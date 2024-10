Right is right and left is wrong

Ali­ce Wei­del ist der Mei­nung, daß die AfD kei­ne rech­te Par­tei sei. Schon 2016 hat­te die „sym­pa­thi­sche, gebil­de­te, elo­quen­te, selbst­be­wuß­te“ (ja, man stau­ne gern über die­se Attri­bu­te!) Wei­del geäu­ßert, sie sehe sich nicht im „rech­ten Eck“.

Damals war sie bloß Mit­glied des Bun­des­vor­stands der AfD. Die­ser Kurz­be­richt eines Main­stream­m­e­di­ums ist auch des­halb noch heu­te lesens­wert, weil dar­in (Qua­li­täts­pres­se!) bei allem Lob für Frau Wei­del auf einen gewis­sen „Bernd Höcke“ rekur­riert wird. Seit­her ist das ja der bescheu­erts­te und bil­ligs­te unter allen Pfei­len, die man auf Höcke abschie­ßen kann.

Seit drei Jah­ren ist Frau Wei­del Co-Vor­sit­zen­de der AfD-Bun­des­tags­frak­ti­on. Im Som­mer 2024 hat­te sie sich erneut in einem Inter­view dage­gen ver­wehrt, „in die rech­te Ecke“ gestellt zu werden.

Und sie leg­te nun nach. Im Gespräch mit der libe­ral­kon­ser­va­ti­ven „Cato“ (Aus­ga­be Oktober/November 2024) fragt sie der Inter­view­er Ingo Langner:

Im Par­tei­pro­gramm der AfD habe ich nichts Rechts­extre­mes gefun­den und noch nicht ein­mal etwas Rech­tes. Aber viel­leicht gibt es ja eine gehei­me Agenda.

Wei­del:

Nein, eine Geheim­agen­da gibt es nicht. Das AfD-Pro­gramm ist kein rech­tes Pro­gramm, es ist ein abso­lut frei­heit­li­ches Pro­gramm und ver­nünf­tig für die Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land. Ich kann dar­an über­haupt nichts Rech­tes erkennen.

Lang­ner:

Sie sind also kei­ne rech­te Politikerin?

Wei­del:

Das ist für mich in der heu­ti­gen Zeit kei­ne ech­te Kategorie.

Das, mit Ver­laub, ist ein Rück­schritt. Ist Wei­del etwas ent­gan­gen, hat sie etwas nicht mit­be­kom­men? Ist sie dort ste­cken­ge­blie­ben, wo „rechts“ noch als toxisch und als „No go“ galt? Ist sie, die doch so schlag­fer­tig ist, in die­ser Fra­ge trä­ger als ihre eige­ne Par­tei? Und: Ist ihr der Mil­lio­nen­er­folg von Maxi­mi­li­an Krah entgangen?

Ech­te Män­ner sind rechts, ech­te Män­ner haben Idea­le, ech­te Män­ner sind Patrio­ten, dann klappt es auch mit der Freundin.

Das Wor­ding „rechts“ hat eine lan­ge Geschich­te. In den Acht­zi­ger, Neun­zi­ger und Nuller­jah­ren war es als Attri­but völ­lig out. Außer den wirk­lich Kras­sen woll­te nie­mand für rechts gel­ten. Das war uncool, galt als inhu­man und war jen­seits aller Moden – wenn man von der Skin­head-Sze­ne und dem absieht, was damals als kras­ser Rechts­rock mit den här­tes­ten der har­ten Pro­vo­ka­tio­nen spielte.

Die hef­tigs­ten Kon­ser­va­ti­ven arti­ku­lier­ten sich damals mit fol­gen­dem Dis­clai­mer: „Ich bin ja nicht rechts, aber….“, und selbst völ­lig unab­hän­gi­ge Geis­ter notier­ten ihr Bekennt­nis lie­ber in einer Fremdsprache:

Right is right and left is wrong!

Das stammt von Erik Maria Rit­ter von Kueh­nelt-Led­dihn, er pro­kla­mier­te es vor Jahr­zehn­ten, und es war ihm ziem­lich egal, wie die Geg­ner ihn bewerteten.

Sei­ne Vor­trä­ge pfleg­te Kueh­nelt-Led­dihn ger­ne mit den Wor­ten »Right is right, and left is wrong« ein­zu­lei­ten, wobei er davon, was er als »rechts« klas­si­fi­zier­te, sehr genaue Vor­stel­lun­gen hat­te. »Rechts« ist das »Rich­ti­ge«, und je rech­ter eine Sache ist, um so rich­ti­ger – und ratio­na­ler! – ist sie auch (und umge­kehrt). Ana­log betrach­te­te er »links« als das (buch­stäb­lich!) sata­ni­sche Prin­zip des Fal­schen, Ver­kehr­ten, Ver­dreh­ten, Schlech­ten und letzt­end­lich Bösen.

So Mar­tin Licht­mesz in sei­nem Jubi­lä­ums­bei­trag in der Sezes­si­on 119 (April 2024).

Und bit­te, wie kann man die Sei­ten auch ver­wech­seln? Recht, Gerech­tig­keit, rich­tig einer­seits: lin­kisch, gelinkt wer­den ande­rer­seits. Es ist auch biblisch ver­brieft, unter ande­rem im wohl schöns­ten, phi­lo­so­phischs­ten Buch des Alten Tes­ta­ments; näm­lich Kohelet/Prediger, 10,2:

Der Ver­stand des Gebil­de­ten wählt den rech­ten Weg, der Ver­stand des Unge­bil­de­ten den linken.

Kohe­let ist über­voll von sol­chen rechts/­links-Zuwei­sun­gen, und das Buch ist dabei äußerst subtil!

Selbst die welt­an­schau­lich unver­däch­ti­ge wiki­pe­dia ver­rät uns, war­um rechts rich­tig ist:

Das indo­ger­ma­ni­sche reg als sprach­ge­schicht­li­che Wur­zel hat die Urbe­deu­tung gera­de­aus, auf­rich­ten, recken, gera­de­rich­ten und wur­de auch für das Gute, Wah­re und Voll­kom­me­ne ange­wandt. Die Ver­wen­dung der­sel­ben Wort­wur­zel für die Rich­tung „rechts“, rich­tig und das Recht exis­tiert auch im Eng­li­schen (right) wie auch in der Fol­ge des latei­ni­schen Verbs diri­ge­re im Fran­zöi­schen (droit), im Spa­ni­schen (derecha), in den nord­öst­li­chen sla­wi­schen Spra­chen (pol­nisch pra­wo, tsche­chisch pra­vo, rus­sisch право), in den süd­sla­wi­schen Spra­chen (des­no) und im Per­si­schen (rast). Das neu­hoch­deut­sche link(s) geht zurück auf mit­tel­hoch­deutsch linc, lenc; die ursprüng­li­che Bedeu­tung war „unge­schickt“ (vgl. „lin­kisch“). Jeman­den lin­ken, eine Lin­ke dre­hen heißt: betrü­gen

Nun Licht­mesz wei­ter und am Rit­ter entlang:

Die schreck­li­che Mut­ter der Demo­kra­tie und damit auch des Tota­li­ta­ris­mus sei die Fran­zö­si­sche Revo­lu­ti­on, die Kueh­nelt-Led­dihn als Urka­ta­stro­phe der Moder­ne betrach­te­te. So ist auch Hit­ler in sei­nem Rechts-links-Sche­ma als Mann der extre­men Lin­ken, neben de Sade, Robes­pierre und Mar­cu­se, Sta­lin und Pol Pot, eingeordnet.

Rechts steht für Per­sön­lich­keit, Ver­ti­ka­li­tät, Tran­szen­denz, Frei­heit, Sub­si­dia­ri­tät und Viel­falt, links steht für Kol­lek­ti­vis­mus, Hori­zon­ta­lis­mus, Mate­ria­lis­mus, Gleich­heit-Näm­lich­keit, Zen­tra­lis­mus und Ein­falt (in bei­den Sin­nen des Wortes).

„Rechts“ als recht­schaf­fe­nes Attri­but zu rekla­mie­ren ist ein for­mi­da­bles Bei­spiel für das, was man “Geu­sen­wort” nennt: Als Geu­sen­wort oder Trot­z­wort wird in der Lin­gu­is­tik ein Wort bezeich­net, das ursprüng­lich als Fremd­be­zeich­nung der Dif­fa­mie­rung einer bestimm­ten Volks- oder Per­so­nen­grup­pe dien­te (wie „punk“ oder „schwul“), von die­ser aber posi­tiv umge­deu­tet wird und dann als selbst­be­wuß­te Eigen­be­zeich­nung dient.

Das Attri­but „rechts“ hat ent­lang die­ser Stra­te­gie in den ver­gan­ge­nen Jah­ren defi­ni­tiv Boden gut­ge­macht: Das Pejo­ra­ti­ve (Abwer­ten­de) wird umge­deu­tet in eine posi­tiv kon­no­tier­te Selbstbezeichnung.

Ein hal­bes Jahr­hun­dert tren­nen von Kueh­nelt-Led­dihns aris­to­kra­ti­sche Selbst­be­zich­ti­gung von unse­ren heu­ti­gen Befind­lich­kei­ten. Und doch schließt sich der Kreis: Rechts bleibt rich­tig. Im soge­nann­ten Ost­deutsch­land hat man es begriffen.

Es ist eine Mischung aus Theo­rie­schwä­che (außer Kueh­nelt-Led­dihn haben wir so vie­le Vor­den­ker!) und man­geln­dem Schwung, hier zurück­zu­wei­chen. Sie, Wei­del, tut es doch ohne Not, vor allem in einem Blatt wie Cato. Sie gleicht einem Feld­herrn, des­sen Armee gera­de ein Are­al erobert hat, und der dann befiehlt, den Besieg­ten die Waf­fen zurück­zu­ge­ben, weil sich her­aus­stell­te, daß sie aus Ver­se­hen mit offe­nen Schnür­sen­keln kämpften.