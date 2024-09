Einer gegen Alle – Brandenburg hat gewählt

Der Wahlmarathon im Osten fand mit der Landtagswahl in Brandenburg seinen Abschluß. Mit 29,2% konnte die AfD ihr Ergebnis erneut steigern und sogar die Umfragewerte der letzten Wochen übertreffen. Es ist zugleich das beste Ergebnis, das die AfD jemals bei einer Wahl in Brandenburg geholt hat.

Den­noch wur­de das Wahl­ziel, stärks­te Kraft zu wer­den, knapp ver­fehlt, was an einer ful­mi­nan­ten Auf­hol­jagd der SPD lag, die ent­ge­gen dem Umfra­ge­trend im Bund und den Ergeb­nis­sen in Sach­sen und Thü­rin­gen in Bran­den­burg noch­mals 5% Punk­te zule­gen konn­te. Den Preis dafür muß­ten die Grü­nen und die Lin­ken bezah­len: Sie ver­fehl­ten die Fünf-Pro­zent-Hür­de deutlich.

Ähn­lich wie schon vor drei Wochen wur­de auch in Bran­den­burg ein Wahl­be­tei­li­gungs­re­kord geknackt. Wahl­be­tei­li­gun­gen von über 70% waren im Osten immer die Aus­nah­me. Nun wur­de die­se Mar­ke bei gleich drei Land­tags­wah­len hin­ter­ein­an­der überschritten.

Die AfD kann sich also auf star­kem Niveau pro­blem­los in einem mas­si­ven Mobi­li­sie­rungs­wett­lauf behaup­ten. 140.000 abso­lu­te Stim­men konn­ten hin­zu­ge­won­nen wer­den, bei den Erst­stim­men sogar fast 190.000. Bis­her gibt es dazu kei­ne Daten­grund­la­ge, aber wie auch schon in Sach­sen und Thü­rin­gen ist durch die feh­len­den flä­chen­de­cken­den BSW-Direkt­kan­di­da­ten von einem Stim­men­split­ting zwi­schen einer Erst­stim­me für die AfD und einer Zweit­stim­me für das BSW auszugehen.

Bei ver­gan­ge­nen Wah­len war die Ver­tei­lung zwi­schen Erst- und Zweit­stim­men­er­geb­nis bei der AfD immer mit einem leich­ten Über­ge­wicht für die Zweit­stim­me ver­bun­den. Nun ist es umge­kehrt. Dies läßt den Schluß zu, daß das BSW zwar in den Wäh­ler­wan­de­run­gen nur ver­hält­nis­mä­ßig wenig aus dem AfD-Stamm­pool abgreift, aber den­noch ist anhand der Stim­men­zwei­tei­lung von einer gewis­sen Poten­ti­al­ab­schöp­fung (nach 2019) auszugehen.

Ins­ge­samt gewinnt die AfD in allen Gemein­den und Wahl­krei­sen Stim­men hin­zu. Am stärks­ten vor allem in den Grenz­re­gio­nen des Landes.

Das Duell Einer gegen Alle

Die Ergeb­nis­se in Thü­rin­gen und Sach­sen mögen dem bran­den­bur­gi­schen Lan­des­ver­band Rücken­wind gege­ben haben. Dem direk­ten Ver­fol­ger in den Umfra­gen, der SPD, jedoch auch. Noch im Juli lagen die Sozi­al­de­mo­kra­ten bei unter 20% und kön­nen nun mit 30,8% ihr Ergeb­nis sogar im Ver­gleich zur letz­ten Land­tags­wahl 2019 noch­mals deut­lich stei­gern. Ent­schei­dend dafür war die Kan­ni­ba­li­sie­rung des lin­ken Lagers. Die Grü­nen ver­lo­ren 47.000 Stim­men an die SPD und muss­ten ins­be­son­de­re in ihren Hoch­bur­gen, rund um den Ber­li­ner Speck­gür­tel teil­wei­se zwei­stel­li­ge pro­zen­tua­le Ver­lus­te hin­neh­men. Eben­falls pro­fi­tiert die SPD von einer höhe­ren Wahl­be­tei­li­gung, die sich in den Regio­nen rund um die Lan­des­haupt­stadt Pots­dam um bis zu 80% nie­der­schlägt. Im gesam­ten Land konn­te die SPD 51.000 Nicht­wäh­ler mobilisieren.

Aller­dings waren nur weni­ge Wäh­ler der SPD rest­los vom Pro­gramm, Per­so­nal und Wahl­kampf der SPD über­zeugt. Mit den Ergeb­nis­sen von vor drei Wochen im Hin­ter­kopf war klar, daß sich die­ser ver­blei­ben­de Wahl­kampf voll und ganz auf einen Wett­lauf um den ers­ten Platz kon­zen­trie­ren wür­de. 75% der SPD-Wäh­ler geben an, daß sie nicht voll­um­fäng­lich von ihrer Wahl über­zeugt sind und die SPD vor allem wähl­ten, um die AfD zu verhindern.

Bei den CDU-Wäh­lern waren es 59% die ein ähn­li­ches Wahl­mo­tiv ange­ge­ben haben. Fast ein Drit­tel der BSW-Wäh­ler gibt an, daß sie ohne das Ange­bot des BSW der AfD ihre Stim­me gege­ben hätten.

Die Ret­tung der SPD waren also auf der tak­ti­schen Ebe­ne die Leih­stim­men des lin­ken Lagers und die Prä­senz des BSW, wel­ches den Poten­ti­al­raum der AfD etwas limi­tier­te. Auf der struk­tu­rel­len Ebe­ne waren es der Speck­gür­tel Ber­lins und ande­re urba­ne Gebie­te sowie die Wäh­ler ab der 60+ Gene­ra­ti­on. Die AfD ist in allen Alters­ko­hor­ten von 16–59 Jah­ren stärks­te Kraft. Bei den 16–24-Jährigen sogar mit gro­ßem Abstand, wo sie im Ver­gleich zur letz­ten Wahl gan­ze 13% zule­gen kann.

Das ist einer­seits erfreu­lich, aber es ver­deut­licht noch­mals die struk­tu­rel­le Bar­rie­re für die AfD, die ich bereits in frü­he­ren Wahl­ana­ly­sen häu­fi­ger erwähnt habe. Die Jugend ist im Osten rein quan­ti­ta­tiv kein wirk­sa­mer Fak­tor. Auf einen Jung­wäh­ler zwi­schen 18–30 Jah­ren kom­men drei bis vier Wäh­ler ab 60+.

Der Gene­ra­tio­nen­kon­flikt wird in die­sen Wahl­er­geb­nis­sen mehr als deut­lich und man­che wen­den auch ein, daß sich der­ar­ti­ge Miß­ver­hält­nis­se letzt­lich durch die Tat­sa­che von der End­lich­keit des Lebens von selbst lösen. Ich ver­mu­te jedoch, daß vie­le hier einer­seits die Zeit­fens­ter von poli­ti­schen Ver­än­de­rungs­pro­zes­sen unter­schät­zen und zugleich auch die poli­ti­sche Sozia­li­sie­rung der jun­gen Men­schen kei­nes­wegs abge­schlos­sen ist und heu­te viel vola­ti­ler ist als noch vor 40–50 Jahren.

Der Auf­bau von vor­po­li­ti­schen Milieus und Gras­wur­zel­struk­tu­ren erfor­dert viel Kraft­auf­wand und Res­sour­cen­ein­satz. Gera­de durch die mas­si­ven Ver­schie­bungs­pro­zes­se im bun­des­re­pu­bli­ka­ni­schen Par­tei­en­sys­tem kön­nen sich poli­ti­sche und ideo­lo­gi­sche Ori­en­tie­run­gen bei jun­gen Leu­ten auch schnell wie­der ändern.

Bei den rest­li­chen Par­tei­en war die Bran­den­burg-Wahl in vie­ler­lei Hin­sicht eine nega­ti­ve Zäsur. Die Grü­nen konn­ten in kei­ner ein­zi­gen Gemein­de ihr vor­an­ge­gan­ge­nes Ergeb­nis hal­ten, geschwei­ge denn Stim­men hin­zu­ge­win­nen. Am stärks­ten mach­ten sich die­se Ver­lus­te an den Rän­dern Ber­lins bemerkbar.

Die Links­par­tei flog erst­mals aus einem ost­deut­schen Land­tag und dürf­te den Wäh­ler­trans­fer zum BSW fast voll­stän­dig voll­zo­gen haben. Das BSW kratzt dabei vor allem an den ost­deut­schen Kern­mi­lieus der Links­par­tei (weib­lich und über 60 Jahre).

Bei der CDU woll­te man sich die Lau­ne über die guten Umfra­ge­er­geb­nis­se im Bund nicht durch einen Dämp­fer in Bran­den­burg ver­der­ben las­sen. Somit war die Kom­mu­ni­ka­ti­on am Wahl­abend auch recht schnell auf die Glück­wün­sche an Diet­mar Woid­ke fokus­siert, ohne daß dabei die Ursa­chen für das eige­ne (his­to­risch) schlech­te Abschnei­den ana­ly­siert wor­den wären.

Man­che Bun­des­po­li­ti­ker sahen die Stim­men­ver­lus­te der CDU an die SPD sogar als einen gemein­sa­men Kraft­akt, um die AfD zu ver­hin­dern. Offen­bar wür­de sich die Uni­on lie­ber in den poli­ti­schen Selbst­mord trei­ben, als die AfD als stärks­te Kraft aus einer Land­tags­wahl her­vor­ge­hen zu lassen.

Ein inter­es­san­ter Aspekt bei den Umfra­gen zur CDU war ins­be­son­de­re die Abfra­ge nach der Ver­ant­wort­lich­keit für den mas­sen­haf­ten Zuzug von Migran­ten nach Deutsch­land. 55% der Wäh­ler sehen die Ver­ant­wor­tung klar bei der CDU und weni­ger bei den lin­ken Par­tei­en. Das sind bemer­kens­wer­te Zah­len, die den nach­hal­ti­gen Ver­trau­ens- und Glaub­wür­dig­keits­ver­lust der mer­kel­schen Migra­ti­ons­po­li­tik unter­strei­chen und eben­falls ver­deut­li­chen, daß sich das ost­deut­sche Elek­to­rat nicht von ein paar „Law and Order“ Flos­keln beein­dru­cken läßt.

Ich hör­te in eini­gen Gesprä­chen nach dem Wahl­tag her­aus, daß vie­le AfD-Wäh­ler mit den Ost­wahl­er­geb­nis­sen zwar zufrie­den sind, aber den­noch eine ernüch­tern­de Note auf­grund feh­len­der Macht­op­tio­nen hin­zu­fü­gen. Auf der einen Sei­te wird ange­merkt, dass die Ergeb­nis­se noch viel höher sein müß­ten, damit sich der Druck auf die Alt­par­tei­en noch ver­stär­ken wür­de. Wie­der ande­re behaup­ten, daß die Ost­ver­bän­de sich durch ihre oppo­si­tio­nel­le Grund­hal­tung und Radi­ka­li­tät den Weg in Koali­tio­nen selbst ver­sperrt hätten.

Es ist nicht so, als wür­den die­se Debat­ten erst seit ges­tern geführt wer­den. Der Osten wählt AfD, weil es im Osten zahl­rei­che güns­ti­ge Struk­tur­merk­ma­le für eine rech­te Par­tei gibt – Men­ta­li­tät, Sozia­li­sa­ti­on, Bio­gra­phien, gerin­ge­re Bevöl­ke­rungs­dich­te, weni­ger Aka­de­mi­ker, schwa­che tra­di­tio­nel­le Parteibindungen.

Hin­zu kommt, daß die Wahl­kämp­fer und AfD-Mit­glie­der das Lebens­ge­fühl der “ost­deut­schen See­le” zu ver­ste­hen schei­nen und in eine soli­de Kom­mu­ni­ka­ti­ons­stra­te­gie imple­men­tie­ren. Es gilt nun vor allem den elek­to­ra­len Zuwachs in robus­te Struk­tu­ren und die meta­po­li­ti­schen Res­sour­cen vor Ort zu investieren.