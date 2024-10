Spaltkeile, Nius, Reichelt – eine Herausforderung

Von Maximilian Krah stammt die These, daß es sich bei der AfD um das interessanteste Projekt einer rechten Partei in Europa handele. Das rühre aus ihrer dreimaligen Häutung (Lucke, Petry, Meuthen) und ihrer Bewegung nach rechts, auf ein Wählerpotential zu, das erst durch die grundsätzliche und weltanschauliche Arbeit der Partei und ihres Vorfelds begriffen habe, was man alles meinen, sagen, tun und wählen dürfe.

Die­ser Befrei­ungs­akt ging und geht zwei­fels­oh­ne mit Ent­hem­mun­gen ein­her. Damit mei­ne ich nicht die ein oder ande­re Ent­glei­sung, die man dank Social Media im AfD-Milieu unschwer fin­det; ich mei­ne damit die ent­hemm­te Beschimp­fung und Denun­zie­rung der AfD und ein­zel­ner ihrer Spit­zen­po­li­ti­ker durch Medi­en, Zivil­ge­sell­schaft und poli­ti­sche Konkurrenz.

Daß dadurch ein deut­scher Nor­ma­li­sie­rungs­vor­gang zu einem demo­kra­tie­ge­fähr­den­den Pro­jekt umge­deu­tet wur­de und wird, ist eben­falls ein­ma­lig in Euro­pa. Natür­lich strebt die AfD eine welt­an­schau­li­che und poli­ti­sche Revol­te für das Volk an, und die Nor­ma­li­sie­rung Deutsch­lands wäre bereits eine sol­che Revol­te; aber dies hat­ten und haben die Grü­nen seit ihrer Grün­dung vor, viel radi­ka­ler for­mu­liert und vor­ge­tra­gen als je die AfD, und selbst die­se Radi­ka­li­tät wur­de vom mäßi­gen­den Ein­fluß des bun­des­deut­schen Sys­tems einer par­la­men­ta­ri­schen Demo­kra­tie und einer lukra­ti­ven Macht­be­tei­li­gung ein­ge­fan­gen und abgemildert.

Die AfD hin­ge­gen war nie­mals annä­hernd so radi­kal wie das grü­ne oder das lin­ke Pro­jekt. Sie hat noch nie das poli­ti­sche Sys­tem infra­ge gestellt und noch nie den Ein­satz von Gewalt zur Ver­än­de­rung poli­ti­scher Macht­ver­hält­nis­se erwo­gen. Sie hat Unver­ein­bar­keits­lis­ten auf­ge­stellt, die frag­wür­dig sind; aber es sind wel­che, sie stam­men noch aus der Zeit Bernd Luckes, und kei­ne Fol­ge­füh­rung hat sie beseitigt.

Die oben erwähn­ten Häu­tun­gen haben die AfD zu etwas wahr­nehm­bar ande­rem gemacht, als die Wer­te­Uni­on es wäre. Sie hat mit ihrer Bewe­gung nach rechts gezeigt, wie ernst es ihr ist mit einem poli­ti­schen Ansatz, den es so zuvor in der Bun­des­re­pu­blik noch nicht gege­ben hat. Sie betont selbst bei unpas­sen­den Gele­gen­hei­ten, daß sie es sei, von der die Demo­kra­tie gegen Aus­höh­lung und Beu­te­ma­cher ver­tei­digt wer­de, und sie beugt sich sogar Beschlüs­sen und Urtei­len, die für sie wie Ohr­fei­gen und Tief­schlä­ge sein müssen.

Mit allem, was sie tut, beharrt die AfD auf dem, was sie unter “Nor­ma­li­tät” ver­steht. Sie will den Deut­schen nicht viel zumu­ten, kei­nes­falls eine Trans­for­ma­ti­on der Gesell­schaft, wie sie der grü­nen Poli­tik vor­schwebt, deren Kern­ele­men­te mitt­ler­wei­le auch in der CDU imple­men­tiert sind.

Das Pro­gramm der AfD ist unspek­ta­ku­lär, es ist das, was in Däne­mark und Ungarn geschieht, unter den je eige­nen Bedin­gun­gen dort. In Deutsch­land sind die Bedin­gun­gen anders: Die AfD muß­te des­we­gen nach rechts rücken, weil sie nur dort den Punkt fin­den konn­te, von dem aus ein deut­scher Stand­punkt ein­ge­nom­men und eine deut­sche Per­spek­ti­ve in allen wich­ti­gen Poli­tik­fel­dern for­mu­liert wer­den kann.

Die AfD hat für die­se Nor­ma­li­tät als einer poli­ti­sche Vor­stel­lung und als Mög­lich­keit bei den drei Land­tags­wah­len in Thü­rin­gen, Sach­sen und Bran­den­burg Mas­sen mobi­li­siert, rund ein Drit­tel der Wäh­ler jeweils, und dabei in zwei Bun­des­län­dern eine Sperr­mi­no­ri­tät erreicht. Sie hat damit die Hand am Saum einer Betei­li­gung an der Gestaltungsmacht.

Aber die­se Betei­li­gung wur­de, so mini­mal sie ist, von den ande­ren Par­tei­en in Bran­den­burg nur zäh­ne­knir­schend und in Thü­rin­gen ganz und gar nicht akzep­tiert. Die Aus­he­be­lung bana­ler und von der Geschäfts­ord­nung fest­ge­schrie­be­ner Rech­te, die dem Wahl­sie­ger zuste­hen, hat die Thü­rin­ger AfD scho­ckiert, noch ein­mal gründ­li­cher des­il­lu­sio­niert und für den Moment para­ly­siert: Wie wei­ter, wenn sich die Legis­la­ti­ve nicht an ihre eige­nen Regeln hält und von der Judi­ka­ti­ve in ihrem Han­deln bestä­tigt und von den Medi­en dazu getrie­ben wird?

In die­se, für den über­deut­li­chen Wahl­sie­ger Höcke neue, her­aus­for­dern­de Lage ist nun der NIUS-Grün­der Juli­an Rei­chelt mit einem Spal­tungs­ver­such gesto­ßen. Er rät der AfD zu einer radi­ka­len Ver­än­de­rung ihrer Posi­tio­nie­rung und for­dert Ali­ce Wei­del auf, Björn Höcke aus der Par­tei zu drän­gen. Rei­chelt erin­nert Wei­del an das Par­tei­aus­schluß­ver­fah­ren gegen Höcke, das sie 2017 noch unter­stützt habe. Er selbst bezeich­net Höcke als einen über­zeug­ten Natio­nal­so­zia­lis­ten, ruft den ver­lo­re­nen Pro­zeß um die ver­meint­lich bewußt ver­wen­de­te SA-Paro­le ins Gedächt­nis und spricht Höcke ab, Wäh­ler begeis­tern und mobi­li­sie­ren zu kön­nen: Schließ­lich habe er sein Direkt­man­dat nicht gewonnen.

Rei­chelt glie­der­te sei­ne (nicht nüch­tern, son­dern von A‑Z im Duk­tus der Häme vor­ge­tra­ge­ne) Ant­wort auf die Fra­ge, wie die AfD koali­ti­ons­fä­hig für die CDU wer­den kön­ne, in drei Tei­le: Höcke müs­se weg, der “Her­ren­men­schen­an­ti­se­mi­tis­mus” dür­fe in der AfD kei­ner­lei Platz haben, und Kon­ser­va­ti­ve sei­en im frei­en Wes­ten zuhau­se. Ali­ce Wei­del habe die Punk­te 2 und 3 längst begrif­fen und sowie­so noch nie bedient. Und was den ers­ten Punkt betref­fe: Hier müs­se sie nun aktiv wer­den, so kon­se­quent und unmiß­ver­ständ­lich wie Mari­ne le Pen. Denn das sei­en die Vor­bil­der: le Pen, Melo­ni, in Argen­ti­ni­en Milei.

Rei­chelt schreibt so, weil er die Lage für sei­ne Prä­fe­renz nut­zen möch­te: eine CDU-geführ­te Koali­ti­on mit einer AfD, die mehr an eine Wer­te­Uni­on erin­nert als an eine Alter­na­ti­ve. Rei­chelt weiß eines: Alle Erfah­rung spricht dafür, daß selbst gute Leu­te in der AfD irgend­wann damit begin­nen, die Ursa­che für die völ­li­ge Aus­gren­zung aus­ge­rech­net des Höcke-Lan­des­ver­bands nicht in der Ver­teu­fe­lung von außen, son­dern auch intern zu suchen.

Die Unter­stel­lung lau­tet, Höcke und sei­ne Leu­te sei­en nicht lern­fä­hig, sei­en ver­bohrt, von vor­ges­tern, for­der­ten eine nicht zeit­ge­mä­ße Poli­tik mit nicht zeit­ge­mä­ßem Voka­bu­lar. Dies zu behaup­ten, ist so frech wie falsch. Der AfD die Rol­le des Juni­or­part­ners an der Sei­te ihres här­tes­ten Geg­ners zuzu­wei­sen, ist so durch­sich­tig wie billig.

Wer die Kom­men­ta­re unter Rei­chelts Ana­ly­se durch­sieht, erkennt, daß er wohl zum ers­ten Mal deut­lich weni­ger Zustim­mung als Ableh­nung ern­tet. Viel­leicht macht sich Rei­chelt über sei­ne Leser­schaft etwas vor: Sie ist in Tei­len wei­ter als er.

Denn es gilt noch immer der Satz von vor zehn Jah­ren: Es gibt (noch) kei­ne Alter­na­ti­ve im Eta­blier­ten. Aber wir kön­nen ergän­zen: Die Alter­na­ti­ve hat sich eta­bliert. Sie denkt dar­über nach, wie es wei­ter­ge­hen kann, und wird eine Lösung fin­den – vor allem für dort, wo man bereits zur Volks­par­tei gewor­den ist.

(Den Rei­chelt-Kom­men­tar fin­det man hier.)