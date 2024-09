Jörg Seidel schreibt über das erste Selfie

Das Han­dy hat nun, wie ganz selbst­ver­ständ­lich, unser Leben kom­plett revo­lu­tio­niert, also umge­dreht. Wie von allein haben sich inner­halb kür­zes­ter Zeit Ver­hal­tens­mus­ter durch­ge­setzt, die vor zwei Jahr­zehn­ten noch undenk­bar gewe­sen wären.

War – nach Peter Slo­ter­di­jk – der Dau­men noch der Evo­lu­ti­ons­ge­win­ner des Jahr­zehnts um die Jahr­tau­send­wen­de, als alle Welt plötz­lich mein­te, tag­täg­lich SMS auf klei­nen drei­stu­fi­gen Tas­ten ein­tip­pen zu müs­sen, so ist es jetzt wie­der der Zei­ge­fin­ger und jene Regi­on im Hirn, die für Wisch­be­we­gun­gen zustän­dig ist. Schon ist das Netz voll mit „lus­ti­gen“ Vide­os, wo Kin­der und ande­re Min­der­be­mit­tel­te Pro­ble­me durch Wisch­be­we­gun­gen lösen wol­len, wo tat­säch­lich ers­te Welt sich vor ihnen befindet.

Bereits die Begrif­fe sind an Lächer­lich­keit nicht mehr zu über­bie­ten, lie­ße man sie sich nur ein­mal auf der Zun­ge zer­ge­hen. Han­dy z.B., ein alber­ner Hybrid, halb Eng­lisch, halb Schwach­sinn, eine deut­sche Neu­schöp­fung aus Hand und klein und hand­lich, aber unbe­dingt noch verd­eng­lischt. Die meis­ten euro­päi­schen Spra­chen haben es wenigs­tens zu einem halb­wegs tech­ni­schen Begriff gebracht, der fast immer was mit „mobil“ zu tun hat.

„Sel­fie“ ist auch so ein seman­ti­scher Jam­mer­lap­pen. Aber er paßt per­fekt zu jener längst ein­ge­üb­ten imbe­zi­len Tätig­keit – das ist der tech­ni­sche Impe­ra­tiv par excel­lence –, sich per­ma­nent selbst zu pho­to­gra­phie­ren, mit oder ohne Partner.

Man trifft jeman­den und muß dies unbe­dingt auf der Spei­cher­kar­te haben. Man sieht einen pro­mi­nen­ten Men­schen und muß – bevor der hys­te­ri­sche Schrei­krampf über­nimmt – drin­gend noch doku­men­tie­ren, daß man die Per­son gese­hen hat und die­se ist längst so tief im Spiel drin, daß sie es lächelnd mit­macht und pro­fes­sio­nell das fal­sche Lächeln mit den blitz­wei­ßen Zäh­nen zeigt. Man lich­tet die Lüge ab und ist stolz dar­auf. Oder man sitzt irgend­wo und hat ein Essen bestellt und muß dies selbst­ver­ständ­lich aller Welt zei­gen. Und so weiter.

Ich beob­ach­te das nur von außen, habe in mei­nem Leben noch nie ein Sel­fie gemacht und bin viel­leicht auf einem oder zwei doch irgend­wo mit drauf – was ich bereue.

Das Sel­fie ist welt­stür­zend. Das wird uns bewußt, wenn wir das ers­te Sel­fie, das Sel­fie aller Sel­fies, das Ur-Sel­fie in Erin­ne­rung rufen. Es ist so alt wie ich, die soge­nann­ten Boo­mer sind die Sel­fie-Gene­ra­ti­on, ohne es geahnt zu haben. Sie sind mit dem wirk­mäch­ti­gen Bild von sich selbst als selbst­ver­ständ­li­chem Hin­ter­grund auf­ge­wach­sen. Es wur­de am 1.12.1966 auf­ge­nom­men, als der ATS‑1, der Appli­ca­ti­ons Tech­no­lo­gy Satel­li­te 1 mit der Spin Scan Cloud Came­ra aus dem All das ers­te Gesamt­photo von der Erde als Kugel machte.

Seit­her glau­ben wir, die Drauf­sicht zu haben. Da haben wir die Unschuld über uns selbst ver­lo­ren, die Men­schen sind sich selbst über den Kopf gewach­sen und nie­mand kann mehr sagen, er habe es nicht gese­hen. Mit die­ser Evi­denz wach­sen seit­her alle nach­fol­gen­den Gene­ra­tio­nen auf – unse­re war die ers­te. “Wer heu­te zur Welt kommt, wird Bür­ger eines bewölk­ten, sich sel­ber pho­to­gra­phie­ren­den Sterns” (Slo­ter­di­jk).

Wir wer­den in die per­ma­nen­te und kom­plet­te Selbst­an­sicht, ins Über-Sel­fie hin­ein­ge­bo­ren. Mit die­sem ers­ten Pho­to von uns hat der Auf­schrei von Nietz­sches „tol­lem Men­schen“ sei­ne bild­li­che Wie­der­ga­be gefunden:

Wer gab uns den Schwamm, um den gan­zen Hori­zont weg­zu­wi­schen? Was tha­ten wir, als wir die­se Erde von ihrer Son­ne los­ket­te­ten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewe­gen wir uns? Fort von allen Son­nen? Stür­zen wir nicht fort­wäh­rend? Und rück­wärts, seit­wärts, vor­wärts, nach allen Sei­ten? Gibt es noch ein Oben und ein Unten? Irren wir nicht wie durch ein unend­li­ches Nichts? Haucht uns nicht der lee­re Raum an? Ist es nicht käl­ter gewor­den? Kommt nicht immer­fort die Nacht und mehr Nacht?

Das Erschre­cken­de an die­sem Ereig­nis ist jedoch, wie wenig es die Men­schen erschreckt, wie schnell man sich an die­se Unge­heu­er­lich­keit gewöhnt, wie man sie nach einem kur­zen Stau­nen hin­ge­nom­men hat, ohne einen wei­te­ren Gedan­ken dar­über zu verschwenden.

So ist es seit­her mit allem, mit jeder neu­en und wei­te­ren Ent­gren­zung. Man macht ein­fach mit: man nahm das Tele­fon ab, als sei es das Nor­mals­te der Welt, man setz­te sich vor den Fern­se­her und sah live beim Fuß­ball­spiel in Bra­si­li­en zu, dann vor den Com­pu­ter, dann wur­de das Inter­net ohne wei­te­re Fra­gen akzep­tiert und pro­duk­tiv ange­nom­men, heu­te schaut man Por­nos am Stück und hat ver­ges­sen, wie es war, als Inti­mi­tät noch ein Spiel, ein Ent­de­cken, ein Abtas­ten, ein Stau­nen und Wun­dern war usw. usf.

Auch das „Han­dy“ nahm man unre­flek­tiert in die Hand, obgleich es ein jahr­zehn­te­lan­ges Mora­to­ri­um und Nach­den­ken ver­dient hät­te wie ein gefähr­li­ches Medi­ka­ment, mit Stu­di­en, Expe­ri­men­ten, Ein­nah­me­emp­feh­lun­gen, War­nun­gen und Limi­tie­run­gen; und schon setzt man sich Bril­len vor die Augen, um in vir­tu­el­le Wel­ten abzu­dü­sen. Bald wer­den die ers­ten Frei­wil­li­gen vor­tre­ten, um sich den Implan­ta­ten in Hirn und Augen zur Ver­fü­gung zu stellen.

Das Sel­fie von heu­te wird dann schon wie­der ver­ges­sen sein, jun­ge Leu­te wer­den über die Alten lachen, die sich noch vor eine Lin­se auf aus­ge­streck­tem Arm stell­ten und die Chips, auf denen die Bil­der „lagern“, wer­den kei­nen Slot mehr fin­den, in den man sie wird ein­schie­ben kön­nen. Man wird immer das Alte für das Idio­ti­sche hal­ten und nicht begrei­fen, daß das Neue das Ver­rück­te ist.