Kritik der Woche (65): Muslimische Immigration

Auf­fal­lend neben den klu­gen und unge­schminkt prä­sen­tier­ten Ein­sich­ten ist beson­ders die sprach­li­che Bril­lanz des habi­li­tie­ren Phi­lo­so­phen, der der aka­de­mi­schen Leh­re längst den Rücken gekehrt hat. Gut für den Zeit­ge­nos­sen, der sich fun­diert infor­mie­ren will und sich nicht scheut auf Lek­tü­ren zurück­zu­grei­fen, die im uni­ver­si­tä­ren Lehr­be­trieb längst kei­nen Platz mehr haben. Das mag man bedau­ern, aber an die­sem Urteil gibt es nichts zu rütteln.

Dem Autor geht es nicht dar­um, ein wei­te­res der bereits jetzt zahl­lo­sen Abhand­lun­gen über den Islam vor­zu­le­gen, der ohne­hin nur in sehr ver­schie­de­nen Facet­ten in der Rea­li­tät auf­taucht – sei es indi­vi­du­ell, sei es kollektiv.Er beleuch­tet die Nei­gung der Indi­ge­nen, die eige­ne Kul­tur und Lebens­welt, wenn über­haupt, nur unge­nü­gend zu ver­tei­di­gen, weil die meis­ten Ein­hei­mi­schen nicht ein­mal wis­sen, was sie über­haupt ver­tei­di­gen sol­len. Das eige­ne Land ohne patrio­ti­sche Gesin­nung im Hin­ter­grund? Den christ­li­chen Glau­ben ohne Ver­wur­ze­lung in des­sen Fun­da­men­ten? Das Grund­ge­setz, wenn man dem Staat, des­sen kon­sti­tu­tio­nel­le Basis die­ses Regel­werk dar­stellt, von Haus aus kri­tisch gegenübersteht?

Die Selbst­ver­leug­nung, der Haß auf das Eige­ne, die Gleich­gül­tig­keit gegen­über der Her­kunfts­kul­tur – all das hat vie­le Gesichter.

Kom­ple­men­tär zu die­sem geis­tig-kul­tu­rel­len Vaku­um ist das Auf­tre­ten vie­ler Zuge­wan­der­ter zu wer­ten. Eine Art und Wei­se der Prä­senz der Fremd­re­li­giö­sen, die immer wei­te­re öffent­li­che Räu­me erobern, besteht dar­in, blei­ben­de Schocks bei vie­len Indi­ge­nen zu hinterlassen.

Dies geschah kürz­lich beson­ders ein­drück­lich bei einem Tref­fen von rund 50000 Mus­li­men in der Eifel. Ver­tre­ter der Ahma­di­y­ya-Gemein­schaft errich­te­ten eine Zelt­stadt im beschau­li­chen Ort Men­dig und erei­fer­ten sich für die Scha­ria, nicht ohne Lip­pen­be­kennt­nis­se zum Grund­ge­setz. Immer­hin die harm­lo­se­re Vari­an­te von Macht­an­sprü­chen im Ver­gleich zu den über­all epi­de­misch zuneh­men­den Mes­ser­ter­ror­an­grif­fen! Nicht weni­ger Auf­merk­sam­keit her­vor­ge­ru­fen hat die jetzt schon bei­na­he legen­dä­re „Kalifat-ist-die-Lösung“-Demonstration am Ham­bur­ger Stein­damm im April 2024.

Sol­che öffent­li­chen Bekun­dun­gen von (mehr oder weni­ger kaschier­ten) Herr­schafts­an­sprü­chen wer­den wir in Zukunft öfters erle­ben. Kom­ple­men­tär dazu fin­det schon ein län­ge­rer, wie­wohl lang­sa­mer Abdan­kungs­pro­zess der Nach­fah­ren jener Spe­zi­es statt, die man übli­cher­wei­se Abend­län­der nennt. Mit ihnen ver­bin­det man Ver­tre­ter viel­schich­ti­ger geschicht­lich-über­lie­fer­ter Iden­ti­täts­pro­zes­se, die von her­kömm­li­cher Ver­tei­di­gung des Chris­ten­tums bis zu welt­wei­ter faus­ti­scher Offen­si­ve reicht, die vor allem ein­setz­te, als tra­di­tio­nel­le Glau­bens­kon­zep­te mehr und mehr zu ver­blas­sen begon­nen hatten.

Die­se Ent­wick­lung hat sich in den letz­ten Jahr­zehn­ten rasant beschleu­nigt. Vom her­kömm­li­chen Chris­ten­tum ist weit­hin nur noch ein kon­sens­fä­hig-uni­ver­sa­lis­ti­scher Mora­lis­mus und Men­schen­rechts­kult geblie­ben, als Ent­spre­chung zur immer noch ver­brei­te­ten indi­vi­dua­lis­ti­schen Kon­sum­kul­tur in west­li­chen Län­dern. Die­ser Hyper-Ethi­zis­mus wur­de in letz­ter Zeit (neben Brand­ners Arbei­ten) in diver­sen ande­ren Stu­di­en her­aus­ge­stellt, von denen nur die Unter­su­chun­gen Phil­ipp Hüb­ls und Fritz Söll­ners zu erwäh­nen sind. Er spielt in der Pra­xis unter ande­rem dann eine Rol­le, wenn es in poli­ti­schen Ent­schei­dun­gen der Clas­se poli­tique dar­um geht, inter­na­tio­na­le Ver­ein­ba­run­gen über eige­ne Sou­ve­rä­ni­täts­in­ter­es­sen zu stellen.

Bei allem Lob für die Ana­ly­sen Brand­ners: Der Appell an die Bereit­schaft zur Selbst­er­neue­rung (als Kom­pen­sa­ti­on der Selbst­preis­ga­be) dürf­te ins Lee­re gehen. Eine Renais­sance nicht mehr tra­gen­der, ja prak­tisch nicht mehr vor­han­de­ner geis­ti­ger Bestän­de im Sin­ne eines „Hes­pe­ria­lis­mus“ (David Engels) oder ver­gleich­ba­rer Fül­lun­gen eines immer grö­ßer wer­den­den Vaku­ums ist mehr als unwahr­schein­lich. Von nichts kommt nichts, sagt der Volks­mund. Auch in die­sem Fall dürf­te er recht behalten.



