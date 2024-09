Kritik der Woche (63): Die geleugnete Natur

Das ist inso­fern pikant, als die Autorin selbst über vie­le Jah­re hin­weg für die Ver­brei­tung die­ser nun­mehr von ihr ver­wor­fe­nen Denk­wei­se gesorgt hat. Zugleich bekennt sie sich in ihrer sehr per­sön­lich gefärb­ten Wis­sen­schafts­ana­ly­se zu ihrem Glau­ben an die katho­li­sche Kir­che, denn die­ser war es, der sie zu einem christ­li­chen Gegen­ent­wurf der Geschlech­ter­di­cho­to­mie inspi­riert hat.

Als Chris­tin hat­te sich die evan­ge­li­kal sozia­li­sier­te Fava­le schon immer ver­stan­den, doch erst im Jahr 2014 mach­te sie den ent­schei­den­den Schritt und wur­de katho­lisch. Im sel­ben Jahr kam auch ihr zwei­tes Kind zur Welt. Dies waren zwei über­wäl­ti­gen­de Ereig­nis­se in ihrem Leben, die sie wie ein Damas­kus-Erleb­nis beschreibt: End­lich war die Zeit reif für eine grund­le­gen­de Revi­si­on ihrer bis­he­ri­gen Tätig­keit und der ihr zugrun­de­lie­gen­den Theo­rie, deren Wider­sprü­che und Unge­reimt­hei­ten ihr bereits lan­ge zuvor auf­ge­fal­len waren.

Vor allem die Beob­ach­tung, daß im Gen­der-Nar­ra­tiv objek­ti­ve, auf mate­ri­el­len Gege­ben­hei­ten beru­hen­de Kate­go­rien kei­ne Rol­le spie­len, berühr­te sie schmerz­lich. Sie stell­te fest, daß sie es mit einer “tota­li­sie­ren­den Welt­an­schau­ung” zu tun hat­te, die Geschlecht wech­sel­wei­se als “Geis­tes­zu­stand” oder als indi­vi­du­el­len Selbst­ent­wurf betrach­tet statt als kör­per­li­che Rea­li­tät. Der Kör­per des Men­schen wer­de zum Werk­zeug sei­nes eige­nen Wil­lens her­ab­ge­stuft und ver­lie­re dadurch sei­ne ihm inhä­ren­te Bedeu­tung. Die Ein­heit von Leib und See­le – nach Fava­le ein Kern­ele­ment des Chris­ten­tums – gehe zu Bruch, Frag­men­tie­rung des Kör­pers und Zer­stö­rung der see­li­schen Inte­gri­tät sei­en die Folge.

Mit gro­ßer Über­zeu­gungs­kraft weist die Phi­lo­so­phin nach, daß es bei der Gen­der-Ideo­lo­gie nicht um die Befrei­ung des Men­schen geht, schon gar nicht um die der Frau, im Gegen­teil: Frei­heit wer­de gemein­hin als das Sich-Hin­weg­set­zen von Gren­zen und Begren­zun­gen ver­stan­den, was fata­le Aus­wir­kun­gen hat. Die­sem fal­schen Prin­zip setzt Fava­le ein teleo­lo­gi­sches Ver­ständ­nis vom Mensch­sein ent­ge­gen, dem­zu­fol­ge wir wirk­lich frei sind, wenn wir uns im Rah­men der uns gesetz­ten natür­li­chen Beschrän­kun­gen als Per­sön­lich­kei­ten entfalten.

Fava­le reibt sich sehr dar­an, daß aus­ge­rech­net in einem phi­lo­so­phi­schen Kon­zept, das sei­nen Aus­gang im Femi­nis­mus nahm, die Frau als sol­che nicht mehr vor­kommt, denn “Frau” gilt nicht mehr als defi­nier­bar. Über­dies wer­de deren Auto­no­mie all­zu oft als Los­lö­sung von allen Attri­bu­ten der Weib­lich­keit interpretiert.

Aller­dings: Nicht die femi­nis­ti­sche Bewe­gung als sol­che sei für die­se Schief­la­ge ver­ant­wort­lich, wie sie betont, son­dern der Femi­nis­mus der zwei­ten Wel­le (maß­geb­lich beein­flußt von Simo­ne de Beau­voir) habe ein Wer­te­sys­tem ange­nom­men, das impli­zit auf das Männ­li­che aus­ge­rich­tet sei. Es gebe ein tie­fes Unbe­ha­gen gegen­über der Frucht­bar­keit von Frau­en und ihrer Fähig­keit schwan­ger zu wer­den, ein Kind aus­zu­tra­gen und zu stil­len. Die Kri­tik der Autorin am Femi­nis­mus fin­det somit aus einer dezi­diert femi­nis­ti­schen Per­spek­ti­ve her­aus statt.

Aus­führ­lich schil­dert sie die Gene­se und Aus­wir­kung von staat­lich geför­der­ter Gebur­ten­kon­trol­le, wel­che von Mar­ga­ret San­ger und ihrer Orga­ni­sa­ti­on Plan­ned Paren­thood ener­gisch vor­an­ge­trie­ben wur­de. In der Lega­li­sie­rung und Nor­ma­li­sie­rung von Ver­hü­tungs­mit­teln ver­or­tet Fava­le eine der vor­ran­gigs­ten Ursa­chen der Gen­der-Theo­rie – eine The­se, die viel­leicht doch ein wenig zu steil daherkommt.

In den letz­ten Kapi­teln ihres Buches wid­met sich die Wis­sen­schaft­le­rin der aktu­el­len For­schung, läßt auch Betrof­fe­ne zu Wort kom­men, die eine Tran­si­ti­on oder De-Tran­si­ti­on mit­ge­macht haben und bezieht dabei neu­es­te stu­di­en­ba­sier­te Daten mit ein, wel­che die Behaup­tung eines drit­ten oder “diver­ser” ande­rer Geschlech­ter widerlegen.

Ins­ge­samt argu­men­tiert die Pro­fes­so­rin, die heu­te an der katho­li­schen “Uni­ver­si­ty of Not­re Dame” in India­na lehrt, ein­fühl­sam und wohl­wol­lend. Bewußt mei­det sie den Jar­gon intel­lek­tu­el­ler Ver­stie­gen­heit, der im Gen­der-Milieu üblich ist, und wird nie­mals pole­misch. Manch­mal frei­lich wünscht man sich, sie hät­te mehr Biß, um deut­lich zu machen, wel­che zer­stö­re­ri­sche Dyna­mik die “ein­fluß­reichs­te und fol­gen­reichs­te Theo­rie der west­li­chen Anthro­po­lo­gie” (wie Han­na-Bar­ba­ra Gerl-Fal­ko­vitz in ihrem Vor­wort tref­fend for­mu­liert) sowohl in der aka­de­mi­schen Leh­re als auch in der lebens­prak­ti­schen Umset­zung entfaltet.

Abi­ga­il Fava­le hat ein über­aus wich­ti­ges Buch geschrie­ben, eines, das inner­halb der mitt­ler­wei­le beacht­lich ange­wach­se­nen Gen­der­kri­tik-Lite­ra­tur einen ganz ande­ren Stand­punkt ein­nimmt, näm­lich den der theo­lo­gi­schen Refle­xi­on. Ärger­li­cher­wei­se wird in der deut­schen Über­set­zung die­ses Anti-Gen­der-Buchs selbst gegen­dert, stän­dig ist von “Stu­die­ren­den” und “Teil­neh­men­den” die Rede – ein Schlag ins Gesicht der Ver­fas­se­rin! Und ein Vor­ge­hen von Sei­ten des Über­set­zers und Ver­la­ges, das an bor­nier­ter Prin­zi­pi­en­treue nicht zu über­bie­ten ist.

– – –

Abi­ga­il Fava­le: Die geleug­ne­te Natur. War­um die Gen­der-Theo­rie in die Irre führt, Frei­burg im Breis­gau: Her­der 2024. 272 S., 26 Euro – hier bestel­len.