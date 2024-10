Sechziger Ost. Harte Brüche. Klischees

Meine Generation, die in den Sechzigern im Osten Geborenen, schaffte es meist nicht in die Chefetagen.

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Aus uns wur­den nur ganz aus­nahms­wei­se Ent­schei­dungs­trä­ger, wir gelang­ten eher sel­ten in die ers­te Rei­he. Über die har­ten Brü­che hin­weg hat­ten wir unse­re eige­nen Geschi­cke zu bestimm­ten, bestimm­ten jedoch kaum über ande­re. So lebt es sich nicht nur ein­fa­cher, son­dern häu­fig redlicher.

Als ich 1990, nach­dem hin­ter der DDR gera­de die Türen zuge­fal­len waren, mei­ne ers­te Leh­rer­stel­le antrat, begrüß­te der neue, der Wen­de­ge­win­ner-Schul­rat uns letz­te Ost-Absol­ven­ten mit kal­tem Unver­ständ­nis: Wir soll­ten uns mit unse­ren Abschlüs­sen – ich etwa mit einem Diplom der Karl-Marx-Uni­ver­si­tät Leip­zig – kei­ne gro­ßen Hoff­nun­gen machen, es kämen jetzt ganz ande­re Päd­ago­gen an die Schulen.

Wer kam? Jene, die unse­re neu­en Vor­bil­der sein soll­ten, West­leh­rer, die „drü­ben“ noch nicht ver­sorgt waren – schon etwas ält­lich, umso mehr aber berufs­ju­gend­lich wir­kend und vor allem „eher links“, also Sozi­al­de­mo­kra­tie-light, dabei neben­her so ein biß­chen christ­lich, geprägt jeden­falls von der acht­und­sech­zi­ger Päd­ago­gik poli­ti­scher Men­schen­lie­be: freie Unter­richts­for­men, any­thing goes, för­dern statt for­dern, einen Klas­sen­satz Gud­run Pau­se­wang dabei und einen Anti-Atom­kraft-Auf­kle­ber auf dem Gebrauchtwagen.

Ähn­lich pseu­do­coo­le Figu­ren flu­te­ten gleich­falls die gewen­de­ten Ämter, also das, was hin­fort „öffent­li­cher Dienst“ zu hei­ßen hat­te – dort dann mehr CDU-light, kar­rie­re­ori­en­tier­te Jung­pro­mo­vier­te, die Refe­rats­lei­ter, Minis­te­ri­al­di­rek­to­ren und Staat­s­e­kre­tä­re wur­den, wäh­rend wir irri­tier­ten DDRler mit Exis­tenz­ret­tung beschäf­tigt waren und inner­lich in eine Art Reser­va­ti­on streb­ten, gera­de als Zeit­zeu­gen von Wen­de und Wie­der­ver­ei­ni­gung noch viel zu dicht dran und daher gar nicht rea­li­sie­rend, was da gera­de 1989/90 gesche­hen war. Alle spra­chen von Auf­bruch, wäh­rend wir eher schlecht als recht mit den Abbrü­chen zurecht­zu­kom­men ver­such­ten. Daher wähl­ten vie­le PDS, die dama­li­ge Regio­nal­par­tei Ost.

Wich­tig waren Juris­ten, aber mit Juris­pru­denz kann­ten wir uns am wenigs­ten aus. Daß das Leben ver­recht­licht wur­de, soll­te im neu­en Rechts­staat uns alten Unrechts­staat­lern Sicher­heit geben, aber dafür muß­ten wir erst Füh­lung ent­wi­ckeln. Lega­li­tät ist nun mal nicht gleich Moralität.

For­mu­lier­ten wir unse­re Irri­ta­ti­on, hieß es, wir soll­ten mal nicht jam­mern, denn nun hät­ten wir doch die D‑Mark und die Frei­heit noch dazu; jetzt könn­ten wir mal Ver­ant­wor­tung über­neh­men und end­lich was leisten.

Daß wir mit unse­rer Erzie­hung und Prä­gung mit­un­ter mehr zu leis­ten ver­stan­den als unse­re West-Vor­bil­der, beka­men wir, zunächst all­zu ver­zagt, erst nach etwa zehn Jah­ren mit. Als Leh­rer hat­ten wir dann gleich­falls ver­stan­den, daß eine Haupt­schu­le längst kei­ne Haupt­schu­le, eine Real­schu­le kei­ne Real­schu­le und vor allem das Gym­na­si­um über­haupt kein Gym­na­si­um mehr war.

Wir erkann­ten ver­spä­tet: Die uns über­neh­men­de Bun­des­re­pu­blik erwies sich als ein Schein­rie­se. Auf­ge­wach­sen mit kla­rem Feind­bild und Karl-Edu­ard von Schnitz­ler, hat­ten wir eine Art kraft­vol­les Ade­nau­er-Deutsch­land erwar­tet, aber das war offen­bar schon lan­ge vor der DDR unter­ge­gan­gen. Über­haupt: Daß aus Fein­den im Kal­ten Krieg nun sofort Freun­de wer­den soll­ten, stimm­te uns skeptisch.

Gewin­ner und Ver­lie­rer zu erken­nen, das war ein­fa­cher und rea­lis­ti­scher. Wir waren die befrei­ten Ver­lie­rer, kum­pel­ten daher ost­al­gisch eher unter­ein­an­der her­um (“Lebt denn der alte Holz­mi­chel noch?”) – und ver­stan­den uns schnel­ler mit den Ver­lie­rern West als mit den erfolg­rei­chen Loka­to­ren von dort. Zu akzep­tie­ren war: Die Gewin­ner West waren gene­rös; sie bezahl­ten uns eine Men­ge, wenn sie dabei nur ihren eige­nen Schnitt machen konnten.

Die neu­en admi­nis­tra­ti­ven Ent­schei­dungs­trä­ger schie­nen tat­säch­lich „eher links“, vor allem aber eher weich – und sie dünn­ten aus, was hüben wie drü­ben noch an Sub­stanz vor­han­den sein moch­te. Der erreich­te bun­des­deut­schen Kom­fort war ihnen von Kind­heit an all­zu selbst­ver­ständ­lich; was zu sei­ner Sicher­stel­lung nötig war, har­te und aus­dau­ern­de Arbeit, das hat­ten sie – von ihren Eltern ent­frem­det und eher Ver­brau­cher als Bür­ger – längst vergessen.

Wir aber hat­ten mit dem eige­nen Wan­del zu tun: Phä­no­me­nal zunächst, wie das Leben auf dem Lan­de erstarb: Unse­re Dör­fer fie­len ins Schwei­gen, alles Leben­di­ge erlosch: Stil­le­gungs­flä­chen wur­den prä­miert, den Rest bewirt­schaf­te­ten effi­zi­en­te Agrar-Genos­sen­schaf­ten, die dank neu­er Tech­nik und indus­tri­el­ler Land­wirt­schaft kaum noch Leu­te brauchten.

Zuerst mach­te die Post dicht, dann der Kon­sum-Dorf­la­den, nach­dem er gera­de noch Marl­bo­ro-Man an die Schei­ben geklebt hat­te; wegen des Gebur­ten­ein­bruchs schloß dann die Schu­le, schließ­lich – zu teu­er gewor­den – die Knei­pe. Die Kir­che, letzt­ma­lig zur Wen­de schein­le­ben­dig, hat­te sich in den Neun­zi­gern gleich­falls erle­digt. Übrig blie­ben der Ziga­ret­ten­au­to­mat und die Feu­er­wehr, die tra­gi­ko­mi­sche Ern­te­fes­te aus­rich­te­te, obwohl nie­mand mehr irgend­was erntete.

Daß unse­re eins­ti­ge Indus­trie – ja, inn­ef­fi­zi­ent, ja, all­zu dre­ckig und maro­de, wie man uns bestän­dig erklär­te – über die Treu­hand meist in eine tris­te Bra­che über­ging, paß­te dazu. Blie­ben die „Leucht­tür­me“ der Inno­va­tio­nen, Dres­den, Leip­zig, Jena, blieb das selt­sam bizar­re Par­ty-Ber­lin – ja, „arm, aber sexy“, wie sein schwu­ler Bür­ger­meis­ter es wer­be­wirk­sam poin­tier­te. Ost-Ber­lin wur­de Kult. Das hieß: Prenz­lau­er Berg und Fried­richs­hain wur­den vom – wie­der­um eher lin­ken und eher grü­nen – Neu­bür­ger­tum aus Kreuz­burg und Neu­kölln gentrifiziert.

Aber auf dem Lan­de war‘s ein schö­ner Tod. Wer noch Geld hat­te, putz­te als Bau­markt­kun­de Haus und Anwe­sen raus und zog sich dann dar­in zurück, zumal rund­um ohne­hin nichts mehr lief. Eben­so hübsch­ten sich kraft Soli­zu­schlag unse­re Klein- und Mit­tel­städ­te auf, ahm­ten Kulis­sen von kunst­ge­werb­lich-pit­to­res­kem West­charme nach, ver­wal­te­ten Armut und Arbeits­lo­sig­keit und began­nen ruhig zu vergreisen.

Gewon­nen hat­ten ein paar Auf­stei­ger, all die Amts­lei­ter samt Entou­ra­ge, dazu die von der öffent­li­chen Hand geatz­te Ver­eins­bos­se des Sozi­al­be­reichs, letzt­lich – ver­dien­ter­ma­ßen – enga­gier­te Frei­be­ruf­ler wie Steu­er­be­ra­ter, Ärz­te, Advo­ka­ten. Deren Resi­den­zen nah­men sich wie Süd­staa­ten­vil­len mit­ten in der stil­len Tris­tesse aus.

Wir lern­ten zurecht­zu­kom­men; wir kamen zurecht. Wie immer, indem wir uns nicht ganz vorn anstell­ten. „Wer­det ihr auch abge­wi­ckelt?“ Das war so unter­ein­an­der eine der neu­en Fra­gen. Erst­mal also ABM. Wenigs­tens was. Haupt­sa­che nicht „abge­wi­ckelt“ werden.

Zunächst sorg­ten wir für unse­re viel­fach aus ihren Beru­fen gefal­le­nen Eltern, die noch per­ple­xer waren als wir selbst, dann küm­mer­ten wir uns um das Mini­mum eige­ner Sicher­heit. Mehr als Selbst­be­wußt­sein und Cool­neß brach­ten wir, erst ver­zö­gert bemerkt, fach­li­che Kom­pe­ten­zen mit, und wir konn­ten alle immer­hin sicher lesen, schrei­ben und rech­nen. Daß wir allein schon damit ech­te Vor­tei­le hat­ten, war so ja nicht zu erwar­ten gewesen.

Die prag­ma­ti­sche Men­schen­kennt­nis geht, so Kant, „auf das, was er, als frei han­deln­des Wesen, aus sich sel­ber macht oder machen kann und soll.“ – Man will hof­fen, dies möge sich auch ganz all­täg­lich ver­ste­hen las­sen, die­ser Gedan­ke, daß der Mensch „sein eige­ner letz­ter Zweck ist“, und eben nicht zuerst das, was irgend­wer, etwa die Poli­tik, von ihm erwar­tet oder was allein mate­ri­el­len Gewinn verheißt.

Die neu­er­dings als wich­tig gel­ten­den Prä­sen­ta­ti­ons­tech­ni­ken ahm­ten wir unge­lenk nach, wuß­ten aber doch, daß die bes­te Prä­sen­ta­ti­on nach wie vor ech­tes Kön­nen ist – jeden­falls dort, wo es wirk­lich noch dar­auf ankommt. Ab den Nuller­jah­ren beherrsch­ten wir die bun­des­deut­schen Codes eben­so wie die über­kom­me­nen, an denen wir uns Ost­ler gegen­sei­tig erkann­ten. Immer wie­der ent­span­nend, jeman­den vom eige­nen Stam­mes­ver­band zu tref­fen, dem man das eige­ne Her­kom­men nicht erst umständ­lich erklä­ren mußte.

Aber Schluß mit den bösen Kli­schees. Nach­dem mei­ne Gene­ra­ti­on etwa ab den Nuller­jah­ren end­lich wie­der bei Bewußt­sein war, lern­te sie, was noch jede Alters­ko­hor­te zu ler­nen hat­te: Daß abseits der Show letzt­lich doch wei­ter mit Molt­ke gilt: Mehr Sein als Scheinen!

Damit jedoch, daß schon ab Mit­te der Zeh­ner­jah­re, ganz so wie in der End-DDR, die Pene­tranz der poli­ti­schen Phra­se alles domi­nie­ren wür­de, war gar nicht zu rech­nen gewe­sen. Plötz­lich wie­der totes Voka­bu­lar mit ver­schro­be­ner Seman­tik, die über­haupt nicht mein­te, was ihre Zei­chen vor­ga­ben: „Tole­ranz“ und „Viel­falt“ etwa, dazu „Welt­of­fen­heit“, „Bunt­heit“, „Acht­sam­keit“. Damit staf­fier­te sich die Herr­schaft aus, zog Regen­bo­gen­flag­gen auf, hielt aber erleb­bar gar nichts mehr vom Dis­kurs mit Anders­den­ken­den, nichts von Offen­heit und Argu­men­ta­ti­on auf Augenhöhe.

Der Polit-Kar­rie­rist Stein­mei­er per­so­ni­fi­zier­te die neue Repu­blik – etwas brä­sig, ganz in Wort­hül­sen ein­ge­schlun­gen, dabei aber der Zere­mo­nien­meis­ter der selbst­er­klärt Anstän­di­gen. Komisch nur, daß sich selbst Grö­ne­mey­er und aller­lei Anti-Rechts-Bands hin­ter so einer doch medio­kren Figur ver­sam­mel­ten und sich dabei wei­ter­hin „eher links“ und „alter­na­tiv“ wähnten.

Die als Anpas­ser zum Estab­lish­ment hiel­ten, zu dem, was die Ber­li­ner Repu­blik unter Demo­kra­tie ver­stand, gal­ten plötz­lich als die „Cou­ra­gier­ten“, gera­de dort, wo kei­ner­lei Cou­ra­ge nötig war, wäh­rend Kri­ti­ker denun­ziert wur­den, als „ras­sis­tisch“, „gesi­chert rechts­extre­mis­tisch“, min­des­tens als „Ver­dachts­fäl­le“. –

Ver­blüf­fend, wie ein­fach Herr­schaft funk­tio­niert, damals wie heu­te – nach klas­si­schem Freund-Feind-Sche­ma des all­seits geschmäh­ten Carl Schmitt. Fehlt nur das pas­sen­de Sta­si-Wort von der not­wen­di­gen „Zer­set­zung“ des Geg­ners, von dem es damals wie heu­te heißt, er wäre schwer zu bekämp­fen, höchst per­fi­de und all­über­all. Kuri­os: Am här­tes­ten agie­ren jene, die ansons­ten die gan­ze Welt umar­men wol­len, also, „eher links“, die Grünen.

Wir in den Sech­zi­gern Gebo­re­nen, heu­te auch dem Alter nach Sech­zi­ger, kom­men klar. Daß uns die Leh­rer vorm Abitur streng ver­hie­ßen, wir wür­den – mit dann enor­mer Ver­ant­wor­tung – die „sozia­lis­ti­sche Eli­te des anbre­chen­den neu­en Jahr­tau­sends“, hat­ten wir selbst mit FDJ-Blu­se so nicht geglaubt. Aber eben­so­we­nig konn­ten wir erwar­ten, wel­cher neue „Erfah­rungs­raum“ da ab 1990 vor uns lag. Famo­se Kon­tin­genz! Man weiß wirk­lich nie, was man kriegt, aber dar­aus hat man zu gestal­ten. Oder wenigs­tens irgend­wie sei­ne Haut zu ret­ten, zumal kein sat­tes Erbe zu erwar­ten war.

Gera­de mit uns­rer Erfah­rung war klar, wor­auf es der der Herr­schaft gegen­über ankam: Distanz! Nicht wie­der sich ver­ein­nah­men und hin­äf­fen lassen.

Eben nicht den Phra­sen und Trans­pa­ren­ten Glau­ben schen­ken und vor allem wis­sen, daß Poli­tik meist ein zwei­fel­haf­tes Geschäft ist. Weil sie die Defek­te des Men­schen einer­seits offen­bart, sie aber gleich­zei­tig ver­schlei­ern will, gerät sie unwei­ger­lich zur Pein­lich­keit. Wenn die ver­meint­lich „Anstän­di­gen“ schrei­en „Wir sind mehr!“, dann kann etwas Ent­schei­den­des nicht stimmen.

Wobei am pein­lichs­ten jene wir­ken, die das Hohe­lied auf den guten Men­schen und sei­ne Ver­nunft sin­gen, obwohl sie an sich zual­ler­erst selbst mit­be­kom­men müß­ten, daß der Mensch solch ein Glanz­stück nicht ist. Das vor allem erklärt die intui­tiv siche­re Ableh­nung der sich selbst zu Vor­bil­dern gerie­ren­den Grü­nen durch die soge­nann­ten ein­fa­chen Menschen.

Erfri­schend des­il­lu­sio­niert behaup­tet: Selbst die AfD wird weder den Osten noch über­haupt den Men­schen erlö­sen. Sie wird – lei­der wahr­schein­lich – den Weg aller Par­tei­en gehen, jenen der Stel­len­jä­ger und Pfründ­ner­ge­mein­schaf­ten und mut­maß­lich einer Anpas­sung, die aktu­ell „Melo­ni­sie­rung“ heißt.

Wes­halb soll­te sie die ein­zi­ge poli­ti­sche Kraft sein, die – zumal in der „Demo­kra­tie“ – in ganz ande­rer Rich­tung unter­wegs ist? Das Sys­tem schafft sich sei­ne Oppor­tu­nis­ten, es schleift ab, gleicht an und nor­miert. Als Oppo­si­ti­on wird man der „Alter­na­ti­ve“ zeit­wei­lig etwas Alter­na­ti­ves zutrau­en dür­fen und kann sich dabei all die neu­en Selbst­pro­fi­lie­rer schon mal kri­tisch anschauen.

Wer von ihnen wirk­lich red­lich und befä­higt ist, wird sich zwangs­läu­fig ver­schlei­ßen. Übrig blei­ben die, die in Par­tei­en immer übrig­blei­ben, die lau­en Mit­tel­mä­ßi­gen, für die es wunsch­ge­mäß ein Stück nach oben geht, wo sie sich aber meist als Kari­ka­tu­ren ihrer selbst aus­neh­men, da sie ihr natür­li­ches Wesen gegen die begehr­te Rol­le tauschten.

Offi­zi­el­le Poli­tik ver­mei­det den Blick auf die Nacht­sei­te des Men­schen. Daher die Ver­stel­le­rei. Sie macht dem Wäh­ler Kom­pli­men­te, sug­ge­riert ihm, er wäre ein Ver­nunft­we­sen, und sie ver­klärt sich selbst. Das fas­zi­nie­rend Dunk­le taugt nicht für Fly­er und Grins­ge­sicht-Pla­ka­te. Kann man ver­ste­hen, den­noch darf man die­sen Ver­kür­zun­gen nicht glauben.

Mehr denn je gilt: Wer wirk­lich etwas kann, geht eher nicht in die Poli­tik. Die not­wen­di­ge Arbeit war­tet anders­wo. Poli­tik ist kei­ne Arbeit, sie lebt von der Arbeit ande­rer, trägt fei­nen Zwirn und bewegt sich in dicken Karos­sen. Eben­so­we­nig kön­nen Sit­zun­gen als Kämp­fe gel­ten, denn gekämpft wird nicht in ergo­no­mi­schen Parlaments-Drehsesseln.

Stim­men und Zuspruch wach­sen, bis eine Par­tei in Ver­ant­wor­tung kommt; danach fällt bei­des, kommt nur dar­auf an, wie tief.

Ja, aber was denn dann? Wie­der­ho­lend pro­vo­kant: Bei sich blei­ben. Das Mög­li­che in sei­nem über­sicht­li­chen Radi­us ver­su­chen, Ver­ant­wor­tung für die Aller­nächs­ten über­neh­men, dort aber ver­bind­lich. Wei­ter hell­wach sein, auf­merk­sam nach­sin­nen, sich ori­en­tie­ren, durch­aus die ganz lan­gen und ergie­bi­gen Tex­te lesen als Tik­Tok-Kla­mauk für Ant­wor­ten halten.

Und bloß nicht dem Men­schen gram sein, nur weil er immer wie­der irre­geht. Das genau ist sei­ne und so auch die eige­ne Natur. Wer in oder mit der Poli­tik Erlö­sung erhofft, sitzt einem tra­gi­schen Trug­schluß auf. Von jeher und mit oder ohne Reli­gi­on gilt es, aus Höhe­rem und Ewi­ge­rem her­aus zu leben, gera­de wenn man tief im All­tag steckt.