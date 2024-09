Postdemokratischer Unmut in Erfurt

In Erfurt trat der Landtag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Seit 1994 regelt in Thüringen ein Gesetz, daß diese Konstitution schlank und ohne Geschäftsordnungsdebatten ablaufen solle. Die Sache könnte ganz einfach sein, aber sie lief aus dem Ruder.

Natür­lich hat­te Björn Höcke damit gerech­net. Er ist ja nicht naiv, ist kei­ner, der an den voll­stän­di­gen Respekt der Macht vor dem Recht glaubt. Er hofft auf die­se respekt­vol­le Hal­tung, aber er geht nicht in allen Fäl­len von ihr aus. Zu deut­lich ist der Unmut der “Kar­tell­par­tei­en” mit dem Sou­ve­rän, also dem Volk gewor­den, das aus ihrer Sicht in Tei­len, in sperr­mi­no­ri­täts­gro­ßen Tei­len, unbe­lehr­bar zu sein scheint und die Fal­schen wählt.

Höcke zeig­te sich, als er am Tele­fon vom Tag im Par­la­ment erzähl­te, als jemand, der dem Recht eine Kraft zuspricht, die unab­hän­gig von jeder Macht vor­han­den sein müs­se. Man könn­te sagen, daß er dem Rechts­po­si­ti­vis­mus sei­nen gebüh­ren­den Platz ein­räumt, und mehr: daß er die­se Vor­stel­lung von einer Eigen­kraft des Rechts sogar ver­tei­di­gen möch­te, denn ohne sie wäre alles Regel­werk stets nur Macht­aus­le­gun­gen unter­wor­fen und wür­de eines ganz sicher nicht mehr tun: etwas regeln.

Wir alle glau­ben, wenn wir uns an Rege­lun­gen und Geset­ze hal­ten, daß sie nicht will­kür­lich außer Kraft gesetzt wer­den dür­fen – vor allem nicht von denen, die sie fest­leg­ten. Die Ein­hal­tung der Geschäfts­ord­nung eines Par­la­ments mag denen, die nach ver­lo­re­ner Wahl Krö­ten schlu­cken müs­sen, nicht leicht fal­len. Aber sie müs­sen schlu­cken und ein­hal­ten, denn wenn sie es nicht tun, ist ihre Gesetz­ge­bung und sind ihre Maß­nah­men brü­chig und nicht mehr aus sich her­aus verbindlich.

Der post­de­mo­kra­ti­sche Unmut erstreckt sich also längst auch auf die Geschäfts­ord­nung, die sich jedes Par­la­ment gibt und die den Umgang poli­ti­scher Geg­ner im par­la­men­ta­ri­schen Betrieb mäßi­gend und zäh­mend regeln soll: Es sind Wort­ge­fech­te, die im Ple­nar­saal aus­ge­tra­gen wer­den, und sie fol­gen Abläu­fen, in denen kei­ner nie­der­ge­brüllt oder stän­dig unter­bro­chen wer­den darf.

Viel ist die­ser Tage wie­der von der Wür­de Hoher Häu­ser die Rede, die in Gefahr sei, weil die Ost­wah­len Frak­tio­nen einer Par­tei zu Rie­sen gemacht hät­ten, deren Ziel es sei, demo­kra­ti­sche Ver­fah­ren aus­zu­he­beln und einen Sys­tem­wech­sel vorzubereiten.

Nie­mand glaubt das im Ernst, aber alle tun so. Das hat Grün­de: Die links­grü­ne Trans­for­ma­ti­ons­po­li­tik trifft seit zehn Jah­ren auf wach­sen­den Wider­stand, und wo den Alt­par­tei­en die Argu­men­te aus­ge­hen, wird alter­na­ti­ve Poli­tik zum Demo­kra­tie­pro­blem erklärt. Dabei soll­te bereits der sprung­haf­te Anstieg der Wahl­be­tei­li­gung für jeden, den die Poli­tik­ver­dros­sen­heit ver­droß, ein Grund zur Freu­de sein: Es geht wohl wie­der um etwas, es ste­hen ech­te Unter­schie­de zur Wahl.

Post­de­mo­kra­ti­scher Unmut: Das ist der Unmut derer, die lie­ber füh­ren und bestim­men und nicht ver­han­deln und kor­ri­gie­ren wol­len. Es hat sich bei den Alt­par­tei­en die Über­zeu­gung fest­ge­setzt, man sei in den wesent­li­chen Fra­gen zu nahe bei­ein­an­der, als daß noch ernst­haft gewählt wer­den müß­te. Man könn­te die­se Atmo­sphä­re mit der Auf­tei­lung eines Kuchens durch jeman­den ver­glei­chen, dem man zuvor die Augen verband.

Post­de­mo­kra­ti­sche Unmut: Das ist der Offen­ba­rungs­eid, den Leu­te leis­ten, die bereit sind, für den Erhalt ihrer par­la­men­ta­ri­schen Macht Ver­fah­rens­wei­sen und Ver­hal­tens­re­geln zu igno­rie­ren – und es nicht zuge­ben wollen.

Wor­über spre­chen wir, wenn wir in die Geschäfts­ord­nung des Thü­rin­ger Land­tags schauen?

1. Der ältes­te gewähl­te Abge­ord­ne­te eröff­net und lei­tet als Alters­prä­si­dent die Sit­zung bis zu dem Moment, in dem ein Land­tags­prä­si­dent gewählt ist und die Geschäf­te über­neh­men kann.

2. Der Alters­prä­si­dent stellt zunächst die Anwe­sen­heit aller Abge­ord­ne­ter per Namens­nen­nung und Zuruf und danach die Beschluß­fä­hig­keit fest. Anschlie­ßend for­dert er die stärks­te Frak­ti­on auf, einen Kan­di­da­ten für das Amt des Par­la­ments­prä­si­den­ten vorzuschlagen.

3. Es ist seit der Pauls­kir­chen­ver­samm­lung von 1848 Gepflo­gen­heit und soge­nann­tes Ver­fas­sungs­ge­wohn­heits­recht, daß die stärks­te Frak­ti­on nicht nur das Vor­schlags­recht hat, son­dern mit ihrem Kan­di­da­ten das Amt des Par­la­ments­prä­si­den­ten auch beklei­den kann.

Ent­schei­dend ist zwei­er­lei: In Thü­rin­gen ist die Kon­ti­nui­tät der Geschäfts­ord­nung gesetz­lich fest­ge­schrie­ben. Das bedeu­tet: In der kon­sti­tu­ie­ren­den Sit­zung darf es unter der Lei­tung des Alters­prä­si­den­ten kei­ner­lei Ände­run­gen der Geschäfts­ord­nung geben. Sie wird aus dem vor­he­ri­gen Land­tag in Kon­ti­nui­tät über­nom­men und kann erst nach der Kon­sti­tu­ti­on des neu­en Land­tags, also im Lau­fe der neu­en Legis­la­tur­pe­ri­ode geän­dert werden.

Zwei­tens sieht die­se Geschäfts­ord­nung kein Vor­schlags­recht der schwä­che­ren Frak­tio­nen vor, auch nicht nach zwei, drei, fünf oder zehn geschei­ter­ten Wahl­gän­gen. Fin­det sich, wie wohl im Fal­le des Vor­schlags eines AfD-Kan­di­da­ten durch die AfD, kei­ne Mehr­heit, könn­te bis zum Sankt­nim­mer­leins­tag ergeb­nis­los wei­ter­ge­wählt wer­den: Kei­ne ande­re Par­tei kann einen ihr geneh­men Kan­di­da­ten vorschlagen.

Wel­cher Gestal­tungs­spiel­raum kann dar­aus für die AfD ent­ste­hen? Um die Kon­sti­tu­ti­on des Land­tags zu errei­chen und Kon­struk­ti­vi­tät zu signa­li­sie­ren, könn­te die AfD den Kan­di­da­ten einer ande­ren Par­tei vor­schla­gen und ihm zur Mehr­heit ver­hel­fen. Dies hät­te natür­lich sei­nen Preis; man könn­te es als klei­ne, geglück­te Koali­ti­ons­ver­hand­lung wer­ten, denn was in Abspra­chen in einem Fall gelang, könn­te auch in ande­ren Fäl­len gelingen.

Aber wir spre­chen nicht über Minis­te­ri­en, aus denen her­aus eine fun­da­men­tal ande­re Ein­wan­de­rungs- oder Bil­dungs- oder Finanz­po­li­tik eta­bliert wer­den könn­te. Wir spre­chen über ein Ver­wal­tungs­amt in einem Par­la­ment, über die Lei­tung von Sit­zun­gen und über ein waches Auge, das über die Ein­hal­tung der Geschäfts­ord­nung und die Wah­rung des Anstands wacht und dabei wie her­aus­ge­löst aus der eige­nen Frak­ti­on eine neu­tra­le Posi­ti­on ein­zu­neh­men hat.

Den Wahl­ver­lie­rern, den “Kar­tell­par­tei­en”, wie Höcke sie nennt, war aber bereits die streng befris­te­te Über­nah­me der Amts­ge­schäf­te durch den AfD-Alters­prä­si­den­ten Jür­gen Treut­ler etwas, das sie nicht ertra­gen woll­ten. Sie agie­ren dem Bedeu­tungs­zu­wachs der AfD gegen­über durch­schau­bar und wie Leu­te, die den ein­falls­lo­sen Wunsch ver­spü­ren, eine Mau­er zu errichten.

Denn für sie ist nun selt­sa­mer­wei­se der “Ernst­fall” ein­ge­tre­ten, auf den sie nicht vor­be­rei­tet waren und für den ihnen die Geschäfts­ord­nung nicht genü­gend anti­de­mo­kra­ti­schen “Spiel­raum” gewährt.

Die­se Vor­gän­ge sind nicht ganz ohne Prä­ze­denz: Als im Wes­ten Anfang der Acht­zi­ger die Grü­nen auf­ka­men und in die Par­la­men­te ein­zo­gen, dach­ten die dama­li­gen drei Alt­par­tei­en auch über Ände­run­gen und Beu­gun­gen von Geschäfts­ord­nun­gen nach und unter­stell­ten Sys­tem­ge­fähr­dung. Jedoch gelang die Ent­zau­be­rung rasch: Der Par­la­men­ta­ris­mus saug­te die Grü­nen ein.

Der Anspruch der AfD läßt sich in zwei­fa­cher Hin­sicht mit dem der Grü­nen von damals nicht ver­glei­chen: Die Macht­ba­sis der AfD ist in Thü­rin­gen längst weit grö­ßer als sie für die Grü­nen je war, egal wo. Gleich­zei­tig ist das poli­ti­sche Pro­gramm der AfD nach­ge­ra­de mil­de im Ver­gleich zu dem, was die Grü­nen damals wollten.

Es war Höcke, als er berich­te­te, wich­tig zu beto­nen, daß sich die instal­lier­te “Alter­na­ti­ve zur Alter­na­ti­ve”, das Bünd­nis Sahra Wagen­knecht, nicht im Gerings­ten vom Ver­hal­ten der Alt­par­tei­en absetz­te. Viel­mehr bil­de­te das BSW zusam­men mit der Links­par­tei einen lau­ten Block. Wen wun­dert es? Man zog noch vor einem Jahr in der­sel­ben Par­tei am sel­ben Strang und regier­te in Thü­rin­gen sogar.

Auch in den Rei­hen der CDU-Abge­ord­ne­ten haben sich wohl kei­ne Absetz­be­we­gun­gen und Ris­se gezeigt. Die Dyna­mik im Saal war die einer Sor­tie­rung in Freund und Feind. Für die AfD-Abge­ord­ne­ten, zumal für die Neu­lin­ge im Par­la­ment, war es eine Feu­er­tau­fe: Wie wirkt es, wenn man kör­per­lich spürt, daß man nicht dazu­ge­hö­ren soll, obwohl man zu etwas antrat, das genau so vor­ge­se­hen war – und gewann?

Kon­sti­tu­ie­ren­de Sit­zung, Wür­de des Hau­ses: Der Alters­prä­si­dent wur­de fort­wäh­rend auf ehr­ab­schnei­den­de Wei­se unter­bro­chen und her­ab­las­send “belehrt” dar­über, daß er zulas­sen müs­se, was er gar nicht zulas­sen kann: Ände­run­gen der Geschäfts­ord­nung noch vor der Wahl des Landtagspräsidenten.

Aber Jür­gen Treut­ler ist von den alten Hasen der AfD gut auf die­se schwe­ren Stun­den vor­be­rei­tet wor­den: Er blieb ruhig und gab die Macht über den Ablauf nicht aus der Hand. Er half dabei, erneut das zu tun, was nur gelin­gen kann, wenn man so stark gewor­den ist wie die AfD in Thü­rin­gen oder in Bran­den­burg: den poli­ti­schen Geg­ner zu einem Ver­hal­ten zu zwin­gen, das ihn ent­we­der kom­pro­miß­be­reit zeigt oder ihn “zur Kennt­lich­keit entstellt”.

Die Vor­la­ge ist ja denk­bar sim­pel: Die­je­ni­gen, die nun einen AfD-Land­tags­prä­si­den­ten akzep­tie­ren müß­ten, kön­nen das Gesetz igno­rie­ren oder sich dem Recht beu­gen. Statt­des­sen füh­ren sie einen Affen­tanz mit halb ver­rutsch­ter Demo­kra­tie­mas­ke auf, der zwi­schen bedroh­lich und lächer­lich schwankt. Denn unter der Mas­ke kommt ein Gesicht zum Vor­schein, das behaup­tet, der Rechts­staat sei nur dann einer, wenn er den eige­nen Vor­stel­lun­gen diene.

In der Lage selbst mag die Kon­fron­ta­ti­on im Land­tag für die AfD wie­der schwer zu ertra­gen sein. Aber es ist not­wen­dig, daß es so kommt und daß es so ver­fah­ren ist. Leu­ten wie Mario Voigt (CDU), Kat­ja Wolff (BSW) und Bodo Rame­low (Lin­ke) möch­te man doch nichts ver­dan­ken. Sie sind es, die in Panik gera­ten sind am Wahl­abend, sie sind es, die mit der Absicht, eine Mau­er zu errich­ten, eine Brand­mau­er, mit der Kel­le in der Hand vor ihrem Pfusch stehen.

Das Lan­des­ver­fas­sungs­ge­richt in Wei­mar ist nun ange­ru­fen und muß ent­schei­den. Es wird der AfD recht geben müs­sen, wenn es sich nicht zur Rechts­beu­gung ent­schlie­ßen will. Wer weiß, wie sehr Par­tei­en um ihren Pro­porz in der Beset­zung höchs­ter Rich­ter­äm­ter rin­gen, kann sich vor­stel­len, wel­cher Druck nun auf die­sen Rich­tern las­tet: Man erwar­tet von ihnen, daß sie “lie­fern”.

Post­de­mo­kra­ti­sche Unmut in Erfurt: Er ist gefähr­lich, aber vor allem ein Zei­chen von ver­rann­ter Hilf­lo­sig­keit. Das Schöns­te dabei ist: Nie­mand, der mit­zu­wir­ken hat, kann sich von der Büh­ne steh­len. Dafür sor­gen Höcke und sei­ne Leute.