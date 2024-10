Hagen von Tronje – Kickboxen oder Kaffeetafel?

Die Puristen unter uns und die Wächter der mythischen Festlegung werden mit der neuen Verfilmung des Nibelungen-Stoffes nicht viel anfangen können. "Hagen - im Tal der Nibelungen" fällt in der Neuen Rechten durch, weil Kriemhild nicht so aussieht, wie Kriemhild aussehen sollte, unter den Gefährten Siegfrieds ein Schwarzer mitreitet, Brunhilds Island amazonen-feministisch wirkt, die Wormser Könige nicht wie solche auftreten und Siegfried die Walküre nicht nur niederringt, sondern vögelt.

Errö­ten wir so schnell? Sind wir so eng­stir­nig? Die Maß­stä­be müs­sen ande­re sein, müs­sen! Ich sah ihn gern, die­sen Film, mit zuneh­men­der Dau­er gefiel er mir sogar immer bes­ser, und ich notie­re mal, war­um das so ist und war­um ich ihn auf jeden Fall ein zwei­tes Mal sehen will.

Grund­le­gend: Mir gefällt die Deu­tung Wolf­gang Hohl­beins. Des­sen Roman “Hagen von Tron­je” liegt der Ver­fil­mung zugrun­de, vier Ele­men­te unter­schei­den sich wesent­lich von der über­lie­fer­ten Sage (und ich set­ze vor­aus, daß die Leser den Nibe­lun­gen-Stoff ken­nen, also wis­sen, wer Sieg­fried und Hagen, Gun­ter und Ger­not, Gisel­her und Hagen, Kriem­hild und Brun­hild waren).

1. Hagen liebt Kriem­hild, spricht es nie aus, ord­net sei­ne Lie­be der Staats­rai­son unter;

2. Sieg­fried betrügt Kriem­hild mit Brun­hild, wird von Hagen erwischt und zum Zwei­kampf herausgefordert.

3. Als Hagen schon fast unter­le­gen ist, ersticht König Gun­ter Sieg­fried mit der Lan­ze. Hagen nimmt den Meu­chel­mord auf sich und ern­tet Kriem­hilds Haß.

4. Hohl­bein läßt als Fan­ta­sy-Autor über­na­tür­li­ches Per­so­nal in sei­nem Roman auf­tre­ten, also vor­zei­ti­ge Wesen, Dämonisches.

Ich bin mir sicher, daß Hohl­bein, als er sei­nen Roman schrieb, Joa­chim Fern­aus Dis­teln für Hagen kann­te und aus des­sen Hagen-Dar­stel­lung sogar sei­ne wag­hal­si­ge, freie, aber stim­mi­ge Deu­tung ablei­te­te. Und mehr: Was an Fern­aus Geschichts­dar­stel­lun­gen (Rosen für Apoll, Cäsar läßt grü­ßen, Deutsch­land, Deutsch­land über alles, Spre­chen wir über Preu­ßen und ande­re) ein brei­tes Publi­kum bestach, ist der gera­de noch im Rah­men gehal­te­ne, läs­si­ge Umgang mit den Hero­en, mit dem gan­zen erha­be­nen Personal.

Wer ein­mal las, wie Fer­n­au Sieg­frieds Ankunft in Worms beschrieb, ver­gißt es nicht wie­der und erin­nert sich im Film, um den es hier geht, gleich dar­an: Sieg­fried tritt rot­zig auf, als einer, der Kon­ven­tio­nen nicht hoch schätzt, son­dern ein Hund des Krie­ges ist, ein Dog of War, einer von denen, die “den Unter­schied machen”, wie es mitt­ler­wei­le auf jedem Bolz­platz tönt, wenn einer das Spiel dreht.

Sieg­fried ist so einer, das hat mir immer viel deut­li­cher ein­ge­leuch­tet als die­ses heh­re Ver­beu­gen, Strei­ten, Tur­nie­ren, Frei­en und Jagen. Sieg­fried tut nur so, als sei er höfisch. Er tut so, weil es um die höfi­sche Kriem­hild geht und weil er vor ihr nicht den­je­ni­gen geben will, der er auch ist: der Erobe­rer, der Sonn­tags­ge­bo­re­ne, der sich an kei­ne Spiel­re­geln hal­ten muß, dem es zufliegt und der sich rück­sichts­los nimmt – guten Wil­lens wohl, aber eben doch rücksichtslos.

Es tut mir fast leid, das so zu sagen, aber nur fast: Das in jeder Hin­sicht Gefaß­te und Edle, wenn das rit­ter­li­che Mit­tel­al­ter dar­ge­stellt wird – das ist wie Kra­wat­te tra­gen und sich dahin­ter verstecken.

Wer lesen will, wie es auch zuging, soll­te zu Wolf von Nie­bel­schütz grei­fen, zu sei­nen Die Kin­der der Fins­ter­nis, zu einem ganz groß­ar­ti­gen Roman also, in dem die Rit­ter und Knap­pen ver­lie­ren, sie­gen, ankom­men, frie­ren, schwit­zen, in der Mes­se lun­gern, hart üben, Unfug trei­ben, ewig stolz und ewig ver­zagt sind und auf so der­be Art um die Wei­ber her­um­schar­wen­zeln, daß man sich denkt: klar, was auch sonst, und: die kön­nen sich ja weh­ren, und zwar so richtig.

So ist Sieg­fried, natür­lich nicht nur, son­dern auch, und wenn es zunächst ein biß­chen auf­ge­setzt wirkt, wie er gleich mit einer Duell­for­de­rung auf König Gun­ter von Worms zutritt, dann fällt die­se Groß­spu­rig­keit ganz glaub­wür­dig ab, als es gegen die Dänen und Sach­sen ins Feld geht: Er prescht los, stößt näch­tens auf die vor­de­ren Lini­en der Fein­de, erschlägt den Anfüh­rer und wirft den Kopf Hagen vor die Füße, in einer Mischung aus irrer Selbst­be­geis­te­rung, Blut­rausch und hal­bem Zit­tern vor Auf­re­gung (“Sie kom­men, Wer kommt mit?”).

Ich will den jun­gen Mann sehen, der sich vor der Lein­wand nicht packen läßt, so, wie im Film Gisel­her, der jüngs­te der Köni­ge, der Sieg­fried nach­stürzt, wäh­rend Hagen die Schlacht­ord­nung wah­ren und die Gefahr abschät­zen will. Das ist eine gro­ße Sze­ne, in ihr kippt der Film in einen guten Film, so sehe ich das. Sieg­fried reißt wie ange­trun­ken mit, die ers­ten fol­gen, dann alle, und Hagen auch, denn er weiß: Ord­nen kann er nichts mehr, also los, mit allem drauf, was da ist.

Man siegt, danach wird gefei­ert, das ist die immer­sel­be Atmo­sphä­re, das kennt man, wenn man schon ein­mal zurück­kehr­te von etwas nicht ganz Gewöhn­li­chem, von einer gro­ßen Anstren­gung unter Kame­ra­den: nach einer Woche Win­ter­kampf in Bal­der­schwang end­lich hei­ße Duschen, tro­cke­nes Zeug, aus den Stu­ben Musik, aus­ge­las­se­nes Geko­che auf Gas­bren­nern, dum­mes Gewit­zel, kei­ne Außen­welt, nur wir, wie­der zurück, man hat bestan­den, und nun wird gefei­ert … So ist es doch auch im IB-Kel­ler in Wien nach der Demo und der Akti­on, oder trinkt man dann Tee mit den Lie­ben und trägt schon wie­der Krawatte?

Oder die Sze­ne im Film Das Boot, die Anfangs­sze­ne, das Fest vor der Feind­fahrt: kei­ne gesit­te­te Semes­ter­an­fangs­knei­pe mit Cou­leur­da­men, son­dern eine Orgie, so rich­tig aus­ge­brei­tet, denn am nächs­ten Tag wird es eng wer­den, sehr eng für Wochen, über und unter Was­ser, und ob man zurück­kehrt oder absäuft, weil das Boot nicht zu hal­ten ist – man weiß es nicht. … Ich kann mich erin­nern an Kon­ser­va­ti­ve, die den Film unmög­lich fan­den, die­ser Sze­ne wegen.

Aber wie­der Hagen: Er sieht genau­er, was ande­ren ent­geht, und er ord­net ein: Wenn Sieg­fried Gun­ter half, Brun­hild zu erobern, dann tat er es als einer, der die Wal­kü­re schon ein­mal besiegt und sich genom­men hat­te. Wenn Sieg­fried nach der ers­ten Schlacht und den gan­zen Feld­zug lang in Rausch und glä­sern leben­dig durch die Nähe des Todes immer wie­der hem­mungs­los nach dem greift, was sich ihm nur zu gern hin­gibt – dann gefähr­det, unter­mi­niert, ver­spot­tet er er die Auto­ri­tät Gun­ters, und mit ihr das gan­ze Staatsgefüge.

Zuhau­se: Kriem­hild, war­tend, aber irgend­wann ahnt und weiß sie es. Zuhau­se auch: Gun­ter, nicht mit vorn an der Front, ahnt längst, spürt, daß er, der Ehe­mann, weder begehrt noch respek­tiert wird, son­dern schlicht Staf­fa­ge ist, eine not­wen­di­ge Neben­rol­le spielt.

Man begreift Hagen und sei­ne Grö­ße. Hagen erträgt, Hagen dient, Hagen sieht nicht weg, aber er kennt die Men­schen, Mann und Frau, das kochen­de Blut, das Fieb­ri­ge vor, den Rausch in und den Tau­mel nach der Schlacht, das Unaus­weich­li­che. Hagen will hegen, ein­däm­men, warnt zuletzt, und als alles nicht hilft, stellt er Sieg­fried, denn es geht längst um die Wür­de des Hau­ses Worms, und er ist der Waffenmeister.

In “Hagen – Im Tal der Nibe­lun­gen” kommt es nicht zum Streit der Köni­ge, der im über­lie­fer­ten Lied der Aus­lö­ser für den unver­söhn­li­chen Streit ist und für den Arg­wohn Gun­ters. Die Köni­gin­nen haben rein gar nichts mit­ein­an­der zu schaf­fen: Wal­kü­re oder höfi­scher Dame, Kick­bo­xen oder Kaf­fee­ta­fel, Sex oder Bei­schlaf – was soll da anbren­nen? Es sind Welten.

Gun­ter will und muß herr­schen, obwohl der Betrug an ihm nagt. Sieg­fried kann am Ende nicht so tun, als ob nichts wäre, ver­mut­lich hält er es nicht ein­mal für beson­ders ver­werf­lich. Er und Brun­hild – das ist so nahe­lie­gend, war­um blieb er nicht dort, auf Island, war­um muß­te er so tun, als gin­ge es auch mit einer Kriemhild?

Als Gun­ter ihm zuletzt den Speer in den Rücken rammt, tut er es nicht als Eben­bür­ti­ger. Die­je­ni­gen, die ein­an­der ken­nen, haben auf­ein­an­der ein­ge­schla­gen bis zur Erschöp­fung. In einer Sau­kuh­le hat Hagen Sieg­fried bei­na­he ertränkt, aber nun liegt er unten, und es geht zu Ende. Da stößt Gun­ter zu.

Ich mei­ne gese­hen zu haben, daß es Hagen in die­sem Moment egal ist. Er hät­te auch ster­ben kön­nen, sein Soll ist erfüllt, er wäre von einer Gegen­kraft umge­bracht wor­den, einem ande­ren Lebens­ge­setz, einer Kraft, die in der Welt ist und ohne die das Leben nicht wäre, was es ist, und sein Ver­lauf eine Abfol­ge, die man aus­rech­nen kann.

Staats­rai­son gegen strah­len­de Ver­dich­tung: Ich wer­be sehr dafür, das, was in die­sem Film auf­ein­an­der­prallt, so zu sehen, zu spü­ren und zu durch­den­ken. Man kann an sol­chen Fil­men gan­ze The­men­strän­ge knüp­fen – Staat, Dienst, Loya­li­tät, Per­sön­lich­keit, Cha­ris­ma, Mythos undsoweiter.

Man kann natür­lich auch den Film schau­en und danach so über Sieg­fried schrei­ben, wie es der Rezen­sent in der Jun­gen Frei­heit vom 18. Okto­ber tut:

Bei Kriem­hild kommt er mit sei­nen Rocker­al­lü­ren gut an. Nach einem gemein­sa­men Wald­spa­zier­gang ist sie sei­ne Verlobte.

Nein, so war es nicht: Drei Tage lang rei­tet Sieg­fried mit Kriem­hild durch die Wäl­der, zeigt Vor­zeit­li­ches, Unwirk­li­ches, sich selbst, und in jeder Pau­se, die sie machen, sind sie nackt und zer­krat­zen sich. So war Sieg­fried schon auf Island, aber in der JF heißt es:

Doch der blon­de Schnö­sel hat selbst ein Auge auf Brun­hild geworfen.

Eben nicht. Was soll auch die­ser Dorn­rös­chen­blick auf solch eine Sage, einen sol­chen Film? Soll sanft in den Rosen­hag ein Durch­gang gezwickt wer­den, weil der Rit­ter der schla­fen­den Schö­nen ein Küß­chen auf­drü­cken möch­te? Das ist für Kin­der so nach­er­zählt, kind­ge­recht, zurecht.

Aber die alte Geschich­te, die dem Nibe­lun­gen­lied zugrun­de liegt, ist ver­we­gen, unglaub­lich, hel­disch, bra­chi­al: Sieg­fried “hat kein Auge gewor­fen”, er war schon dort, hat die Waber­lo­he durch­schrit­ten und sich zur Wal­kü­re gelegt (jeden­falls nicht nur ein­mal und nicht nur ein Küß­chen, son­dern in einem Wech­sel aus Jagd und Lust mona­te­lang). Dann hau­te er ab, und nun, als er zurück­kehrt, kann er das kaum ver­leug­nen, und Hagen merkt es sofort.

Man soll­te nicht mit Kin­dern in die­sen Film gehen und soll­te sich nicht dar­an auf­hal­ten, daß die Waf­fen­meis­te­rin Brun­hilds eine Art Iro­ke­sen trägt und in der Schlacht gegen die Sach­sen ein Flin­ten­weib fällt, das von Hagen trai­niert wor­den ist. Das alles ist leicht weg­ge­wischt, wenn es einem über­haupt auf­fällt, wäh­rend man eines sieht: Die­se Män­ner, Hel­den, Typen sind kei­ne Frem­den. Wir alle sind mehr als tau­send Jah­re alt.