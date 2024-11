Die Fra­ge nach Stadt oder Land bleibt viru­lent. Denn nun sind unse­re älte­ren Kin­der in dem Alter, wo sie sich ent­schei­den wol­len. Die Ältes­te hat längst zuge­schla­gen, in der Nähe. Die Fami­lie baut dort mit gro­ßem Ein­satz einen güns­tig erwor­be­nen Vier­seit­hof aus. Es wird ein Paradies.

Im Osten gibt es immer noch (und wird es auf lan­ge Sicht immer geben, das macht die Demo­gra­phie) Häu­ser auf dem Land für lau. Mein mit­tel­schö­nes Eltern­haus in Offen­bach mit klei­nem Gar­ten wur­de jüngst auf 600.000 € taxiert – dafür bekommt man hier Vil­len mit Land­be­sitz! Ich habe immer noch sämt­li­che Kata­lo­ge zu mit­tel­deut­schen Grund­stücks­auk­tio­nen abon­niert und bin daher im Bil­de. Ich wer­be sehr & vehe­ment für das Leben im länd­li­chen Mit­tel­deutsch­land! Denn: Schö­ner geht es nicht.

Man soll sowas ja nicht „nach Bauch­ge­fühl ent­schei­den“, son­dern bes­ser ratio­na­le Lis­ten anfer­ti­gen. Ich habe es hier­mit versucht.

(Neben­bei: Wir hat­ten damals auch eine solch bie­de­re Lis­te ange­legt. Zum dama­li­gen “Muß” zähl­ten u.a.: Viel Wald (woll­te Kubit­schek), schwimm­ba­res Was­ser (woll­te ich) in gang­ba­rer Nähe, ein hüb­scher Dia­lekt, Schule/Musikschulen/Supermarkt etc. per Fahr­rad erreich­bar, mög­lichst Sach­sen, kei­nes­falls Haupt­stra­ße, kein Wind­rad sicht­bar etc pp. Als wir auf Schnell­ro­da stie­ßen, paß­te null kom­ma nichts davon. Damals hieß die Adres­se auch noch Haupt­stra­ße, und den Gei­sel­tal­see gab es nicht. Und doch hat­ten wir impul­siv zuge­schla­gen. Zum Glück!)

PRO-Stadt:

Kür­ze­re Stre­cken zur Arbeit, Schu­le, Musik­schu­le, Bar, Schwimm­hal­le, zur Oper, Leih­bü­che­rei, Kino, Thea­ter, guten Geschäften;

Bes­se­re Anbin­dung durch Bahn­hof und Autobahnnähe;

Städ­ti­sche Wege mit dem Fahr­rad zu erle­di­gen inklu­si­ve die Autos an den Ampeln zu über­ho­len und sich dabei ein biß­chen durch Men­schen, Wer­bung, Geräu­sche reiz­über­flu­ten zu las­sen tut was für die Syn­ap­sen und kann ener­ge­tisch aufladen.

PRO-Land:

Die Leu­te sind nicht links (Speck­gür­tel ausgenommen);

länd­lich weni­ger ideo­lo­gi­sier­te Lehr­käf­te, Domi­nanz des „gesun­den Menschenverstandes“;

Du siehst den Ster­nen­him­mel besser;

Du brauchst für die nächs­te Stadt in 15 km Ent­fer­nung 15 Minu­ten. Unter­wegs: eine Ampel. 15 km In der Stadt hin­ge­gen: 50 Minu­ten ims Berufs­ver­kehrs und 600 Ampeln;

Man grüßt dich auf der Stra­ße. Sogar Puber­tie­ren­de müs­sen das tun;

Du kannst bspw. im Rock dei­ne Lauf­run­de machen oder unge­kämmt Alt­glas weg­brin­gen. Kei­ner wird es als komisch wahrnehmen;

Du kannst die Kin­der ein­fach zum Spie­len rausschicken;

Pfer­de­hal­tung kos­tet kein Ver­mö­gen. Über­haupt: Tier­hal­tung. Ob zur rei­nen Freu­de oder für den Speiseplan;

Dei­ne Söh­ne wer­den Teil einer Sim­son-Ban­de und Schrauberrunde;

Dei­ne Töch­ter wer­den auf dem Schul­weg nicht x‑fach von Talahons angegraben;

Land ist weit­ge­hend migran­ten­freie Zone;

soge­nann­te Fein­staub­be­las­tung gleich null;

kei­ne Licht­ver­schmut­zung, kein Nachtlärm;

Du kannst ande­rer­seits auch mal laut­stark durch­fei­ern. Denn der Nach­bar will die Woche drauf eben­falls laut­stark durchfeiern;

mit hoher Wahr­schein­lich­keit kei­ne Neu­rei­che, Libe­ra­le oder Spaß­ver­der­ber im Wohnumfeld;

über­haupt: Es gibt bei aller Ver­schie­den­heit so etwas wie Dorf­so­li­da­ri­tät. Man muß ja mit­ein­an­der auskommen.

Wald, Wege, Wiesen;

Jah­res­zei­ten voll aus­kos­ten, Zusam­men­hang von Saat und Ern­te wahrnehmen;

weni­ger Kon­sum­an­reiz. Kon­zen­tra­ti­on auf das „Wesent­li­che“;

kei­nen schert dein Holz- und Kohleofen;

in der Stadt gibt es das Kon­zept „Dorf­knei­pe“ nicht, es ist goldwert!;

nie­mals Parkplatzprobleme.

Ich bin bei 3:22, aber gewiß sind mir eini­ge PRO-Dorf Argu­men­te gera­de entfallen.

Ich besich­ti­ge wei­ter­hin gern länd­li­che Klein­ode, die “Herr­chen gesucht” annon­cie­ren und male mir aus, was man da & dort auf­zie­hen könn­te. Mit­tel­deutsch­land ist dies­be­züg­lich eine Schatz­kis­te für freie Menschen.