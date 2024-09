Der schrille Ton gegen die eigenen Zweifel

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Bestän­dig geben sich die Regie­rungs­pro­mi­nenz und die sie tra­gen­de Funk­tio­närs­grup­pen erschüt­tert und tief betrof­fen, vor­zugs­wei­se wegen „Rechts­extre­mis­mus“. Wo man frü­her nur irri­tiert war, ist man heu­te reflex­ar­tig konsterniert.

Andau­ernd erscheint etwas uner­träg­lich, unge­heu­er­lich, und wenn jemand mal prin­zi­pi­el­ler oder vita­ler oppo­niert, ist das meist ein „Faschist“, der Dis­kus­sio­nen ent­mensch­licht und dem kei­ne Platt­form gebo­ten wer­den dürfe.

Man möch­te kol­le­gi­al anraten:

Ver­wen­det die Ener­gie für eure thea­tra­li­sche Echauf­fiert­hei­ten und para­no­iden Obses­sio­nen doch bes­ser für das genaue sach­li­che Argu­ment und oszil­liert nicht bestän­dig zwi­schen jäm­mer­li­cher Dünn­häu­tig­keit und dem Hoch­mut des Inqui­si­tors. Wagt es lie­ber, auf Augen­hö­he zu gehen.

Poli­ti­sche Idio­syn­kra­sie ist links längst ver­fes­tig­te Gewohn­heit. Das mutet vor allem des­we­gen neu­ro­tisch an, weil im glei­chen Zug so per­ma­nent wie auf­dring­lich von Tole­ranz, Dis­kurs, gar von Viel­falt die Rede ist, weil man Poli­tik ja „kom­mu­ni­zie­ren“ und „dich­ter an den Men­schen“ sein will, erklä­ren, erläu­tern, Ver­ständ­nis erzeu­gen, acht­sam sein.

Nur ertra­gen es die der­zeit maß­ge­ben­den Mei­nungs­ma­cher gar nicht, wenn ihnen nicht sogleich beflis­sen zuge­stimmt wird. Das erin­nert echt an die DDR. Klar konn­te man im Staats­bür­ger­kun­de­un­ter­richt alles sagen. Hieß es. Nur war es von Staats­bür­ger­kun­de nicht weit bis Staatsicherheit.

Und auch heu­te soll­te man sich auf Rechts­staat­lich­keit nicht ver­las­sen. Zudem: Muß man sei­ne Rech­te erst auf­wen­dig ein­for­dern oder ein­kla­gen, sind es eigent­lich kei­ne Rech­te mehr.

Bes­ser man trägt ange­paßt sein Regen­bo­gen-Shirt oder den Fei­ne-Sah­ne-Fisch­fi­let-Pull­over. Unfrei­wil­lig komisch, daß die­se Kla­mot­ten als Aus­weis sub­kul­tu­rel­ler und kri­ti­scher Lebens­art gel­ten, obwohl sie längst zu Sym­bo­len der neu­en Staats­ju­gend avancierten.

Der Mei­nungs­kor­ri­dor ist nicht nur enger gewor­den, er erscheint auch grell aus­ge­leuch­tet und mit Sen­so­ren bestückt. Jeder goo­gelt; IM (infor­mel­ler Mit­ar­bei­ter) kann man heut­zu­ta­ge ohne MfS und ohne Ver­pflich­tungs­er­klä­rung wer­den. Zumal Denun­zia­ti­on in der Ber­li­ner Repu­blik irr­wit­zi­ger­wei­se als Cou­ra­ge gilt.

Man soll­te gewär­tig sein, sogleich über die Laut­spre­cher der Medi­en oder des Net­zes ange­ranzt zu wer­den, wenn man Miß­li­e­bi­ges äußert oder gar noch publi­ziert. Selbst beim Wald­gang ist man nicht mehr geschützt. Die Herr­schaft und ihr Kli­en­tel, all die ali­men­tier­ten „zivil­ge­sell­schaft­li­chen“ Unter­stüt­zer und Stö­rungs­mel­der, sind emp­find­lich geworden.

Das zeugt von Unsi­cher­heit, ver­mut­lich von einer Grund­angst der Ber­li­ner Repu­blik, der Furcht vor einer rechts­dre­hen­den Wen­de, mehr noch aber resul­tie­rend aus der beun­ru­hi­gen­den Selbst­wahr­neh­mung, daß die eige­ne Pro­pa­gan­da nicht nur an den Adres­sa­ten vor­bei­geht, son­dern schlim­mer noch:

Die Akteu­re kön­nen ihr tief inner­lich selbst kei­nen Glau­ben mehr schen­ken. Im stil­len wis­sen sie, daß der schril­le Ton („Alles Nazis!“) nur die eige­nen Zwei­fel über­schreit. Wären tat­säch­lich Faschis­ten prä­sent, wür­den sie denen nicht gewach­sen sein. Sie fürch­ten eine Kor­rek­tur, die eben nicht von links aus­ge­hen kann, von der sie aber selbst wis­sen, daß sie bevorsteht.

Um so mehr sind sie einem immer skur­ri­le­ren Rol­len­spiel ver­haf­tet – dem Han­deln im kon­stru­ier­ten Als-ob. Für links­grü­ne Beken­ner muß es immens anstren­gend sein, einen polit­mo­ra­li­schen Codex zu erfül­len, der auf einer Anthro­po­lo­gie welt­an­schau­li­cher Apart­heit grün­det: Der für lin­ke Zie­le ein­tre­ten­de Mensch ist, gewis­ser­ma­ßen als Beru­fe­ner, bes­ser als all die ande­ren, er muß, qua­si geseg­net, maß­ge­bend auf­tre­ten und schleppt die gan­ze Last der Auf­klä­rung. Zu was für Ver­span­nun­gen mag es füh­ren, durch­weg als Vor­bild unter­wegs zu sein?

Nicht weni­ger eigen­wil­lig bei der CDU: Was ges­tern in der Ära Mer­kel noch als „men­schen­ver­ach­tend“ galt, was das „Ster­ben im Mit­tel­meer“ angeb­lich zuließ, ja for­cier­te, das ist nun unter Merz‘ Ägi­de nicht mehr indis­ku­ta­bel, son­dern schleu­nigst gebo­ten – mit der Fol­ge, daß den die AfD pla­gi­ie­ren­den CDU-Gran­den sogleich das lin­ke Geplärr ent­ge­gen­schallt, sie wären jetzt nicht weni­ger „faschis­tisch“ als die ohne­hin ja voll­fa­schis­ti­sche AfD.

Zum einen ist in einem sol­chen Milieu tat­säch­lich kein Dis­kurs mehr mög­lich. Plu­ra­lis­mus? Kurz­ge­schlos­sen und von Ein­weg­re­de ersetzt. Daher kann man auf den Talk­show-Kla­mauk eben­so ver­zich­ten wie auf Par­la­ments­de­bat­ten. Sie fol­gen einer Regel­poe­tik, die genau das aus­zu­schlie­ßen ver­sucht, wor­über dring­lich zu reden wäre. Das allein, die­se Ver­mei­dung, gefähr­det die Demokratie.

Zum ande­ren deu­ten Tabui­sie­run­gen und Ver­drän­gun­gen auf Ver­här­tun­gen hin. Die aber dro­hen auf­zu­bre­chen. Das frag­wür­digs­te sozio­lo­gi­sche For­schungs­er­geb­nis des letz­ten Jah­res bestand in der ver­meint­lich bewie­se­nen The­se, von einer Spal­tung der deut­schen Gesell­schaft kön­ne nicht die Rede sein, es herr­sche eini­ger­ma­ßen Kon­sens. Das Buch dazu wur­de zum Best­sel­ler, aber: Weit gefehlt! Rei­ne Wunsch­vor­stel­lung des selbst­ge­rech­ten Estab­lish­ments, selbst­er­fül­len­de Prophezeiung.

Die Spal­tung – und somit die zu erwar­ten­de Dyna­mik ihrer Klä­rung – dürf­te seit der Wie­der­ver­ei­ni­gung nie extre­mer und gefähr­li­cher gewe­sen sein.

Bis­lang wird dar­auf mit poli­ti­schen Ritua­li­sie­run­gen reagiert. Daher die ste­reo­ty­pen Beschwö­rungs­for­meln, was statt­haft ist und was nicht. Ins­be­son­de­re die Schul­ju­gend erspürt das, weil sie direk­ter als jede ande­re Grup­pe den ideo­lo­gi­schen Über­grif­fen des neu­en Staats­bür­ger­kun­de­un­ter­richts ihrer Ganz­tags-Ver­ein­nah­mungs­schu­le aus­ge­setzt ist. Und ver­spä­tet, aber um so deut­li­cher die Über­nah­me ihrer Lebens­um­welt regis­triert hat. Man sehe sich die Ergeb­nis­se der U‑16-Wah­len in Bran­den­burg an.