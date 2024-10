Ein Wahlsieg für die Reconquista

Am 29.9 wurde Geschichte geschrieben. Die FPÖ hat mit über 28,9 % der Stimmen den ersten Platz errungen. Erstmals in der Geschichte der 2. Republik steht keine der beiden (ehemaligen) Volksparteien am Siegerpodest. Ein altes Kapitel der Republik endet.

Her­bert Kickl hat dazu das bis­he­ri­ge Rekord­ergeb­nis von Jörg Hai­der von 26,91 % im Jahr 1999 klar über­trof­fen. Die FPÖ färb­te zahl­rei­che Bun­des­län­der und Gemein­den blau. Die Mehr­heit der Erwerbs­tä­ti­gen, der Jugend und vor allem der Arbei­ter (50 %) wähl­te Her­bert Kickl. Die letz­ten Hoch­bur­gen der Sys­tem­par­tei­en sind wie immer die Pensionisten.

Die Lage für den blau­en Befrei­ungs­schlag war denk­bar gut. Die ÖVP ist in einer unbe­lieb­ten Koali­ti­on mit den Grü­nen ver­strickt. Karl Neham­mer reicht nicht annä­hernd an das For­mat von Sebas­ti­an Kurz her­an. Die lin­ke Oppo­si­ti­on ist dazu gespal­ten. Nach einem zähen par­tei­in­ter­nen Rin­gen setz­te sich der Salon­mar­xist Babler gegen den Sozi­al­pa­trio­ten Dosko­zil durch. Dazu bestehen mit der neu erstark­ten KPÖ, der Sati­re­par­tei “Bier” und der Lis­te “GAZA” Kon­kur­renz­pro­jek­te im eige­nen Wäh­ler­mi­lieu. Das Ergeb­nis sind für die SPÖ kata­stro­pha­le 21,1 % . Wei­te­re Details ana­ly­sie­re ich in die­sem Video.

Die FPÖ konn­te vor allem von frü­he­ren Nicht­wäh­lern und ehe­ma­li­gen ÖVP-Wäh­lern pro­fi­tie­ren. In der his­to­risch größ­ten Wan­de­rung von ÖVP zu FPÖ wech­sel­ten rund 443.000 ehe­ma­li­ge Sebas­ti­an-Kurz-Wäh­ler die Sei­ten. Die Volks­par­tei ist wie­der dort, wo sie vor der Ära des geschaß­ten Aus­nah­me­po­li­ti­kers war und wohl in Zukunft blei­ben wird: hin­ter den Frei­heit­li­chen. Nur die Insze­nie­rung eines Kopf-an-Kopf-Ren­nens durch mut­maß­lich fri­sier­te Umfra­ge­wer­te hat wohl über­haupt die ÖVP auf 26,3 % gehievt. Ein Minus von 11,2 % im Ver­gleich zu 2019 wiegt den­noch schwer.

Zusam­men mit der FPÖ könn­te den­noch eine sta­bi­le Mehr­heit gebil­det wer­den. In die­ser Blau­schwar­zen Koali­ti­on müß­te sich die ÖVP jedoch mit der Rol­le des Juni­or­part­ners zufrie­den­ge­ben. Eine Zusam­men­ar­beit mit Her­bert Kickl haben jedoch sowohl Neham­mer als auch Babler aus­ge­schlos­sen. Wie die AfD in Thü­rin­gen, so wird wohl auch in der Alpen­re­pu­blik die stärks­te Kraft durch eine Koali­ti­on der Ver­lie­rer von der Macht ferngehalten.

Eine gro­ße Koali­ti­on zwi­schen ÖVP und SPÖ hät­te eine knap­pe Mehr­heit und wird der­zeit von den meis­ten Beob­ach­tern erwar­tet. Vor­her kommt es aber zu zähen Koali­ti­ons­ver­hand­lun­gen, die der FPÖ zahl­rei­che Mög­lich­kei­ten zur Ent­lar­vung des geg­ne­ri­schen Par­tei­en­kar­tells bie­ten. Ein Anstieg in den Umfra­ge­wer­ten über 30 % ist wahr­schein­lich und wird als wei­te­rer Unstern über der Ver­hin­de­rungs­ko­ali­ti­on der Ver­lie­rer schweben.

Nur wenn in SPÖ und ÖVP jeweils Palast­re­vol­ten statt­fin­den und die der­zei­ti­ge Spit­ze durch koali­ti­ons­be­rei­te Kan­di­da­ten ersetzt wür­de, wäre eine Koope­ra­ti­on mit der FPÖ denk­bar. Davon ist wohl nicht auszugehen.

Die­ses Ergeb­nis ist jedoch nicht das schlech­test­mög­li­che. Wäre die FPÖ auf Platz 2 gelan­det, hät­te sich die Kata­stro­phe von 2017 wie­der­ho­len kön­nen. Im schlimms­ten Fall wäre man, unter tau­send Distan­zie­run­gen, Abgren­zun­gen und mit einer Opfe­rung Her­bert Kick­ls als Juni­or­part­ner in die Regie­rung gegan­gen. Ein zwei­ter Platz hät­te den libe­ra­len Geg­nern Kick­ls, die dem Kurs von Nor­bert Hofer nachträu­men, Muni­ti­on in die Hand gegeben.

Nor­bert Hofer, der nach sei­nem Erfolg bei den Prä­si­dent­schafts­wah­len 2017 neben Stra­che die FPÖ domi­nier­te, woll­te die Par­tei, ähn­lich wie heu­te Le Pen, „ent­dä­mo­ni­sie­ren“. Unter sei­nem Ein­fluß distan­zier­te man sich von der Iden­ti­tä­ren Bewe­gung, feu­er­te Funk­tio­nä­re auf Zuruf der Pres­se und beauf­trag­te eine selbst­kri­ti­sche “His­to­ri­ker­kom­mis­si­on” zur Auf­ar­bei­tung der Par­tei­ge­schich­te. Dazu bie­der­te sich Nor­bert Hofer bei libe­ra­len Medi­en an. Wäh­rend er über die IBÖ gar nicht genug her­zie­hen konn­te, bekun­de­te er öffent­lich Ver­ständ­nis für „Black Lives Mat­ter“ und „Fri­days for Future“.

Die­se mut­lo­se Defen­si­ve war die Achil­les­fer­se der schwarz­blau­en Koali­ti­on. Die Leis­tun­gen des Vize­kanz­lers Stra­che gegen den UN-Migra­ti­ons­pakt und des Innen­mi­nis­ters Kickl gegen den Asyl­wahn ste­hen für sich. Doch im ent­schei­den­den Moment sieg­te die Mut­lo­sig­keit. Der Ibi­za­skan­dal feg­te Stra­che aus dem Amt. Die ÖVP for­der­te in der Fol­ge den Rück­tritt Kick­ls (wohl­ge­merkt kam ihnen kein Wort der Kri­tik gegen Nor­bert Hofer über die Lippen).

Die Par­tei opfer­te Kickl nicht und ver­ließ die Regie­rung. Das ret­te­te die FPÖ. Der lang­jäh­ri­ge Stra­te­ge im Hin­ter­grund trat nach vorn. Er brach­te die Par­tei zurück auf einen muti­gen Kurs, frei von Distan­zie­rung und Defen­si­ve. In der Coro­na­kri­se bewähr­te sich Kickl als Freund der Stra­ße. Anders als die AfD-Spit­ze soli­da­ri­sier­te er sich mit der Pro­test­be­we­gung und trat sogar als Red­ner auf. Kickl zeich­net sich durch stra­te­gi­sche Bril­lanz und cha­rak­ter­li­che Sta­bi­li­tät aus.

Nach 5 Jah­ren der “Kick­lkur” macht der Ver­gleich sicher. Die FPÖ ist eine stär­ke­re, sou­ve­rä­ne­re, krea­ti­ve­re und sta­bi­le­re Par­tei als je zuvor. Sie wählt ihre Begrif­fe und Pro­gramm­punk­te selbst. Distan­zie­run­gen auf Zuruf der Pres­se fin­den nicht mehr statt. Auch die durch­schau­bar pri­mi­ti­ven Atta­cken vor der Wahl, von der RTL-Repor­ta­ge bei der IB-Demo bis zu einem angeb­li­chen “SS-Lied”, das bei einer Beer­di­gung gesun­gen wur­de, ver­puff­ten ohne Effekt.

Der Wahl­er­folg der FPÖ wiegt dop­pelt, weil er nicht durch Distan­zie­rung und Anbie­de­rung erkauft wur­de. Noch in der letz­ten Wahl­kampf­re­de vor einem rot-weiß-rot erleuch­te­ten Ste­phans­dom for­der­te Her­bert Kickl uner­schro­cken Remi­gra­ti­on – weni­ge Tage, nach­dem Trump das Wort in einem Post ver­wen­det hat­te. Sowohl Bloom­berg als auch die Washing­ton Post muß­ten kon­ze­die­rend ein­ge­ste­hen, daß die­ser Begriff von Öster­reich aus auch den eng­lisch­spra­chi­gen Raum beein­flußt. Vie­les davon ist auf Her­bert Kick­ls Mut zurückzuführen.Vor 5 Jah­ren im 2019 warb ich für Her­bert Kick­ls um Vor­zugs­stim­men. Damals stand die Par­tei auf der Kip­pe. Hät­te sich Hofer durch­ge­setzt, wäre womög­lich das Ende der FPÖ als ech­te patrio­ti­sche Kraft für Remi­gra­ti­on gewe­sen. Kickl setz­te sich par­tei­in­tern durch und begann eine bei­spiel­lo­se Erfolgs­ge­schich­te. Von Wahl­sieg zu Wahl­sieg führ­te er die Par­tei ins Schicks­sals­jahr 2024.

Der letz­te gro­ße Sieg besie­gel­te, was 2019 begann. Kick­ls Stra­te­gie und die For­de­rung der Remi­gra­ti­on sind die neue Nor­ma­li­tät der Par­tei. Im Gegen­satz zum fata­len Schei­tern Éric Zemm­ours, das in Frank­reich den Kurs von Le Pen legi­ti­mier­te, bedeu­tet der 29.9. in Öster­reich auch einen Sieg der Recon­quis­tastra­te­gie. Ich füh­le mich auch in der Ent­schei­dung bekräf­tigt, kei­ne “iden­ti­tä­re Par­tei” zu grün­den, son­dern mein Enga­ge­ment wei­ter als Orga­ni­sa­tor, Akti­vist und Autor auf den meta­po­li­ti­schen Raum zu fokussieren.

Es besteht die Hoff­nung, daß der Sieg der FPÖ auch in Deutsch­land und der Schweiz Schu­le macht. Man kann Wah­len ohne Distan­zie­rung und mit Remi­gra­ti­on gewin­nen. Jene, die ent­täuscht sind, daß die Sie­ge in Thü­rin­gen und Öster­reich nicht direkt zu poli­ti­scher Macht füh­ren, soll­ten die kon­ser­va­ti­ve Revo­lu­ti­on in Ungarn stu­die­ren. Orbáns umfas­sen­der Wahl­sieg 2010 bau­te para­do­xer­wei­se auf eine Wahl­nie­der­la­ge 2006 auf.

Hät­te er damals eine knap­pe Mehr­heit gewon­nen, gäbe es heu­te wohl kei­ne Oster­ver­fas­sung und kei­nen “natio­na­len Block”. Sein Erfolg war mög­lich, weil er in dem Moment poli­ti­sche Macht erlang­te, als der meta­po­li­ti­sche Boden berei­tet war. Genau das muß die FPÖ jetzt tun. Der muti­ge, sou­ve­rä­ne Kurs muß fort­ge­setzt wer­den. Alter­na­tiv­me­di­en müs­sen gestärkt wer­den, patrio­ti­sche Frei­räu­me, Gegen­kul­tur und Theo­rie­bil­dung müs­sen geför­dert wer­den. Daß Her­bert Kickl nach sei­nem Wahl­sieg das ers­te Inter­view kei­nem Main­stream­m­e­di­um, son­dern dem Alter­na­tiv­sen­der Auf1 gab, ist ein Grund für Optimismus.

Ent­schei­dungs­trä­ger in der FPÖ haben in den letz­ten 5 Jah­ren den Par­la­ments­pa­trio­tis­mus abge­legt und den “Wahl­fe­tisch” über­wun­den. Die Wahl ist kein “magi­scher Akt”, der aus dem Nichts poli­ti­sche Macht pro­du­ziert. Sie ist eine Etap­pe in einem gro­ßen meta­po­li­ti­schen Rin­gen um den Dis­kurs, die Stra­ße, die Köp­fe und die Her­zen. “Das Herz sagt ja”, lau­te­te einer der über­ra­schend krea­ti­ven Wahl­slo­gans der Sie­ger­kam­pa­gne. Mein Herz sagt mir, daß wir nun die 1.403.497 Wäh­ler der FPÖ mobi­li­sie­ren und akti­vie­ren müs­sen. Die Iden­ti­tä­re Bewe­gung steht in den Start­lö­chern. Nach einer Pha­se des tak­ti­schen Inne­hal­tens wol­len wir in den kom­men­den Mona­ten ent­schei­den­de Taten set­zen, die der Idee der Remi­gra­ti­on end­gül­tig zum Durch­bruch ver­hel­fen sollen.

Der 29. Sep­tem­ber war erst der Anfang. Ein neu­es Kapi­tel der Repu­blik beginnt.