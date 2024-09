Und dann und wann Faschismus-Alarm

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Schu­le und Eltern­häu­ser haben mitt­ler­wei­le zwei bis drei Gene­ra­tio­nen als Ego­is­ten auf­wach­sen las­sen, selbst wenn die­ser Ego­is­mus als viel­fäl­ti­ger Indi­vi­dua­lis­mus posi­tiv kon­no­tiert wird. „Die Fah­ne ist mehr als der Tod!“ – Sol­che Losun­gen wür­den heu­te von den „Kids“ – glück­li­cher­wei­se – über­haupt nicht verstanden.

Wenn jetzt unter Jugend­li­chen sehr ver­zö­gert AfD-Sym­pa­thien deut­lich wer­den, hat das weni­ger mit geleb­ter Radi­ka­li­tät als mit emp­fun­de­ner Abnei­gung gegen­über staats­bür­ger­kund­li­cher Indok­tri­nie­rung an den Schu­len zu tun, eben­so mit wach­sen­der Distanz gegen­über den Figu­ren, die sie dort betreiben.

Womit denn lie­ße sich gegen­wär­tig wirk­sa­mer pro­vo­zie­ren als mit einem auch nur ver­ba­len Bekennt­nis zur AfD. Die soge­nann­ten Junior­wah­len unter­la­gen einem inner­schu­li­schen Wahl­ge­heim­nis. Wer die AfD ankreuz­te, wuß­te, daß der Sozi­al­kun­de­leh­rer kon­ster­niert sein wird und weh­kla­gend die Welt nicht mehr ver­steht. So drück­ten die Jun­gen flott mal genau dort, wo’s dem Sys­tem spür­bar weh­tut, um dann still dar­über zu fei­xen, wel­che Echauf­fiert­heit im Leh­rer­zim­mer losbricht.

Wur­de ja auch Zeit, denn seit 2015 sind bald zehn Jah­re ver­gan­gen, in denen die Schul­ju­gend ihrem Hedo­nis­mus und mehr noch den Screens ver­haf­tet blieb, an der Schu­le sediert wur­de oder – nach­voll­zieh­bar – Kar­rie­ren vor­be­rei­te­te, die artig elter­li­che Ent­wür­fe kopier­ten. Alter­na­ti­ve Ange­bo­te hat­te es längst gege­ben, etwa die­se beein­dru­cken­de Erklä­rung im Video. Ich hat­te sie damals kom­men­tar­los Schü­lern gezeigt. Einen Moment lang waren sie berührt, aber die Sache brauch­te Zeit …

Nur bekom­men die Jun­gen end­lich mit, daß ihre Lebens­welt drau­ßen völ­lig, ver­mut­lich irrever­si­bel ver­än­dert ist. Zuge­wan­der­te Volks­grup­pen kau­fen ihnen spür­bar den Schneid ab. Da gilt’s Ent­schei­den­des nach­zu­ho­len, ange­fan­gen mit Kraft und Aus­dau­er, wenn man dar­wi­nis­tisch noch pla­ziert blei­ben will.

Wenn aber Faschis­mus Vor­schub geleis­tet wird, dann durch eine Herr­schafts­rhe­to­rik der „Demo­kra­ten“, die sogleich reflex­ar­tig alles als faschis­tisch dif­fa­miert, was prin­zi­pi­el­len Wider­spruch wagt – zuvör­derst gegen­über einer jahr­zehn­te­lang fehl­lau­fen­den Migra­ti­ons­po­li­tik, aber neu­er­dings auch grund­sätz­lich gegen­über dem vor­ver­ord­ne­ten Men­schen­bild und den damit zusam­men­hän­gen­den Fehl­stel­lun­gen in Bil­dung und Wirtschaft.

Auf deut­li­chen oppo­si­tio­nel­len Ein­spruch reagiert die Exe­ku­ti­ve hoch­ner­vös. Sie bemerkt die enor­me Dis­kre­panz zwi­schen den Tole­ranz-Viel­falt-Bunt­heit-Phra­sen und der schwin­den­den Pres­se- und Mei­nungs­frei­heit nicht, weil ihre Mei­nung ja omni­prä­sent und offi­zi­ell über­all durch­zu­schal­ten ist. Sie bemerkt nicht ein­mal ihre Selbst­ent­blö­ßung, wenn sie inner­halb der von ihr viel­be­schwo­re­nen Demo­kra­tie die Oppo­si­ti­on ein­fach ver­bie­ten las­sen möchte.

Wunsch­vor­stel­lung für die Ber­li­ner Repu­blik: Ohne Oppo­si­ti­on regiert der Block mun­ter durch. Erin­nert nicht das ten­den­zi­ell an Faschis­mus. Min­des­tens so dem Ansatz nach?

Im Deutsch­land-Moni­tor stell­ten bereits 40 Pro­zent der Befrag­ten die Gewähr­leis­tung der Pres­se­frei­heit, 39 Pro­zent die der Mei­nungs­frei­heit in Fra­ge. Das sind ver­hee­ren­de Wer­te in einem Land, des­sen Füh­rung voll­mun­dig vom Plu­ra­lis­mus der Mei­nun­gen tönt.

Wo die Demo­kra­tie noch leben­dig erscheint, dort ist sie es aus ideo­lo­gi­scher Anfeue­rung und meist mit irgend­wie direkt oder indi­rekt hono­rier­ter Anhän­ger­schaft, also als Inszenierung.

Rock gegen rechts und Jamels rocken­der Förs­ter: Daß diver­se Bands und Künst­ler betont alter­na­ti­ven Selbst­ver­ständ­nis­ses vom Staat als Agit­Prop-Grup­pen ein­ge­spannt und hono­riert wer­den, ent­behrt nicht unfrei­wil­li­ger Komik. Wenn sich zudem die Minis­ter­prä­si­den­tin Meck­len­burg-Vor­pom­merns beim Wahl­volk über ihren Freund Roland Kai­ser anbie­dert, paßt das, so wie Kitsch immer auch poli­tisch ein­zu­set­zen sind, rüh­ren er doch Vol­kes See­le an. Wie herz­er­wär­mend: Schnul­zen-Kai­ser und Lan­des­mut­ter Schwe­sig im Duett.

Das ist das freund­li­che Gesicht der Ver­ein­nah­mung. Was aber erklärt die Hys­te­rie? Ins­be­son­de­re die staats­tra­gen­de „Zivil­ge­sell­schaft“, also der Gesamt­kom­plex all der mit öffent­li­chen Gel­dern finan­zier­ten Polit-Ver­ei­ne, fürch­tet offen­bar Wen­de-Ereig­nis­se, in deren Ergeb­nis min­des­tens deren Ein­künf­te aus­ge­dünnt wür­den oder zuguns­ten sinn­vol­le­rer Ver­wen­dung weg­fie­len, sobald der ideo­lo­gi­sche Stark­strom abge­stellt wäre.

Kaum jemand über­blickt mehr die­sen – im Wort­sin­ne – „deep sta­te“, der in der Viel­ge­stalt von Ver­ei­nen und Pro­jek­ten als Stüt­ze gegen­wär­ti­ger Herr­schaft fun­giert. Die AfD hat hin­ge­gen kein sie tra­gen­des Netz­werk auf­zu­bie­ten; sie agiert ris­kant mit eige­nen Kräf­ten, die ihre beruf­li­che und somit finan­zi­el­le Exis­tenz gefährden.

Die AfD ist alles ande­re als eine radi­ka­le, sie ist nicht mal eine beson­ders cha­ris­ma­tisch wir­ken­de Par­tei. Ihr wesent­li­cher Ver­dienst liegt dar­in, Pro­ble­me über­haupt zu benen­nen und in sich per­so­nell wie intel­lek­tu­ell Kräf­te zu sam­meln. An poli­ti­scher Wirk­sam­keit inner­halb der soge­nann­ten Demo­kra­tie wird sie von allen ande­ren gera­de­zu panisch gehindert.

Die­se Ver­hin­de­rung brüs­kiert ihre Wäh­ler, die regis­trie­ren, daß mit der Ver­un­glimp­fung der Par­tei sie selbst als Men­schen gemeint sind. Die Bot­schaft: Ihr soll­tet bes­ser nicht sein! Das kränkt die Leu­te, dann aber weckt es ihren Zorn. Bei gerin­ger Anhän­ger­schaft wohl zu ver­nach­läs­si­gen, bei zwan­zig bis drei­ßig Pro­zent AfD-Wäh­lern jedoch nicht. Beschimpft man, dis­kre­di­tiert man Mil­lio­nen Men­schen, gene­riert man so auch Mil­lio­nen Gegner.

Faschis­mus-Vor­wür­fe die­nen der Patho­lo­gi­sie­rung. Es geht nicht dar­um, den dif­fa­mier­ten Geg­ner nur als poli­tisch ver­wach­se­nen Krüp­pel zu bezeich­nen, nein, er soll aus­ge­grenzt, in Qua­ran­tä­ne befoh­len, als gefähr­lich und anste­ckend mar­kiert wer­den, durch­aus als anders­ar­tig und wider­lich – im Sin­ne von wider­na­tür­lich. Übri­gens: Ist nicht auch das ten­den­zi­ell min­des­tens Gedanken-Faschismus?

Denn ande­rer­seits wird lau­fend dar­ge­stellt, was als natür­lich gel­ten darf. Wenn man näm­lich zu den „Anstän­di­gen“ gehört, wenn man die vor­for­mu­lier­ten Bekennt­nis­se nach­spricht, dann ist man nicht nur oppor­tun, son­dern guter Bür­ger fürs Bür­ger­fest des Bun­des­prä­si­den­ten. Was für infan­til anmu­ten­de Mus­ter doch!

Zwi­schen den nächs­ten Weih­nachts- und Oster­fe­ri­en soll der Film „Schind­lers Lis­te“ von meh­re­ren Kino­be­trei­bern für Schü­ler kos­ten­los gezeigt wer­den. Als Motiv dafür müs­sen wie­der­um die Wahl­er­fol­ge der AfD her­hal­ten. Es wird also sug­ge­riert: Wer AfD wählt, beför­dert ganz direkt die Gefahr eines nächs­ten Holo­caust. Dar­über hin­aus die übli­chen Worthülsen:

‘Wir hof­fen sehr, dass jun­ge Men­schen, die die­sen Film über eines der fins­ters­ten Kapi­tel der Mensch­heits­ge­schich­te auf der Lein­wand inten­siv erlebt haben, ein grö­ße­res Ver­ständ­nis dafür ent­wi­ckeln wer­den, wie erbar­mungs­los die Fol­gen von Haß sein kön­nen und dass man sich ihm ent­schlos­sen ent­ge­gen­stel­len muss und wie sehr akti­ves Han­deln, Empa­thie, Tole­ranz, Mensch­lich­keit und Ver­zicht auf Vor­ver­ur­tei­lung zäh­len‘, erklä­ren die Kinobetreiber.

Haß? Kein Haß ist gegen­wär­tig prä­sen­ter als der gegen­über der AfD und rech­ten Kri­ti­kern. Nie­man­den trifft „grup­pen­be­zo­ge­ne Men­schen­feind­lich­keit“ mehr als sie.

Zwei­fel­los ist „Schind­lers Lis­te“ ein famo­ser Spiel­berg-Film. Dar­auf zu ver­wei­sen, daß einem Hol­ly­wood-Strei­fen – inklu­si­ve frag­wür­di­ger, aber dra­ma­tisch hoch­wirk­sa­mer Rühr­se­lig­kei­ten – nicht die glei­che Gel­tung wie einer Doku­men­ta­ti­on zukom­men kann, genüg­te heu­te für den Ver­dacht poli­ti­scher Blasphemie.

Die Faschis­mus-Vor­wür­fe durch­weg vor­brin­gen, ken­nen glück­li­cher­wei­se kei­nen Faschis­mus, sie haben sich nie mit den tie­fe­ren Ursa­chen und aus­lö­sen­den Zusam­men­hän­gen die­ses dra­ma­ti­schen Phä­no­mens befaßt, ja, man dürf­te gar erwar­ten, sie ord­ne­ten sich selbst will­fäh­rig in eine stark vor­mund­schaft­li­che Gesell­schaft ein, denn sie ver­ste­hen sich schon jetzt dar­auf, beflis­sen und kri­tik­los den For­de­run­gen der Zen­tra­le zu ent­spre­chen und sehen es sogar als cou­ra­giert an, ande­re zu denunzieren.

Es fehlt ihnen das Bedürf­nis, nach den genau­en Grün­den der Ent­ste­hung des his­to­ri­schen Faschis­mus zu fra­gen, u. a. in Unter­schei­dung vom Natio­nal­so­zia­lis­mus. Sie deu­ten ihn als spon­tan auf­tre­ten­de Muta­ti­on der Gesell­schaft. Aber er hat­te Ursa­chen, und die anzu­schau­en braucht es Mut, u. a. weil dabei jeder auch in einen Spie­gel blickt.

Mich bewegt:

Phä­no­me­nal, zu wel­chem Faschis­mus-Alarm das von der AfD arti­ku­lier­te Kor­rek­tur­be­dürf­nis bei all den bes­ser­ge­stell­ten, ideo­lo­gie­er­weck­ten und selbst­ge­rech­ten Demo­kra­ten führt. – Wer über Faschis­mus mit­re­den will, soll­te sich jedoch gründ­lich his­to­risch bil­den oder über “Viva la muer­te!” meditieren.

Zudem fra­ge ich mich bei­na­he, ob man den so per­ma­nent wie aggres­siv vor­ge­tra­ge­nen Vor­wurf, “Faschist” zu sein, nicht sou­ve­rän anneh­men soll­te, wenn es als “faschis­tisch” gilt, für dring­lich erfor­der­te Ver­än­de­run­gen ein­zu­tre­ten, die selbst­er­klär­te “Demo­kra­ten” weder vor­neh­men kön­nen noch wollen. –