The­ma ist die ser­bi­sche Per­spek­ti­ve der­zeit wenig hoff­nungs­froh: Die qua­si­staat­li­che Repres­si­on ver­lei­tet immer mehr jün­ge­re Koso­vo-Ser­ben zur Flucht nach Rest­s­er­bi­en. Selbst die Neue Zür­cher Zei­tung umschreibt die­sen Pro­zeß ges­tern damit, daß Koso­vos Regie­rungs­chef Albin Kur­ti »Fak­ten« schaf­fe. Der Bal­kan-Exper­te Mar­ko Prelec erwar­tet im NZZ-Gespräch sogar eine Fort­set­zung eines sol­chen Kon­fron­ta­ti­ons­kur­ses – was für Prä­si­dent Alek­sand­ar Vučić ver­heißt, daß nicht nur wegen der Lithi­um-Fra­ge erns­te Zei­ten auf ihn war­ten. Der Unmut in Ser­bi­en bleibt.